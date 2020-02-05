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陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

前白宮科技創新顧問亞歷克．羅斯：人類與科技將和諧共存

2020-02-05 11:19遠見

【文／陳育晟 攝影／賴永祥】

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他，曾為美國前總統歐巴馬（Barack Obama）撰寫科技與創新政策，是歐巴馬入主白宮的關鍵推手之一。

他，也是美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）的創新資深顧問，起草「公民社會2.0行動計畫」，協助更多美國基層組織進入數位時代。

希拉蕊曾誇他，「就像是我推動網路自由的左右手一樣。」

他，是倫敦大學國王學院社會科學與公共政策系客座教授、暢銷書《未來產業》（The Industries of the Future）作者亞歷克．羅斯（Alec Ross）。

除了擔任歐巴馬、希拉蕊幕僚，羅斯在2013年離開國務院，赴紐約哥倫比亞大學擔任國際與公共事務學院資深研究員，持續關注科技與創新。

2016年，他撰寫的《未來產業》上市，被翻譯成24種語言，更獲美國紐約翠貝卡電影節的破壞式創新基金會選為2016年度推薦好書。

《未來產業》出版至今，他一共發表約200場演講，「除了南極洲，每塊大陸都有我演講的足跡，」他說。

不過，2016年美國總統川普（Donald Trump）上任後，發動中美貿易戰。這場貿易戰後來演變為科技戰，加上AI（人工智慧）應用愈來愈成熟，使《未來產業》中描述的科技、創新場景可能出現改變。

對此，他強調，「不會更改《未來產業》的任何一個字，就算是逗號也一樣，」若要增加新章節，會考慮新增5G和VR（虛擬實境）、AR（擴增實境），因為這三樣技術愈來愈重要。

其中，5G「不只是科技演化，更是一場技術革命」，會驅動工業、交通等各行各業發展。至於VR、AR在未來幾年也會更成熟，從娛樂、企業訓練，到生活、商業等應用，樣樣少不了。

2016年8月，羅斯曾應遠見．天下文化事業群邀請來台演講，並與前行政院長張善政進行對談。今年3月25日，他將再度來台，以「從科技到未來—智慧社會下一步」為題發表演說。

來台前，羅斯接受《遠見》越洋專訪，暢談他心中未來的智慧社會。以下為專訪精華：

談產業〉

中美貿易戰讓各國陷困境

《遠見》問（以下簡稱問）：《未來產業》問世至今，你觀察到全球發展趨勢，與你的預測，哪些最吻合？

亞歷克．羅斯答（以下簡稱答）：我在《未來產業》中所做的預測都一一應驗了。我看到的是，書中描述的趨勢，都以更快的速度改變這個世界。

例如，機器人和AI發展，變得更快。地緣政治因素也會影響科技變革。我觀察到無論是中國或美國，都採取新的重商主義政策，希望透過貿易和政治架構，來保護各自在未來產業的經濟利益。

這兩個大國正在改變全球化的軌跡。過去美國和中國曾互相拉抬、促進全球化，但現在兩國對全球化的接受程度都大幅減低，更重視產業和國家本身的連結，使美國和中國以外的國家也陷入困境。

我認為未來五到七年，我們會看到美國模式和中國模式成為兩種不同的體系。其他的多數國家若不想選邊站，只能在兩者間徘徊，其實，許多國家也不想選邊站。

問：美國政府認為，中國的「千人計畫」讓很多間諜滲透到美國研究單位。你認為這已帶來哪些影響？

答：中國和美國變得愈來愈有敵意。歐巴馬時期，美國致力解決問題。但如今川普並不採取這種策略，而更喜歡衝突。

因此，川普對「千人計畫」會比歐巴馬的態度更強硬。畢竟美國發生這麼多的智慧財產權竊盜案，都和中國有關。川普自然用握緊的拳頭應對，而不是伸出友誼之手。

美國雖然一直都很歡迎世界各地學生來讀大學，但目前赴美深造的中國留學生已愈來愈少。

問：你認為AI、機器人是過去幾年來發展最快、帶來最大改變的科技嗎？

答：我會說三個。AI、機器人、及數位化。目前全球有260億個聯網裝置，除了電腦、手機、還有許許多多感測器（sensors）。五年內聯網裝置會增加到620億個。巨幅增加都是因為數位化的結果。

