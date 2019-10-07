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每天5點下班陪妻女 程世嘉不讓工作吞沒人生

2019-10-07 09:22遠見

【文 / 劉子寧 攝影 / 張智傑】

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若你有機會走進iKala執行長程世嘉的辦公室，會發現他的座位幾乎被成堆的書籍塞滿，一點也不像科技人的辦公室，反而像是學校教授的研究室。唯一可以提供線索的，大概只有藏在角落的遊戲機及漫畫，偷偷洩漏了這位創業家的童心。

程世嘉，畢業於史丹佛大學電腦科學研究所，曾在美國Google工作，更是台灣Google元老級成員，協助開發了台港澳地區的Google Map大眾運輸功能、Android等重要系統。

年僅38歲的程世嘉，目前是iKala共同創辦人暨執行長，他花了七年時間帶領iKala從最早的線上KTV服務，轉型為今日的AI行銷科技公司，更一躍成為Google Cloud全球第二大的合作伙伴，以及Facebook行銷解決方案結盟的唯一台灣企業。

有趣的是，有別於印象中馬不停蹄、事必躬親的新創創業家，程世嘉身上卻散發著非常不一樣的特質。

在成功的事業背後，程世嘉並不因創業而犧牲自己的生活。他每天都會在5點左右下

班陪伴女兒，每週與老婆外出運動三次，甚至還會留給自己專屬的「漫畫時間」，跑到書店搜刮剛出刊的漫畫。這些都是他維持生活平衡的方式，「到了我們這個階段，就應該要有屬於自己的儀式，如果你始終都沒有這個儀式，代表你一直處在高壓狀態下，久了一定會生病。」

甚至，程世嘉還計畫要在兩年內，也就是40歲時，就從公司的第一線退下，把時間留給自己最愛的閱讀以及寫作。這一切聽起來都太過夢幻，早早從職場退休，專心做自己想做的事情，是許多人夢寐以求的生活規劃，究竟程世嘉是怎麼安排他的人生藍圖？

保持好奇心 抓住長遠趨勢

程世嘉有一個人生決策的方法論，就是專注在「最長遠」的事情上。這是什麼意思？

他認為，這個世界上多半是「時勢造英雄」，只要抓住長期趨勢，就能穩定耕耘。他分享，自己當年念書時要選擇研究領域，AI恰好是一個具潛力的技術，雖然十多年前、2005年時市場對AI仍然相當陌生，甚至畢業後很難找工作，現在卻證明了他精準的眼光。

「我的哲學觀是與時俱進，世界上能夠反抗時代潮流的人其實不多，所以時常抱持開放態度、保持好奇心很重要。」程世嘉認為，好奇心能讓人不斷在問題中得到新知識，提供對未來發展的資訊。因此直到現在，當程世嘉碰到不同領域的新朋友時，都會請教他們：「在你的領域中目前最困難、待解決的問題是什麼？」讓自己時時保持在學習狀態中，才能跟上時代的腳步，確認自己走在正確的方向上。

很多人好奇，為什麼程世嘉已經取得了在Google工作的黃金飯碗，卻要放棄一切、冒險創業？殊不知，他的真心話是：「不要創業，因為創業的成功機率幾乎是0。」

大膽預測 但仔細計算風險

程世嘉自認是一個「不會暴走」的人，雖然那時他跟所有新創家一樣，懷抱著想要改變世界的衝動而創業，但他並非全無思考就衝動行事。「我那時候想，如果真的這次創業失敗了，大不了就回去上班，」他笑說，「Google就是我的燈塔。」對他來說，任何冒險的底線都是「不要做具有毀滅性影響的決定」。他不建議新創家孤注一擲，尤其不要貸款借錢投入創業，因為那個風險是無法承受的，甚至會連帶影

響到身邊的人。「我做決定會問自己：會不會有毀滅性的打擊？會，就不要做。你唯一能承受的風險，是計算過的風險。」

就連理財上程世嘉也是抱持著一樣的態度，雖然才38歲，但他與老婆早已預先規劃好自己的退休養老金和孩子的教育基金，甚至孩子未來想要創業的老本，程世嘉夫妻都已準備妥當。「我的個性是不懂的東西就不碰，投資習慣比較保守，傾向儲蓄險、定存，甚至是買黃金這種比較不會貶值的穩定型資產，我投資絕對不會追求高風險、高報酬。」程世嘉大方分享自己的理財觀，「如果你長期、穩定地投資，一定可以慢慢累積財產，重點是不要有跟風的心態。」無論是事業經營或是生活規劃，他的原則都是「大膽做決定，但絕對不躁進。」

　

科技化管理 平衡家庭與事業

與一般30歲世代一樣，程世嘉也面臨著三明治族的問題：上有父母，下有小孩跟工作，但他為什麼沒有被這三個壓力源壓垮？

許多年輕世代，常會以為把生活安排的非常忙碌就是所謂的成功，彷彿愈忙就代表自己愈有價值。但在程世嘉身上，你會發現另一種更為從容自在的成功，讓他能將創業、家庭與興趣同時兼顧。而背後最重要的原因，就是他傾力打造了一個能夠自主運轉的企業文化，培養出雖然自由、卻能當責的員工，讓他不必事必躬親，公司甚至還能成為人生中重要的支持系統，更是自我實現的場域。

他認為，打造iKala自由負責的企業文化，是他做過最正確的事情，讓他可以隨時從工作中抽身，去照顧到人生中的其他層面。但是，這也不代表就完全不過問公司大小事，而是透過科技輔助，用最便捷方式遠端處理，而他就能陪伴在重要的人身邊。例如，他每天都會在5點左右下班，花時間陪伴女兒，或是帶父母親去公園散步、曬曬太陽。雖然程世嘉常是抱著筆電一起去公園，時不時要回個信息或email，但他認為，「陪伴是無可取代的，對家人，不是要給多少錢，或買什麼東西給他們，而是你『出現』更重要。」

　

以父親為楷模 成為一位賦能者

至於退休後的生活要做些什麼？程世嘉的回答也非常有趣，軟體工程師出身的他，嚮往40歲退休後能盡情地看書、寫作，並且期許能將自己的經驗以coach（教練）的方式傳承下去，「賦能」給更多的人。

這個願望的雛形，來自於程世嘉的父親。程世嘉的父親程文龍白手起家，在銀行業工作了30年，退休後成立了創投公司，雖然投資常慘賠，甚至少數幾間公司成功掛牌了，也往往是守著不出場，只為支持辛苦創業的人。他的父親沒有因創投而賺到什麼錢，卻相當得意自己創造了很多就業機會、照顧了很多家庭，堅信這是一份助人的志業。

看著父親的身影，對程世嘉的人生起了潛移默化的作用，更影響了他對真正成功的定義。「成功不在於你擁有多少，而是你給出了多少。」程世嘉曾在臉書上以這句話為主題寫了一篇文章，感謝父親就是自己的明燈，為他做了最好的身教，並且也期許自己能在能力所及的範圍中，盡可能的提供資源，用經驗提攜下一代，而不是讓工作吞沒了人生的全部，這是他看著父親的背影，為自己所許下的人生願望。

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【本文摘自《遠見雜誌退休特刊》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。
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