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接班不是把錢傳到下一代 是要培養人和制度

2019-12-20 08:49遠見

【文╱林珮萱 攝影╱張智傑】

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探討家族企業傳承，已是新顯學。企業家都應該將接班計畫，視為一生最重要的計畫之一。想要成功傳承，祕訣就跟嬰兒學走路的道理一樣，最難的不是規劃，而是練習。

2019第17屆華人領袖遠見高峰會「華人企業〈新傳家學〉」場次，邀請三位企業家，和研究華人家族企業傳承議題之權威學者，分享接班甘苦談，以及剖析世代傳承的核心問題。

現場來賓歸納出多項練習關鍵，包含家族成員要有共同價值觀、願意成長與溝通的意願、也要制定一套彼此同意的衝突解決機制。

在接班與轉型的雙重壓力下，如果能在父輩基礎上創新，保持謙卑，結合自我專長，組織專業團隊，提出客觀執行方案，就更有機會成功。以下為論壇精華：

李建興

傳承做不好，企業恐被淘汰

1970至1990年代是兩岸三地華人圈創業高峰期，第一代創業家正邁入高齡，大家都在問「誰來接班？」一股華人企業新傳家學正在興起。《遠見》持續三年關注家族企業傳承接班議題，調查發現台灣有近七成中小企業面臨交棒的關鍵時刻。

傳承做好，企業可永續經營；傳承做不好，企業恐被淘汰。正視接班，刻不容緩。

楊銀明

順利傳承，家族向心力是重點

1973年底，我從美國回到台灣，46年了。我排行第八，本來不是外人眼中認為的接班人選。我父親很早就有接班意識。當年我讀台大機械系，因為他的建議，認為家裡做輪胎、橡膠工業，便要我大二轉到化工系。畢業後到美國讀碩士，還拿到博士獎學金，但爸爸擔心我有博士學位後，會走向學術或教職，勸我不要讀博士，叫我到美國一家自行車公司上班。工作一年後才回台。進到建大後，大部分營運還是爸爸負責管理，我從業務做起，隨後公司一直往海外擴廠，我也跟著慢慢歷練。

爸爸70歲前就從橡膠公會理監事卸任，讓我擔任這類產業公會或社團職務，當時我是工會裡很年輕的理監事代表。得以在公司營運之外，有更多學習機會，這也是一種傳承。

對第三代孩子們，父親也有安排。我兩個外甥、大姊和二姊的小孩，都在美國讀書。父親指定他們一定要回建大上班。其中一位跟我一樣，台大化工畢業。

父親70歲時，將董事長交棒給我。他沒有明講為什麼是我。但我認為自己跟他共事較久，個性合、想法與價值觀接近，這樣傳承才容易成功。

我當了24年董事長，去年也交棒給弟弟。兩位外甥升到副董事長和代理總經理，擔起更多責任。或許再5、6年，第三代就會全面接班。

早年我接棒時，台灣靠工資和匯率優勢，經營企業只要專心把產品做好。但隨著缺工、台幣快速升值、股票上萬點，很多經濟局勢都影響企業存續。產業也在變，各種新科技、生產技術都不同了。世代要接班，擔子確實不輕。

在建大，傳子是選項之一，但不是唯一。很慶幸地說，建大傳承算順利，家族向心力是重點。

曾盛麟

軟性改革，跟員工好好溝通

我是老么，有一位大10歲的哥哥，和大8歲的姊姊。回台灣前，在英國住了15年，壓根沒想到要回來工作，更遑論是接班人。

早年父親多次詢問是否回台灣，我都沒被說服。後來看到父親年紀大了還那麼辛苦，直到2010年才回來幫他做事。初期水土不服，很想逃回英國。內心一直將自己定位成專業經理人，總覺得有一天會再回英國。

父親2014年過世後，我卻成為董事長和總經理。但這是董事會選的，不是因為父親生前明言要我接班的。

我當時已是執行副總，專業不是大問題，但要扛起的責任一下變大，再也沒有父親當董事長、在背後當靠山。我這才體悟，真的是「回不去了！」這是我的使命，要對父親負責，也要對400多位員工與他的家庭，以及股東負責，告訴自己一定要把家業撐起來。

葡萄王今年邁入50年。回想2010年，員工平均年齡46歲，只有1∕3會用電子郵件，企業風格非常中古，我花很多時間改革、調適新舊文化。

很多資深員工18歲就進公司，要改變工作方式、重新學東西，很不容易。我採用軟性改革，施行新政策前，一定先跟員工溝通，且不會馬上生效。比方以往沒有制訂KPI，而且不管考績如何，大家都領一樣的年終獎金。我訂出KPI，並將考績和年終獎金連動。新制度公布的隔年才正式實施，給所有員工適應期。

