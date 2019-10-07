從飯店業門外漢變內行人 盛治仁用熱情磨出專業

【文 / 劉子寧 攝影 / 賴永祥】

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現任雲朗觀光集團總經理的盛治仁，在雲朗已是第七個年頭，當初他以門外漢的身分倉促入行，如今帶領雲朗發展出九個子品牌，更成功打入義大利。

他在雲朗的成績，幾乎讓人忘記他的人生並非一帆風順，而是在命運的推進下不斷轉換跑道，甚至一度跌入谷底；但面對未知的轉折，盛治仁從未膽怯，而是不斷在新領域中培養自己的熱情，開創新的道路。

40歲前，盛治仁是大學教授及政治評論家。從美國西北大學拿到政治學博士學位後回國任教，僅花了七年時間，就升等為教授，創下東吳大學最快升等紀錄。他的機敏與獨到見解，更讓他成為媒體寵兒。

2007年，盛治仁進入台北市政府工作，雖是半路出家卻毫不馬虎，不僅設立了1999市民熱線，更成功舉辦2009年台北國際聽障奧運，被譽為「史上最好的一次」。

2011年在文建會主委任內，因建國百年晚會「夢想家」音樂劇活動遭受政治抹黑攻擊而黯然去職。這個低谷被他視為人生最大羞辱，但他未被打敗，反而因貴人提攜，大膽跨入飯店業，一路至今，創造職涯高峰。

「外界感覺，我的人生好像很有規劃，但我怎麼可能會規劃進入飯店業，甚至進入政府部門都不在我的預期之中，」坐在君品飯店17樓滿室歐洲骨董家具的接待廳內，盛治仁回頭細數自己從教職、入閣，到飯店業很跳tone的人生說，生涯大轉折都不是他願意的，卻也讓他認清「人生是不能被規劃的」事實。

但他秉持一貫態度，不管在哪個跑道上，做任何事，一定會設定目標期程，並且熱情投入。

準備Plan B 定期檢查夢想時間表

時下不少年輕人常陷入「先找到有熱情的工作」再全心投入的迷思，盛治仁完全不認同這種說法。他以自己最熱愛的NBA籃球為例說，美國NBA只有30隊，一隊15名球員，但愛打籃球的美國年輕人至少有數百萬人；1995年NBA選秀，19歲的Kevin Garnett入選，因此放棄就讀大學，進入NBA，此後不少高中生群起仿效。但殘酷的現實是，有天賦的幸運兒少之又少，而錯誤的模仿只會讓更多人陷入追求夢想的迷思之中，卻不知不覺地放棄了更多機會。

「我不是要大家放棄追求夢想，而是不要當成盲目的信仰，你永遠要有Plan B，並設好時間點，好比拚三年後檢查自己是否有離夢想更近？或者是時候選擇第二條路了？」盛治仁直言，對工作的熱情是可以培養的，重要的是找到有動力的意義。

「世上大多數人的職業多半只是因緣際會、或是剛好念了這某個科系，未必是真正熱愛的領域，但這並不代表我們就不能在這份工作上有熱情，」盛治仁說。

他分享一個故事，有三個泥水匠正在蓋教堂，有人經過，詢問他們在做什麼，第一個人說他在砌磚；第二個人說他在蓋房子；第三個人說，他在「造上帝的家」。同樣一件事，賦予的意義大不相同，成就感當然也就有所不同。

拚命三郎 凡事都要盡善盡美

笑稱自己就是個拚命三郎的盛治仁，不管做什麼事情都想著要做到最好、做到沒有人能夠超越，盛治仁不諱言，這種求完美的個性也帶給他很大壓力。

在學校準備教授升等時，他非要趕在最短的時間內達成。當年依規定滿三年才能提出升等，加上一個學期的審查時間，因此若要從助理教授、副教授升等至教授，最短也要花七年時間，而盛治仁就是那個紀錄保持人。他更期許自己要當個教學認真的老師，不但每堂課都點名，教完英文教科書一個章節，下週就考試，藉此逼學生照進度好好念書；對混的學生，也毫不放水，因此有「盛小刀」之稱。

「我從年輕時就有著不服輸的個性，就連開車都喜歡超過前面的車，」盛治仁說，連他最愛的打籃球，打起來也像個瘋子，哪怕對方是年輕力壯的大學生，也絕不服輸。也許正這因這種不認輸的個性，讓盛治仁有辦法在「空降」的情況下，勝任雲朗觀光集團總經理的職務。

他還記得，當初張安平夫婦找上他時，他的第一反應就是婉拒。「抱歉你們找錯人了，」他給了他們三個理由，首先，當時他還身處在「夢想家」事件的司法程序中，尚不知道會偵辦多久，不想因此牽連無辜；第二，他對吃一竅不通；第三，他覺得自己什麼都不懂，怎麼帶領一群比他資深的飯店業前輩？

在完全外行的巨大壓力下，他要求自己用最短的時間學會產業知識。他苦笑說，自己一開始連 OTA（線上旅行代理商）這個術語都不知道，只好「用時間換取空間」，密集參加飯店經營相關研討會、買書學習、請教專業。他也同時發揮民意調查專長，用問卷與座談方式改善員工的滿意度，並重新打造新的人事管理制度，讓雲朗的服務品質與員工幸福感大幅提升。

短短幾年之內，雲朗集團不僅成功拓展至義大利，更推動新品牌「雲品國際」成功上市，證明了張安平夫婦的眼光精準。

半百後新體悟：成為他人的祝福

對職涯轉折歷歷在目的盛治仁，有一天突然發現他已走過半百人生，以往只顧著衝刺的他這時決定慢下來，重新審視自己人生。

他開始反思，在追求事業的同時，是否忘記了其他重要的事物，例如對於工作上的同事、不熟的人，他總是格外親切；但對於太太、兒女，他卻既嚴厲又不體貼，是他最「對不起」的人。「我以前對小孩非常嚴厲，我會很兇的罵他們，也會想要強硬地插手小孩的生活、未來學習的方向，導致衝突發生，」但在他意識到這個問題後，盛治仁決定「recalibrate（校正）」自己的心態，靜下心來與家人好好溝通，週末還會和比他高的18歲兒子一起打籃球，多花些時間陪伴家人，而非只關注於工作，或是用傳統父權方式與家人相處。

同時，他也給了自己人生下半場的新功課，比起累積財富、追求名利，他更希望能對社會公益盡一份心力，做一個對他人有益的正面角色。正如同他曾寫給自己孩子的家書上所言：「一個人的價值不在於位置高低，或賺多少錢，怎麼過這一生才更重要。」他笑著說，「我現在的目標就是希望成為我身邊的人的祝福。」

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