吳敏求做對三件事 旺宏重返榮耀

【文╱陳育晟 攝影╱池孟諭】

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很難想像，唯讀記憶體全球龍頭旺宏，曾被打入全額交割股，而不過歷經三年盤整，已走出陰霾，2019年第三季營收創下新高，董事長吳敏求做對了哪些事，才讓旺宏走出谷底、重返榮耀？

2019年12月9日，躋身全球龍頭ROM（唯讀記憶體）大廠旺宏，盛大慶祝30週年。

一大早，旺宏創辦人、董事長吳敏求穿著專為30週年慶設計的紅外套，站在花了一年多整修的旺宏創新產品與技術展示館前，帶領大批媒體親自解說產品與技術。

兩個小時結束後，71歲的吳敏求走到總部大廳，在大批員工簇擁下發表感言。30年來看盡大風大浪的他，這一天顯得特別感性。「因為是你們，旺宏才能走到30年的今天，」他說。

很難想像，還不過3年前，旺宏一度跌落谷底。2010～2016年間，一共虧損230億元，2016年股價甚至低於5元，被打入全額交割股。

嚴重虧損的主因是2010年旺宏以85億元購買茂德竹科廠，總投資高達300億元，但產品從研發、生產、客戶認證到出貨，要三年以上。且旺宏主力產品ROM供過於求，價格連年下跌，陷入長達6年的虧損黑洞。

但三年後的此刻，旺宏股價已回到36～39元。2019年第三季還創下營收119.06億元的新高，才能好好慶祝30週年。

到底吳敏求做對了哪些事，才讓旺宏走出谷底？

布局一〉技術自主

重研發，鼓勵同仁申請專利

一切，都和他對研發的重視有關。「從第一天開始，就沒省過研發的錢，」吳敏求說。

即便2010～2016年虧損嚴重，旺宏投入的研發經費仍占營收的兩到三成，是國內其他記憶體大廠的1.5到7倍不等。而且，旺宏累積的專利數目，在半導體領域一度全台第一。

然而，不少外資批評，旺宏過度重視「無法立即變現」的研發。例如，旺宏在虧損期間仍不斷開發3D NAND Flash（快閃記憶體）的創新結構，希望加快運算速度，一旦開發完成，將能領先國際大廠。但研發成本太高，也被批評不夠務實。

「好事不會到我這裡來，到我這裡來的都是壞事，」面對雜音不斷，吳敏求後來完全不看新聞，堅持用既有步調走下去，繼續布局技術自主。

每當心境不夠堅定時，他會走到辦公室一隅，慢慢磨墨，用毛筆寫著對他意義最重大的「忍」字，提醒自己一定要有抗壓性。

2017年，旺宏終於轉虧為盈，獲利達55億元，過去在專利布局的效益也逐漸浮現。

2018年10月，旺宏和東芝（Toshiba）纏訟一年多的專利官司，經過美國國際貿易委員會（ITC）判定東芝侵害旺宏專利確定，東芝支付旺宏8000萬美元（約2.41億台幣）和解。

「旺宏是台灣少數能贏專利官司的半導體大廠，」吳敏求從未給研發同仁壓力，不要求他們一定要配合旺宏發展，只要和記憶體相關的研究都可以，「這在台灣是創舉。」

一位記憶體同業高層觀察，吳敏求長期以來不但辦競賽獎勵研發，更鼓勵同仁申請專利，一旦通過，獎金往往大手筆，羨煞同業。

布局二〉專注策略

虧損百億，挫折更學會堅定

另一個讓旺宏走出谷底的原因，源自吳敏求的「專注」，故事得從2000年說起。

那時，旺宏股價創105元新高，但吳敏求創辦旺宏的前十年，經常一天當兩天用，終於累出病來。

醫師檢查出他罹患心血管阻塞，安排到美國動心臟繞道手術。吳敏求把公司交給一位研發出身的副總，但「工程人才不懂管理，這個也做，那個也做，」多數失敗。

2002年，記憶體產業遭遇逆風，成本管理不善的旺宏受傷慘重，虧損100億元，人才一個接一個離職。

眼看一手創立的記憶體王國一蹶不振，吳敏求在2002年7月復出，隨即要同仁盤點正在做的80多個研發案，並要他們依重要性排序。

排完後，他一筆砍掉排序30名以後的所有案子，並要同仁提客觀資料數據說明，要做前面30個案子的原因。

旺宏教育基金會執行長張宜如觀察，吳敏求的思慮極清晰，開會時間通常不長，若主管報告前沒有先仔細思考過，往往立即被打回。吳敏求認為，這次挫折讓他學到專注。

在2010～2016年第二次虧損期間，旺宏把60％營收壓在ROM，但當時ROM因為供過於求，價格連年下跌。不少分析師批評，旺宏品項過於集中，比產品線分散的對手華邦更容易受到產業波動衝擊。

但面對眾聲喧嘩，吳敏求心境堅定，從沒想過改變專注策略，「做技術只有一個基本原則，就是要在你的領域裡出類拔萃。」

2017年，吳敏求終於守得雲開見日明。營收占旺宏兩成的大客戶任天堂，2017年3月推出Switch，採用旺宏的ROM搭配遊戲卡匣。隨著Switch在全世界銷售破4000萬台，旺宏的營運終於觸底反彈。

