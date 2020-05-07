吳寶春的十年願景：烘焙百年企業

【文╱廖君雅 攝影╱張智傑】

台北市信義區的吳寶春店，上午開店後，人潮不間斷，店員熱情接待。但從高雄北上的視察的吳寶春坦承，新冠肺炎疫情的確影響業績。

近幾個月來，他就跟所有的餐飲業者一樣，忙著推出因應措施。包括：縮短分店營業時間、減少生產麵包品項、取消員工月會和麵包文化沙龍、避免群聚活動等。另外，還推動電子商務，布局外送美食平台、官網購物。

「跟別人比，我們的確剛開始，但也趁這個機會好好學習、了解，」今年50歲的吳寶春，總是樂觀、正向面對各種挑戰。

10年前走向創業之路

今年，是他的重要里程碑。

10年前，吳寶春以荔枝玫瑰麵包獲得法國巴黎的世界麵包大師賽金牌，那年他40歲。回到台灣後，當年年底他在高雄開了生平第一家吳寶春店，從此踏上不一樣的人生。

以前的他，是個專職的麵包師傅。但經過十年，他不斷充實經營管理知識，如今已擁有多家麵包店、200多名員工。吳寶春的故事，曾是學校老師們在課堂上分享、傳頌的勵志經典案例。他是一個出身在屏東縣內埔鄉的農村囝仔，12歲時父親過世，母親獨力扶養8個孩子，採鳳梨、甘蔗和幫人種田，什麼粗活都做。

為了培養一技之長，吳寶春15歲北上當麵包學徒，雖然薪水微薄、工作辛苦，經常磨到雙手起水泡，熬了4年半，才升到師傅，開始獨當一面做麵包，但他總是心疼母親，把大半薪水寄回家。

即使，當時他還只是個麵包師傅，但當吳寶春頂著廚房裡的高溫，用心揉出一個又一個的麵糰時，卻是把每項工作都當成自己的事業經營，所以，他在做麵包的時候，總是要求完美，不斷在細節上鑽研，直到自己滿意才收工。

年輕時的吳寶春，儘管只有國中畢業，但熱愛學習與閱讀。有一個老師曾對他說，「如果一個人沒有錢投資自己的腦袋，這個人永遠都不會有錢，」這對他影響很深。他買書看書、上各種課，也拚命存錢，花錢到日本進修麵包技術，為了克服內向個性，更忍痛掏出3萬元學費去上溝通表達課，還曾被友人引薦，去聽直銷業的培訓講座。

他回顧，20幾年前的台灣很流行直銷，他常去上直銷課程，覺得台上的講者西裝筆挺，而自己卻顯得邋遢，讓他很羨慕。有一天他讀到奇美實業創辦人許文龍的傳記《觀念》，受到啟發，創業夢從此萌芽。

2008年他38歲，和隊友在素有麵包界奧林匹亞美譽的樂斯福盃麵包大賽（Coupe Louise Lesaffre），一舉奪下世界銀牌，他個人以台南東山的煙燻桂圓，搭配法國紅酒，獲得歐式麵包的個人優勝。

創業回饋社會，展店不躁進

兩年後，他再以荔枝玫瑰麵包，在2010年的個人賽，抱走世界冠軍。

那一年出國比賽前，當年40歲的吳寶春早下定決心，無論如何都要創業，再努力存一桶金，以過世母親的名義回饋社會。

但其實，他幾乎沒什麼存款。還沒開業，他就背了1400萬債務。包括向親朋好友借貸600萬元，以及和設備廠商分期兩年還的800萬元，雖然是不小的賭注，但有世界冠軍的光環加持，很快地，他在隔年就實現諾言，成立「陳無嫌教育基金會」。

