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台灣開大門 迎接超級金腦

聯合新聞網 / 遠見

【文/邱莉燕 攝影/張智傑】

目前全球深陷新冠肺炎陰霾，但各國搶人才大戰卻未曾停歇，鄰近的韓國、香港、新加坡等，都將人才視為經濟轉型發展契機。 面對這場激戰，台灣在兩年前即端出「外國專業人才延攬及雇用法」，核發四證合一的「就業金卡」，向海外精英招手。YouTube創辦人陳士駿就是第一張就業金卡持卡人，包括天使投資人陳柏雨在內，多位矽谷台灣幫已陸續來台設立新創企業。這一波政策開放，除了招攬到「矽二代」鮭魚返鄉，更吸引至少15個國家的白領精英，帶起「超級金腦」湧進台灣的微趨勢。然而，新政落實到執行面時，仍有美中不足之處。《遠見》專訪陳士駿，請他分享親身經歷；並請科技部部長陳良基深入剖析，政府解決人才荒的具體作法。

台灣向來是人才外流的死地，一項施行了24個月的新政：「外國專業人才延攬及雇用法」，卻正企圖改寫宿命。

一群「超級大腦」逐漸湧進台灣，裡面的成員包含了矽谷台灣幫，以及至少15個國家的白領精英，帶起了一股海外人才來台的「微趨勢」。

「矽二代」鮭魚返台，以美國出生長大的陳柏雨為代表，他的父親是人稱矽谷創投之神的橡子園創投董事長陳五福。

畢業於康乃爾大學資訊系，陳柏雨先在矽谷工作，再到大陸創業，後來公司被愛點擊（iClick）併購。2017年跟著眾人一起到那斯達克為新東家上市敲鐘，等於是人生再次攀上高峰。

原本與妻小一起住在上海，陳柏雨從未想過回到一海之隔的台灣。但與他一同創業的兩位台灣人，三人功成名就後，起心動念想回饋台灣。

恰好在這個時候，父親陳五福告訴他台灣施行「外國專業人才延攬及雇用法」，針對外籍人士發行「就業金卡」，便興沖沖去申請，將事業重心和家庭移到台灣。

「兩個月就辦好卡，」笑嘻嘻露出一口白牙的陳柏雨說，2018年4月決定搬到台灣，6月領取就業金卡，剛好趕在8月開學前安排好3個小孩入學。

禮遇外國專才 吸引「超級大腦」定居台灣

國發會推動的就業金卡，2018年2月開始實施，是針對外國特定專業人才所設計的尊榮禮遇措施，目的是有效引進國際「超級大腦」定居台灣。

其中比較大的開放在於政策的鬆綁，包括工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可「四合一」的個人准證，這意味著持卡的外國人士不再需要像以前一樣，得先找好台灣的工作，才能透過雇主協助申請居留簽證，如今可以自由尋職及轉換工作。換句話說，不需要雇主，無論停職、就業或創業，皆可自由進出台灣。

「四合一」的好處則是單一窗口，無須再像以前辦理就業許可要到勞動部申請，移民簽證上外交部，居留證去移民署，進進出出程序繁瑣。

同時，還可享有尊親屬比如配偶小孩等來台探親，最長一年的停留期。稅務上也有補貼，首次來台的持卡人，若是某個領域金字塔頂端的專家，前三年薪資所得台幣300萬元以上折半課稅。居住六個月以上，包含家人則可享受健保。

申請的門檻為月薪16萬元以上，或是符合國家產業發展需要的白領人才，網路上傳相關文件即可。接著，經由移民署、勞動部、外交部等聯合審查，無須面試，但會打些電話詢問核實，整個流程堪稱簡便。

「審查的確偏寬鬆，」國發會主委陳美伶明快坦承，新政的美意是為台灣引進專業白領，沒有必要太嚴苛，因為這群優秀異鄉人到台灣是要創業或工作、為台灣加值，不但要鼓勵，而且要更開放。

國發會副主委高仙桂則認為，台灣自然資源稀少，唯一的資源是「腦礦」，也就是人力資源，政府將不遺餘力進行開發，不管是修法還是採取計畫，都希望創造國際人才來到台灣的誘因。

