後2020 「共生」是唯一活路

【文／林鳳琪 攝影／陳之俊】

疫後的世界充滿不確定感，但肯定的是，人類的關係正邁向各種新共生。未來，沒有人能夠「獨活」，攜手「共生」才是唯一活路。

「共生」並非是一個陳義過高的口號，反而是疫情帶給人們反省後的蛻變。《遠見》團隊走訪各界，發覺「共生關係」在疫後快速的風行，而「國際共生」「環境共生」「產業共生」「城鄉共生」「世代共生」「人機共生」等台灣特有的韌實力，正默默地萌芽、茁壯。

1〉國際新關係 從舊全球、去全球，進化到「新全球」

過去20多年來，工業製造因追求經濟效益極大化，走向全球分工，長鏈供應。如今，隨著疫情成為新常態，兩強駁火持續升溫，台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生表示，2020年，中、美兩個經濟區塊正加速脫鉤。

但，儘管兩大強權相爭，加速「去中化」與「去美化」下，業界擔心的去全球化並不會發生，邱達生強調，後疫情時代下兩強雖對立，不可能「獨活」，得各拉聯盟共活。「美國勢必得放棄『美國製造』，回到多邊貿易。因隱匿疫情，不被世界信任的中國，也必須重新建立信任伙伴關係。」

邱達生表示，「新全球化」潮流下，過去傳統的區域經濟整合關係，例如歐盟、亞太經合會等，已無法應付新國際經貿挑戰。世界將逐步裂解成中美為首的兩大陣營，例如，中國主導的區域全面經濟伙伴協定（RCEP），以親美陣營的日本主導的跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP）等。

過去長期在國際上被孤立的台灣，也得把握機會，加入新區域經貿網絡中。中經院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，各國積極串連新的區域經濟共生圈，台灣產業未來處境將更艱困，加入RECP可能性較低，但CPTPP是有機會的，得設法趕緊加入。

2〉環境新關係 從破壞環境、環境反撲，到「和解」

疫情也讓人們開始反思，人類必須學著與大自然共生。工研院院長劉文雄表示，長久以來，人類為了發展，不斷擴張，侵犯其他物種生存空間，破壞自然平衡，也讓野生動物的病毒，轉而侵入人體，引起各種疫災浩劫。

7月6日，聯合國發表的《預防下一次大流行病》報告指出，近年來，新冠病毒、伊波拉病毒和非典型肺炎等人畜共患的疾病，正加速從動物轉至人類，每年約有200萬人死於人畜共病，更重創全球經濟，近20年來，已超過1000億美元經濟損失，這甚至還未計入新冠肺炎的衝擊。

聯合國環境署副祕書長安德森（Inger Andersen）強調，人類活動對環境造成太大壓力，不照顧地球等於不照顧人類自己，若人類再繼續破壞生態環境，濫用野生動物資源，疾病將不斷從動物蔓延至人類。

另外，近年氣候變遷、地球暖化引發各種天災與生態浩劫，非洲蝗害、澳洲森林大火、大陸水患、日本土石流等。今夏，台灣高溫頻頻飆破百年紀錄，不但出現熱浪效應，更首度出現直逼攝氏40度高溫。

更令人擔憂的是，今年，南極不但罕見傳出熱浪災情，更出現攝氏9.2度高溫，專家憂心提醒，這不但會造成冰川融化，全球海平面上升，隨著萬年冰層融解，人類未知病毒恐被釋放。

聯合國警告，人類能阻止全球暖化失控的時間只到2030年，如果這十年間無法讓碳排放達到減降標準，整個地球氣候系統將會開始失控，物種無法忍受高溫，恐將滅絕，「物種滅絕，人類經濟成長也不可能好。」劉文雄語重心長說。

聯合國祕書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲，為防止各項環境浩劫，各國應盡快建立可持續的土地開發政策，鼓勵科學研究並建立新規範，來保護生物多樣性。因為，沒有其他生物，人類也無法獨活。

「地球上沒有任何一種生物可以單獨生存，」曾獲美國國家科學獎章、已故知名微生物學家瑪葛莉絲（L. Margulis），在1970年代提出這樣的理論：生物演化來自「萬物共生」，而非達爾文倡議的「物競天擇」。

瑪葛莉絲強調，自然界原就排除被任何一種生物獨占，好比說，人類不能離開細菌獨活，植物開花得靠昆蟲授粉才能結出種子，續命傳承。生物想要存活，得先學會共生。

於是，正當所有經濟活動與投資被迫按下暫停鍵時，一宗總投資金額高達7000萬元，亞洲第一起大型離岸風電鳥類監測研究計畫案，正式在台灣拍板，也引起世界關注。

5月27日，由台灣天氣風險管理開發公司、達德能源集團，以及日本氣象協會宣布，將攜手在雲林離岸風力發電廠營運期間，進行為期三年的鳥類調查計畫。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，東亞候鳥經台遷徙的種類每年超過300多種、上百萬隻。可以說，台灣是候鳥遷徙很重要的據點，也是全球鳥類生態變遷，最關鍵的地區，但過去鮮少有產業做過如此詳盡的鳥類遷徙調查。

