四大成功方程式 譜寫贏家劇本

【文／林讓均 攝影／賴永祥】

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如果生命是一家「人生有限公司」，你，當然就是自己的執行長。只是，每一個人生公司所擁有的條件不同，該如何訂立營運目標與成長願景？怎麼理財才能樂活享退、沒有遺憾？

今年《遠見》與中國信託銀行第四度合作，展開「2019家庭理財暨樂活享退指數大調查」，得出今年樂活享退指數為51.8分，已連續四年不及格。今年首度列入30～39歲族群，結果顯示，愈年輕，樂退指數愈低。但調查結果也指出，40歲以上世代已愈來愈重視退休規劃。

理財觀如何影響你的退休生活？各世代的財務罩門又在哪裡？《遠見》邀請職涯專家洪雪珍、中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠、中華民國退休基金協會理事長王儷玲等多位學者專家，給出最詳盡的建議。

「弟弟，趕快拿聯絡簿給阿公，」退休滿週年的江大華，每天最期待的事情，就是簽孫子的幼兒園聯絡簿。只見他熟練地滑出漂亮的英文簽名，盡顯擔任外商主管幾十年來練就的鋼筆功力，當時每天等他批示的公文，總是堆滿桌。現在的他，還真是想念那個名片上印著「執行長」的自己。退休後得到過去夢寐以求的假期，但人生，好像也提早打烊。更令他焦慮的是妻子看他的眼光，他記得明明是閃著崇拜的，怎麼不一樣了……。

這樣的情節熟悉嗎﹖江大華的「退休症候群」，每天都在全世界各角落上演。許多熟齡族就像日本電影《退而不休》中的主角壯介，人生走味、活得尷尬，忍不住感嘆：「退休其實是生前告別式吧！」告別式？還沒呢！

根據我國內政部統計，2018年國人平均壽命約80.7歲，平均退休年齡卻只約61歲，等於告別職場之後，還要再活上20年，是足以讓一個小嬰兒長成大人的漫長時光。

設定「人生公司」目標 360度評估八大面向

所以，何不換個角度看人生﹖

「人生有限公司，沒有一天能請假～」如同流行樂天團「五月天」在〈人生有限公司〉的歌詞，將人生視為一家有限公司，請假都不行了，那根本也沒有「退休」這回事。

如果生命是一家「人生有限公司」（LIFE INC.），你，當然就是自己的執行長。

1999年，管理大師彼得．杜拉克（Peter Drucker）就在其著作《自我管理》（Managing Oneself）中說過，「知識工作者必須有效做自己的人生執行長！」但現在不只是知識工作者，每位有願景的人都有責任管理好自己的人生公司。

只是，每一個人生公司所擁有的條件都不同，該如何訂立營運目標與成長願景﹖

「最幸福的事，就是擁有一個均衡的人生！」近年倡議跨界職能、有「斜槓教練」之稱的職涯專家洪雪珍，建議360度評估人生八個面向：健康、家庭、愛情、朋友、生活、成長、財富與工作，盡可能在八個面向中取得平衡。

然而，平衡談何容易。她觀察，人生公司常如一般企業陷入迷思，一味追求獲利極大化，忽略了員工成長、客戶關係與品牌形象的經營，最後導致企業無法穩健成長。同樣地，一般人受限於生活壓力，往往過於重視工作。這可能導致永遠的遺憾。

一位澳洲部落客兼創作人布朗妮．維爾（Bronnie Ware），曾擔任多年安寧病房看護，她訪談18位瀕死病人，發現人們臨終前提到最多次的五個後悔，就包括「我希望自己沒有那麼努力工作。」其他四個則是「我希望有勇氣活出自我，而非別人眼中的我。」「我希望曾有勇氣表達感受。」「我希望和朋友保持聯絡。」「我希望可以讓自己更快樂。」檢視這份「遺憾清單」，是不是覺得諷刺﹖人們花了大把時間追逐錢財、名聲、文憑、豪宅、跑車與夢幻職涯，但到頭來，這些東西根本沒那麼重要。多數人最終追求的，甚至晚年耿耿於懷的，其實關乎人生意義、自我價值。