他坦言，自己這10年來十分幸運，當初連公司要怎麼登記都不知道，卻一路做到了現在260名員工的規模，非常感恩。

現在，吳寶春店在台北、台中和高雄，各有一家旗艦店，同時也是麵包的生產基地。他也和新加坡麵包物語集團在海外合資，成立了旭春（上海）餐飲管理有限公司，目前在中國上海和新加坡各有一家店。

把時間軸拉長，吳寶春的展店速度堪稱牛步。因為，他在開第一家店之後，2017年才在台中開出第二家旗艦店，接著維持一年1到2家的展店計畫，在外人與同業眼中，未免過於保守。

王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益，就曾好奇問過他，「你有開100、200家店的實力，為什麼不趁勝追擊，展店這麼慢？」吳寶春卻氣定神閒回答他：「呷緊弄破碗。」這句台灣諺語，意思是「欲速則不達」。

「這個例子就能看出來他很穩健不貪快錢，而是用心想經營事業啦！」戴勝益相當肯定吳寶春，「率直、真誠，是我一生值得相交的朋友。」

拚了命學習，坦然面對恐懼

吳寶春曾有句經典名言：「冠軍只是當下，學習才是永遠。」

其實，創業這10年來，吳寶春再度經歷了學習歷程。

由於實在不懂經營管理的各個層面，人事、財務、品牌等，創業第3年，他想報考政治大學EMBA，卻發現資格不符。當時報考碩士班，必須符合大學學歷，或是擁有甲級證照的資格限制，但吳寶春只有國中學歷，西點蛋糕、麵包最高僅到乙級。

雖然被國內大學拒於門外，吳寶春卻被新加坡國立大學EMBA班錄取，成為轟動一時的事件。這件事情也讓教育部火速修法鬆綁，讓不少白手起家的企業老闆，因「吳寶春條款」受惠，掀起全台各大學的EMBA進修潮。

吳寶春還原當時心境，他強調，自己只有國中學歷，跳級念碩士，不是為了「學位」，只是一心一意想要「學習」。

當時，麵包店業績暢旺，各界採訪、演講邀約不斷，只是，當會計拿財報給他檢核時，吳寶春內心的警鐘卻敲響了。

「萬一有一天，業績下滑怎麼辦？我怎麼對員工負責？」吳寶春深知自己的經營能力，跟不上公司成長的規模，一來必須進修，二來必須找到對的專業經理人，借重他們的專長，讓公司能永續經營。

在新加坡念EMBA期間，吳寶春每3個月，就必須撥出半個月飛到海外，7天在學校上課，另外7天是企業參訪行程，除了新加坡，學校安排的企業遍及韓國、日本、澳洲和台灣。雖然，幾年下來所費不貲，但吳寶春直呼值得。

他不只是學會如何看財報、學習如何管理一家企業，還學習更深層的人文社會關懷，他開始思考企業如何永續經營、發揮社會責任，還有企業與員工、顧客之間的關係。更關鍵的是，他開始坦然面對過去的內心恐懼，而積極改變。

過去，吳寶春不擅長與員工溝通、甚至會逃避，讓錯誤一再發生。在新加坡就讀時，名師司徒達賢教授的「聽說讀想」理論，讓他學到如何進行更有效的溝通，從此不再害怕溝通。現在，每個月的例會裡，他都會傾聽員工的「真心話」，不吝給予讚美、鼓勵，也引導員工即時反映問題，第一時間解決。

他也開始往外覓才，找對的人來協助公司永續經營。

吳寶春說，從前麵包店的困境是，只會依照自己的想法把麵包做好，等客人上門，「但客人真的需要嗎？真的喜歡嗎？」

5年前，他延攬剛從媒體業管理職離開的邱一新，擔任公司的執行副總，把品牌定位的任務交給他。「我必須找格局夠、眼界遠，懂得品牌經營的人來幫忙。而且他必須要跟我互補，帶給我不同的思考方向，」吳寶春說。