公司要轉骨，過程一定有波折，甚至因為我接班，家族間也有衝突、面臨分裂危機。儘管有不如意的事，但與父親共事的四年，是我們最親近的四年，我不後悔回台灣。

江建廷

建立文化、擴大資源、廣納人才

在台灣的人只要出國，就一定會用到昇恆昌的服務。昇恆昌長期經營機場免稅店，管制區內九成商店由昇恆昌經營。近年還跨足飯店業，邁入轉型。

從小被爸爸送出國當小留學生。上面有一個姊姊，但我是家裡唯一男丁。無可避免地，有一天要回到家族事業上班。

我相信所有二代都很討厭被貼上「二代」的標籤，甚至可能討厭被說「接班」家族企業。很多時候，企業傳承很難有固定章法，沒有老師能教你怎麼傳承。

我25歲時，爸爸身體不好，要我幫忙分擔家裡業務。我為了親情，抱著在家裡做長工的心態。

年輕時很少跟家人互動。跟爸爸一起工作，開始學著從員工的角度去看爸爸，很多事跟用兒子眼光看爸爸不一樣。慢慢看懂爸爸處理問題和看待事情的方式，變得更加理解他。

跨行投入飯店業，如果回頭再來一次，我肯定會說不要做飯店，有太多細節要顧，非常辛苦。

當初說好由我全程籌備澎澄飯店，但爸爸看過我的計畫案後，隔天一早8點找所有主管開會，內容幾乎全被他推翻。重點是這場會議根本沒通知我。當下覺得自己的努力全盤被否定，其實我很氣，眼前一片黑、覺得自己都腦充血了。

怎麼做飯店，我跟爸爸意見不同，還是要靠溝通。我用很多資料和數據當佐證，讓他明白我規劃的道理是什麼，慢慢化解衝突。

我還是職員時，當時總經理跟我說，如果有能力把他幹掉，就能當總經理。培養接班人的時候，心態就是要想著怎麼建立公司治理文化、讓資源效益最大化、吸引專業人才，怎麼把自己幹掉。

這幾年當總經理的心得，一位好的經營者，不只看業績和經營能力，還有你的社會責任、未來願景。培養好的接班人絕對要20年，這應該被所有經營者放在心中，是一項最重要的計畫。

范博宏

成功傳承計畫，最難的是練習

我常說接班人要花20年培養。聽完幾位企業家分享，我滿擔心的，大家接班過程有些似乎是憑運氣，欠缺及早規劃。好在幾位都夠努力，是成功接班下的生存者。

我深入研究過250家華人家族企業傳承案例，也實際輔導30個家族企業進行接班。

發現家族企業接班，平均造成市值六成損失。

接班不是把錢傳到下一代，是要培養人和制度。掌門人要有智慧，具備長遠眼光，開放心態，才能把對社會有價值的事業延續下去。可惜多數企業掌門人都很固執，不相信自己會有無法繼續承擔公司責任的一天。

我接觸華人家族企業，發現台灣人是最「ㄍㄧㄥ」且最難溝通的，往往不想撕破臉，逃避面對問題，有話都往肚子裡吞，一家人意見不合時，更不知道怎麼做決定。

最好的掌門人要能培養家人成為負責任的股東，培養一批能輔助家族的專業人才，建立適當的激勵、監督、和合作機制。

規劃傳承計畫，不是最花時間，更不是最難的。最難是練習。如同嬰兒學會走路前，要跌倒100次；歌手要上台唱1000次，才能成為明星。

培養一個能跨代合作的家庭，花20年已經算客氣了。就像練習舉重，都是從10、20公斤開始，不可能一下子舉100公斤。牽涉到公司戰略、股權這種大事，家族若沒有練習過，要在困難的議題中尋求共識，不可能會順利。

家族企業包含股東、專業經理人、員工，都要練習如何共事相處，透過不斷磨合，彼此適應。至少要有共同價值觀的目標，成員間要有自我成長意願，願意溝通。更要設定決策機制，當家族有不同意見時，才能找出一條路。綜合我過往的研究，在接班與轉型的雙重壓力下，如果能在父輩基礎上創新，保持謙卑，結合自我專長，組織專業團隊，提出客觀執行方案，就更有機會成功。

【本文摘自《遠見雜誌》】

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遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

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