人類任何產業都在數位化中，即便農業也在數位化。在農田裡擺上各種偵測器，收集數據後，分析告訴你何時該施肥、澆水，已經完全改變農業的作業習慣。

問：如果《未來產業》要出修訂版，你會增加哪些新章節？

答：如果我有機會出修訂版，我或許會聚焦：5G和AR、VR。

5G不只會帶來科技演化，更會掀起技術革命。過去在3G、4G時代，無法用無線網路運作大型工廠、交通網絡，但在5G時代，可以讓無人工廠或無人駕駛變為可能。

至於AR、VR，多數會用在遊戲和其他形式的娛樂上。但從商業角度出發，用來做企業訓練也會很有效。

談5G〉

美國不再是絕對領先者

問：5G勢必會影響未來世界。你認為美國是否會在5G時代繼續扮演技術領先者角色？

答：5G已為世界帶來些許改變，但多半發生在其他國家，不是發生在美國。在美國，有些服務自稱5G，實際上還不是。我所見到最接近5G的技術，主要在一些工廠裡，它們用5G雲端網路運作，而且只在一些技術比較前沿的公司。

但未來兩到三年，當網路布建完成後，5G會全面擴散。目前正在韓國發生，韓國人對此很積極，應用5G在先進電子製程，也讓AI能運作得更順暢。

問：中國的5G發展呢？

答：中國的5G雖然也應用在商業領域，但主要用途仍在內部維穩，把臉部辨識、即時監控技術用在14億人上。這和韓國、美國用5G發展產業，有很大不同。

目前，中國有3億個監視攝影機，我很難相信這會在美國或歐洲出現。

談台灣〉

抓住貿易戰的機遇發展

問：在中美貿易與科技對峙的格局下，台灣的重要性是否提升？

答：台灣的重要性正在提升中。我覺得很有趣的是，有家美國健身自行車公司叫Peloton，買下台灣的供應商期美科技100％股權，因為擔心中國企業會把手伸進供應鏈。這讓我發現，中美貿易戰場也蔓延到台灣。

對台灣來講，中美貿易戰可能是個機會，但一定要很小心。台灣企業必須要做的，不再只是像過往，把產品賣出去就好了，而是要確保台灣投資人、企業家仍保有對公司的控制。

我認為這非常重要。我可不希望台灣公司一直成為中國和美國公司覬覦的對象。

問：過去一段時間，台灣企業掀起赴美投資潮，如富士康也在威斯康辛州設廠。但美國工資與各項成本比亞洲高不少，你認為到美國設廠是聰明的抉擇嗎？

答：富士康會選擇在美國威斯康辛州設廠，原因是自動化和AI。他們並不需要花大錢雇用大量人力，因為他們有機器人大軍相助。

但我不太清楚富士康威州新廠進度。美國如今經濟強勁，如果台灣企業可以用他們的專業知識，在美國進行投資，對他們而言是件好事。

問：微軟、Google、IBM過去兩年加碼投資台灣。你怎麼看？

答：我認為這對台灣非常正面。首先，這會給台灣帶來新知。很多20多歲的年輕人進到這些大公司磨練後，30多歲時練就一身好本領後，可以出來創業。

微軟、Google、IBM這些公司的薪資和員工生活品質都也不錯。我認為，這也會造就台灣新一群高薪族。

此外，這些公司都花很多心力在研發。這會讓台灣成為很多前沿技術的練兵場，對台灣經濟、社會都有益，是100％正面的。

談未來社會〉

從智慧家庭擴散到社會

問：這次台灣演講的主題是「從科技到未來—智慧社會下一步」，你認為智慧社會的下一步是什麼？

答：未來的智慧社會裡，人類將和科技和諧共處。當你要搭公車時，你會用你的智慧型手機查看公車動態。

我們正和科技共存，把生活變得更便利。我們好像活在演算法控制的生活裡，但這些演算法實際上是幫我們把日子過得更好。

例如我住的社區裡，許多家庭都已是智慧家庭。鄰居下班後，在開車回家的路上就可以指揮家中的暖氣機、洗衣機開啟。早上鬧鐘一響完，咖啡機就自動煮咖啡。創意會不斷進化，整個社會從智慧家庭開始，逐漸演變為智慧社會。

問：《未來產業》上市後大受歡迎，未來是否有新書計畫？

答：我正在寫一本關於政府、企業和公民關係的書，書名還沒定。大家都發現，政府已經很難跟上企業發展的步調。

對美國和多數國家的人民而言，過去可以為一家企業工作30年的情況已經愈來愈不可能。顯示政府、企業與人民的關係正在改變。

我們需要新的社會契約，也需要新的方法來定義政府、企業與人民的關係。所以我很想寫這本書，描述未來社會的動能，這本書也會是為全世界而寫。

問：你3月來台演講，將強調哪些重點？

答：我最想做的是開啟人們對下一個十年的視野。我希望讓聽眾了解未來產業、科技、經濟的趨勢，我相信那將會開啟很美好的時光，也需要人們許多的調適因應。

亞歷克．羅斯（Alec Ross）

年齡：48歲

學歷：西北大學歷史系學士

經歷：歐巴馬2008年競選團隊科技新創政策作者、美國國務院創新資深顧問、哥倫比亞大學國際與公共事務學院資深研究員

現職：倫敦大學國王學院社會科學與公共政策系客座教授、創投公司Amplo董事

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【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。
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