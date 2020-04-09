ESG 啓動企業淘汰戰

【文／林讓均】

這是一場擴及全球的無聲淘汰賽，考題是ESG資格，打分數的是投資人，寫考卷的則是各大企業。近年，國際投資界最夯的通關語就是ESG（環境、社會、公司治理），這股永續投資新浪潮正快速吹向台灣，考驗老闆們是否落實企業社會責任。例如，全球最大主權基金、掌管1.1兆美元資產的「挪威財富主權基金」（GPFG），向來是台股主力外資。GPFG設有道德委員會，只要企業違反ESG，就列為投資黑名單，光2019年就撤資42家企業，5家從投資榜上除名。只是，「愛地球」與「賺大錢」如何兼顧？

國內企業葡萄王、富邦金控及中租皆是ESG模範生，《遠見》深入探討他們如何扣緊本業、導入ESG，同時穩健獲利的雙贏策略。隨著環保意識抬頭，綠色金融革命勢將引發全球資產大洗牌，攸關企業存亡。CEO們，你準備好了嗎？

新冠肺炎延燒全球，百業受到巨擊，致使全球企業主無不殫精竭慮找尋備援機制。

但，過去所有企業運營，莫不著眼於EPS（每股稅後盈餘），而現在，其實老闆們更該念茲在茲應是另三個字母—ESG。

因為，一場擴及全球、左右未來競爭力的企業淘汰賽，已悄然登場，門票正是ESG。企業沒有ESG，恐怕連登上擂台，與同業競爭的資格都沒有。

ESG已是全球企業的顯學，所有執行長必須搶修的企管學分，但什麼是ESG？

環境、社會與公司治理，已成營運標竿

ESG指的是Environment、Social and Governance，也就是環境永續、社會責任與公司治理。未來的企業，必得抓緊這三大營運標竿，才能得到股東、品牌商與消費者等利害關係人認可，進而讓股東投入資金、客戶願意下單，在市場上游刃有餘。

近年ESG風潮之所以席捲全球，躍為企業界、投資界的最夯關鍵字，主要推力之一，就是愈形嚴峻的天然環境風險。

氣候變遷「綠天鵝」 恐觸發金融危機

今年元月發布的世界經濟論壇（WEF）《2020全球風險報告》指出了最可能發生的前五大風險，包括「極端氣候」「氣候行動失敗」「天災」「生物多樣性損失」與「人為環境災害」，統統是環境風險。再以「風險衝擊性」的視角來看，排名前五的，除「毀滅性武器」之外，亦全是環境災害。

也因此，去年底牛津字典宣布的2019年度代表詞正是「氣候緊急狀態」（Climate Emergency）。而今年初，國際清算銀行（BIS）甚至以新名詞—綠天鵝（green swan）一詞，警告世人，氣候變遷將觸發金融危機。

這絕非危言聳聽！去年一路從美國、巴西、澳洲、印尼，到北極圈的野火，已致使2019年度的野火碳排放量高達78億噸，創下2002年以來新高紀錄。「大自然反撲造成的鉅額災損，已成為企業不可承受之重！」安侯（KPMG）永續發展顧問公司董事總經理黃正忠對此感到憂心。

他舉例，2017年全球天然災損就創歷年最高，金額超過3200億美元。但偏偏這些損失不到一半能獲得保險理賠，亦即企業得自行處理無法想像的天文損失。

然而，這些讓企業無力招架的災禍，始作俑者可能正是企業自己，也就是16歲瑞典「環保少女」桑柏格（Greta Thunberg）口中「不負責任的大人們」。

隨著「桑柏格效應」發酵，公民團體開始嚴厲檢視政府與企業的各項ESG行為。

全球181家龍頭企業，主動納入ESG價值

該是重新定義企業使命的時候。2019年8月，包括摩根大通、嬌生等181位龍頭企業的執行長共同簽署〈企業宗旨宣言〉，承諾要在企業中實踐永續價值，把社會責任置於商業利益之上。

無獨有偶，今年元月在世界經濟論壇（WEF）所揭櫫的年度主題：利害關係人資本主義（stakeholder capitalism）也闡揚，企業不能只追求獲利極大化，還要兼顧所有利害關係人的權益，追求經濟、社會與環境的永續發展。

WEF創辦人蘇瓦布（Klaus Schwab）主張，企業應端出一把「新量尺」將ESG納入原有的企業價值體系中，以補足過往僅偏重財務指標的管理缺口。

所謂的利害關係人，不只是公司股東，在ESG的精神下，還包含了會因「企業作為」而被影響的全體人類。

「利害關係人資本主義，其實是對傳統『線性經濟』思惟，提出反省，」黃正忠說。線性經濟只求短線思考，一味追求財務績效、有形資產，並致力將內部股東的利益極大化，往往視地球資源及環保為無物。然而，注入ESG精神的「循環經濟」架構下，企業須有長線布局，導入非財務面的風險評估（諸如商業行為對環境、社會與健康的衝擊），確保所有利害關係人的福祉。

