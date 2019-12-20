親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

蘇花改下月通車 空拍壯麗美景搶先看

律師高考怪狀：會考試就會辦案？為誰存在的400分門檻

錢煦：把握機會、追求所愛 成就人生故事

2019-12-20 08:52遠見

【文╱謝明彧 　攝影╱關立衡】

分享

《遠見雜誌》從2016年起設立華人社會首創的「君子企業家獎」，表彰對人類發展帶來正向影響的企業家。

今年則將表彰的人物從企業家擴大到科學家，首度頒發「君子科學家獎」，得獎的是中央研究院院士暨美國國家科學院院士錢煦。

錢煦曾獲中華民國總統生命科學獎獎章及美國國家科學獎獎章，是唯一榮獲兩國最高科學獎章的科學家；並身兼美國四大科學院（國家醫學科學院、國家工程科學院、國家科學院、藝術及科學學院）及中國科學院外籍院士，是當今華人社會唯一有此榮銜的科學家。

頒獎會場上特別邀請國泰慈善基金會董事長，也是錢煦親弟弟的錢復擔任引言人，並由錢煦母校台灣大學前校長、台大名譽教授孫震擔任贈獎貴賓。以下為贈獎典禮與演講精華：

錢復

慎獨與謙虛，成就君子特質

《四書》中有一句話：「君子慎其獨也」，意思是君子私底下是非常謹慎，不會做任何不好的事。

我二哥錢煦的工作與研究非常忙碌，偶爾有時間回到家，吃過晚飯後不是看書、看研究期刊，就是寫文章、做論文。夫人總是不忘記說一句話：「該休息了。」

二哥的答覆永遠都是：「這一段寫完就去休息，」但還是繼續忙碌，直到深夜。

聽到這件事，我每每都想，「如此『慎獨』的人，怎麼可能不是君子呢？」《論語》「魏靈公章」還有一句話，「君子群而不黨」。二哥1969年在美國哥倫比亞大學有自己的研究室，同仁20多位，1988年他到加州大學聖地牙哥校區任教，即使有這麼多朋友，但他從來不營私結黨。

1972年，二哥被提名參選中研院院士，那時我父親是中研院院長，父親為了避嫌，連續兩回拜託院士，千萬不要讓錢煦當上院士。直到四年後，我父親沒有主持遴選會議，二哥才以最高票當選。

就算兩度應當選都沒當選，二哥也沒有失落，因為如果會讓父親困擾，二哥寧可不要。這種謙虛的態度，的確是君子的氣度。

孫震

願君子科學家、政治家都出現

「君子」是孔子所塑造的理想人格典範，也是儒家核心倫理具體的呈現。君子懷抱著仁愛的關懷世人之心，己欲利而利人，己欲達而達人，是中華文化中最美好的形象。

現在社會最需要的，就是君子的人格，如果企業家是君子，企業就不會對社會和環境帶來傷害。如果政治領袖是君子，今天的世界不會這麼紛擾和衝突，台灣老百姓也能幸福過日子。

我對君子企業家、君子科學家都有很高期待，也期待有一天可以看到「君子政治領袖」出現，讓邪惡政客改邪歸正，讓孔子、周公嚮往的文武周公之治，可以重現。

錢煦

跨界合作、集體學習成就未來

我自己是做科學的，任何人做任何事業，都離不開人生。所以這次以「科學與人生」做為演講主題。1931年，我在北平（現北京）出生，小學前在北平生活，但隨著蘆溝橋事變爆發，舉家遷到上海的法租界。我在上海念小學、初中、高一，那十年是我非常重要的成長階段。

我小時候就發現自己對數學很有興趣，當別的同學都討厭數字，我卻莫名地覺得數字非常有趣，每次上數學課就非常開心。

抗戰勝利後，隨著父親重回北大任教，我也回到北平讀高中。高二時，那時政府突然出了一個法令：高二就可以考大學。

我聽到這個消息，就決定去報考。同學都笑我，大家躲考試都來不及，怎麼還有人自投羅網、跑去考試？

但我的想法不同，覺得既然有機會就要去爭取，也能正規地去練習題目，為什麼不當做鍛鍊自己的機會？一開始，我想報考數學系，結果發現數學系要考高三才會教的解析幾何學，但我還沒學過，那還有什麼項目是我喜歡的呢？

