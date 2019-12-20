錢煦：把握機會、追求所愛 成就人生故事

【文╱謝明彧 攝影╱關立衡】

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《遠見雜誌》從2016年起設立華人社會首創的「君子企業家獎」，表彰對人類發展帶來正向影響的企業家。

今年則將表彰的人物從企業家擴大到科學家，首度頒發「君子科學家獎」，得獎的是中央研究院院士暨美國國家科學院院士錢煦。

錢煦曾獲中華民國總統生命科學獎獎章及美國國家科學獎獎章，是唯一榮獲兩國最高科學獎章的科學家；並身兼美國四大科學院（國家醫學科學院、國家工程科學院、國家科學院、藝術及科學學院）及中國科學院外籍院士，是當今華人社會唯一有此榮銜的科學家。

頒獎會場上特別邀請國泰慈善基金會董事長，也是錢煦親弟弟的錢復擔任引言人，並由錢煦母校台灣大學前校長、台大名譽教授孫震擔任贈獎貴賓。以下為贈獎典禮與演講精華：

錢復

慎獨與謙虛，成就君子特質

《四書》中有一句話：「君子慎其獨也」，意思是君子私底下是非常謹慎，不會做任何不好的事。

我二哥錢煦的工作與研究非常忙碌，偶爾有時間回到家，吃過晚飯後不是看書、看研究期刊，就是寫文章、做論文。夫人總是不忘記說一句話：「該休息了。」

二哥的答覆永遠都是：「這一段寫完就去休息，」但還是繼續忙碌，直到深夜。

聽到這件事，我每每都想，「如此『慎獨』的人，怎麼可能不是君子呢？」《論語》「魏靈公章」還有一句話，「君子群而不黨」。二哥1969年在美國哥倫比亞大學有自己的研究室，同仁20多位，1988年他到加州大學聖地牙哥校區任教，即使有這麼多朋友，但他從來不營私結黨。

1972年，二哥被提名參選中研院院士，那時我父親是中研院院長，父親為了避嫌，連續兩回拜託院士，千萬不要讓錢煦當上院士。直到四年後，我父親沒有主持遴選會議，二哥才以最高票當選。

就算兩度應當選都沒當選，二哥也沒有失落，因為如果會讓父親困擾，二哥寧可不要。這種謙虛的態度，的確是君子的氣度。

孫震

願君子科學家、政治家都出現

「君子」是孔子所塑造的理想人格典範，也是儒家核心倫理具體的呈現。君子懷抱著仁愛的關懷世人之心，己欲利而利人，己欲達而達人，是中華文化中最美好的形象。

現在社會最需要的，就是君子的人格，如果企業家是君子，企業就不會對社會和環境帶來傷害。如果政治領袖是君子，今天的世界不會這麼紛擾和衝突，台灣老百姓也能幸福過日子。

我對君子企業家、君子科學家都有很高期待，也期待有一天可以看到「君子政治領袖」出現，讓邪惡政客改邪歸正，讓孔子、周公嚮往的文武周公之治，可以重現。

錢煦

跨界合作、集體學習成就未來

我自己是做科學的，任何人做任何事業，都離不開人生。所以這次以「科學與人生」做為演講主題。1931年，我在北平（現北京）出生，小學前在北平生活，但隨著蘆溝橋事變爆發，舉家遷到上海的法租界。我在上海念小學、初中、高一，那十年是我非常重要的成長階段。

我小時候就發現自己對數學很有興趣，當別的同學都討厭數字，我卻莫名地覺得數字非常有趣，每次上數學課就非常開心。

抗戰勝利後，隨著父親重回北大任教，我也回到北平讀高中。高二時，那時政府突然出了一個法令：高二就可以考大學。

我聽到這個消息，就決定去報考。同學都笑我，大家躲考試都來不及，怎麼還有人自投羅網、跑去考試？

但我的想法不同，覺得既然有機會就要去爭取，也能正規地去練習題目，為什麼不當做鍛鍊自己的機會？一開始，我想報考數學系，結果發現數學系要考高三才會教的解析幾何學，但我還沒學過，那還有什麼項目是我喜歡的呢？

仔細想過後，如果不能讀數學，那就讀醫吧！因為我母親身體不好，但看到媽媽每次去看完醫生，精神都變好，這個職業可以救人救世，也是好的。

沒想到放榜，我居然考取了！

這是我給年輕人的第一個建議：人生有機會就要去爭取，當機會拿到後就不要輕易放棄。當然，人生一定要幫自己找到有興趣的方向，但這個方向不是死的，有需要就調整與改變，保持選擇彈性。

選擇有興趣的所愛 就能持續一輩子

1958年我從台大醫學院畢業時，有兩條路可走：直接就業擔任醫生，或是繼續深造做研究？

那時，多數人都選擇當醫生賺錢，但我心想，一旦當了醫生，就不能在思想上隨便創新。畢竟當了醫生就要幫病人看好病，不可能病人來了，試試這個、試試那個，那就不是看病了。

所以我選擇繼續從事基礎醫學研究，並以「生理學」為研究主題。在生理學中，我找到兩個自己喜歡的領域：心臟血管循環系統，以及大腦神經系統。這是人體最重要的兩個系統，一個人的生死，就決定於心臟停止跳動，以及腦死。最後，我選擇研究血液相關的「循環系統」。

我進入美國紐約哥倫比亞大學生理科之後發現，生理學的研究多半都是敘述性的描述，並不會以「數理」「量化」的方式做研究。我覺得這樣不夠嚴謹，於是跑去別的系院甚至別的學校，修工程相關的課。

這次，我又被同學笑了，覺得不好好念生理學的課，居然跑去念工程的課？但我就很有興趣啊！

我的研究論文是「交感神經在失血時的作用基理」，交感神經是神經系統、失血是循環系統，最後還是回歸到我自己最有興趣的兩個領域做整合。

這是我給年輕人的第二個建議：追求所愛，永不放棄。英文有一句名言：「One can not get away from one's love.」一個人永遠不可能離開自己所愛，喜歡什麼，就不會放棄、會一直追求，也就會做出最大的成果。

我本來做失血對於身體的影響，但後來覺得，有些基礎研究必須從「微觀」來看，就從「血液流變學」來分析血液的黏彈性，這時就必須用到工程方法，而當初被笑的數理和工程所學，也就開始發揮價值。

1960年代，我還是相關領域的菜鳥，但與實驗室同仁一起做了三、四年研究後，透過工程與數理分析，判定了血液黏度的基本因素：包括血漿黏度、血球濃度、血球變形性和聚合性。

這些因素大家以前都知道會影響血液流動，但從來沒有人真正分析歸納，做清楚的判定。我就和同事把三篇研究成果寄去全球頂尖《科學期刊》（Science），沒想到三篇都獲得發表，不只震驚學界，更讓我所在的實驗室一舉成名、奠定基礎。

最重要的，隨著這幾篇論文發表，讓同屬哥倫比亞大學、之前卻毫無往來的工學院教授，主動來找我合作。我們一起合作超過30年，成為最佳伙伴，對方用工程理論作推斷，我則付諸生物實驗。許多原本只靠做生理學實驗得不到的成果，正因為結合了工程，才能夠有所突破。

這是我給年輕人的第三個建議：跨界與科際合作，互相學習才能不斷向前。

總結我的科學與人生，把握機會、選擇所愛、跨界融合、持續學習，就能帶領別人一起向上提升，同時成就美好又有意義的人生故事。

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【本文摘自《 遠見雜誌 》】