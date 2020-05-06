快訊

陳其邁大數據防疫寫成論文 台灣模式登「醫學網路研究期刊」

金正恩和「替身」交談畫面曝光 網：哪個是真的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

0次方的威力

聯合新聞網 / 遠見

【文／李建興 攝影／池孟諭】

從沒想過，0這個數字，原本寓意著「空無蕩然」，但此時此刻，竟能讓人心如此飽滿。

4月14、16、17日，睽違36天的新冠肺炎零確診，再度重回台灣社會，剎那間，各大飯店重燃暗黑已久的燈光，＋0、笑臉、ZERO……等接二連三的創意，好似從碎裂的深淵中，透出曙光，不但使民心的黯然，有了一道微而有力的溫暖，更讓社會樽節已久的熱情，找到迸發的出口。

儘管後來台灣人對「0的N次方」的想望，被憑空降臨的「敦睦艦案」終結。但在究責的氛圍中，人類隱然的互助關係，卻沒因而被囚錮、被幻滅。

這包括，口罩3.0，在疫情中心、國家隊及各大零售通路的團結下，還是如期問世；台灣援外的物資，不因「敦睦」二字一時被汙名，而打退堂鼓。

畢竟，長年在島嶼中載浮載沉的台灣人都深諳，生存，沒有自私的本事，更無法單憑防疫資優生的頭銜而維穩。因為在世界的生命共同體中，任何角落的災禍，都如同蝴蝶輕輕拍翼，就會散播成全面而無法乘載的效應，其中的反噬，更絕非一時的封城、鎖國和去全球化足以抵擋的。

人人拉起同心結，讓愛與合作無限大

於是，正當活了89歲的巴菲特，原本有生之年只看過一次美股熔斷，卻在今年短短10天內看了四次。影響所及的是，全球將遭遇超越1930年大蕭條的經濟衰退，遠在太平洋遠端的台灣，也無法謝絕因之而生的無薪假、倒店潮。

據了解，PChome即便在疫情期間，集團網站增加逾150萬名首次造訪的新客，該公司卻十分理智。畢竟，很多人明瞭，網路僅是社會備援系統，並非全面取代，也沒人能在災難中獲利，一但全民購買力乾涸，百業的倖存感，才開始被碾壓。

另外，聯合國世界糧食計畫署署長比斯利（David Beasley）警告，因疫情造成的搶糧、斷糧，2020年全球面臨嚴重糧食短缺的人口可能多達2.65億，世界將遭遇「聖經等級」的饑荒與危機。值此之際，誰又能在黑天鵝下瀟灑釋然？

因此，當疫情崩解全世界的呼吸系統時，以往陳義過高的「合作」，就成了人類最珍貴的呼吸器。即便原本人際、企業、國族之間的社會責任，因防疫而一時被割讓，但趁著地球被迫停駛，正是我們沉澱反思，取回初衷的好時機。

西班牙一名計程車司機，為幫助受困當地的義大利留學生返國，竟開車送她回家，再開回西班牙，全程逾3000公里。而比利時一名90歲老奶奶確診新冠肺炎後，坦然表示：「我已活得夠久，」不想使用續命的呼吸器，將資源留給年輕人。

遠見．天下文化事業群創辦人高希均，向來心心念念世界的和平、全球的合作，即便疫情讓很多活動停擺，《遠見》每年主辦的CSR（企業社會責任獎）、社企之星評鑑，今年在與會者全程戴口罩，符合社交距離下，仍突破萬難舉行，還納入了USR（大學社會責任獎）評鑑。最後，更以封面故事報導。（頁126）

誠如這次封面設計者杜軍儀，巧妙地讓雙手拉起一只同心結，也神奇地把當下最雀躍人心的0次方，結成一個∞（無限大）的符號。只想告訴讀者，我們不該放任疫情，就這麼如湯潑瑞雪、風捲殘雲般地將人類原本共生、共享的默契，洗劫一空，反而該在歷史的縱軸上，寫下紀錄。