仔細想過後，如果不能讀數學，那就讀醫吧！因為我母親身體不好，但看到媽媽每次去看完醫生，精神都變好，這個職業可以救人救世，也是好的。

沒想到放榜，我居然考取了！

這是我給年輕人的第一個建議：人生有機會就要去爭取，當機會拿到後就不要輕易放棄。當然，人生一定要幫自己找到有興趣的方向，但這個方向不是死的，有需要就調整與改變，保持選擇彈性。

選擇有興趣的所愛 就能持續一輩子

1958年我從台大醫學院畢業時，有兩條路可走：直接就業擔任醫生，或是繼續深造做研究？

那時，多數人都選擇當醫生賺錢，但我心想，一旦當了醫生，就不能在思想上隨便創新。畢竟當了醫生就要幫病人看好病，不可能病人來了，試試這個、試試那個，那就不是看病了。

所以我選擇繼續從事基礎醫學研究，並以「生理學」為研究主題。在生理學中，我找到兩個自己喜歡的領域：心臟血管循環系統，以及大腦神經系統。這是人體最重要的兩個系統，一個人的生死，就決定於心臟停止跳動，以及腦死。最後，我選擇研究血液相關的「循環系統」。

我進入美國紐約哥倫比亞大學生理科之後發現，生理學的研究多半都是敘述性的描述，並不會以「數理」「量化」的方式做研究。我覺得這樣不夠嚴謹，於是跑去別的系院甚至別的學校，修工程相關的課。

這次，我又被同學笑了，覺得不好好念生理學的課，居然跑去念工程的課？但我就很有興趣啊！

我的研究論文是「交感神經在失血時的作用基理」，交感神經是神經系統、失血是循環系統，最後還是回歸到我自己最有興趣的兩個領域做整合。

這是我給年輕人的第二個建議：追求所愛，永不放棄。英文有一句名言：「One can not get away from one's love.」一個人永遠不可能離開自己所愛，喜歡什麼，就不會放棄、會一直追求，也就會做出最大的成果。

我本來做失血對於身體的影響，但後來覺得，有些基礎研究必須從「微觀」來看，就從「血液流變學」來分析血液的黏彈性，這時就必須用到工程方法，而當初被笑的數理和工程所學，也就開始發揮價值。

1960年代，我還是相關領域的菜鳥，但與實驗室同仁一起做了三、四年研究後，透過工程與數理分析，判定了血液黏度的基本因素：包括血漿黏度、血球濃度、血球變形性和聚合性。

這些因素大家以前都知道會影響血液流動，但從來沒有人真正分析歸納，做清楚的判定。我就和同事把三篇研究成果寄去全球頂尖《科學期刊》（Science），沒想到三篇都獲得發表，不只震驚學界，更讓我所在的實驗室一舉成名、奠定基礎。

最重要的，隨著這幾篇論文發表，讓同屬哥倫比亞大學、之前卻毫無往來的工學院教授，主動來找我合作。我們一起合作超過30年，成為最佳伙伴，對方用工程理論作推斷，我則付諸生物實驗。許多原本只靠做生理學實驗得不到的成果，正因為結合了工程，才能夠有所突破。

