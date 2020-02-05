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陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

5G大爆發 台股黃金年代來了

2020-02-05 11:19遠見

【文／林讓均 攝影／陳之俊】

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2020年剛出爐的《遠見》台灣A+企業排行榜，盤點去年前三季的1731家上市櫃公司表現，發現近25家拿到「獲利王」或「成長王」殊榮的個股，都是泛5G概念股。

專家分析，台股今年若能再創歷史新高，科技類股將是推進主力，尤其以5G、AIOT等題材為核心。

5G帶動相關產業發展，這一波受惠5G的台股有哪些？《遠見》帶你看懂布局關鍵，把握進場時機。

2020年台股能否再創歷史新高？已是萬千股民進入新年度，最熱議的話題！

2019年台股大盤飆漲逾23％，行情逼近歷史高點的1萬2682點，雖然2020年一開年就飛來一隻黑天鵝──美伊衝突，讓台股連挫數日。

但元月中旬的總統大選後，指數卻又重新站上1萬2000點，顯見台股投資人信心並未動搖。

台股想一舉攻克30年未攻破天險1萬2682點，得仰賴什麼動能？哪些類股才能帶領台股大軍直搗黃龍？

今年號稱「5G手機元年」，已經發燒兩年的5G（第五代行動通訊），顯然仍是抬升台股行情的主力部隊。

2019年前50檔飆股

泛5G概念股占兩成

2020年剛出爐的《遠見》「台灣A+企業排行榜」盤點去年前三季的1731家上市櫃公司表現，發現近25家拿到「獲利王」或「成長王」殊榮的個股，都屬於泛5G概念股，諸如台積電、聯發科、全新、致新、嘉澤、超眾等公司。

再對照2019台股漲幅最多的50檔個股，其中5G概念股約占兩成。

而漲最兇的15檔飆股，同樣集中在IC設計、光學與電子元件領域等5G概念，包括年度瘋漲265％的射頻（RF）晶片大廠立積、飆幅達240％的IC設計服務廠世芯-KY，就連散熱大廠泰碩、健策也亮出兩倍的漲幅。

至於去年股價成長近450％、漲幅第二大的家登，則是典型的台積電概念股，供應台積電等半導體業者EUV（極紫外光）光罩盒。

而台積電邁向5奈米的先進半導體製程，正是5G、AIOT（人工智慧與物聯網）等科技的一大推力，同步帶旺家登股價。

衝鋒領頭羊〉科技類股

去美化轉單 台廠可望持續受惠

華南投顧董事長儲祥生觀察，上次1萬2682點的歷史高點是由金融股領軍，但這次若能飛越「萬二」行情、再創歷史新高，主角則是科技類股，尤其是以5G、AIOT等題材為核心。

然而，年年喊5G，今年布局是否有別以往？

「想靠5G賺錢，要有『常識』，更要有『知識』！」萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，所謂常識，就是大家都知道的題材，通常已漲了一大波。真正有賺頭的，是大家都還不熟悉的題材，但這需要更新產業知識。

蔡明彰提醒投資人，對5G一定要有2.0版的認識，2019年因為中美貿易戰況一度白熱化，中國提早啟動5G布局、鋪天蓋地設置5G基地台。加上中國力挺國產手機品牌「華為」與供應鏈「去美化」，台灣受惠於轉單效應，因此5G概念股中包括PCB、CCL（銅箔基板）、PA（功率放大器）與RF（射頻）等族群都大漲，例如立積、全新、穩懋都是夯股。

但今年，同樣是去美化與轉單題材，可能得拐個彎，布局其它類股。怎麼找？可以從一張5G晶片挖商機（表）。

「今年5G投資布局，要從基地台轉到手機，而手機的靈魂在晶片！」蔡明彰指出，一張5G晶片中含有5G系統單晶片（SoC）、數據機晶片、射頻模組（砷化鎵PA族群）等原件，這些概念的類股勢必持續發燒，但股價基期已高。

