台東官員用名片 訴說11個故事

【文 / 邱莉燕 攝影 / 蘇義傑】

《遠見雜誌》全新單元與數位頻道《城市學》，帶你看見台灣22縣市的美好。長期以來公部門的名片，都給人嚴肅、無趣的印象，但你絕對想不到，名片也能成為地方政府拚觀光的利器，看看台東縣政府怎麼做？

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今年以來，台東縣政府官員的名片，堪稱全台討論度最高的名片。只要收到，幾乎每個人都稱讚，「哇，好特別喔！」

這張惹人喜愛的名片，正面依舊是職稱、姓名和聯絡方式，但翻到背面卻創意十足。以搶眼的藍色為底，再用一條條或紅或白的橫線，組合出熱氣球的圖案，一看就知道是代表台東的熱氣球節。

但台東名片不只這一款，另還有池上伯朗大道、三仙台、旗魚、釋迦、蘭嶼拼板舟等主題設計，總計11款，款款不同，敘述了11個台東的精采故事。

台東縣長饒慶鈴笑說，這些名片對第一次見面、對台東不是特別熟悉的陌生人最好用。由於款式多達11種，饒慶鈴可在不同場合選用。比如，在超過十個人以上的場合，她一定選用熱氣球，因為熱氣球嘉年華無疑是台東最具代表性的活動，2019年吸引超過百萬人次，創造逾22億商機。

如果與農業相關人士會晤，名片有台東米和釋迦兩個選擇。池上米是台灣第一個取得產地認證標章的米，而全台八成五以上的釋迦產自台東。有趣的是，米與釋迦的名片並非一眼能看懂，反常引起討論。例如「台東米」的設計，有人誤認是地瓜，樂趣就在「猜」的過程。「米的樣子其實不是圓的，」饒慶鈴指著名片上缺了一角的橢圓形圖案解釋。釋迦名片也很難一眼猜到，簡化的線條像畫出一坨海綿，常需要饒慶鈴補充說明，拉近彼此的距離。

轟動網路社群 網友驚豔想收集

創意名片的出現，其實是上一任縣長黃健庭的點子，由台東設計中心發起「台東縣政府名片再設計」的提案，目的是希望打破公部門視覺呈現的制式化刻板印象。但新名片出爐已是今年1月，適逢饒慶鈴新上任，「我只是接受成果，」她不居功的說。

「名片再設計」計畫的第一波，先從縣府官員開始，再延伸到各鄉鎮機關。公務員可以自由選擇代表自己的意象，像池上鄉長便選擇伯朗大道名片，農業處長採用的是釋迦名片或旗魚名片。之後，縣府把新款名片樣式發布在網路社群，獲得不少好評：「想收集」「可以轉化成販賣的商品嗎？」「羨慕，拿出來就先贏一半」等。

令台東公務名片煥然一新的設計師，是年僅26歲的張溥輝。每一款只採用特定一種亮眼的純色。造型上利用線條為這些名片賦予了國際語彙。

衝浪名片便曾在「國際連結」上為台東立下一功。世界衝浪聯盟看好台東的浪點十分優質，計畫在台東舉辦世界總冠軍賽及世界青少年總冠軍賽。

饒慶鈴為此特地飛往澳洲黃金海岸簽約。當她與世界衝浪聯盟執行長初相見，遞上以線條繪出衝浪板意象的名片，對方非常高興，很欣賞台東把這項運動畫在名片上。饒慶鈴指出，藉由創意名片，一是向外界傳達台東縣願意做不一樣的縣政府，二是希望在公務體系導入一個新思惟。

台東的名片美學「小而美」，為城市找到一種嶄新方式，輕鬆愉快地訴說城市的價值。

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