這是我給年輕人的第三個建議：跨界與科際合作，互相學習才能不斷向前。

總結我的科學與人生，把握機會、選擇所愛、跨界融合、持續學習，就能帶領別人一起向上提升，同時成就美好又有意義的人生故事。

分享

【本文摘自《遠見雜誌》】

【立即購買：《遠見雜誌趨勢特刊》】

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

相關新聞

接班不是把錢傳到下一代 是要培養人和制度

2019-12-20 08:49

當有一天台灣剩不到2000萬人 你會怎麼介紹台灣？

2019-12-20 08:46

從只會跑到有意義的跑 陳彥博：我要為夢想奔馳

2019-09-29 08:26

研究所就學數10年跌9％ 從「全民瘋讀」到「該讀不讀」

2019-09-29 08:24

遠見高峰會 台灣唯一的全球華人盛會

2019-12-20 08:52

高希均：發揚君子精神 人生典範在分享

2019-12-20 08:52

推動智慧城市與產業 「好用」是核心

2019-12-20 08:52

台東官員用名片 訴說11個故事

2019-12-05 12:10

競逐5G＋AI新世界 70歲的林百里如何再創高峰？

2019-12-05 12:08

導入新科技 服務力拚「心占率」

2019-12-05 12:07

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

使命感．責任感．成就感

2019-12-05 12:05

辣台派直播vs.穿雲箭App 蔡韓對決誰能勝出？

2019-12-05 11:59

30年黃金新機會來了？

2019-11-07 11:46

雙面台灣

2019-11-07 11:46

經濟數據權威評歷任總統 葉萬安：一代不如一代

2019-11-07 11:46

全球企業、國安都靠他解危 危機隊長邱強的「零錯誤」祕訣

2019-11-07 11:46

老台北、舊建築、新韻味

2019-11-07 11:46

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

我曾經小看了澳洲

2019-10-07 09:22

借鏡澳洲 喚起共好台灣

2019-10-07 09:22

澳洲經濟放緩、接連降息 兩大策略找出投資亮點

2019-10-07 09:22

10萬人朝聖迪士尼D23博覽會 見證全球最狂的寵粉魔法秀

2019-10-07 09:22

台新奪數位金融服務霸主 中信、國泰世華獲楷模獎

2019-10-07 09:22

葉明桂洞悉人性、說好故事 廣告鬼才躍升兩岸品牌大師

2019-10-07 09:22

為感動而創業 陳槿唐走出實驗室幫助更多人

2019-10-07 09:22

自我覺察、破框思考 抓回人生主導權！

2019-10-07 09:22

四大成功方程式 譜寫贏家劇本

2019-10-07 09:22

退休不妨任性一回 葉金川勇登百岳、自在壯遊

2019-10-07 09:22

從飯店業門外漢變內行人 盛治仁用熱情磨出專業

2019-10-07 09:22

三大退休理財平台 提早布局養大退休金

2019-10-07 09:22

每天5點下班陪妻女 程世嘉不讓工作吞沒人生

2019-10-07 09:22

紀大偉：學會自我管理 更要抓緊同儕「救生圈」

2019-09-29 08:29

二專學歷跳考研究所 張力中磨出思辨批判力

2019-09-29 08:28

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

斯巴達障礙賽 逼出你的極限！

2019-08-30 14:30

台北藝術大學教授李明璁：走入市場 能喚醒每個人的「地方感」

2019-08-30 14:30
看更多

熱門文章

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

老字號乖乖易主 神秘買家原來看上的是這個

2019-12-13 09:07

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

無印價格變親民 竟來自一條員工守則

2019-12-13 09:10

驚！宣明智財產超陽春 聯電持股僅506股

2019-12-12 13:30

繞著台積電賺不停

2019-12-19 12:40

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

年薪千萬照樣遞辭呈 這些因素讓今年CEO離職人數直逼歷史新高

2019-12-13 10:52

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

投信年終重兵集結的族群曝光

2019-12-19 12:52

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:03

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58

3C通路龍頭改革遇逆風？ 30天內走了4個高階經理人 老臣緊急接棒

2019-12-18 13:35

宇宙第一種人眼可見的顏色 是什麼？

2019-12-13 15:01

利率一直降...利變型、非利變型保單怎麼挑？關鍵3招教你買對保險

2019-12-17 09:20

匈牙利裔鋼琴家安德拉斯．席夫排演暴怒失態

2019-12-17 15:20

當有一天台灣剩不到2000萬人 你會怎麼介紹台灣？

2019-12-20 08:46

鋰電池環保爭議不斷 到底會對環境與水資源造成什麼影響？

2019-12-16 11:07

台股繼續漲》把年線反轉當指標 專家看好這10檔低基期股

2019-12-18 13:32

台商回流是真的嗎？ 全台工業區大調查 這老闆豪氣加碼投資台灣50億

2019-12-18 13:42

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

要塑膠 還是要地球？我們又該如何戒掉這習慣

2019-12-19 11:38

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01

台北必吃 東區巷弄內饕客一致推薦鐵板燒餐廳

2019-12-17 12:39

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

特別股報酬率突出 金控 中鋼特別股存股族首選

2019-12-13 11:07

都是儲蓄險害的？愛買保單 保障卻不足！揭密台灣人買保險8大現象

2019-12-12 11:00

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

秒懂台幣狂升原因 找到切入商機

2019-12-19 14:09

比品酒更實用「品油師」正夯！他17歲學會辨好油 擺脫低薪壓力鍋

2019-12-16 10:07

台股站穩一萬二 教你算出主力成本

2019-12-19 14:08

全球散熱風扇王告白：我與腦麻兒的20年約定

2019-12-13 08:57

去美化效應再加溫 台灣半導體周邊族群賺很大！

2019-12-13 11:07

想不起來就用聞的 科學家：氣味與情感 記憶密切關聯

2019-12-13 08:39

聚焦IC設計與生技成長股

2019-12-19 14:07

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top