他建議，焦點可轉至晶片中的電源管理晶片（PMIC）。主因是中國手機去美化，導致PMIC龍頭、美商德儀被轉單至其它業者，台廠有機會受惠。一旦新的PMIC業者得到手機品牌商認證後，快則半年、慢則兩年，預計今年陸續有訂單入手。

去年底，美國調研機構IDC曾預測今年全球5G手機將突破1.9億支，占全球智慧型手機出貨量的14％，爆發力遠大於當初的4G，2010年4G手機首年出貨占比才1.3％。

但隨著各國擴大投資、5G商轉腳步加快，預測數字愈喊愈高。資策會產業情報研究所（MIC）就推估，今年全球5G手機上看2.6億支，2021年會達5.4億支；而野村、高盛等外資更樂觀，認為5G手機在今年就可望突破3億支。

事實上，全球各大手機品牌商已積極鋪貨。包括華為、小米、OPPO、vivo等品牌都已陸續推出支援5G應用的手機方案，預計今年第一季會湧現一波非蘋陣營的手機換機潮。

而全球最賺錢的智慧手機品牌蘋果（Apple），則傳出將在今年秋季推出首代、共四款的5G手機，同時支援Sub 6 GHz與mmWave（毫米波）兩種規格。蘋果5G手機的買氣，更被視為5G落地速度與供應鏈業績的先期指標。

5G手機聚焦〉

鏡頭、電源管理晶片、射頻晶片

但不管蘋果或非蘋陣營5G手機與相關應用，都愈來愈仰賴被稱為台股「護國神山」的台積電。

這家市值已達九兆元的全球晶圓代工龍頭，營運布局的重點一向是投資風向球。去年第三季的法說會上，台積電總裁魏哲家曾點出5G手機的三大需求：鏡頭、電源管理晶片與射頻晶片。

看在蔡明彰眼中，這就是5G手機選股的三張明牌，尤其是鏡頭。

他指出，談到手機鏡頭，大家想到的就是「股王」大立光，但其實拆解5G鏡頭還有其它關鍵零組件，包括潛望式變焦鏡頭、CMOS影像感測（CIS）元件，因此亞光、原相等個股都受惠。

5G至少10年商機

三大領域最吃香

綜觀5G概念股，可粗分為三大類：基地台、手機與終端設備。

其中，基地台包括PCB、散熱、射頻、PA、天線、光通訊元件、交換器；手機背後有射頻、PA、各類晶片、散熱、天線模組等；而終端裝置則有小基站、射頻、毫米波元件與用戶終端設備等。

「5G商機至少還要發燒10年！」野村投信資深協理謝文雄所操盤的兩檔台股基金：野村高科技與e科技，去年績效皆飆破五成，雙雙闖入台股基金前五名。看好5G爆發力，他2018年下半年就開始積極布局半導體、伺服器等概念，基金配置也繞著5G跑，核心持股正是台積電。

謝文雄表示，5G時代不是只由4G迭代升級，而是整個打掉重練，所能帶動的新應用，將超乎4G時代的想像。

例如，5G比4G速度可快上十倍，再導入邊緣計算等科技，更會做大「高傳輸、低延遲」的效果。屆時，不僅社群影音串流速度加快，也會帶來AR／VR、遠距醫療、無人工廠、表演場館等周邊應用商機，「全面盤點5G的新設計、新材料與新應用，就能找到台股黑馬！」

不過，5G概念股多已漲過一波，該如何布局？謝文雄搬出德國投機大師科斯托蘭尼的著名理論「主人與狗」。他說，股價是狗，常常圍繞在主人身邊、跳前跳後，但只要主人一直往前走，狗還是會跟上，這個主人在此處指的是5G類股的基本面。換句話說，就是5G類股儘管不會複製過去一年的驚人漲幅，但5G商轉才剛啟動，仍在成長的軌道上，「現在喊貴還太早！」

未來布局重點〉

打入紅色供應鏈的台廠

此外，在中國供應鏈「去美化」的趨勢下，蔡明彰指出，中國5G進程領先全球，因此打入或結盟華為、小米等紅色供應鏈的台廠，可是下一波布局重點。例如，陸續發布「天璣1000」「天璣800」系列5G晶片的聯發科，就是打入華為等中國供應鏈的指標個股。

