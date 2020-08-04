矽谷教父漢尼斯：別浪費危機 疫後成為更好的自己

【文／林讓均】

「這一生，你想留下什麼？」或許，你曾這麼問過自己。但在新冠疫後時代，你的答案是否跟疫前大不相同？

在疫情爆發後的200多個日子以來，截至截稿日為止，全球確診人數已破1500萬人，死亡人數更上看70萬大關。這場21世紀以來最慘的疫情，已改變許多人的價值觀，甚至開始懷疑人生。

危機領導三大要務〉察覺需求、具同理心與勇氣

危難之中，領導人的角色更為舉足輕重。對此，曾是任期最長、達16年的美國史丹佛大學校長漢尼斯（John L. Hennessy）接受《遠見》獨家視訊專訪就有感而發：「危機時刻的領導人，要體認自己有三大要務！」

第一，要有察覺，即是看到你所服務的社區與人民的需求，並將其利益置於優先。

第二，要能同理，為那些可能有家庭成員被感染、在疫情中失去工作……等處於危機中的人們，設身處地著想。

第三，要有勇氣，也就是要有擔當地擋在人們面前，給眾人希望，並激勵大家度過難關、邁向美好的明天。

擁有「矽谷教父」美譽的漢尼斯，自己曾創業，也輔導過許多矽谷科技大咖，舉凡雅虎與Google的創辦人，都是他的門生。而他自己，至今仍在Google母公司Alphabet擔任董事長。

近年，他著有《這一生，你想留下什麼？史丹佛的10堂領導課》（Leading Matters）暢銷書，就連新北市長侯友宜等政治人物都奉為領導圭臬，並指引人生。

今年68歲、2016年結束校長生涯的漢尼斯，在剛過去的學期，仍在史丹佛大學開線上課程：動盪時代的領導力（ leadership in turbulent times），核心內容就是上述三大領導要務。

而疫情，正是展現領導人能力的最佳時機，然而，最受漢尼斯稱許的領導人，並不是政治人物，而是全球的公衛與醫療體系！其中，唯一被他點名的，就是美國的公衛權威、白宮防疫小組負責人佛奇（Anthony Fauci）。

「此次疫情中，佛奇是真的能帶給我們希望的人！」漢尼斯說，佛奇的談話總有科學根據，並且真誠面對民眾，只說知道的，不懂的也會坦承說不知道。

領導必修四大學分〉同理心、提出願景、說好故事、學合作

此外，漢尼斯更進一步詮釋出他認為領導人四大必修學分。

首先，同理心（empathy）仍是核心。

漢尼斯指出，美國社會此刻面臨兩大問題，一個是疫情肆虐、另一是種族歧視。後者正是因為美國當權者對少數族裔長期缺乏同理心，而妨礙了社會正義。而這連最該扶貧濟弱的公衛與醫療體系，也充滿了種族歧視。

拿「藥物成癮」來說，鴉片類藥物濫用較常發生在白人社群，而古柯鹼氾濫則常見於黑人社群。但是，美國醫療體系卻傾向給前者額外的醫療資源來矯治，處理後者，則往往是「把更多黑人送入監牢。」

「人們常疑惑，為何非裔美國人容易犯罪？染疫與死亡機率也較高？或許問題本身就反映答案，」漢尼斯說，這也反映出非裔美國人長期缺乏足夠的、公平的司法與公衛資源……等社會不公義的沉痾。

「沒同理心，是無法發現問題的！」漢尼斯指出，儘管我們不是那些受苦的人，但也得意識到問題、理解對方的處境與想法。所以「傾聽」就是建立同理心的第一步。

第二個關鍵學分，則是「遠見」（vision）。他表示，領導人的遠見能勾勒群體目標，並讓成員看見願景、往前邁進。

尤其在全球疫情看不到盡頭的此刻，領導人必須以遠見帶領大家走出困局，相信自己值得更好的世界。

第三，是說故事的能力，這是指領導人對內溝通願景、對外展現價值的本事。

談到這裡，他發現許多國家（如台灣）防疫有成，等於多了說故事的資本，很有機會向國際社會說個好故事，彰顯台灣價值，「當然，對外溝通之前，內部要先有清楚的共識與凝聚力！」