有趣的是，這與盛行多年的CSR（企業社會責任）又有所不同。

CSR可隱惡揚善，ESG卻是照妖鏡

黃正忠解析，CSR可隱惡揚善、專秀「好事」，但ESG有明確的揭露準則，好的、壞的都要說，且逐漸成為投資的重要框架。簡單來說，ESG沒做好，連找金主都困難。

全球最大主權基金、掌管1.1兆美元資產的「挪威財富主權基金」（GPFG），向來是台股的主力外資之一，2019年就投資了448家台股上市櫃公司，合計高達143.4億美元。而與其他外資不同的是，GPFG設有道德委員會，只要企業違反ESG，就列為投資黑名單，光2019年，就因而撤資了42家企業，還有五家從投資榜上除名。

回顧自2012至2019年，因違反ESG而被該基金撤資的企業高達282家。其中台灣，長榮海運在2018年元月被撤資；同年7月，年興紡織也因人權問題而被列入觀察名單。

愈來愈多大型基金，不再只看EPS，更著重於ESG，將ESG視為重要的無形資產。「現在做生意卻不懂ESG，我只能祝你『一路好走』！」黃正忠以自己與大型退休基金等外資打交道的經驗為例，他曾準備一整疊資料要報告台灣企業現狀，但對方卻指著目錄頁，只想看環保與人權。

全球資金紛紛表態ESG投資大潮湧現

換言之，全球資金正在表態，這股ESG投資大潮來了！

根據PRI（聯合國責任投資原則）組織的統計，至2019年全球納入ESG因子的機構，旗下所管理的資產規模已超過86兆美元。而簽署責任投資原則的機構數也從2006年（PRI問世）的63家，至去年已超過2370家。

根據元大投信統計，全球有超過九兆美元的退休基金，已將ESG因子納入篩選投資標的準則中。

其中，最大咖的機構投資人包括前述挪威主權財富基金，以及全球最大退休基金─日本政府退休基金（GPIF）。

根據2018ESG年報，GPIF掌管的資產規模大約160兆日圓，投資決策100％納入ESG因子，其中3.5兆日圓更追蹤ESG相關指數。

AIGCC（亞洲投資人氣候變遷聯盟）主席、國泰金控投資長程淑芬觀察，GPIF的投資長水野弘道不僅採長期投資觀點，也對ESG價值非常堅持，凡未做到碳治理、不揭露碳資訊的企業，將無法獲得注資。

就連掌管七兆美元、全球最大資產管理者「貝萊德」，其執行長芬克（Larry Fink）也在今年初發出公開信，首度表示貝萊德將會全面遵守ESG投資原則。

「ESG正在重塑資產管理界的面貌！」去年8月發行台灣首檔ESG ETF（指數股票型基金）的元大投信投研團隊，其高層觀察，就連投資人也開始檢視資產管理業者，不僅要有相關ESG產品或投資部位，更得要是一家實踐ESG的良心企業。

「良心投資」崛起，將淘汰逆勢企業

投資人真的變了，尤其九○後出生的千禧世代更傾向於「良心投資」。

美盛集團在2018年發表的投資人報告中，發現高達七成的千禧世代（此處指18～36歲）會投資於納入ESG因子的永續基金，遠高於嬰兒潮世代（51～70歲）的兩成。

「ESG可以驅動一個良性循環的永續金融生態圈！」資誠（PwC）永續發展服務公司總經理李宜樺表示，在相關法規制度的框架下，除了財報，企業還必須揭露非財務面的永續性報告給投資人，以幫助投資人判斷是否對企業投資、放貸或提供保險服務。

在這過程中，投資方也會對企業進行「議合」（商議合作），督促企業落實更多友善ESG的商業模式與營運策略。

她指出，永續性報告的ESG編纂準則分為兩大類，一是GRI（全球永續性報告指標），二是前年推出的SASB（永續會計準則）。後者是專為投資人需求而設計，包括人權、勞動條件、董監結構、供應鏈管理、溫室氣體排放等議題，都是檢視重點，也是企業的必考題。

「企業填答這些考題，重點不是得高分，而應藉此檢視營運還有哪些缺失？」掌管國內最大、六兆元壽險資金的國泰人壽總經理劉上旗指出，國壽是國內首家簽署聯合國永續保險原則（PSI ）的壽險公司，旗下設立責任投資小組，依據ESG準則來篩選投資標的。為此，國壽也向MSCI等國際機構購買資料庫，像是賭博、軍火與高汙染等高敏感產業就列入禁止往來名單。

不過，近年竭力倡導企業永續價值的黃正忠觀察，由於政府並未強制所有企業揭露永續性報告，所以至今仍有許多企業在「裝睡」。

然而，逆趨勢、不作為的代價卻遠比你想像得大。「透過ESG檢視，企業不只能看到地雷（風險），也能看懂商機！」黃正忠說，根據《巴黎氣候協定》，全球在本世紀末之前要控制平均氣溫升幅在1.5～2℃之下，看來是全球生存的嚴峻挑戰，但誰能率先開發出對應的ESG商業模式，誰就勝出；反之，將被提前淘汰。

ESG的全球擂台戰已經開打，這是一場攸關存亡的奧運級企業競爭，你拿到參賽門票了嗎？