【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

相關新聞

0次方的威力

從沒想過，0這個數字，原本寓意著「空無蕩然」，但此時此刻，竟能讓人心如此飽滿。

《遠見》CSR企業社會責任獎公布 看見創新應變力

5月，是台灣CSR關鍵月，《遠見雜誌》企業社會責任獎（CSR）每年就選在5月號雜誌公布得主。

ESG 啓動企業淘汰戰

這是一場擴及全球的無聲淘汰賽，考題是ESG資格，打分數的是投資人，寫考卷的則是各大企業。

該解封的 不只城、還有心

倘若，年後至今的百日世局，是一場慘遭病毒侵擾，進而橋段失據的劇情片。那麼，被迫軋戲的地球村民，應是史上最血汗的演員。

繭居族、孤獨死！ 孤寂讓人折壽比抽菸酗酒還可怕

瘟疫宛如世界末日降臨，鎖國、封城、管制、關閉紛沓而來，人們被迫隔離。於是，社會疏離亦催生了孤寂這隻隱形病毒，它沒有具體形象，測不到基因序列，卻會趁虛入侵，潛伏心底，以情緒困擾當養分，逐漸長成足以噬人的「黑洞」。

每天走10公里路 歐陽靖找回陽光人生

網紅作家歐陽靖，從小因家庭緣故，竟成為同儕霸凌對象。隨後歷經憂鬱症、親友驟逝，讓她陷孤寂漩渦。歐陽靖如何靠著走路、跑步，學習讓身心歸零，走出黑暗人生？

誰「養」出世紀超級病毒？

失控中的新冠肺炎疫情，可謂自二次大戰以來，人類最嚴峻的挑戰，我們不禁想問，這個擾亂全世界的超級病毒，到底是誰製造出來的？

棗稻田 在綠建築裡玩出新農趣

位於宜蘭員山鄉的「棗稻田」，是全台第一棟LCBA&CLT碳足跡認證的雙料綠建築。這裡不僅是景觀餐廳，也販售有機農產品、推手作體驗課，開幕才半年多，已成為打卡熱點。

拚活路！瘟疫蔓延大斷鏈 全球不變則退

進入21世紀才短短20年，人類已遭SARS、H1N1、MERS等病毒侵襲，如今又面臨新冠肺炎的挑戰。全球產業斷鏈、經濟當機，但也因此發展出各種對策抗疫。病毒戰爭不會停歇，人類只有持續進化才能拚活路！

「疫」的迫降 新的想像

新曆年前某假日，與兩個9歲的兒女搭捷運，月台正播放著一部名為《列車獨白》的形象廣告，主訴著從1996年北捷通車後，和台灣一起挺過的歷史。頓時，身為記憶同溫層的我，立馬翻飛一幕幕一如921地震、SARS、納莉風災……的風風雨雨。

台灣開大門 迎接超級金腦

目前全球深陷新冠肺炎陰霾，但各國搶人才大戰卻未曾停歇，鄰近的韓國、香港、新加坡等，都將人才視為經濟轉型發展契機。 面對這場激戰，台灣在兩年前即端出「外國專業人才延攬及雇用法」，核發四證合一的「就業金卡」，向海外精英招手。

黎俞君：活在當下 掙脫食材與性別限制

主廚這條路，除了天分、更要努力，當米其林指南將插旗台中，美食圈大多看好黎俞君主理的鹽之華會摘星。為什麼？

熱門新聞

連年拿下F-35戰機、衛星、導彈訂單！這家電子業小廠是如何辦到的？

50多年來頭一遭！ 新光金改選前家族分裂 老二、老三為此槓上大哥

企業大砍配息金額！美股投資人面臨新隱憂聯準會資金趴也難救

最新兩岸三地1000大企業出爐！台積電衝上第3名僅落後這兩家

家庭防火這兩樣不能缺！ 防災用品在電商熱賣 業績較去年飆3成

《遠見》CSR企業社會責任獎公布 看見創新應變力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。