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當有一天台灣剩不到2000萬人 你會怎麼介紹台灣？

2019-12-20 08:46遠見

【文 / 林讓均 攝影 / 張智傑】

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當有一天台灣剩不到2000萬人，你會怎麼介紹台灣？

這個由《遠見》副總編輯邱莉燕拋出的問題，揭開第11場論壇的討論「地方創生的永續發展」。

國發會定調2019年是「台灣地方創生元年」，計畫從元月啟動，已上路近一年。

經常到各地考察的國發會主委陳美伶，觀察在地方創生成功的方程式中，一定有「人」。她鼓勵中央級的公務員認養家鄉、回鄉服務，也期待各地方政府善用數位工具，例如AI、大數據，來發展地方特色產業鏈。

在竹山小鎮打造出全台灣最美麗民宿「天空的院子」，小鎮文創創辦人何培鈞原本是醫務背景，念大學時無意間在竹山發現一座百年三合院廢墟，人生從此不一樣。

他已走遍台灣、大陸活化多個小鎮，並回到竹山用區塊鏈技術來建置數位鎮民計畫，開啟當地社區營造數據分析元年。他認為，地方創生最難的在翻轉思惟，要壯大地方人口，應從基礎教育做起。

被稱為「全台灣最有錢的賣魚郎」的崇越集團董事長郭智輝，本業是做半導體材料與設備，卻在宜蘭打造出鑽石級綠建築的「安永心食館」，做的是海鮮類的食品加工觀光工廠，可說是左手做科技、右手賣海鮮。

已是「企業投資地方」典範的郭智輝提醒，台灣產業要走出去，才能為地方留下永續發展的空間。

究竟地方創生如何把人帶進來、讓產業走出去？答案還在摸索中，但重新認識家鄉、重新定位台灣，顯然是驅動改變的第一步。以下是論壇精華：

邱莉燕

台灣必須努力的新課題

當有一天台灣不再是2300萬人、剩不到2000萬人，你會怎麼介紹台灣、你的家鄉？

《遠見》曾經調查報導，許多台灣鄉鎮不只「少子化」，而是更嚴重的「無子化」，好幾年沒聽到嬰兒哭聲。愈來愈多的「無子村」，不只讓村莊無生機，也讓地方產業嚴重空洞化。

也因此，國發會的「地方創生計畫」，目標正是為人口逐漸稀少的鄉鎮，創造生命、生活與生計，最終希望離鄉背景的年輕人能夠回流農村，甚至外地人也能移民至偏鄉。

可行的作法包括種植高經濟作物、增加農村附加價值，例如讓藝術家駐村，甚至幫助農民變身為藝術家，活絡地方觀光。不過，解決經濟問題不代表人就可以留在鄉村，還要連帶解決生活需求，例如子女教育、長者醫療都要到位。

整體而言，地方創生是需要透過社會力量，結合全台灣上下一起努力的新課題。

我們常思考一個問題：是要讓100萬人到一個地方一次，還是讓一萬人到這個地方100次？答案顯而易見，後者更能呼應地方創生的精神。

陳美伶

數位經濟助台灣跳上世界舞台

我今天早上7點坐第一班飛機，一早就到台東訪視，考察的兩個行程都關於地方創生。

第一個據點到原民部落，當地曾有林業種植，但卻沒有計畫，導致外來種侵害本土作物，因此現在整合出一個計畫，交給部落青年，還種植符合當地與台灣整體需求的作物。以後可發展「林下經濟」，像是推行農業體驗小旅行，吸引外來人口。

第二個行程則是拜訪年輕的原民夫妻，他們開發出一種原住民風格的養生粽子，已經賣入超商通路、導入SOP流程，一天可以生產4000至1萬顆粽子，足以創造地方就業機會。這對小夫妻成功挖掘出地方特色的DNA，打造成專屬特色產業鏈，這就是地方創生的好案例。更重要的是，這是一個感動的故事，可以豐厚地方創生的內涵。