日本過去雖有過相關經驗，也發展出AI識別鳥類體型、種類的技術，卻僅限於陸域風場，彭啟明說，「這次跟日本團隊密切合作，是亞太地區最大風場的第一個生態案例，很具生態指標意義。」

3〉產業新關係 從同行相忌、隔行隔山，到「合作」

而儘管疫情與兩強衝突，加速全球產業鏈解構，卻也讓許多的企業紛紛意識到，唯有合作，才是王道。

中鋼董事長翁朝棟就有感而發，做為工業材料龍頭廠，客戶瀕死，中鋼也無法獨活。於是，中鋼得扮演「桶箍」，牢牢護住客戶，「唯有他們先活下來，中鋼才有機會活。」

「一直以來，台廠都在別人的產業鏈內，無法靠自己獨活，」資策會產業情報所所長詹文男指出，疫情後更是，尤其是資源有限的中小企業，更要建立生態圈，透過平台，互助協作。

二代大學創辦人陳來助觀察，疫情加速數位時代來臨，未來挑戰更大，台灣中小企業要打破傳統框架，跨業結盟，以虛擬總部、數位總部方式，集眾人力量，才能走得更快、更久。

身兼億載會會長的桂盟董事長吳盈進，也有著同樣的危機與使命感。雖然自家桂盟去年EPS創新高達8元，他正積極鏈結各界資源建立平台，協助企業度過危機。「產業鏈重組加上數位轉型挑戰，當務之急，我要趕緊幫協會建立打群架的平台。幫他們找到人才，鏈結國際。」

於是，在吳盈進的奔走下，億載會協同成大、長榮等大學為企業進行內部培訓，並與知名創新育成平台Rainmaking鏈結，吸納新創等外部人才。

不只傳產，台灣精品老字號也在疫情下，首度跨界結盟。像是寶島眼鏡，在總經理蔡宜珊努力促成下，攜手大樹、杏一藥局、新東陽、阿瘦皮鞋、春水堂等九大連鎖品牌，在日前合作發行「十倍振興券」，希望藉團隊助攻，發揮加乘效應。

4〉城鄉新關係 從都市集中、城鄉差距，到「共存」

疫情襲擊全球各大城市，人口愈多愈集中，受創愈嚴重，北京、東京、首爾、紐約、香港、米蘭、巴黎、新德里……，各國的大城市幾乎無一倖免。人們為了避疫，從都市遷徙回鄉鎮。

為了避疫，美國科技巨頭臉書、Google，也紛紛宣布繼續維持遠距工作。科技助攻下，「二地居」將成新常態。

其實，曾任國際貨幣基金組織首席經濟學家，現任芝加哥大學商學院教授拉古拉姆．拉詹（Raghuram Rajan）早就在《第三支柱》中主張，民主國家發展，除了「國家」與「市場」兩大支柱外，社區是關鍵的第三支柱。

拉詹認為，當國家與市場失靈時，政府應下放權力到「社區」（社群），讓社區發揮作用，唯有如此，才能補救全球化造成的資源分配不均，避免失業等危害集中到少數地區、少數人群上。

而嚴重高齡化的日本，近年隨人口減少，面臨嚴峻的「地方消失」挑戰。「共生社區」強調藉由社區互助力量，讓高齡者在地安老，青年返鄉地方創生，成功翻轉偏鄉宿命，社區也因此成了穩定社會的基石。

5〉人機新關係 從人類主宰、機器取代，到「AI輔助」

以往，科技的發展進程中，隨著機器、人工智慧的技術愈發成熟，人類總擔心會有一天將被機器人取代所有工作，但此次疫情卻證明，人其實可以善用人工智能及智慧機器幫忙解決問題，機器人將成為人類日常生活少不了的夥伴，人機共生也將是未來人類社會發展的主基調。

機器人已從過去封閉的工廠生產線，跨進人類生活日常，被大量應用在醫療、服務、教育、運輸等各個領域。

《遠見》最新調查發現，台灣企業認為未來AI應用發展最快的前五名，分別是醫療診斷，占比約69.9％、智慧及虛擬辦公室，占比約50.4％、生產製造，占比約35.4％、物流倉儲與智慧家居分別為25.9％。

而台灣民眾對於AI應用，接受度最高的前五大分別是，環境清潔43.5％，智慧家居37.9％，生產製造36.3％，醫療診斷33.7％，教育學習33.6％。

工研院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元指出，遠端醫療、學習、工作、外送等四大遠距服務產業，五年內產值將成長80％，估計將達新台幣16兆元。疫情也讓「數位經濟」快轉，估計至2030年，將占台灣GDP的60％。

前副總統陳建仁則分析，這次台灣防疫有成，除了中央疫情中心資訊即時透明；公民主動配合參與更是關鍵。其中，備受國外關注的口罩地圖，疑似病例熱點等，都是公民透過開放平台，主動參與協作的。

後疫情時代，沒人能斷言，病毒何時消失，但可以確定的是，「在地球所有人都安全之前，沒有人是安全的。」後2020時代來臨，沒人能「獨活」，「共生」將是唯一的活路！