每個人的意義與價值，當然不會相同。洪雪珍觀察，在人生落幕之前，最能令人感到滿足的，通常就這八個字：「幫助別人、改變世界。」願景聽來很遠大，但各個人生階段的優先項目可能不一樣。

「『小公司』要先活下去，持續成長變成『大公司』，才能邁向『偉大的公司』！」中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠比喻，人的一生就像一家企業，一開始在草創時期當然先拚命賺錢、累積財富。

等到公司具備規模了，會進一步照顧到股東、員工、客戶、社區等利害關係人的權益，最後全面性地實踐企業社會責任（CSR）。

人也是這樣。年輕時拚經濟，中年時養家庭，同步照應父母、小孩與親友的需求；等到孩子大了、自己步入熟齡階段，特別想要回饋社會，為人生劃下有意義的圓滿句點。

SWOT分析〉量身訂做人生計畫

那麼，如何訂定有效的階段性戰略目標與執行計畫﹖不妨試著將企業界常用的「SWOT分析模型」套用在自己的人生公司。

所謂SWOT，指的是優勢（strengths）、劣勢（weaknesses）、機會（opportunities）與威脅（threats）。前兩者是檢視自身實力，分析所擁有的優、劣勢；後兩者則是評估外部環境變化，以掌握機會、因應威脅。

套用SWOT模型，有三大步驟。首先，設定明確目標；第二，條列出相應的SWOT項目，全盤分析；最後，擬定執行計畫。

以30歲的阿明來說，如果設定目標是退休後可享財富自由，就應該先評估自己還能工作幾年、退休金缺口多大。以此設定投資年限、投入本金與投資報酬率。政治大學風險管理與保險學系教授、中華民國退休基金協會理事長王儷玲分析，阿明的最大優勢是年輕，距離退休至少還有20多年，但劣勢卻是薪水偏低，沒有太多投資本錢。阿明的外部機會則包括政府制度上提供的勞退自提機制，可享稅賦優惠、保證收益。

此外，近年吹起退休理財風潮，退休投資商品陸續出爐，坊間也有如「好享退」「好日子」「樂退GO」等專屬退休投資平台，他也可以運用。

但是阿明最大的威脅，正是七年內可能破產的勞保，一旦發生，後果就是退休時，阿明將領不到足額年金。

王儷玲建議，綜合上述SWOT分析，阿明的行動策略可以掌握制度給予的機會，每月勞退自提薪資6％。在投資上，阿明可選擇較為積極的商品，例如股票型基金，來放大投資報酬。雖然此類商品風險較大，但阿明還有20年才退休，因此可透過定期定額投資來攤平風險，並滾出時間複利。

根據中信金的財管團隊試算，假設退休後每月生活所需是4萬元，預計65歲退休、餘

命20年。那麼，在勞保年金每月給付約1萬7000元、投資報酬率5％的前提下，現在30歲的阿明每月只需投資近4000元。但，阿明若到45歲才開始投資，每月投入的金額就要大約1萬元。

愛因斯坦曾說，「複利的威力大於原子彈！」及早投資，能讓時間複利幫你圓夢。

前東吳大學金融科技開發中心執行長蔡宗榮指出，近年興起手機上就能做的智能理財，投資門檻較低，有的甚至號稱銅板投資、只要10元就能入門，是「青貧族」可以善用的理財平台。

四大特質〉贏家劇本：渴望、信念、行動、意志

人生公司找到目標與行動策略，接下來就是如何執行、讓公司持續走對的路。這正是執行長的主要任務。

什麼樣的執行長可以成為人生贏家﹖長銷書《要贏，沒有祕密》兩位作者卜凱莉、劉維萍，曾是多個全球500大企業老闆的人生管理教練，數十年來接觸各國精英。她們指出人生贏家通常具備四個條件：熱切的渴望、堅定的信念、有效的行動、鋼鐵般的意志。也就是，先要有達成目標的旺盛企圖心，處在逆境也能有堅定的信仰與心念。達陣的過程中，重點不在於走得快，而是用有效的方法確認是否走對路﹖能否有足夠的意志力去清除橫阻於途的石頭﹖

