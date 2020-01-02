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政黨支持度綠升藍跌 三成民眾對大陸印象變差

2020-01-02 13:32遠見

【文╱彭杏珠 攝影╱池孟諭、蘇義傑】

調查執行╱遠見研究調查

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2020總統與立法委員大選逼近，台灣民心的最新動向如何？「遠見研究調查」發現，藍綠兩大政黨的支持度已呈現大幅翻轉的情況，是否間接影響到民眾的投票意願，值得觀察。

2019年的台灣又「亂」了！外有中美貿易戰等嚴峻考驗，內有2020總統大選，政治攻防、假新聞肆虐，讓「亂」字繼2008年後，再次獲選「年度代表字」。《遠見雜誌》與「遠見研究調查」一年一度的「台灣民心動向大調查」全新出爐，調查結果顯示，香港「反送中」成關鍵事件，對台灣社會影響深遠，導致民意的「西瓜效應」持續擴大，各種數據也紛紛改寫新高及新低紀錄。

《遠見》長達12年的「台灣民心動向大調查」，2019年出現重大且劇烈變化。

香港反送中事件衝擊

國民黨面臨內憂外患

調查結果顯示，國民黨認同度跌至18.0％，民進黨則上升至33.8％（表1）。這一切，似乎重演了2016年蔡英文總統第一任當選的狀況，當時國民黨跌落谷底，不僅失去政權，立委席次從64席滑落至35席，《遠見》在2016年3月的調查顯示，國民黨支持度僅為19.5％，民進黨躍升至38.0％，政黨中立則是20.3％。

國民黨低落的支持度，正是「內憂外患」的反射。香港2019年6月9日以來的「反送中」事件，對國民黨造成衝擊。示威遊行經媒體大幅報導後，已導致台灣民眾對中國大陸整體印象變差，連帶影響與大陸關係較好的泛藍政黨支持度。

國民黨的內憂，則是一直籠罩在「不團結」的氛圍中，進而使支持者失望。新低的支持度，對總統選情低迷的國民黨而言，無異敲響一記警鐘。

如以整體政黨傾向來看，2019年支持泛藍的從2018年的37.1％，大幅滑落至2012年以來的最低點23.0％，下跌14.1個百分點；支持泛綠的則從25.2％上升至歷年來最高點42.2％，增加17.0個百分點。政黨中立者為34.7％，略低於2018年的37.7％（頁65表2）。

三成對大陸印象變差

僅18.2％願赴大陸發展

香港「反送中」事件，不僅左右藍綠兩黨的支持度，連帶影響民心動向，具體展現在四項調查數據中。

首先，中國對「反送中」的處理方式，導致台灣民眾對中國大陸的負面印象變高，2019年有30.7％的人對大陸整體印象「變差」，比2018年增加13.9個百分點，僅25.9％回答「變好」，大幅減少22.9個百分點（表3）。

民眾對大陸印象變差，也影響到去大陸投資、工作或求學的意願。儘管大陸仍是首選，但願意的比例從2018年的34.4％，降至2019年的18.2％，減少16.2個百分點（表4）。

最重大的變化是，各年齡層均全面衰退，創下《遠見》調查以來的新低紀錄。其中，30至39歲願意去越南發展（23.2％）的比例，還首次超越中國大陸（20.9％）（表4-1）。

儘管民眾對大陸印象變差，去大陸發展的意願也大幅降低，卻有63.6％的民眾認為台灣與中國大陸應該「增加互動」，相較十年前調查結果，上升了11.9個百分點。

希望「增加互動」的尤其集中在青壯年，以40至59歲比例較高，20至29歲希望「增加互動」的比例也高於平均值。

僅21.9％認為應該「減少交流」，較十年前下降7.1個百分點。顯示民眾理性思考後，大多認同兩岸交流的重要性（表5）。

僅4.5％民眾贊成統一

38.1％支持兩岸維持現狀

反送中事件，甚至影響台灣民眾的統獨立場與身分認同。2019年仍有38.1％支持「先維持現狀再看情形」，與2018年大致相同（38.0％）。但選擇「永遠維持現狀」的比例，則增加5.8個百分點為21.4％，為歷屆調查新高。顯見民眾在反送中事件後，更渴望安定，讓贊成維持現狀的人更加堅定。