布局三〉培育團隊

留才不只高薪，支持才是關鍵

吳敏求的第三個關鍵布局，和留才、育才相關。

2000年旺宏的那次低潮，給吳敏求和其他半導體業老闆一樣的震撼教育，要找到懂技術的人才很容易，但要找到又懂技術、又懂商業邏輯的人很難。

「這個產業很妙的是，pure businessmen（純粹的商人）很難生存，」吳敏求舉例，蘋果曾在賈伯斯（Steve Jobs）去職後找來曾任百事可樂副總裁的約翰‧史考利（John Sculley）接棒，但經營成效不彰，蘋果市占率節節敗退，而對手微軟推出Window 3.0取得壓倒性成功。

目前，他選定一位高階主管，可望培養為接班人，暗中觀察他，若有建議，也會用他不知道的方式傳達。

這些努力，不僅讓旺宏不再重蹈2000年管理不善的覆轍，也幫助旺宏若無吳敏求坐鎮，依舊能如常運作。

受中美貿易衝突影響，中國正全力發展半導體供應鏈「去美國化」，以防關鍵技術被美國掐住咽喉，並大力從台灣、韓國挖角人才。旺宏自然也成為中國各大廠覬覦目標。但吳敏求卻一點也不擔心，反倒淡定說，「真正優秀的人才不會去的，他們知道對他們一點好處都沒有。」

他觀察，被挖角的半導體人才，通常只能貢獻所學，很難學到東西，一旦一身本領被學光了，就會被踢走，回台也很難找到工作。

為了留才，吳敏求不吝給出優渥薪水。根據證交所統計員工平均薪酬，旺宏2018年為148.7萬元，在記憶體大廠中僅次南亞科、華邦電。

不過，吳敏求強調，「光靠錢能留住人才，那是騙人的。」張宜如透露，動過心臟大手術的吳敏求，對人生有不同層次的體悟，希望員工能樂在工作，對員工提案多半支持。

未來展望〉5G熱攀高峰

八成基地台採用，可望井噴

展望未來，也對旺宏有利。

工研院產科國際所資深分析師劉美君指出，NOR Flash、NAND Flash都從2019年第二、三季開始供需平衡、價格上揚，體質趨於穩定。而任天堂Switch熱賣，未來新款主機和人氣遊戲加持，勢必帶動ROM的需求。

加上中美貿易戰使台灣半導體成為「地緣策略家的必爭之地」，擁有不少關鍵技術，在中、美兩大市場均有重要客戶的旺宏自然變得更重要。但吳敏求說，「這不重要，不是我們的concern（關注的事），」他只專注眼前該做的事。

至於2020年將爆發的5G商機，吳敏求老早就做好準備。目前市面上八成5G基地台，都採用旺宏的NOR Flash，包括華為、日、韓大廠。

目前生產5G基地台的廠商還不算多，市場也還不夠大，但未來需求可望爆發。

展望下一個30年，旺宏正站在有利基礎，可望繼續成長。

吳敏求巧用「借力使力」策略

聯美攻日 打下旺宏基礎

吳敏求取得成大電機工程學士、碩士後赴美深造，1976年取得美國史丹佛大學材料工程碩士，先在美國英特爾等多家半導體公司服務，1989年才自美國返台創業。

創業的第一個十年，他從無到有，建立產能、工廠、團隊。那時，他就想發展自有品牌產品，不想走代工宿命，衡量後決定進入記憶體領域發展。

記憶體領域中，DRAM（動態隨機存取記憶體），若把資料寫進去，再關掉電源，資料就不見了。但非揮發性記憶體在電源關掉後仍能保存記憶。吳敏求認為這是未來主流，選擇這條路。

「我知道我們一無所有，」不像晶圓代工有政府投資，也不像DRAM（動態隨機存取記憶體）仰賴外國技術，吳敏求得用「借力使力」的策略，才能存活。

美日爭霸 站穩創業第一步

那時，正是美日半導體爭霸的年代。日本雖然創新能力不如美國，但良率更好，使得日本科技大廠都只願意採用日製半導體產品。

在美國壓力下，日本同意開放20％市場給美國半導體公司，而電玩大廠任天堂對唯讀記憶體需求若渴。

「任天堂雖然不認識我，但它非跟我買不可，」吳敏求說，因為旺宏是唯一市場上做唯讀記憶體的非日本廠商。看準這個機會，吳敏求透過在美國和朋友合開的公司，從日本開放給美國20％的市場機會下，拿下訂單，踏穩創業第一步。

隨著和任天堂的合作愈來愈密切，旺宏在日本名氣愈來愈大。想進入半導體領域的日本鋼管（NKK）主動上門談合作，旺宏後來將產品以1600萬美元授權給日本鋼管。這筆錢就成為旺宏最早的研發基金。

後來吳敏求想擴產，缺資金，發現任天堂和一般日企一樣，手握現金，希望能向任天堂借錢擴充產能，並承諾用比銀行更高利息還款。唯一的條件是，三年後設備歸旺宏。

創業的第一個十年，吳敏求就這樣「借力使力」，從無到有，建立了記憶體王國。

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