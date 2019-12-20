遠見高峰會 台灣唯一的全球華人盛會

【文╱楊瑪利 攝影 / 張智傑】

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我常常在想，此刻的台灣，幾乎天天都有各式各樣的演講與論壇，到底由遠見‧天下文化事業群主辦的華人領袖遠見高峰會，有什麼不同？

我偶爾也會拿這個問題詢問特地來台參加遠見高峰會的貴賓，得到的答案大概一致：遠見高峰會幾乎是唯一在台灣舉辦、能同時吸引近十個國家或地區的華人領袖出席的高峰論壇。

這樣的一期一會，吸引不少全球華人每年期待到台灣相聚。

自從2003年第一屆遠見高峰會舉辦以來，每年二天的論壇，不管是台上的演講貴賓，或台下的聽眾群，已成為台灣少見的國際華人聚會。

以2019年10月30、31日才剛舉辦完的第17屆遠見高峰會為例，二天內，共有66位來自世界各地的演講貴賓，包括台灣、中國大陸、美國、香港、泰國、緬甸、馬來西亞、越南等地。

不僅貴賓來自多國，台下聽眾同樣是來自世界各地的華人，每年現場400位貴賓，台灣觀眾常常只占約一半，其他是專門從世界各地來台參加的與會者。

不管是台上演講者或台下觀眾，在會場內接觸交流，不少成為日後的合作伙伴，這正是《遠見》搭建這個交流平台的最大意義。

除了這是台灣少見的全球華人國際級聚會，每年遠見高峰會的講師與議程本身，更不乏吸引人的亮點。來自各界意見領袖的智慧，在兩天內密集湧現，讓參與貴賓收穫豐碩。

今年的遠見高峰會主題是「擁抱大轉型 超越大變局」，轉型，是目前全球各行各業正在面對的新變局。

科技、醫療、創業、品牌 聚焦最夯趨勢

各場論壇主題也大都切中當下最夯的趨勢。

2019年各場主題包括AI、5G、接班傳承、智慧城市、生物醫療、金融科技、新南向、地方創生、創業獨角獸、華人品牌力等。

至於今年的演講貴賓更是一時之選。包括88歲的全球華人生物醫療界的權威錢煦，特地從美國飛回台北，主講台灣生醫如何與世界同步，並領取大會頒發的第一屆「君子科學家」獎。

香港恆隆集團董事長陳啟宗則主講「中美貿易戰與兩岸三地的未來」。廣達集團創辦人林百里主講「如何面對AI新世界」。

出身台灣的全球零錯誤危機處理專家邱強，也特地從美國回台，分享他的新書《零錯誤》。台達電執行長鄭平則主講「互聯生智 能源成永續」，分享未來的綠能與智慧理念。北京大學國家發展學院BiMBA院長陳春花，則主講「中國大陸企業的領先之道」……。每一場論壇與專題演講都提供許多前瞻未來的養分。

今年，我又遇到了去年曾專程組團來台參加論壇的新加坡來賓，他們屢屢感謝《遠見雜誌》舉辦這麼好的活動，讓他們全程坐了兩天，捨不得離開，並再度預約明年再來，讓工作同仁十分感動。

為了讓海外貴賓能預先規劃明年的行程，遠見高峰會已宣布明年舉辦時間為2020年11月3、4日。歡迎各位預約明年的一期一會。

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【本文摘自《 遠見雜誌 》】