平均每月24人申辦 YouTube陳士駿取得第一張卡

「外國專業人才延攬及雇用法」推動至2020年2月已24個月，成效堪稱優等，就業金卡累計核准584張，平均每個月約吸引24位國際高端人才前來申辦。

從專業領域看，這些人才申請的名目以經濟類別最多，占了55％，其次是科技領域，有18％，兩者合計七成三，顯示台灣的主流產業的確有值得國際白領發揮的空間。

再看國別，來自美國者高達134人，占了絕大多數，其次是香港的81人，還包括歐洲、日韓、東南亞等至少15個國家。

延攬專才以美國人居多，起因莫非是中美貿易戰的衝擊？陳美伶卻不這麼認為。她分析可能是因為台美官方之間互動增多，亞洲．矽谷計畫又與矽谷的台裔創業家常有交流，比如「矽二代」陳柏雨。而YouTube創辦人陳士駿更是第一張就業金卡的持卡人，為新政一推出便開出好彩頭。

矽谷台灣幫出身網路世代，擅長創新創業，只要有一人取得台灣的就業金卡之後願意回到台灣，幫助年輕人創業，再透過社群網路串聯，快速把資訊傳播出去，足以引發漣漪效應。一方面提高台灣的國際能見度，也等於告訴全世界，台灣是一處適合創業的地方。

至於香港人高居第二名來台，陳美伶也認為，由於該法於前年就已經實施了，應該與去年香港反送中抗爭無關。「如果香港申請就業金卡的人數現在超過美國，或許你可以說反送中所致，」陳美伶表示。

584位就業金卡的持卡人，在台灣組成了個社交群組，國發會為此特地辦過三場聯誼會，鼓勵彼此之間互相交流。眾人分享，無一不對台灣的新制度表達感激。

「心情挺高興的，」今年30歲、國籍芬蘭的賀英男，如此描述自己拿到就業金卡的那一刻。他秀出就業金卡，其實上面並沒有鍍過金一般金光閃閃。申請的早拿到的是舊版，2020年2月新版修正才有玫瑰金色澤。

自稱是「國際流動人口」的賀英男，住在台灣剛滿四年，中間換過三間不同國家的公司，持有就業金卡，給了他無限的便利。

「假如在台灣又找到其他的合適的工作機會，」賀英男說，或者以自由業的身分工作的話，甚至是自行創業，將擁有更多的選擇餘地，跟雇主其實可以不用綁在一起，「其實就是給外國人更多的就業機會。」

配套措施上路 推動雙語環境更友善

新政初上路，落實到執行面時卻意外冒出一些「小瑕疵」。

陳柏雨受挫的親身經歷，發生在幫小孩辦台灣居留證之際。遞上就業金卡，移民署承辦人員起初認不得這張卡的作用，狐疑直問：「可以這樣做嗎？」

後來確認了就業金卡的正當性，接下來的手續仍然卡關。按照法規，外國人辦理台灣簽證與居留證，本人必須臨櫃到場親自辦理，並在台灣待上7～10天，等待簽證辦下來再辦居留證。

然而陳柏雨的小孩當時正在上海上學，不方便請假這麼多天。情商是否能先行申辦回上海、過了7天再飛來台灣領取？移民署不同意。最後，還是透過國發會居中協調方才順利處理完畢。

撇開這些小瑕疵，「外國專業人才延攬及雇用法」也從磕磕碰碰到逐漸完善。它的配套措施逐一上路，試圖提高就業金卡的含金量。

首先是生活面。很多國際精英人士覺得台灣的英語環境並不便利，甚至有外國人抱怨到台灣的銀行開戶很難。

陳美伶端出改善的方法，便是直接與國發會「2030雙語國家」的政策掛鉤，希望透過未來這項政策，提升台灣人的英語能力，與外國人流利溝通。其中，所有與外國人相關的措施說明文件，也必須雙語化。

「希望各部會也把打造英語環境作為重要的事情來辦，」陳美伶說。以金管會為例，推動銀行建置「雙語分行」，銀行員講英語也行，銀行網頁有英文界面，資產一兆元以上的銀行在北中南各要有一個雙語銀行。

國發會也注意到，海外高端人才定居台灣，最在意自己的小孩能否適應台灣的教育環境。為此，政府增設了雙語實驗班，並責成高等中學以下的學校，成立海外攬才子女專班，政大附中成為台灣第一所試辦海外攬才子女專班的公立學校。

「超級大腦」來台，多多益善，但得用開放的政策收服他們方能辦到。就業金卡，還只是踏出第一步而已。

【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

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