人對了，事情就推得動了。國發會推動一個戰略型計畫，鼓勵中央級的公務員認養家鄉、回鄉服務，幫助把地方的特色DNA找出來。不過在產業化的過程中，必須從生產、製造到行銷，畫出一條微笑曲線，這很困難。

好在現在有數位經濟的加持，有了AI、大數據等工具，也能發展電商品牌，幫助台灣特色產品跳上世界舞台，讓所有華人社會都看得到每一個地方的核心價值與內容。

何培鈞

每個困難背後都是機會

我在當兵後直接創業，躲到竹山去當民宿管家，經常感嘆「竹山到台北的距離竟然這麼遠！」但我提醒自己，每個困難背後都是機會。

從青年到現在中年，我投入地方觀光產業的感想是，政府在發展地方觀光時，最常問「一年可以帶來多少人潮？錢潮？」但這兩個指標並不是地方人口成長的必要條件，無法反映地方發展的動能。

許多鄉鎮為了追求人和錢，只好短線操作、直接批進外來的東西，導致每次辦完活動人就走了，因為這些元素與地方的連結是脆弱的、甚至斷鏈的。

去年，我們與經濟部中小企業處、國發會啟動「竹山數位鎮民計畫」，用區塊鏈技術來做竹山的數位身分認證。簡單說，就是全世界的人可以變成竹山的數位人口，手機QRCode一掃，竹山的數位身分證會進入手機、會變成社區代幣「光幣」。

這樣一來，消費足跡就能與當地人文場景的關係進行分析，接下來的身分證2.0版，會把當地創業、就業、退休移居等資料與當地機構資料整合起來，讓外地人與當地連結的門檻往下降。數位身分證發行四個多月，已有1000多個身分證、兩萬多筆資料，可預測當地的產業發展趨勢，現在可以進入到社區發展營造的數據分析元年。

沒做之前，只知道觀光人口與產值這兩個數字，會因為指標的狹隘而影響了地方的進步，各地方往往只是行程、導覽、DIY加上風味餐，很沒特色。

從根本的角度來看，若要做地方創生、壯大人口，應該從基礎教育做起。

有多少人真的了解自己的家鄉？有多少人口？許多孩子根本沒意識到問題，或者在還沒找出答案前，就在高中聯考後離家到都市求學、工作，從此不回來了。孩子應該要看到家鄉的優點，不是從都市的優點去看鄉村的缺點。地方要創生、要永續發展，第一步就要把孩子找回來，讓他們扎根下來。

郭智輝

加值傳統產業賣到全球

當年是看到台灣食品加工業礙於經費與視野，沒有辦法做好食安把關，也無法幫食品做更好的加值，所以我從日本引進更好的保鮮技術。而後看中宜蘭的豐富漁獲，花了10億元打造鑽石級的綠色建築、建立食品加工觀光工廠「安永心食館」，希望國外遊客也能看到我們推展地方產業的用心。

我在這工廠中只做兩種產品：一個是萃取鱸魚精、二是做膠原蛋白果凍和面膜，原料從魚鱗上萃取。鱸魚精、膠原蛋白果凍與面膜，從女性產後復原、坐月子一直到產後保養都需要，可以攻進有35億產值的女性市場。

更重要的是，在打造這條產業鏈的過程中也可輔導養殖戶、漁民、漁業公司，讓他們更瞭解消費者需求與產業亮點，達到地方創生的目的。

近來我發現，全球米其林的新主廚也不太會殺魚，很多都用現成的魚排來加工，如果漁民了解到新的餐廳消費趨勢，就能將魚加工成更好用的魚排，簡單解凍就能做料理。

定位（市場）是很重要的，很希望藉此讓傳統產業加值、做地方創生，而找出地方亮點之後，還要以國際市場為目標。

台灣產業想走出去，就要做全球都需要的項目，市場規模夠大，成本就能壓低同時做大附加價值。台灣特產絕對有條件賣到全球！

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【本文摘自《遠見雜誌》】

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遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

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