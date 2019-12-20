親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

蘇花改下月通車 空拍壯麗美景搶先看

律師高考怪狀：會考試就會辦案？為誰存在的400分門檻

遠見高峰會 台灣唯一的全球華人盛會

2019-12-20 08:52遠見

【文╱楊瑪利 攝影 / 張智傑】

分享

我常常在想，此刻的台灣，幾乎天天都有各式各樣的演講與論壇，到底由遠見‧天下文化事業群主辦的華人領袖遠見高峰會，有什麼不同？

我偶爾也會拿這個問題詢問特地來台參加遠見高峰會的貴賓，得到的答案大概一致：遠見高峰會幾乎是唯一在台灣舉辦、能同時吸引近十個國家或地區的華人領袖出席的高峰論壇。

這樣的一期一會，吸引不少全球華人每年期待到台灣相聚。

自從2003年第一屆遠見高峰會舉辦以來，每年二天的論壇，不管是台上的演講貴賓，或台下的聽眾群，已成為台灣少見的國際華人聚會。

以2019年10月30、31日才剛舉辦完的第17屆遠見高峰會為例，二天內，共有66位來自世界各地的演講貴賓，包括台灣、中國大陸、美國、香港、泰國、緬甸、馬來西亞、越南等地。

不僅貴賓來自多國，台下聽眾同樣是來自世界各地的華人，每年現場400位貴賓，台灣觀眾常常只占約一半，其他是專門從世界各地來台參加的與會者。

不管是台上演講者或台下觀眾，在會場內接觸交流，不少成為日後的合作伙伴，這正是《遠見》搭建這個交流平台的最大意義。

除了這是台灣少見的全球華人國際級聚會，每年遠見高峰會的講師與議程本身，更不乏吸引人的亮點。來自各界意見領袖的智慧，在兩天內密集湧現，讓參與貴賓收穫豐碩。

今年的遠見高峰會主題是「擁抱大轉型 超越大變局」，轉型，是目前全球各行各業正在面對的新變局。

科技、醫療、創業、品牌 聚焦最夯趨勢

各場論壇主題也大都切中當下最夯的趨勢。

2019年各場主題包括AI、5G、接班傳承、智慧城市、生物醫療、金融科技、新南向、地方創生、創業獨角獸、華人品牌力等。

至於今年的演講貴賓更是一時之選。包括88歲的全球華人生物醫療界的權威錢煦，特地從美國飛回台北，主講台灣生醫如何與世界同步，並領取大會頒發的第一屆「君子科學家」獎。

香港恆隆集團董事長陳啟宗則主講「中美貿易戰與兩岸三地的未來」。廣達集團創辦人林百里主講「如何面對AI新世界」。

出身台灣的全球零錯誤危機處理專家邱強，也特地從美國回台，分享他的新書《零錯誤》。台達電執行長鄭平則主講「互聯生智 能源成永續」，分享未來的綠能與智慧理念。北京大學國家發展學院BiMBA院長陳春花，則主講「中國大陸企業的領先之道」……。每一場論壇與專題演講都提供許多前瞻未來的養分。

今年，我又遇到了去年曾專程組團來台參加論壇的新加坡來賓，他們屢屢感謝《遠見雜誌》舉辦這麼好的活動，讓他們全程坐了兩天，捨不得離開，並再度預約明年再來，讓工作同仁十分感動。

