到碉堡書店賞海景 與梅花鹿面對面

【文／高宜凡 攝影／張智傑】

防疫成績舉世聞名的台灣，在悶了大半年之後，隨著氣溫升高和暑假來臨，民眾早已蠢蠢欲動，急著想出門大玩特玩了。

不過，其他國家的疫情仍舊起伏不定，此刻還能上哪兒去呢？很多人想到了離島，但比起澎湖、金門兩處熱門地點，或許也該把「國之北疆」的連江縣（馬祖）列入考慮。

5月底，一手推動「地方創生」政策、卸下國發會主委一職的陳美伶，受到外界熱烈的關注和邀約，但她在媒體採訪中透露的下一步，除了禪修，就是來趟馬祖小旅行。「馬祖有摻入陳高的老酒巧克力，很好吃喔！」她笑說。

6月底，觀光局特地舉辦「2020微光馬祖」宣傳，端出藍眼淚夜光藝廊、微光音樂會、官帽山步道、戰地餐桌午茶、坑道攝影及打卡抽獎等一系列活動，鼓勵大家到馬祖一遊。

不只中央部會力推，同時間，連江也攜手新北、台東，推出「夏日333，一起看海趣」互惠旅遊，和侯友宜、饒慶鈴兩位縣市長同台的連江縣長劉增應直說，現在出國還不安全，只要搭遊輪或飛機到馬祖玩，「其實就有出國的感覺！」

從船舶到客機，馬祖的交通接駁和運輸服務，在這幾年都有明顯進步。「以前大家擔心，一來馬祖就得關在島上好幾天，現在不會了，」劉增應有信心地說。

然而，面積不到30平方公里、僅萬人出頭的馬祖，到底有什麼吸引人來的理由？

祕境1〉最北獨立書店 觀海景，感受戰爭與和平

過去馬祖的觀光賣點，除了八八坑道的陳年老酒、保存閩東建築風格的芹壁聚落，要不就是被CNN列入世界15大奇景的「藍眼淚」。還有呢？

其實，這裡還有間獨具匠心的獨立書店，等待「發現寶藏」的遊客上門。

沿著南竿島的復興路、過了縣議會，路的盡頭有扇小門，走下直通海岸的斜坡，眼前出現一座迷彩外表的戰地碉堡，這裡就是號稱台灣最北端、離海也最近的「刺鳥書店」，包括蔡英文總統、前文化部長龍應台都曾造訪。

憶及當初開店動機，圓框眼鏡、留著山羊鬍的書店主人曹以雄答得乾脆：「老年失業！」

他年輕時開過怪手、養過豬、連任多屆縣議員、最後還掌管縣府文化局，堪稱當地奇人。

先前擔任文化局長時，曹以雄便開始推動聚落保存，卸任後更直接身體力行，把12（么兩）據點改造成結合咖啡館、民宿、書店的多功能場所，不但是當地第一家獨立書店，更是第一個以坑道和碉堡為基底的文化空間。

改造期間，曹以雄獨力搬運家具、翻出一箱箱藏書、整頓周邊環境的花草磚瓦，辛苦程度可想而知。

藝術家陶文岳形容他是「馬祖的徐志摩」，他卻自稱為「海邊的卡夫卡」。

「我在享受一個人的孤獨，」他堅持，儘管網路閱讀風行、出版業景氣直墜，但紙本體驗才是深刻的，值得慢慢品味與沉澱，就跟馬祖的情況一樣。

在坑道穿梭時，帶領參訪的人總貼心提醒大家低頭：「走路小心，謙卑、謙卑、再謙卑！」

絕對值回票價的是，沿途每個角落幾乎都有書籍、繪畫、漂流木等創作，宛如漫步於藝術迷宮。

以前設置砲台跟機槍的射擊口，加上玻璃窗後，成了別有韻味的觀景台，駛過船舶、起伏的浪濤、翱翔的燕鷗，一覽無遺。

天氣好時，還可遙望北竿島和媽祖巨神像。若有時間，應該在這點杯咖啡、好好發個呆，把光陰「浪費」在這幅美景上。

昔日劍拔弩張的碉堡，如今內部洋溢濃厚的文化氛圍，曹以雄形容這是「戰爭與和平」的體驗過程，讓外界知道馬祖除了肅殺的戰地風貌，也蘊含深厚的人文能量。「我要走不一樣的路，而不是淺碟式的觀光！」