邱一新協助吳寶春重新梳理品牌定位、依據每家店的商圈及客層，制定分眾行銷策略，他將台北旗艦店定義為「世界麵包館」，每月定期舉辦麵包文化沙龍講座，信義遠百A13的門市年輕客群多，以「潮店」為定位，搶先獨賣實驗性質強的創新特色麵包，例如，具備酸辣鹹甜口感的尖叫麵包，挑動消費者味蕾。

邱一新眼中，吳寶春是事必躬親型的學習型老闆。「他很開放、很敢嘗試，有時候，他不會特地賦予麵包意義，只是想把麵包做好，但他經常有跨界的思惟。」

孫淑芳則是吳寶春整整等了一年，才找到的人力資源部經理。當時，他了解到做好內部人資系統，有助於公司更上一層樓。他透過鼎恒數位科技執行長簡士評引薦，找上有大型金控、旅宿業經驗的孫淑芬，但當時孫淑芬有穩定正職，沒有立刻答應。

讓孫淑芬點頭的關鍵，是這段時間她偶爾跟吳寶春互動，從他不僅賣麵包，還推廣麵包背後的文化意涵、視野和格局，讓她願意跟隨探索。

「他和其他老闆最大的不同是，願意放下身段，和主管有共通的語言，」孫淑芬說，當時吳寶春請她推薦教科書，結果他不但看完，還回頭跟她分享心得。

吳寶春的好學，也讓鼎恆數位科技執行長簡士評印象深刻。有一次，吳寶春從高雄北上新竹找他，請益人資相關議題，後來意猶未盡，隨即又約了第二次。

導入大數據，深化顧客關係

簡士評觀察，不少中小企業主都以為，人資僅是行政部門，事實上，人資是企業壯大的核心，透過建立有效的人員管理、評核及獎勵制度，不但能有效節省成本，更能提高組織整體競爭力。

今年初也引進雲端管理系統，讓所有同仁，都能即時掌握出缺勤及排班情況，提高管理效能。

邁入知天命之年，吳寶春希望下一個10年，讓吳寶春食品公司不光只是麵包店，而是透過逐步的軟硬體、大數據的升級，深化和顧客的關係。

「我的願景是把公司做到百年企業，就像Poilâne普瓦蘭麵包店那樣，」吳寶春說，普瓦蘭是法國麵包文化的經典代表，堅持手工古法，他也期許吳寶春店能做到如此境界。

再來，是成立一個專業烘焙學院，他希望，透過系統性的扎實培訓，讓有志烘焙的年輕人，未來無論是創業或當麵包師傅，都有能力去因應外在環境的變化。

吳寶春以日本為例，無論是哪家麵包店，都不失水準。他希望，未來台灣麵包不光只是想到吳寶春，而是每家麵包都很美味，甚至在世界麵包的文化版圖上占有一席之地。

教練吳寶春，用兩部電影激勵選手

吳寶春曾在世界大賽中擊敗群雄，現在他也經常擔任教練，投入年輕選手培訓。他認為，自己拿冠軍沒什麼了不起，但如果能帶出一個冠軍，這才厲害。

他認為，最佳的激勵方式，就是喚起選手為國爭光的榮譽心，讓他們知道，自己不只是代表個人，而是代表國家參賽。

他喜歡用兩部電影作為媒介，首先是《進擊的鼓手》，激起他們努力奮鬥練習的欲望，直到賽前三個月，再讓他們看《冰上奇蹟》，裡頭的曲棍球隊隊員原本血氣方剛，彼此不信任，有懷疑，有批評，甚至互相打鬥，但當教練問每個人來自哪裡時，一個隊員說：「我們來自美國。」教練滿意地露出笑容。

「我會引導這些選手，讓他們寫下感想，再問他們代表誰出賽？」吳寶春說，他在這幾年逐漸摸索到，要先建立個人信心，再逐步引導他們建立團隊合作默契，相信不只是比賽本身，對他們往後的人生也有幫助。（廖君雅）