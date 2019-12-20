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推動智慧城市與產業 「好用」是核心

2019-12-20 08:52遠見

【文╱林讓均 攝影╱蘇義傑】

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智慧城市如何驅動產業發展、便利市民生活，並作為未來生活的整合式平台？

「好用」是一個關鍵詞，怎麼讓產業與民眾覺得有用、好用，才是驅動改變的核心！2019第17屆華人領袖遠見高峰會的第三場論壇「智慧城市永續發展：桃園經驗」，由《遠見雜誌》資深總主筆彭杏珠主持，邀請桃園市長鄭文燦與中華郵政董事長吳宏謀、GOGORO產品長彭明義、天成醫療體系董事長張育美，同場暢談。

彭杏珠

智慧城市不是口號，是全球新顯學

大家都聽過「智慧城市」這四個字，但可能不理解，甚至以為只是一個口號。「智慧城市」不只是一個口號，已是全球城市治理的新顯學。

智慧城市是運用AI（人工智慧）、物聯網與大數據等新科技來打造城市，改善交通運輸、醫療、教育、物流與金流等面向，與你我的日常生活息息相關。此外，智慧城市也能協助企業來完成環保永續的營運目標，促進民眾生活的便利性與幸福感。

智慧城市究竟長什麼樣子？剛在今年6月，於眾多國際城市激烈競爭中脫穎而出，拿到「全球ICF智慧城市」評比首獎殊榮的桃園市，是重要示範。

桃園市長鄭文燦強調智慧城市就是要「好用」，但如何好用？就要靠智慧來聰明工作（work smart），這正是智慧城市的主要意義。

鄭文燦

無限學習、市民卡串起民生大小事

確實，得獎不是目的，最重要是「好用」！桃園市的智慧城市項目計畫多達130多個，應用領域包含智慧治理、智慧生活、智慧產業等，最終是要達到市政發展上更有效率、更透明、更具參與性與更永續發展的目標。

在此次「全球ICF智慧城市」的評比上，桃園市的教育主題「無限學習」受到評審團青睞。該計畫是推動智慧教室，讓教師的電子白板與學生用的平板連結起來，師生可以更有互動性、更個別化的教學，提升學生學習動機與效果。

130多個計畫還涵蓋智慧交通、智慧防災、智慧路燈等。桃園已全面推動智慧路燈，都以中控室來管理，這樣一來，不用報修了，可從中控室監看。此外，16萬盞路燈換成LED燈的節能效果，從一年2億3000萬元降成6000萬元的電費。

桃園發展智慧城市的另一個指標是「市民卡」，已結合30多種功能，目前224萬人口中已有146萬人持有，包括公車、捷運、借書證、學生證與員工證，還能做小額的電子錢包，已是桃園智慧生活的象徵。

市民卡有多方便？也可以當作「媽媽卡」，孩子出生登記後填寫手機號碼，成長過程的疫苗注射，可以透過手機推播通知，不再需要廣播或逐家逐戶通知。

預計市民卡會推出紅利積點，參加市民活動可以有回饋，提高市民的參與率，把城市中的每個生活環節與政府服務都整合在一起。

吳宏謀

智慧物流與數位金融提升效率

台灣進入到數位智慧時代，資通訊科技的進步，讓我們的生活型態快速改變。政府與企業都在思考，如何用創新的思惟，善用科技、系統性整合所有資源，藉此提升經營效率與改變人民生活品質。

在此趨勢中，中華郵政雖是百年老店、經營成熟穩健，但對於未來世界的改變也不能掉以輕心，必需與時俱進，因此加速推動兩項核心業務：智慧物流與數位金融。

中華郵政今年在桃園打造智慧物流園區，預計兩年後啟用，未來園區將整合跨境物流、電商與一般國內物流。

園區的國際物流希望讓園區的電商，從承攬到未來的通關、通郵、查驗、防疫與金融保險都可以在園區內打通關，打造出一個智慧運輸、環境監測、無人機與自駕車等先進設備，並連結物聯網、大數據、雲端運算與AI的國際物流聚落。

而在地域性物流中，則力推離家一哩路的i郵箱，目前1298個郵局加上i郵箱，可擴充到3000個據點的郵政e化網絡；ATM強化功能，將來可掃碼、無卡提款，給民眾更方便的數位金融服務。

彭明義

打造更乾淨、永續城市是終極目標

GOGORO的自我定位並非電動機車的製造商，更大的願景是打造更乾淨、聰明與永續的城市。

而現在全國電池補充站最多、電動機車密度最高的地方在桃園市，更是GOGORO實踐理想的重要舞台，事實上，GOGORO也將生產基地設在桃園。

全球兩輪車（機車）的數量是四輪車（汽車）的兩倍，而各國因為環保法規都對汽油車訂有禁止銷售的期限，因此電動機車的市場潛力愈來愈大，據統計約有1∕5的機車使用者願意埋單電動機車。

而台灣很有機會結合既有的ICT（資通訊）與機車製造的優勢，打造自有專利、自產自銷的電動機車供應鏈，一起走出台灣打國際盃。

今年8月，GOGORO在桃園推行全新移動共享方案「GoShare」，而我們的智慧化策略包含六大面向：智慧機車、智慧生產、智慧網路、智慧電池、智慧零售與智慧共享等。

其中，智慧機車是指可用手機啟動機車，使用者可收到軟體更新，不花一毛錢就升級功能。智慧生產是追蹤生產的每一個環節、每一個數據，哪個批次有問題，馬上可以挑出來。

智慧電池則是讓每一個電池都成為一個IOT，紀錄過程中所有狀況，未來可做分析。

至於智慧零售，能智慧管理客人需求，實際績效則是一個店一個月竟然可以賣出100多輛機車，這是一般傳統汽油機車商店的30倍銷售量。

張育美

醫療結合長照、醫養台灣潛力大

智慧醫療與智慧城市可以攜手合作。我從小就在桃園長大、在「桃園縣」開醫院，現在稱為桃園市，醫療是屬於在地化經營，與地方政府息息相關。我在天成醫療體系打造「大健康4.0」，逐步將醫療服務進一步智慧化，與中央、中原與元智三所桃園大學合作。

什麼是智慧化？例如天成醫療體系有「醫療小管家」服務，透過雲端來管理65歲以上長者的健康數據，像有一個里就列管監控48棟大樓、2000戶居民的健康，發現50多個心房顫動（AF）與高血壓的潛在風險病患，透過預防醫療的方式，僅有三位是真正需要控制的心臟病患者。

另一個方案，身為區域教學醫院的中壢天晟醫院與100多家診所的醫師合作，透過綠色通道的App直接轉診醫院，不用等待。也能從診所到醫院，統一整合病人狀況，節省醫療成本。

此外，天成體系也有5G喔！其實我說的是旗下長照機構「金色年代」的「五居」服務：居家醫療、居家復健、居家護理、居家藥師與居家服務，與仁寶集團合作導入遠距監控系統，達到更好的「醫養合一」照護服務。

未來，天成還會建立O2O（線上線下）醫療服務鏈，讓國內的醫養產業可以輸出國外，不再只是做健檢，而是更進一步整合O2O的健康監管、全球追蹤客戶健康，這些人有需要再到台灣享受智慧醫療就好了。

全球都在變老，台灣的智慧化健康4.0產業很有潛力，因為台灣醫療品質排名世界第三、亞洲第一，且給付實惠就能得到最好的服務。再加上台灣的最佳人才在醫療領域，醫療結合長照、醫養合一，將是愈來愈國際化的智慧產業。

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【本文摘自《遠見雜誌》】

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遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

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