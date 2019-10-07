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三大退休理財平台 提早布局養大退休金

2019-10-07 09:22遠見

【文 / 林讓均 攝影 / 賴永祥】

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今年8月上路的「好享退」全民退休投資專案，飆破11萬人報名參與。邀請國際顧問

團隊加入的國家隊，究竟怎麼幫助民眾退休金「長大」？

今年，台灣再度颳起退休投資旋風，這一次不只訴求商品，而是主打專屬退休理財平台，而且由官方帶頭出擊。

今年8月正式上路的「好享退」全民退休投資專案，在4月發布時引發盛況，不到24小時就有一萬人報名。主辦與執行單位「基富通」，不斷開放名額，7月底截止時，報名人數已飆破11萬人。

好享退專案的頭號代言人，就是金管會主委顧立雄。其他參加的大咖，還包括去年甫退休的「14A」央行總裁彭淮南，以及前金管會主委、中華民國退休基金協會理事長王儷玲。

邀國際團隊 實驗「勞退自選」

無獨有偶，今年坊間陸續出現的退休投資平台，如中國信託的「樂退GO」、台灣最大民營基金平台「鉅亨買基金」的「好日子」專案，全都瞄準樂退理財。

未開張就創下多項紀錄的「好享退」，其實算是「國家隊」，是由集保結算所、中華民國投信投顧公會與證基會聯合主辦。金管會同時請來國際顧問團隊美世（Mercer），並參考「私校退撫儲金」的自選投資經驗。

金管會為何如此大動作催生「好享退」？

原來，自從勞退新制在2005年上路，14年來不斷有「勞退自選」的倡議聲浪，訴求勞工可自行選擇勞退金（自提部分）的投資標的。

但14年來三度提案，幾度闖關行政院會、進入立院委員會討論，始終因為「盈虧自負（自選部分沒有保證收益）」「勞團／工會反對」「自選平台設計複雜」等理由而卡關。最後提案無疾而終。「不然，來做一個實驗專案，把成績拿出來再說！」去年12月，顧立雄出面整合，責成集保結算所旗下的網路基金銷售平台「基富通」建置好享退專案。

「目標日期」類似自動駕駛

大半年來，動員產官學力量、開了不下5次記者會的「好享退」，順利吸引全台目光

，卻也背負「只能成功」的壓力。尤其投資績效必須經得起檢驗，才能在「勞退自選」的政策遊說中，發揮「臨門一腳」的助攻戰力。

該專案倡導定期定額、長期投資，只賣兩種主菜：「目標日期基金」與「目標風險基金」，算是國人相對陌生的基金商品。

目前平台上，共有三家投信、九檔基金商品。其中，只有「國泰投信」發行目標日期基金，分別是2029年、2039年、2049年到期的三檔「泰享退系列」基金。目標日期基金怎麼運作？舉例來說，35歲的小蔡，預計30年後退休，那現在就可以買2049年目標日期基金。該組合在一開始，高風險的股票部位可能高達九成，但隨著時

間增長、逐步調降高風險部位。

「泰享退系列」基金經理人廖維苡解釋，以2049基金的配置設計，小蔡到了55歲，股票部位會降到六成；到了65歲退休時，再降至5成以下。從65歲之後的15年，小蔡可每月定期贖回一部分基金當作生活費。「建議退休後保有一定程度的股票部位，才有機會以資本利得來抵禦長壽風險，」廖維苡表示，該系列到期後、未贖回的基金部位仍持續投資，只不過會將債券等固定收益商品調升至八成，以控制風險。

「目標風險」保留手動排檔

「目標日期」和「目標風險」這兩種基金，聽來相近，究竟有何不同？

「目標日期基金是『自動駕駛』，資產組合會自動隨著投資人的年齡調降風險；而目標風險基金比較像『手動排檔』，得自己去選擇並轉換風險類型。」中華民國投信投顧公會理事長張錫表示，目標日期是「懶人投資法」，可搭配退休時程，大約哪一年退休，就買那個年期的基金。

如果想要保有投資「手感」、對投資較有想法的人，就可在接受的風險程度上，挑選「積極」「穩健」或「保守」的目標風險基金。像是三家之中的唯一外商安聯投信，端上熱銷多年的「四季系列」：「四季成長組合基金」（積極）、「四季雙收入息基金」（穩健）、「四季回報債券組合基金」（保守）。

身兼四季回報經理人的安聯投信執行副總裁許家豪指出，目標風險基金比較合乎個性、人性，例如投資人個性積極，又覺得經濟週期轉好、想多賺資本利得，就可選擇股票部位大的四季成長組合基金。許家豪提醒，一般投資和退休投資的邏輯不同、資金池應分開。

退休投資屬於中長期布局，無須太在意短期的市場波動，定期定額買進，就能分散投資風險，通常也會是正報酬。「債券部位大約是『年齡減10』。例如50歲，可配置四成資產在債券商品，」他建議，投資人可逐季或逐年檢視投資績效，如果歷經三～五年、走過一個小經濟循環後，績效若落後於同類基金，就應適時調整標的。