近半年來，網路上「台灣會成為第二個香港」的言論，也讓「贊成台灣獨立」的比例成長2.7個百分點（25.5％），為蔡英文2016年就任以來的新高；而「贊成與大陸統一」的比例，則滑落10.2個百分點（4.5％），創下歷年新低（頁68表6）。

在身分認同方面，有63.4％的民眾自認是台灣人，比2018年微升3.4個百分點；自認是台灣人也是中國人的，則從36.2％下降至30.2％；僅2.8％自認是中國人（頁68表7）。

民眾對於「中華民國」的認同度也提升了。

2018年九合一大選後，《遠見》調查顯示，對「中華民國」是國家稱呼的認同度高達84.7％，僅11.4％不認同。2018年底縣市長大選後，民心的轉變也影響以「台獨」為黨綱的民進黨政治人物，有人開始說出「中華民國」四個字，而在極少數的民進黨公開場合，也曾經出現國旗畫面。

這種社會氛圍再次應證在2019年的調查結果上，有87.3％民眾認同「中華民國」是國家的稱呼，比2018年增加2.6個百分點，僅7.2％不認同，也比2018年減少4.2個百分點（表8）。

20至29歲對未來樂觀

48％看好2020經濟好轉

展望2020世界經濟局勢，雖然仍有中美貿易戰2.0、香港亂局、脫歐變數以及台灣、美國總統大選等變數，台灣民眾對2020的經濟發展卻相對樂觀，有38.1％認為會變好，比2018年增加4.4個百分點，有28.1％認為會變差，比2018年減少11.0個百分點。其中，20至29歲族群看好比例達48.0％（表9）。

台灣民眾不僅看好2020的台灣整體經濟發展，連帶也看好自己的財務狀況。有36.1％認為自己2020年的財務狀況會變好，比2018年增加0.6個百分點，24.5％認為會變差，比2018年減少5.1個百分點。愈年輕愈看好自己的財務狀況，20至29歲群族最樂觀，高達54.4％覺得會變好，30至39歲族群次高為43.6％。60歲以上最低為24.6％（表10）。

為何民眾對2020年的經濟與自我財務相對樂觀？學者專家普遍認為與總統大選有關。

近幾個月來，蔡政府頻打「政績牌」「利多牌」，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的臉書，幾乎「一日一政績」宣傳，鎖定百工百業推出各種政策，至少撒下3000億銀彈。

尤其偏重青年、老人以及弱勢，包含「投資青年就業方案」「單身青年與婚育租金補貼」「補助弱勢生校外租屋」「育兒津貼擴大2至4歲每月2500元」「長照每人每年最高6萬元」「農民每公頃1萬元補貼」「農機補助5000萬變16億」等。

其他如廢除印花稅、擴大秋冬國旅補助、第二波夜市200元抵用券優惠、高鐵南延屏東案及蘇花改提前於2020年通車等。

除諸多利多政策，行政院又強力放送「台商回流破7000億、創造6萬個工作機會」「台灣經濟成長率連續兩季列亞洲四小龍之首」等消息，即便在野黨提出質疑，但已影響民眾的觀感。

不管蔡政府的實際政績為何，最近出爐的「台灣民心動向大調查」結果，反映出民意受選舉、中美貿易戰、香港反送中與網路風向等影響，與2018年底的民意已大大不同。

面對2020總統與立法委員大選，選民能否理性選出能帶領社會前進的領導人，攸關台灣未來的發展。

（詳細圖表礙於版面限制，請至《遠見雜誌》官網看全文）

【調查說明】

執行單位：遠見研究調查

調查地區：台灣地區22縣市

調查對象： 居住在台灣22縣市、20歲以上民眾

調查時間： 2019年11月29日至12月2日

調查方式： 電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）

抽樣方法： 等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後末二碼代以隨機亂數處理

樣本規模： 1084人

抽樣誤差： 以95％信賴度估計最大抽樣誤差為±2.94％

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【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

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