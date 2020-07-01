執政者最重要的道德承擔 「讓國民有安全感」

【文╱林讓均】

「道德重要嗎？」近日，有「軟實力之父」稱譽的哈佛大學教授奈伊（Joseph S. Nye）出版中文版《強權者的道德》，原文書名正是「Do Morals Matter？」

這個看似形而上的問題，對此時政治惡鬥的台灣，有何意義？

「台灣正站在歷史的轉捩點，當權者的道德判斷，將左右你我的命運！」中正大學紫荊講座教授、前行政院長江宜樺接受《遠見》專訪時表示，奈伊指出一套檢視當權者的方法，可依照「意向、手段與結果」三個面向，來幫總統打分數。

道德思辨，看清政治迷霧

說到奈伊，台灣對他並不陌生。他曾在2004年推出《軟實力》知名著作，提倡文化、價值觀與民主等柔性影響力，並結合軍事、經濟等硬實力，發展出能用在全球情勢的戰略：「巧實力」。

奈伊的這套理論框架，不只能用在國際關係上，還能應用在文化、職場、人際經營，曾在全球吹起過一陣奈伊風潮。2010年，奈伊接受「天下文化」邀請來到台灣舉辦大型論壇，並曾會晤前總統馬英九、發表總統府演講。

前副總統呂秀蓮自稱是「奈伊的實踐者」，6月下旬的奈伊新書發表會上，她帶著多年前《軟實力》的奈伊簽名書，表示奈伊影響她很深。她說，自己正在寫一本新書，就是有關台灣如何運用「軟實力與巧實力」，在兩岸僵局中走出一條路。

的確，在中美惡鬥、詭譎的國際政治局勢中如何找到定位，是台灣政界最憂心的議題。

然而，唯有直搗核心，才知應變之道；而奈伊的道德思辨，就是這把切開問題的刀。

江宜樺舉例，此次疫情之所以全球大爆發，肇因於許多政治領袖的「利益凌駕道德」。像是在疫情初期，美國、英國等主要國家都不願意正視、任由疫情肆虐，而日本因執意要辦東京奧運，而延遲相關管制。疫情後期，各國則冒著疫情再度爆發的危險，忙著解封、拚經濟。

從意向、手段到結果，這些領袖的道德分數統統不及格，承受代價的卻是民眾，全球至6月底超過900萬人（曾）確診，死亡超過47萬人。

奈伊提醒，眼下除了疫情的嚴峻挑戰，當權者還將面臨兩種全球權力轉移：水平權力轉移，主要指亞洲崛起；另一是垂直轉移，影響關鍵為科技。

對於水平權力轉移，身為知名政治學者、專研政治哲學的江宜樺表示，台灣夾在中、美兩大強權之間，如何槓桿兩邊勢力、尋求平衡點，不時考驗著台灣執政者。

曾是馬政府的行政院長，他觀察，馬英九時代走「親美和中」路線，而如今的蔡英文政府則採「聯美抗中」。

兩種模式都取決於當權者的道德選擇，而不同的起心動念，將推演出不同的因應手段，例如，是兩岸談判或訴諸武力。然後，重點來了，台灣民眾會因此承受哪些後果？付出什麼代價？

兩岸對抗，人民都是輸家

「你擔心自己或子女上戰場嗎？」6月中旬，在奈伊新書記者會上，與會討論的江宜樺、呂秀蓮與前國安會祕書長蘇起，不約而同拋出這個沉重的議題，憂心兩岸持續對抗下去，難免走向戰爭。

蘇起悲觀指出，蔡英文與對岸領導人習近平的意識形態之爭，將是零和遊戲，不可能雙贏，「即便有一方贏了，台灣人民都是輸家！」

曾捲入「太陽花」爭議的江宜樺感同身受，但他仍寄望於台灣的公民社會。

然而，發生在社群上的公共議題討論，往往流於民粹或網軍攻防，經常模糊焦點、難以對焦，如何對當權者形成道德約制與監督？

「還有人在努力，就有機會！」江宜樺表示，奈伊揭示的「垂直權力轉移」，指出科技穿透力對全球政體帶來的影響，在網路情境中，政府並非能掌握最大優勢的一方。

因此，網路輿情可以成為刺傷民主的一把劍，但也能成為抵抗威權的公民盾牌。對於執政者而言，網路力量可載舟亦可覆舟，如何援用，不只是技術問題，更是一種道德考驗。

蔡英文政府剛邁入第二任期，但眼前的全球政局更加動盪，眼下與台灣相關的議題，就包括「港版國安法」「中美惡鬥延燒」「共機繞台」「釣魚台更名」等。

可以看到，包圍在美、中、日等強權之間，台灣的戰略地位愈來愈關鍵，但也從「搖滾區第一排」的觀戰角色，逐漸被拉進爭霸擂台，形勢險峻。

但糟糕的是，國內許多政治人物習慣將外部衝突內部化，甚至把反對者打為「XX同路人」，以貼標籤的方式激化族群對立，犧牲了對話空間。

「當權者最重要的道德承擔，就是讓國民活得有安全感！」江宜樺建議，總統在做任何決定之前，第一考量的不該是政治利益，而是2360萬國民的身家性命，「一位能確保全民利益的總統，自然會有相稱的歷史定位！」

他也期待，台灣的政治人物與全民，能以奈伊的理論框架做為道德羅盤，持續監督當權者，否則付出代價的終究是你我。