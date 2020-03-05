胡晴舫：送創作者站上世界殘酷舞台

【文/蕭玉品 攝影/池孟諭】

2018年底，「文化內容策進院設置條例」三讀過關，首任院長由知名作家胡晴舫擔任。向來低調沉靜的她，如何走向喧鬧的鎂光燈，帶領台灣的文化產業大步邁進？

有個古老的寓言是這樣的。

荷蘭鄉下有個男孩，偶然發現水壩破了一個小洞，滲出海水。於是，他用手指堵住洞口，在那裡站了整夜，隔天清晨才被經過的農夫發現。最終，少年守護了全村。

胡晴舫就像這個小男孩，想為台灣撐住一面牆，一邊守護文化自主性；但一登上牆頭，就能躍向全世界。

台大外文系畢業的她，美國戲劇碩士，書寫小說、散文多年，曾獲金鼎獎圖書類文學獎，著作多達12本。外界對她的印象大多停留在作家，她也自認本命是寫作，在台灣、香港、新加坡等中文媒體執筆專欄20年。

然而，去年9月開始，作家之外，胡晴舫又多了個文化內容策進院（以下簡稱文策院）院長的身分。

向來低調沉靜的她，開始挺身走向喧鬧的鎂光燈和紅毯。

「從現在開始，大家要習慣文策院的身影，」在新加坡亞洲電視論壇活動上，胡晴舫說。

攤開行程表，她馬不停蹄，前腳才出席KKBOX風雲榜頒獎典禮，後腳又率團參加柏林影展，中間同步整理院內業務，並持續拜訪文化界人士。

多元跨界資歷成出線關鍵

過往，她是作家，只要家裡冰箱有足夠食物，她穿著一條睡褲，就能足不出戶，但現在，她連洗衣服的餘裕都沒有。每天早上，她9點進辦公室，接著就像陀螺般，直轉到晚上9點。

胡晴舫笑稱，她理解文策院在民間期待下成立，卻還真沒想到能忙成這樣。

2018年底，胡晴舫辭去香港光華新聞文化中心主任的職位，埋首寫作，直到去年6月，新書《群島》出版，才剛完成長期處於忙碌下的自我修復，書還沒打完，9月底立即走馬上任。

消息公布，她的臉書湧進一片賀喜，「他們（文策院董事）就默默決議是我了，」原先就位列董事的胡晴舫，莞爾一笑。

文策院董事長丁曉菁指出，找胡晴舫擔任院長，就是要借重她在國際文化事業與創投的經驗，以及對國際大都會文化市場趨勢的敏銳度。

KKBOX亞太區董事總經理施盈良也認為，找跨界人才來帶領文策院，是新鮮的嘗試，「至少態度更開放。跨界人能理解各領域遇到過的問題，有更多機會創造不同火花。」

翻開胡晴舫的經歷，她其實不是太純粹的作家，「吾少也賤，故多能鄙事，」她戲稱。

打從念台大外文系時，胡晴舫出於對戲劇的關注，便到劇場工作，累積對社會、人群的興趣。

在美國威斯康辛大學麥迪遜分校拿到戲劇碩士學位後，胡晴舫決定返台找工作。

有意思的是，高舉女權主義大旗的她，卻被《花花公子》中文版雜誌主動叩門，她應允後，不到30歲，就當上總編輯。1999年，香港開始對大中華文化市場產生興趣，商界、銀行需要文化背景出身的人才，她便被延攬進香港創投公司。

這些跨界經歷，讓胡晴舫吸收到不少養分。她回顧，在《花花公子》，她跳脫原生家庭的中產階級背景，碰到原本人生道路不會輕易出現的人；進入投融資市場後，她熬夜學看數據、報表，在北京、上海、香港間奔波，雖然辛苦，卻養出一身技能。

2016年之後，她接下文化部駐港機構—香港光華新聞文化中心主任的職務，負責推動台港間文化合作與交流。這是她第一次投入公共事務。

任內，她促成國光劇團和香港管弦樂團在香港文化中心的大型演出，兩場2000人位置的場子，破紀錄售出九成票，成功商轉《台灣月》活動。

要讓台灣軟實力被國際看見

那些移動的日子，養出胡晴舫新鮮的眼光。過去20年，她在香港、巴黎、東京、紐約等地穿梭，即使常回台灣、持續出版新作，卻沒有真正長住，這讓她目光清明，將台灣看得晶亮。

她舉例，許多人不會講英文，卻聽英文歌，同樣的，林生祥的客家音樂沒人聽得懂，一樣有好多人愛聽，「自由環境長出來的東西特別美好，邊緣性是我們美麗的一部分。台灣能迎合主流市場品味，也能繼續保持價值。」

