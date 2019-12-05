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使命感．責任感．成就感

2019-12-05 12:05遠見

【文／楊瑪利】

不管年紀多大、資歷多深，使命感強、熱愛學習幾乎是任何領域成功人士的共同特質。

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本期《遠見》訪問了幾個這樣的重量級人物。首先來談談廣達創辦人林百里。今年70歲的他表示，當年從台大電機系畢業時，碰到數位時代，如今50年過去了，碰到了AI大時代，這是一個大革命，全世界最聰明的腦袋都投入AI，讓他這幾年來一直很興奮，「哇，又來一個好機會，就在我面前。如果我50歲就好了！」

從香港到台灣就讀台大電機系至今，林百里每天覺得工作很好玩，從未想過退休。如今碰到AI與5G即將來臨，更讓他天天充滿學習熱情，忙著構思如何帶領公司轉型，所以「還不用退休啦，這個這麼好玩，不用退休啦，」他這麼說。

驅動他不斷前進的是三個感：使命感，責任感與成就感。首先是心中有使命感，希望完成什麼，再抱著責任感，努力完成，不管最後賺到錢、得了獎或有了名，都會有成就感，這樣一直循環下去。

林百里、傅高義的熱情

自從1988年創辦廣達，他靠著這樣的熱情，三次帶領廣達掌握住時代變遷的新機運。首先是掌握住移動運送，使廣達成為全世界最大的筆記電腦代工廠。2000年後他投入雲端運算，如今也是全球最大伺服器製造商。2016年起，他開始投入AI運算，正加深加廣布局中。本期詳細報導內容，除了雜誌報導，還可以同步掃描QR code收看專訪影音。

再來談談本期採訪的另一位重量級人物︰哈佛大學社會學榮休講座教授傅高義（Ezra Vogel）。今年89歲的他，40年前出版轟動一時的著作《日本第一：對美國的啟示》。身為美國人，他投入了日本與中國的研究，一直覺得有責任讓美國人更了解中國與日本，因此一生孜孜不倦研究。

2000年從哈佛大學退休後，為了讓美國更了解中國，他繼續花十年完成《鄧小平改變中國》一書。2011年左右，當他快完成鄧小平一書時，中日關係因釣魚台問題降到冰點，讓傅高義又興起一種新的使命感，希望中日關係可以好一點。因此他82歲起，花了七年，又最新完成500頁的巨作《中國與日本》，解構過去1500年來的中日關係歷史。他的使命感從何而來？可見本期報導。

本期封面故事特別前往日本，報導被稱為日本「新明治維新」運動的〈日本社會5.0〉，某種程度也受到林百里的啟發。過去一段時間，他經常提到日本社會5.0是一個值得台灣思考的願景，是建構以人為中心的超智能社會，融合了AI、5G、雲端科技。除了林百里，台灣產官學研也都對日本如何打造社會5.0，充滿好奇，一直有人組團前往日本考察觀摩。

本期專訪日本首相安倍晉三最重要的社會5.0規劃師上山隆大，現任內閣府總合科學技術創新會議常任議員。原本在美國名校史丹佛任教的他，對日本於90年代逐漸陷入衰退，憂心不已，「我時常站在美國西岸，隔著太平洋遙望日本，希望能盡一己之力，協助日本再次強盛。」如今，他終於站在日本轉變的浪尖上。

本期還有兩個非常重要的大調查。一是第17屆《遠見》第一線服務業服務品質大調查，今年19個冠軍，花落誰家？另一個是台灣企業數位轉型大調查，首度揭露台灣各行各業數位轉型的成績單，值得參考。

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【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

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遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

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