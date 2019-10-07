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退休不妨任性一回 葉金川勇登百岳、自在壯遊

2019-10-07 09:22遠見

【文 / 林惠君　攝影 / 賴永祥】

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走進葉金川的辦公室，映入眼簾的是一台越野腳踏車，牆上掛了許多上山下海的照片，翠綠的山，湛藍的海，張張色彩鮮明。然而，最醒目的是一張他獨行於皚皚白雪山上的背影，這張照片正是他新書《退休，任性一點又何妨》的封面。

「抗煞英雄」「首任健保局局長」「衛生署長」等頭銜，是多數人熟悉的葉金川。更多人不知道的是，喜歡戶外運動的他從大二就開始爬百岳，邁入熟齡後，舉凡三鐵、獨木舟等耗費體力的活動都勇於嘗試。現在雖已年近七旬，身材結實，頭上多了幾絲白髮，身上有些小毛病，例如輕微白內障、鼻竇炎、高血壓，但活力完全不輸年輕小伙子。

台大醫學系畢業的葉金川，畢業後並未像大部分同學一樣行醫，而是選擇投入公職，他一路從衛生署技監、醫政處長，再到中央健保局局長，忙碌生活不下於擔任醫師的同學們。50歲出頭從健保局長退休後，擔任董氏基金會執行長，因緣際會下，以政務官之姿在政壇上馳騁了10多年，百岳夢暫時擱置，卻未熄滅。

「有些事情你現在不做，一輩子就不會做了。」這是電影《練習曲》的一句話，也深深影響葉金川。爬完百岳是他放在心中許久的夢，每每只能趁著空檔親近他最愛的山林，終於在他60歲生日的前幾天，完成「完登百岳」的夢想。

雖然花了40年的時間，於耳順之年完登百岳，葉金川想藉此告訴大家：只要有心，就能做到，任何人都可登上自己心目中的三角點。

罹癌放膽挑戰 「一路玩到掛」平民版

喜歡「趴趴走」的葉金川並沒有以完登百岳而滿足。62歲時，一次騎腳踏車意外，造成肩關節脫臼受傷，開了刀、住了院，半年後才拿掉骨釘，一向精力充沛的葉金川生平第一次住院，也讓他開始懷疑自己是不是變老了？更大的意外發生在他65歲生日的前半年，被診斷罹患淋巴癌。

「原來這些事（指罹癌）真的會發生在我身上。」幸而發現得早，他做了手術、放療、標靶治療，沒有太大副作用，半年的療程中照常登山、騎車、游泳。

「上天給了我一個任性的理由。」天生樂觀的葉金川回想，當還不知癌症第幾期時，內心曾暗求老天爺「請再給我五年時間吧！」後來獲知是第二期時，將願望偷偷改成十年。葉金川調皮地說：「別笑我，這是人性，換作是你，也會這樣做的。」也因為生病，葉金川自此更無拘無束地與天涯海角為友，凡事想到就做，因為恐怕「沒有下一次機會了！」養完病後的他，有如「猛虎出柙」，短短幾年間密集展開好友張鴻仁口中平民版「一路玩到掛」的種種挑戰。

這一路可是從南半球的紐西蘭健行、挑戰高空跳傘，澳洲的露營旅行（camping tour），登上秘魯的馬丘比丘，再到尼泊爾安納普娜峰基地營ABC（Annapurna Base Camp）高山健行，以及北至阿拉斯加冰河挑戰獨木舟等諸多「上高山、下冰河」的行程。

「年金不倒是詐騙」 退休還是靠自己

這些壯遊看起來要花費不少錢，公務員退休的葉金川說，自己不算是有錢人，有些旅遊當然要花些錢，但與參加旅行團相比，他們的總費用低了許多。他跟太太很少住飯店，決大部分行程能露營就露營，也常跟年輕人一樣住背包客棧、青年旅館。

的確，財務是許多人認為退休後最重要的要件之一。葉金川認為，退休金應該自己安排，別想完全依賴政府年金；他直言，年金基本上是老鼠會，說不會倒的是詐騙集團。他建議，退休金規劃至少2／3要靠自己，包括老後的工作收入、現金、不動產等；剩下的才靠年金。

不過，葉金川話鋒一轉，「圓夢跟能力、金錢、夢想的大小無關，只要開始規劃及準備，每個人的生命都能充滿色彩。」如果沒有太多錢，在國內上山下海也很不錯。

熱愛山林的他認為錢夠用就好，退休後擔任的職務多是公益性質，目前擔任中華捐血運動協會理事長，也是無給職。他曾寫給兒子們一封信，提及自己的身後事，如保險金要捐給林務局新竹管理處，請他們依照自己的方式改善大霸尖山途中的九九山莊龍門一號山莊。

「我的三個兒子都比我會賺錢，我太太也比我有錢，」他笑呵呵地補上一句，他不想留下任何遺產，而是自己花光光！

公衛出身的葉金川，更希望留下無形資產，他常透過演講、寫書分享他對公衛的見解及人生態度。甫出版的新書，集結這幾年來他的壯遊紀錄，看似旅遊書，其實是60歲後被疾病跟意外事故敲醒，驚覺應該讓生命愈活愈精采的歷程。

「築夢永遠不會太慢，」他以過來人的經驗建議大家，不妨從不太難的開始做，增加信心。而夢想清單也可以隨時改變，愈浪漫愈值得實現；愈有挑戰性，愈值得冒險。

定期健檢「擒賊擒王」 邁向幸福長者

除了財力，體力也是能否完成夢想清單的要件之一。「台灣社會對於老化沒有準備，好像只剩下長照，其實健康老人占多數，」葉金川建議「擒賊先擒王」，上了年紀就要控制體重、腰圍、避免三高、菸酒、檳榔，定期進行基本健檢（特別是BC肝帶原），加上接受重要癌症篩檢，能做到這些就可以減少許多不幸的發生。

他也在書中傳授幸福長者的五大武功祕笈：包括努力維持健康，防失智與失能；有基本的經濟能力；回家有伴分享喜悅；有不同領域的朋友互動，以及有社會網絡和社會團體。「大多數的庶民無法成為家財萬貫的『上流老人』，有了這五招祕笈，可以成為一個幸福的『一流老人』。」

「出版社跟我說很多年輕人愛看這本書，」葉金川笑得開心。他認為，退休規劃愈早開始愈好，而50歲是最晚該準備未來退休規劃的年齡，因為健康、活力跟心態都還在自己可以控制的範圍。

葉金川的人生下半場，愈來愈精采，不僅是中老年人的典範，也讓年輕人心嚮往之！

出生／1950年

學歷／台大醫學系、台大公衛碩士、美國哈佛大學流行病學碩士、博士研究

經歷／衛生署署長、中央健保局局長、董氏基金會執行長

現職／中華民國捐血運動協會理事長、慈濟大學公衛系兼任教授

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【本文摘自《遠見雜誌退休特刊》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。
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