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陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

小英總統的D-Day

2020-02-05 11:19遠見

【文／李建興 圖／張智傑】

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2020年總統大選終於在眾聲喧譁中選出了未來四年的台灣領導人。我會以「眾聲喧譁」詮釋這次選舉，其來有自。

畢竟，對所有外媒來說，這應是台灣史上最具關注度的一次選舉；就美中兩大強國而言，也是他們使力最深的一回；以台灣選民的視角，韓國瑜蓋牌後，民調瞬間撲朔迷離，進而讓一開始十分篤定的盤勢打了馬賽克，最後致使患得患失的兩大支持陣營，紛紛現身表態，衝高了投票率。

照理說，既然選情如此火熱，加上當前傳媒平台又這麼發達，應能在選前為未來台灣討論出最適的路線。而且，就算無法梳理出最佳政策，最起碼也能依稀辯證出台灣人的「最大公約數」。

殊不知，整場選戰下來，該有的政策論述幾乎被鋪天蓋地的八卦、戲謔給取代，所以當張力十足的選舉大戲結束後，留給全民的，是一些若有所失的「政策懸案」。

儘管拿到817萬票的小英成了史上最具民意基礎的總統，然而，從韓陣營仍較四年前的朱立倫多拿了171萬票，加上國民兩黨的政黨票又是五五波來看，都在在顯示，台灣並未如想像中的共識漸成。

於是，小英總統依舊得面對分歧對立的意識型態，而台灣人也愈來愈難糊弄，「下架政治人物」已成為選民慣性，可以想見，未來四年並不輕鬆。

向執政者道出真相，盼危機化為轉機

或許因為《遠見雜誌》向來關心未來趨勢和國家產經格局，在選前，主跑各路線的同仁們，就接獲產業各界的請託，紛紛希望能藉由媒體的力量，告訴未來的總統：「台灣所剩的時間不多！」

確實，在我們傾聽、蒐集各方意見後，竟發現，除了現下吵得紛紛擾擾的年改、黨產、低薪……問題外，台灣居然還有太多從前未被仔細論述，但既急又重的「癌末」議題，若再不解決，就等著被宣告不治。

諷刺的是，在《遠見》同仁研究採訪下，發覺這些議題個個都有明確的數據、精準的引爆日期警示著台灣，只是因為過熱的政治使人盲目了。

舉例而言，今年起，如無意外，台灣將淪為出生率低於死亡率，人口負成長的「生不如死」國度，同時，RCEP簽訂後，台灣更確定成為「世貿孤兒」了；2021年起，核二廠的幾個機組將陸續除役，台灣電力很可能出現斷崖式的缺口，同一年，台灣也被預測為全球人才赤字最嚴重的國度（頁112）。

很抱歉，媒體既為第四權，我們得在選後政治口水尚未消退前，當起「國王新衣」裡的那個煞風景的孩子，向執政的大人們，道出真相。

1944年6月6日，二次大戰盟軍啟動諾曼第登陸，解放了被德國占領的法國，也奠定了盟軍的勝利基礎，此即為眾所周知的D-Day。令人玩味的是，後人反而對「D」字有許多衍生性的解讀，一如指定 （Designated）、決斷（Decision）、毀滅（Doom）甚至是死亡（Death）等，殊不知，它單純只是「Day」的字首罷了。

但此時此刻，好適合用在台灣！到底《遠見》所點出的經濟、人才、能源、人口以及觀光的五大D-Day，對小英總統只是Day？還是足以讓執政團隊正視，指定、決斷政策，最終化危機為轉機的D呢？但千千萬萬別再坐視不理，讓「亡國感」成為真實。

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【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。
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