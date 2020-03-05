「疫」的迫降 新的想像

【文／李建興 圖／池孟諭】

新曆年前某假日，與兩個9歲的兒女搭捷運，月台正播放著一部名為《列車獨白》的形象廣告，主訴著從1996年北捷通車後，和台灣一起挺過的歷史。頓時，身為記憶同溫層的我，立馬翻飛一幕幕一如921地震、SARS、納莉風災……的風風雨雨。

然而對未曾參與「那些年」的孩子來說，3分18秒的短片，最怵目、費解的莫過於SARS時期全車戴口罩的奇觀。我當時浮掠而過的念頭是：「他們應難以再度見識相同場景了！」

這番篤定，除了源自我對台灣醫療、人類科技一日千里的過度自信，更低估了病毒的狡猾與乖張。當時，還天真地以為，像SARS等級的「瘟疫」不會這麼快就再度光臨。孰料，不到兩個月就被橫空出世的新冠肺炎（COVID-19）狠狠地打臉。

誠如冠狀病毒之父賴明詔接受《遠見》專訪時的經典詮釋：「病毒比病毒學家還聰明！」此次疫情，證實一個會因宿主而突變的病毒，不僅超乎人類防疫技術所能駕馭的桀驁，還弄得世界大亂。

還好賴明詔也說：「病毒不是學霸。」意謂著用功謹慎的同學，還是能與之相抗衡。而台灣，17年前的教訓沒白受，SARS期間所蓄積的抗疫能量，這回派上用場、火力全開，還讓全球刮目相看。

相較於日本的荒腔走板、南韓的全境擴散、新加坡的錯估情勢，以及中國大陸的慘遭孤立，在全球競技場挨了多年悶棍的台灣，終得揚眉吐氣。

鑑古知今，讓黑天鵝化「危」轉「機」

只是戰疫仍長，容不得驕兵的優越與輕敵。

回想晚近幾次的世界災難，二次大戰吃了兩顆原子彈的日本，幾近滅國，但後來以超速基礎建設，創造近半世紀的日本第一；文革浩劫後的中國大陸，以醒獅的姿態，短短30年就躍居世界第二大經濟體；而經濟在1997年亞洲金融風暴中奄奄一息的南韓，轉骨後的成績，讓台灣肅然起敬。

其實無論是國族、疫病、經濟抑或文化的禍厄，每一次都猶如入侵電腦的病毒，迫使整個國家機器累格（lag）甚至當機。但有的猶如被按了暫停（Pause）鍵全面停擺；有的則啟動備援機制，行禮如儀；更上乘的則是趁機打掉重練，更新系統，以2.0的姿態重新「開機」。最後被擾動的，則是重新排序的全球競爭力。

因此，當所有媒體仍心心念念預言著新冠肺炎的災損，向來主張前瞻未來的《遠見》，一如我們事業群創辦人高希均所言：「如何鑑古知今，讓黑天鵝帶來的『危』變成『機』？才是重點。」

我們關心的，是疫後重開機的世界，想說的是，台灣不該因日、韓、星、中等國的暫時失序而見獵心喜，該提防的是，他們疫後的進化與超越。

所幸，在《遠見》團隊兵分多路去見證產業、文教、醫療、社會等運作系統的因應狀況時，相較於17年前的陽春，如今台灣顯然懂得靈活運用5G、雲端及AI等現世科技啟動全面升級，一如遠端教學、智慧診療、產業風控AI化……等未來「準」生活，都提前開機。

這一、兩月來，當瘟疫蔓延時，在奧斯卡大放異采的韓片《寄生上流》，以及在影音串流平台風靡萬千的《愛的迫降》，堪稱唯一紓壓的頭條新聞。然而《遠見》本期封面故事〈疫外 重開機〉，則是試圖在「疫的迫降」的當口，悲催主義瀰漫時，提供寄生於未來的「新的想像」。

新冠肺炎深度報導〉一場堪比世界大戰的病毒浩劫，帶給人類什麼省思？