事實上，不只刺鳥書店，光南竿島就有近百處閒置的前軍事據點，等待「有緣人」點化。

祕境2〉台版「鹿兒島」 徒步環島，訪野生梅花鹿

接下來要前往的祕境，必須搭船、橫越北竿島，就是近年突然變得熱門的「大坵島」，有趣的是，它有名處不是地方特產或名勝，而是成群的梅花鹿。

多年前，大坵島一度有超過300位居民，後因遷村和撤軍，今日只剩一家民宿「大坵生態樂園」，及上百隻野生梅花鹿，被網友封為台灣的「鹿兒島」。

可是，一座杳無人跡的小島，哪來這麼多鹿？原來，過去為防範對岸敵軍封鎖海運物資補給，馬祖人必須設法培養長達數個月的自產存糧，政府便鼓勵全體軍民農耕和畜養動物。

戰備年代遠去後，農業改良場就將幾隻梅花鹿野放到無人居住的大坵島，隨著時間過去，如今竟搖身一變，成為台灣梅花鹿最密集的地區，更是觀光單位力推的熱門景點。

靠岸後，沿著環島步道行走，約莫一小時就能逛完整座島，沿途都能看見梅花鹿的蹤影，從海邊的峭壁、林間的樹叢、到荒廢的軍營跟民宅，比比皆是。

要注意的是，鹿群仍具野性，靠近餵食或接觸時，記得保持距離，其次，除了足跡跟拍到的美景，請別留下任何垃圾，讓這座島保持它純淨的風貌。

正因沒有人為破壞，令大坵島擁有豐富的原始生態，對喜愛植物及昆蟲的生態愛好者來說，無疑是最好的觀察地點。

另外，喜歡拍攝另類建築空間的「廢墟控」，或想逃離都會喧囂、體驗遺世獨居滋味的人，都應該來這裡看看。

特色商品〉老酒巧克力 融入戰地風情，獨一無二

令人念念不忘的老酒巧克力，原來是當地津沙村青年創業家的巧思。

推出這款巧克力的「沐光商行」負責人傅承緯，和太太一起經營閩東建築風格的沐光民宿，讓旅人從窗外，就可看到蔓延海岸的藍眼淚迷幻美景。

去年，他們開始投入伴手禮事業，向縣府申請地方型SBIR計畫，研發出戰地風情的巧克力禮盒，並以「yA-Ho」（馬祖方言的「很好」）作為品牌名。

馬祖子弟做的巧克力，當然要納入當地盛產的陳年老酒，造型上更融合了砲彈、鋼盔、彈藥箱、精神標語等洋溢戰地氛圍的趣味元素。

為了感念把大半人生奉獻給馬祖、得過醫療奉獻獎的比利時修女石仁愛（sister Madeleine Severens），yA-Ho採用了她故鄉比利時的調溫巧克力材料，今後還打算開發具備馬祖特色的冰淇淋。

不管是獨樹一格的獨立書店、自成聚落的野生梅花鹿，到年輕世代想出來的特色商品，應該都不是大家刻板印象中的馬祖。

2020疫情橫掃各地、不宜出國的現在，倘若厭倦了都會的喧囂紛擾，正是抽空來馬祖一遊的好時機。

記得，不必匆忙走馬看花，把心慢下來，讓情緒靜下來，好好享受馬祖的靜謐和質樸，那是種在台灣遍尋不著的感覺。