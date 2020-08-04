【文／林鳳琪 攝影／張智傑】

一株病毒顛覆世界運作模組，也裂解人類原有的臍帶關係！當人間從全球化，撕裂成去全球化；地球從萬物寶藏，翻臉成寰宇浩劫；工業從帶來進步，變成各自掠奪；科技從解決問題，轉為取代人類存在。但，人與人、國與國、業與業、萬物與大地、城市與鄉村、政府與民間，難道只能對峙與消耗？《遠見》採訪團隊發現，疫情雖讓世界封閉、孤獨與憔悴，但人與環境、機器、國族、經濟、產業之間的多維共生關係，正在快速萌芽。一個全面啟動合作模組的共生時代來臨。從這塊島嶼的各個角落，我們看見共生的新台灣已經成形。

世界正在裂解！？

自2019年底新冠疫情延燒以來，全球被迫切換成截然不同的運作模組。為了對抗病毒，封城、鎖國、停工、隔離、零接觸……種種前所罕見的政策與生活，一下全成了常態，掀起人類社會一波波全面性的「質變」。

隨著第二波疫情來勢洶洶，疫災遲遲未見殺青之日，「質變」，恐怕方興未艾。荷蘭總理馬克．魯特（Mark Rutte）指出，「短期看不到疫情消退訊號，1.5公尺社交距離將成為新慣性。」

1.5公尺新經濟模式、保持社交距離，「質變」之下，人類在區域、經濟、種族、社會、人際等關係都開始「變質」了。

於是，全球各地，從地緣政治的對峙、種族議題的衝擊、經濟科技的冷戰，以及社會人群間的相互猜忌、卸責……，正逐漸翻轉以往全球化、區域合作、經濟互惠、人際共融的舊模組。裂解，對立，衝突，似乎成為世界運行的主基調。

中美衝突比疫情更憂心 近六成企業不樂觀

最令人擔心是，中美貿易戰在疫後更像是被添足了火藥，雙方駁火愈演愈烈，甚至在兩強以「去中化」及「去美化」的戰略互攻下，各國被迫「選邊站」，戰火延燒全球。

美國著名經濟學家傑弗瑞．薩克斯（Jeffrey Sachs）憂心忡忡地指出：「這場被疫情激化的中美衝突，恐怕比新冠病毒疫情更令人擔憂。」

世界加速裂解，合作真的回不去了？

世界看似正加速「裂解」，人類的合作關係，彷彿再也回不去了。

但事實真是如此？「各自為政」「自掃門前雪」將是未來人類唯一的選項？

面對後2020疫後新時代，《遠見雜誌》委託「遠見研究調查」，針對1000位一般民眾，以及373位企業主或中高階主管進行調查，結果發現，即使台灣防疫有成，看似獨外於全球疫災風暴圈中，沒被波及；但事實是，對世界局勢敏感的企業，竟有六成，對未來台灣在國際貿易處境，感到悲觀。

其中，有42.6％企業，認為年底前景氣都不會好轉，還有高達17％企業，對景氣感到絕望，認為看不到好轉跡象。

中華經濟研究院院長王健全解讀，這是因為對於不管是對疫情或兩強衝突仍看不到解方，讓大家對未來更悲觀。

疫情以來，台灣已經歷第一波零組件斷鏈衝擊，與第二波內需服務業衝擊，現已進入第三波進出口貿易衝擊，顯見，就算台灣目前已恢復內需市場正常運作，甚至還出現了報復性的消費，但缺少了與國際上的鏈結，企業界並不認為台灣能夠「獨活」。

當問及企業界人士，未來最憂慮的問題是什麼，有79.9％擔心「全球貿易不確定性」，也有41.8％心懸兩岸關係，害怕「兩岸發生戰爭衝突」，足見與世隔絕，並沒為台灣「安定民心」。

台灣難「獨活」，國際合作獲認同

國際情勢亦然！國際貨幣基金組織（IMF）6月24日公布的《世界經濟展望》，再度下修2020年全球GDP增長率1.9％至-4.9％，甚至悲觀地預估2年內，全球經濟損失將達12.5兆美元，相當於375兆台幣。

這也說明了，鎖國、反全球化，不但無益於經濟，更遑論是救世的仙丹。反倒，重啟交流、互助、合作，別想著要「獨活」，才能集體「共生」。

《遠見雜誌》獨家調查進一步分析，儘管企業對台灣防疫給予84分的極高評價，但，61.3％企業認為，防疫成功關鍵在於政府、企業與公民三方協力合作。18.1％認為關鍵在於公民覺醒。有超過九成企業，認為後疫情時代，企業、民間組織與公民應常態性參與政府政策。

展望未來，六成五的企業認為應組成同業或跨業互助關係，有47.9％表示企業間應「組成跨界互助生態圈」、17.0％認為「同業要合組聯盟」。

政府、民企、公民互助，三方協作是趨勢

可以確定的是，面對不確定的未知挑戰，除了政府要開放透明，民企與公民發揮鄉民互助精神，三方協作，將是趨勢。

有趣的是，不只企業主張合作共生，就連一般大眾，也有相同的意向。

當問一般台灣老百姓，台灣能夠自給自足的程度及必需仰賴國際合作的程度，各給幾分（0～10分）？結果後者為6.67分，比前者的5.4分高出1.32分。顯見，即使台灣這陣子有能力自立自強，民眾普遍傾向台灣仍需要仰賴國際合作。

用科技打造韌性家園 喚醒「共生」普世價值

誠如工研院院長劉文雄所言，疫情後，人類應善用科技，讓經濟成長與大自然取得平衡，也要趕緊打造「韌性家園」，才能因應未來全球的不確定性。

正因為如此，今年8月正逢《遠見雜誌》創刊34週年，我們以「共生新台灣」為封面故事，盼能喚醒世人，唯有攜手互助，才是最佳的普世價值。