第四個學分，是學會合作。

漢尼斯表示，事情愈難，愈無法單槍匹馬解決問題，而必須集結團隊力量，並仰賴跨領域的專業。

他說，此次醫界就展現空前大合作，甚至有醫生從美國西岸的舊金山灣區，飛越整個美國到東岸疫情重災區的紐約，冒著風險去救治病患。

領導者想整合各方力量，進行合作，首先得確認目標，並預先讓所有成員了解可能獲致的成果。如此，將能有效降低合作阻力、令人願意朝著同一目標努力。

動搖矽谷兩大關鍵〉金主更保守、錯誤政策讓人才流失

漢尼斯曾創辦兩家矽谷知名公司：美普思科技（MIPS Technologies）與創銳訊（Atheros Communications），後者還以31億美元高價被全球晶片龍頭高通併購。

疫情之後，矽谷的「科技新創搖籃」地位是否被撼動？他的答案是肯定的。

「疫情將徹底顛覆了大家對工作的認知！」漢尼斯觀察，愈來愈多公司像臉書一樣，漸進式導入遠距工作模式，可預見的是，人們將不會只為了讓一群人聚在一起工作，就建立一個實體據點，「未來（舊金山）灣區的房地價可能不會這麼貴，交通也不會這麼塞了！」

然而，這樣的發展，看似降低了創業者的成本，但並沒因而降低創業的門檻，「因為金主也變保守了！」

他解釋，疫情促使大咖投資人重新檢視手上籌碼；再加上，過去矽谷為全球創投聚集地，連結了來自全世界的資金與人才，以往，新創者能在矽谷面對面地接觸人才、連結人脈、尋找金主。然而，遠距工作讓這些創業者少了許多與金主、人才「見面三分情」的機會，一旦沒有明確價值主張、獲利模式，恐怕很難吸引人。

這位在位16年、任期為一般美國校長兩倍的名校校長，最擔心的還在於「人才流失」，特別在川普政府緊縮外國留學生、尤其是中國學生簽證的此時。

就以史丹佛的研究生來說，中國是外國學生的最大來源，這些留學生通常來自中國頂尖大學，畢業後多數會留在美國，成為產業的中流砥柱。

「矽谷的創新成功，在於能吸引來自全球各地的人才！」他憂心指出，川普若持續限縮移民與留學生，對美國高教體系，甚至對包括科技業在內的各種產業生態，都會帶來長期衝擊。

看來創業、就業環境正逢巨變，難道2020年的畢業生真的是「史上最慘新鮮人」？

「哪個時代沒有挑戰？總是有人活得很好啊！」25歲擔任史丹佛大學助理教授、47歲就接下史丹佛大學營運長大位的漢尼斯，對年輕人的潛力充滿信心。

他細數佩吉、布林（皆為Google創辦人）和馬克祖克柏（臉書創辦人）都是年紀輕輕就創業，也不約而同從外部引進執行長，但這些新創事業之所以快速躍進，主因不是那些資深經理人的經驗，而是年輕創辦人的願景。

給畢業生三個建議〉保持彈性、做好準備、踏出第一步

「不要覺得你最慘，」這位喜歡和學生打成一片的大家長，詼諧一笑，給了2020畢業生三個建議：保持彈性、做好準備、踏出第一步。

「人生要有彈性，這樣就算掉下去，也才有能力彈回來！」他表示，多數人的生涯規劃都被疫情打亂，正因如此，才有機會拆掉身上的框架與標籤，重新省思自我定位：「我會活出自己想要的樣子嗎？」

然而，不管選擇走哪一條路，做好準備才能提高勝率；最後，成功的不變真理就是行動，踏出第一步才有機會。

「千萬不要白白浪費了一場危機！」漢尼斯提醒，不要只想「度過」危機，應該努力為下一場挑戰做好準備，並在疫後，成為更好的自己。