她自承，這次接任院長，一方面得趕緊接地氣，補足劣勢，但也有些優勢，「我有純粹的國際觀點。我和全球的觀眾一樣，是坐在紐約、巴黎、東京看台灣的作品。」

事實上，早在2010年，《文化創意產業發展法》公布施行後，文化部原擬設立財團法人文創院，但直到2018年底，文策院設置草案通過後，才開始快馬加鞭地全速推進。

這段期間，鄰近的南韓整合各種文化中介組織，成立韓國文化振興院（KOCCA），成功在國際間創造「韓流」。韓國電影《寄生上流》以非英語片之姿，拿下奧斯卡最佳影片大獎，讓許多人熱切討論，台灣能否產製出這樣的作品。

「台灣絕對有實力急起直追，關鍵在資源有沒有被好好運用，」貝殼放大創辦人暨執行長林大涵，計畫成立的投資型集資計畫子公司天使放大，正在向文策院申請基金。他認為，文策院遲到總比不到好，台灣的群眾募資比人家晚起步，現在也做得有聲有色。

長期做為一名獨立創作者，胡晴舫感同身受台灣文化工作者迫切面臨的困境。「有本小說，壓在我心裡已經20年了，為什麼寫不出來？」胡晴舫反問。

產量固定的她很清楚，台灣創作者一直身處手工業，前期IP（智財權）的孵化、開發，都得自己來，沒有資金、沒有後援，產業鏈相當破碎。相較之下，國外有完整的產業鏈，支持一個作家一次可能就是三年，作家專心產出作品後，只要往後送，產業自有一套生產和販賣邏輯。

打造文化內容產業生態鏈

而台灣產量不足，市場規模又有限，加上文化內容屬無形資產。過去，觀眾人數、電影票房等資料難以被量化評估，導致投資方因為看不懂，紛紛卻步，形成惡性循環。

對此，胡晴舫不斷強調，文策院要為台灣創作者打造健全環境，掌理100億的國發基金，要扮演點火功能，帶動民間投資，讓創作者無後顧之憂產出更強壯的作品，能自行選擇市場。

目前，文策院設立內容策進、文化金融、全球市場和策略研究處四個業務單位。

胡晴舫解釋，內容策進處負責催生、扶植好IP。有了好內容，就交由文化金融處，以市場機制協助商轉，媒合資金，有好的標的，國發基金也能投資。

全球市場處則將台灣的好內容，與世界接軌，文化部的商展已陸續轉移至文策院，未來文策院一年要籌辦超過20個展，包括影展、書展、授權展等。所有資訊會回到策略研究處，建立大數據資料庫，產出產業調查報告，創作者也能據此產出好IP。

2月底，文策院與導演蔡明亮的《日子》，以及去年金馬創投評選獲獎的《氣》《神人之家》等作品，一行人浩浩蕩蕩前往柏林影展，為台灣IP做各種嘗試。

胡晴舫提到，電影《返校》改編自遊戲，帶書去影展、帶電影去書展，都是新的可能，「我們鼓勵面對市場機制，文策院就要送這些創作者上世界殘酷舞台，之後就是創作者的事了。」

根據《2018文化創意產業發展年報》，台灣文化產業的從業人數，已有26萬人，超過台灣人口的1％，產值則從2016年的8265億元，成長至2017年的8362億元。

上升數字顯示台灣文化產業仍具潛力，胡晴舫指出，應該有更多人進入這個產業，「我們要讓年輕人願意前仆後繼進來，不是覺得在這個產業就沒有前途。要拿掉他們的掙扎。」

畢竟，文學上成功如她，年輕時也曾經覺得自己被埋沒，「不能只看檯面上的創作者，其實還有更多人能做這件事，他們可能只是在等待一個機會或切口，」她分析。

未來，文化部就專做補助，文策院則負責投融資。台北藝術大學藝術行政與管理研究所所長于國華認為，至今，台灣文化補助和投融資的兩條腿終於健全。但他提醒，文化部和文策院要讓補助與投融資相輔相成，「文策院未來的成功絕對不是國發基金100億，而是這100億外的更多億，包括教育、人才等環節的完備。」

不論先前擔任香港光華新聞文化中心主任，或是此次接下文策院院長，胡晴舫都有過猶豫，畢竟她人生的開創，都留在了寫作，但父母總希望她能為社會多做點有意義的事。

「對於公共事務，我可能就像那位荷蘭少年，扮演堵水壩的守護角色吧！」她說。

胡晴舫終究要回去寫作的。但這回當了文策院院長，堵過水壩，或許五年後，當她再拾起那部壓在心頭超過20年的小說時，就能舉重若輕了。