再看面板業。全球前十大電視品牌、中國就占了七個，而全球前十大手機品牌，中國則包辦六個，可以看到中國掌握全球面板需求。

在東京奧運推升「8K（影像）＋5G（傳輸）」的電視換機潮，也帶動8K電視、Mini LED甚至是Micro LED等面板商機。但蔡明彰觀察，布局面板，不必盯著受京東方等陸廠削價競爭所苦的「面板雙虎」友達、群創，而要反向思考，更加關注打入中國供應鏈的業者，像是導光板大廠茂林-KY。

而中國的5G概念股，也可做為台股的風向球。例如，2019年漲幅超過四倍的中國CIS影像感測元件大廠韋爾，揭示多鏡頭時代的到來；而CIS正是攝影鏡頭模組中的核心元件，也具安控題材，投資人當然有理由期待類似概念的原相、同欣電、晶相光等台廠。

但成長股，不是買來放著就好，還是要適時調整部位。蔡明彰提醒，像是中美在元月15日已簽定第一階段貿易協議，此次雖未調降關稅，但還有第二階段協議。

目前，中國大陸銷往美國仍有2500億元課25％關稅、另1200億元課徵7.5％，促使台廠加快出走中國，而布局台灣與東南亞的供應鏈可受惠於轉單效應。

然而，若美國調降，甚至全面取消關稅，去美化、轉單效應就會淡化，台灣訂單拉動的力道或許不再強勁，連帶影響營收與獲利。另外，投資華為供應鏈的台廠，如台積電，得留意美國是否加碼華為禁售令，進而調降「美國成分」門檻，這將帶來相關衝擊。

選股兩大策略〉

趨勢題材成長股、被低估潛力股

整體而言，2020年台股該如何全盤配置？

「可以布局『錦上添花』『雪中送炭』兩種投資取向！」儲祥生表示，錦上添花指的是有趨勢題材的成長股，包括三類：5G／去美化、電子類的景氣循環股、智慧型手機類股。而雪中送炭則是價值被低估、有落後補漲行情的好股，含括兩類：中美貿易受害股、PB（股價淨值比）被低估者。

儲祥生解釋，電子類的景氣循環股包括記憶體、矽晶圓、被動元件與半導體，這些類股在去年逐漸擺脫庫存過多的疑慮，加上有5G與去美化等題材的刺激，今年供需將有正面循環。

而智慧手機概念，則包括打入蘋果或華為等指標性手機供應鏈的台廠，而TWS（藍牙耳機）周邊商機持續發酵，也將受惠於5G換機潮。

儲祥生提醒，若怕追高，可以等5G概念股的股價拉回後再布局，或是等第一季底，非蘋陣營5G手機銷售數字出爐、驗證業績之後，屆時投資人再伺機進場。

值得注意的是，華為被美國列入黑名單，新機不能使用Google軟體與服務，可能挫傷華為買氣，尤其在歐洲市場，是華為5G手機供應鏈一大變數。

而台灣剛結束第一階段的5G頻譜競標，標金創1380億元天價、平均單價全球最高！電信業者必須面對龐大的標金、基地台布建等基建成本，可能衝擊電信類股的獲利。

至於中美貿易受害股，說的是去年5月以來受到中美貿易戰衝擊的台廠，例如工具機、傳產與塑化，今年因為中美貿易衝突趨緩，將可望恢復訂單動能。

此外，在全球局勢混亂下，被錯殺的好股也不少，儲祥生建議投資人可以從類股走勢、本淨比與本益比等指標來判斷，挖掘基本面佳、有機會落後補漲的個股。

儲祥生觀察，美國與伊朗的衝突不至於擴大，而在沒有黑天鵝、5G順利開展的前提下，第四季可望啟動多頭行情，再寫台股新猷。

2020想跟著台股再攀高峰？那趕快升級「常識」、進補「知識」，搭上這波5G領航的台股黃金年代。

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【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。
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