搶退休投資潮 投信業者總動員

「好享退」帶起退休投資風潮，也讓投信業者總動員。雖然只有三家業者擠進好享退平台，但可預見退休專屬商品將陸續端出。中國信託投信總經理張浴澤就表示，目標日期與目標風險基金皆在下階段的規劃名單中，將看市況推出適合商品。

「推不推得動，還是取決於投資人的接受度，」張浴澤觀察，國人投資習慣看短不看長，經常一遇到市場波動，就被「洗出場」；而且銀行通路追求手續費，傾向銷售交易頻率高的商品，也不見得願意賣退休專屬基金。

其實，安聯投信在2005年就曾推出三檔目標日期基金，但歷經2008年全球金融海嘯、不到五年就併入其他基金。近三年，包括富蘭克林、貝萊德等投信都發行過目標日期基金，也是一開始募資踴躍、往往一檔上看10億元，但一過了閉鎖期，還是擋不住贖回潮。

因此，基金業者仍不斷尋覓適合國人的退休商品，並加入平台「打群架」。

例如，中信「樂退GO」以AI技術計算最適合的投資組合，挑出12檔近10年來績效最佳、收益最穩的基金。

「鉅亨買基金」的「好日子」專案，則動員八家基金業者，在1600檔既有基金之中，選出20檔適合退休投資的基金。「年改議題，激發了民眾對退休金缺口的焦慮，」鉅亨買基金總經理張榮仁觀察，以往都要45歲以後才會對退休議題有感，現在愈來愈年輕化。未來結合AI的線上理財將是趨勢，因此手續費、管理費等門檻都會降低，有利於年輕世代進行退休布局。

張榮仁建議，除了定期定額投入，還可以適時單筆投入，盡早滾大退休金。他試算，如果每年有8％報酬率，初期單筆投入100萬元加上每月定期1萬元，與單純每個月定期投入1萬元來比較，10年後帳戶總值會增加2.17倍。

年輕世代提早布局 退休更輕鬆

退休專屬商品與平台愈來愈多，台灣人真的準備好了嗎？「好享退，是為了鼓勵投資人進行中長期投資，資金至少要鎖住兩年，」基富通總經理黃致淵指出，好享退的投資人必須選定投資標的，10月底前完成第一次扣款，並且連續24個月都扣款成功，才能享有免手續費、管理費0.3～0.5％的優惠。

根據群益投信試算，若以存到1000萬元、65歲退休為目標，假設年報酬率為6％，25歲時只要每月投入5000元，但35歲才開始就要近萬元，50歲則需3.5萬元，負擔愈來愈重。

線上退休投資平台能否幫助民眾滾出財富、邁向樂退人生？除了有賴業者、政府端出更多簡便易懂的懶人投資套餐之外，民眾自己也要及早行動才行。

專家觀點〉中華民國投信投顧公會理事長 張錫

催生勞退自選、個人儲蓄帳戶，政策改革迫在眉睫！

「勞退制度不改、民眾不趁早準備，退休金問題就無解！」推倡「勞退自選」多年的中華民國投信投顧公會理事長張錫，擔憂溢於言表。他援引政大風險與保險研究中心主任黃泓智的試算數據，一個25歲開始工作、年資35年、60歲退休的勞工，若他的勞退金不自提，光靠企業提撥6％，以現在平均3％的勞退基金投報率來看，第二支柱的勞退金所得替代率約16％。但該勞工若能夠勞退自提6％，未來開放勞退自選投資的整體年化報酬能到5％，那麼勞退金占所得替代率可逾46％，等同一個月可從勞退帳戶領約1萬6500元。

問題是現在民眾有參加勞退自提的比率只約8％，而張錫稱為「2.5支柱」的勞退自選機制，又不知何時上路。問題怎解？

退休專屬投資平台可能是解方。張錫對此觀察，好享退專案衝破11萬人報名，足見一般民眾對退休解決方案的渴望，這絕對是投資市場的一大缺口。

他觀察，好享退有外溢效果，勢必帶動整體的退休商品募資風潮，該類資產規模可望翻倍成長。最重要的是，可以培養民眾的退休投資概念，為勞退自選暖身。

身兼國泰投信董事長的張錫推估，等明年總統大選、國會改選完成，最快第一季就能重整旗鼓，繼續推動勞退自選方案。

「不想參加自選的人，就留在原方案，一樣享有兩年定存利率的保證收益，」他強調，屆時提案仍採「雙軌制」，不想動的就留，但想把自提部分拿去自選投資的人，一定要給他相對應的投資套餐。

除了2.5支柱的勞退自選，張錫還期待啟動第三支柱的改革，希望推動TISA（台灣個人儲蓄免稅帳戶），讓涉及退休投資的個人帳戶，都能享有免稅機制。「友善的政策配套，可讓投資人的退休投資報酬拉大，且避免下檔波動風險，」張錫說，藉由好享退等退休平台的簡單套餐理財法，希望讓各界體認到，理想的退休理財與退休改革，其實沒有這麼難。

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【本文摘自《遠見雜誌退休特刊》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。
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