為了讓海外貴賓能預先規劃明年的行程，遠見高峰會已宣布明年舉辦時間為2020年11月3、4日。歡迎各位預約明年的一期一會。

分享

【本文摘自《遠見雜誌》】

【立即購買：《遠見雜誌趨勢特刊》】

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

相關新聞

接班不是把錢傳到下一代 是要培養人和制度

2019-12-20 08:49

當有一天台灣剩不到2000萬人 你會怎麼介紹台灣？

2019-12-20 08:46

從只會跑到有意義的跑 陳彥博：我要為夢想奔馳

2019-09-29 08:26

研究所就學數10年跌9％ 從「全民瘋讀」到「該讀不讀」

2019-09-29 08:24

高希均：發揚君子精神 人生典範在分享

2019-12-20 08:52

錢煦：把握機會、追求所愛 成就人生故事

2019-12-20 08:52

推動智慧城市與產業 「好用」是核心

2019-12-20 08:52

台東官員用名片 訴說11個故事

2019-12-05 12:10

競逐5G＋AI新世界 70歲的林百里如何再創高峰？

2019-12-05 12:08

導入新科技 服務力拚「心占率」

2019-12-05 12:07

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

使命感．責任感．成就感

2019-12-05 12:05

辣台派直播vs.穿雲箭App 蔡韓對決誰能勝出？

2019-12-05 11:59

30年黃金新機會來了？

2019-11-07 11:46

雙面台灣

2019-11-07 11:46

經濟數據權威評歷任總統 葉萬安：一代不如一代

2019-11-07 11:46

全球企業、國安都靠他解危 危機隊長邱強的「零錯誤」祕訣

2019-11-07 11:46

老台北、舊建築、新韻味

2019-11-07 11:46

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

我曾經小看了澳洲

2019-10-07 09:22

借鏡澳洲 喚起共好台灣

2019-10-07 09:22

澳洲經濟放緩、接連降息 兩大策略找出投資亮點

2019-10-07 09:22

10萬人朝聖迪士尼D23博覽會 見證全球最狂的寵粉魔法秀

2019-10-07 09:22

台新奪數位金融服務霸主 中信、國泰世華獲楷模獎

2019-10-07 09:22

葉明桂洞悉人性、說好故事 廣告鬼才躍升兩岸品牌大師

2019-10-07 09:22

為感動而創業 陳槿唐走出實驗室幫助更多人

2019-10-07 09:22

自我覺察、破框思考 抓回人生主導權！

2019-10-07 09:22

四大成功方程式 譜寫贏家劇本

2019-10-07 09:22

退休不妨任性一回 葉金川勇登百岳、自在壯遊

2019-10-07 09:22

從飯店業門外漢變內行人 盛治仁用熱情磨出專業

2019-10-07 09:22

三大退休理財平台 提早布局養大退休金

2019-10-07 09:22

每天5點下班陪妻女 程世嘉不讓工作吞沒人生

2019-10-07 09:22

紀大偉：學會自我管理 更要抓緊同儕「救生圈」

2019-09-29 08:29

二專學歷跳考研究所 張力中磨出思辨批判力

2019-09-29 08:28

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

斯巴達障礙賽 逼出你的極限！

2019-08-30 14:30

台北藝術大學教授李明璁：走入市場 能喚醒每個人的「地方感」

2019-08-30 14:30
看更多

熱門文章

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

老字號乖乖易主 神秘買家原來看上的是這個

2019-12-13 09:07

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

無印價格變親民 竟來自一條員工守則

2019-12-13 09:10

驚！宣明智財產超陽春 聯電持股僅506股

2019-12-12 13:30

繞著台積電賺不停

2019-12-19 12:40

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

年薪千萬照樣遞辭呈 這些因素讓今年CEO離職人數直逼歷史新高

2019-12-13 10:52

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

投信年終重兵集結的族群曝光

2019-12-19 12:52

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:03

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58

3C通路龍頭改革遇逆風？ 30天內走了4個高階經理人 老臣緊急接棒

2019-12-18 13:35

宇宙第一種人眼可見的顏色 是什麼？

2019-12-13 15:01

利率一直降...利變型、非利變型保單怎麼挑？關鍵3招教你買對保險

2019-12-17 09:20

匈牙利裔鋼琴家安德拉斯．席夫排演暴怒失態

2019-12-17 15:20

當有一天台灣剩不到2000萬人 你會怎麼介紹台灣？

2019-12-20 08:46

鋰電池環保爭議不斷 到底會對環境與水資源造成什麼影響？

2019-12-16 11:07

台股繼續漲》把年線反轉當指標 專家看好這10檔低基期股

2019-12-18 13:32

台商回流是真的嗎？ 全台工業區大調查 這老闆豪氣加碼投資台灣50億

2019-12-18 13:42

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

要塑膠 還是要地球？我們又該如何戒掉這習慣

2019-12-19 11:38

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01

台北必吃 東區巷弄內饕客一致推薦鐵板燒餐廳

2019-12-17 12:39

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

特別股報酬率突出 金控 中鋼特別股存股族首選

2019-12-13 11:07

都是儲蓄險害的？愛買保單 保障卻不足！揭密台灣人買保險8大現象

2019-12-12 11:00

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

秒懂台幣狂升原因 找到切入商機

2019-12-19 14:09

比品酒更實用「品油師」正夯！他17歲學會辨好油 擺脫低薪壓力鍋

2019-12-16 10:07

台股站穩一萬二 教你算出主力成本

2019-12-19 14:08

全球散熱風扇王告白：我與腦麻兒的20年約定

2019-12-13 08:57

去美化效應再加溫 台灣半導體周邊族群賺很大！

2019-12-13 11:07

想不起來就用聞的 科學家：氣味與情感 記憶密切關聯

2019-12-13 08:39

聚焦IC設計與生技成長股

2019-12-19 14:07

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top