曾志偉「佛系」建築 遠征威尼斯雙年展

【文／高宜凡 攝影／陳之俊】

略帶涼意的春日午後，離開捷運士林站短短十分鐘車程，在至善路的一處小山坡下車。循著階梯往上，沿途盡是年代感十足的老家具和洋溢南洋風情的藝術品，一處彷如農業溫室和民宅交錯的奇異空間出現在眼前。

我們來到「自然洋行建築事務所」。抵達後，午後陽光突破雲層，讓周遭環境都暖了起來。

自然洋行的創辦人是40歲出頭的建築師曾志偉，自從2014年獲得ADA新銳建築獎，在建築界旋即聲名大噪，自此，很多人不再把他與同名的香港資深影星混為一談。

不久前，曾志偉又在臺灣美術館徵選活動大放異彩，和策展伙伴「草字頭國際」以《台灣郊遊——原始感覺共同合作場域計劃》（Primitive Migration from／to Taiwan）脫穎而出。將代表台灣前往義大利參與2020年的威尼斯建築雙年展。

特殊本土種，著迷原民文化

說起話來輕聲細語、經常若有所思的曾志偉，一身素雅白襯衫和黑長褲的裝扮，感覺比較像住在山上的修行者；而非動輒設計語彙的建築名家。

既非名校學歷，也未曾出國深造，甚至連在國際事務所鍍金的歷練都沒有，曾志偉少了光鮮頭銜加持，創業前期更是沒沒無聞，直到近年才嶄露鋒芒，職涯之路，倒吃甘蔗。唯一與眾不同的是，他對建築美學的養成，啟迪於南洋自然文化。

身為家中長子的他，從小就被父親送到離台逾2000公里的南太平洋群島帛琉，打算當成赴美求學的跳板。沒想到後來帛琉獨立、脫離美國治理，海外生活5年多的曾志偉只好返台。

剛回來時，除了得設法跟上課業，曾志偉也不適應都會的生活節奏，一有空就往山上跑，不久認識了原住民藝術家「撒古流」，自此深深著迷於成堆的文史收藏和原住民藝術品，還時常到屏東申請甲種入山證到三地門部落，「家人也不知道我去哪？只看我動不動就搬一堆石頭回來，」他苦笑。

後來因為工作，曾志偉曾到南洋國家巴布亞紐幾內亞待了幾個月，不久又愛上峇里島小鎮烏布（Ubud），每年都會去放空、滋養靈感。

他發現，烏布不但有很多藝術家和建築師，更有充滿靈性的自然信仰和原始文明，而且當地人蓋房子不能高過椰子樹，還需徵求左鄰右舍的同意，對環境非常尊重。

刻苦創業，練就自在步調

最近因疫情影響，義大利災情慘重，原訂5月底啟動的威尼斯建築雙年展延至8月底，半年展期也縮短成三個月，讓相關單位陣腳大亂。原本該在歐洲實地演練的自然洋行，也難逃干擾，只是，曾志偉還是相當淡定、一副「佛系」樣。

因為，比這更慘烈的狀況，他都經歷過了。

從小就愛畫圖的曾志偉，大學選志願時想填藝術類科系，但家人反對改填建築，他坦承，「當時根本不清楚建築在做什麼，只知道可以畫畫。」

退伍後，他到陳耀東建築師的「大壯聯合建築師事務所」磨練，本想存錢出國念書，也申請到英國AA建築聯盟學院，結果一直未能成行，還在30歲那年大膽創業，人生計畫不斷改寫。

有趣的是，曾志偉的創業念頭，來自一場西班牙旅行。那年，他跟朋友到西班牙朝聖大師高第的作品，結識許多同業。「看到西班牙建築師每天都喝（酒）到好晚，蓋出來的作品還是那麼棒，就覺得自己應該也能辦到，」沒想到，初出茅蘆就碰上重挫景氣的SARS，工作室無案可接。他曾去路邊發傳單，結果只接到一通電話，「還是打錯的！」

半年後，伙伴選擇轉行，剩他一人苦撐。創業前十年，自然洋行一直掙扎求生、屢屢面臨斷炊，幸好總有貴人即時援手，才勉強撐下去。「雖然苦，但心裡就是一股不甘願！」曾志偉回想。

直到2013年完工、獲獎連連的「大溪老茶廠」，總算讓曾志偉被外界看見，幫事務所步上軌道。

不變的是，再多業主慕名而來，曾志偉仍維持一貫隨遇而安的自在步調，只想在每個場域做自己認為最適合的設計。行銷公關總監楊佩璇妙喻：「所以要來合作的業主，也要很有覺悟。」

不強加設計，讓心慢下來

說起來，曾志偉的作品難以歸類，既無張牙舞爪的設計手法，也找不到臨摹他人的痕跡。

唯一共通之處是，這些建築都很「輕柔」，跟周遭地景生態呈現「和諧」共存的狀態，且散發靜謐的神祕感，當人遊走在裡頭，不由得心就靜下來、步調也跟著慢下來。

例如，即將前往威尼斯的五件作品之一，位於苗栗香格里拉樂園南側、被譽為森林美學新代表的「勤美學—森大」（The Forest BIG），就是善用遊樂園老舊水族館，以輕鋼架搭成的飄逸空間，用不搶目光的灰色網布包覆成近300米的拱圈長廊，減少在森林裡出現建築的違和感。

另一個位於峇里島的作品「天然修道院」，則是在山洞旁建造一座低調的黑色神廟。透過輕柔的材質和微微露光的建築，展現當地人的虔誠信仰，還有對於自然的敬畏。

元智大學藝術與設計學系阮慶岳評論，曾志偉的作品不但具備詩意的輕盈風格，也會思考如何結合在地的自然素材，跟2002年的普立茲克獎得主、澳洲建築師Glenn Murcutt，有著不謀而合，「輕觸大地」（Touch the earth lightly）態度。

事實上，曾志偉並未因爭取威尼斯雙年展任務，刻意展現台灣的建築主張，反而不忮不求，只將過去幾件作品收攏，對自家建築理念進行整理。

國美館館長林志明觀察，這次的「台灣郊遊」策展內容，不僅超越以往對威尼斯展台灣館的想像，更是對未來生活方式的提議，巧妙呼應了本屆策展人、麻省理工學院（MIT）建築與規劃學院院長Hashim Sarkis設定的主題：「我們如何一起生活？」（How will we live together?）

另一位評審、交通大學建築系教授曾成德也指出，曾志偉的想法，代表台灣歷經高密度開發和急速人口成長後，對原始和空白的渴望。

「物質階段過去後，情感面的東西就會慢慢形成，」曾志偉反思，當高房價和高空屋率並存、年輕人放棄買房、愈來愈愛老建築，表示人們不再只把建築視為個人財產，對空間的想法已經不同。

如何在步調緊湊的城市叢林，尋得一處擁有自然和安靜的思考空間？而已過度開發、空間密度逼人的台灣，又該如何描繪未來的城鄉願景？就靠曾志偉這種具備想像力的建築師發揮創意了。