然而，洪雪珍觀察，人在遇到逆境時，就像進入暗不見光的隧道，腳下顛簸、心裡忐忑，受不了煎熬的人，乾脆舉旗投降。

這樣的人生多乏力、多無聊！如果可以寫自己的人生劇本，你會把故事寫得平淡無奇﹖還是把自己打造成一則傳奇﹖

她建議，大家先問問自己「想活出什麼樣的故事﹖」甚至，假想有一天記者來採訪，會為你的人生公司下什麼標題、什麼關鍵字。這些字眼，將定義你的人生價值。而一個故事會好看，就在於主角明明遭受百般打擊、遍體鱗傷，但最後竟然峰迴路轉，有了快樂結局。

洪雪珍自己就是這樣活下來的。工作邁入第三個十年的她，每十年就轉換一次跑道，跨足新聞、行銷與人力資源等領域，看來很吃得開。

但她坦言，每次轉換都是「被人推下去懸崖」，摔趴在地的當下，覺得委屈無人比。事後回想卻滿懷感恩。因為若沒有人推她離開舒適圈，她也不會逼自己找到突圍的能量，變得更強大。

但，很強，不一定會成功，尤其對一個執行長而言。「執行長的任務不是做事，而是感召別人幫你做事！」洪雪珍說，要懂得找對的人幫你「抬轎」，正所謂「一個人走得快，一群人走得遠。」

選三哲學〉每天輪流專注三件事 生活更有品質

重點是，如何感召﹖「用心，不要只是用理！」洪雪珍前半生拚的是硬實力，明明很努力，卻怯於表達自己。就連好不容易出了書，因為自覺口才不好，要求出版社只能辦三場簽書會。

一直到有一次一個讀者專程來看她，說她的人生理念讓他很感動。洪雪珍當下才恍然大悟，真正與聽眾產生「共振效應」的，不是她用腦準備的數字與趨勢，而是她內心小宇宙，爆出的人生感觸與價值觀。

真誠，招來「鐵粉」，也帶來機會。「你的人生必須更幸運、更省力。但你得給別人一個理由幫你！」她觀察，一個有號召力的執行長，通常都很會說故事、腳步堅定，才能組成一隊願意追隨打拚的團隊。

在人生公司中，這個團隊可能包括你的伴侶、家人、親友、同事、主管，以及銀行理專、職涯與管理顧問等外部專家。但愈是親密的隊友，關係愈難經營。人生公司擁有的三大情感資產包括親情、愛情、友情，但就像存摺一樣，平常沒有存、沒累積，想用的時候就沒得領。問題是，關係得花時間來經營，時間還得分給工作、健康、興趣等項目，而人一天只有24小時啊！

來看看臉書（Facebook）創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）的姊姊蘭蒂．祖克柏（Randi Zuckerberg），怎麼搞定她的「超載人生」。

身為兩個小孩的媽、又是個創業家，被扣上「傑出女性」頭銜的祖克柏常被問及如何維持工作、家庭的平衡。

但她坦言，根本沒有「完美平衡」這種事，因為若什麼都想做，就什麼都做不好。

她於是提出一個「選三哲學」，將人生分為五個面向：工作、睡眠、家庭、運動與朋友，每天只選三個面向。她不常選睡眠，但不是不睡覺，而是睡得比較少。運動則是指廣義的健康行為，例如吃蔬食。而朋友則泛指所有與社交有關的好玩事。

「我每天只能做好三件事。但我不後悔，因為明天我又能選另外三件事。」祖克柏是這樣做的，如果今天選的是工作、家庭與運動，她就會早點起床、拉長工作時間，晚上回家享受親子閱讀時光，然後睡前可能進行深呼吸式的壓力解放。

「選三哲學」提出後，被全球財經媒體與社群瘋轉，顯見所有職場人士都有平衡人生的難題。祖克柏提醒，選三哲學的重點在於不貪心，如果每天都能專注做好三件事，那長期下來，就能兼顧人生各個面向，而且每項都能有一定品質。

其實，這個概念很類似理財規劃上的「多目標並進法」。楊淑惠表示，很多人覺得一個階段只夠做一個理財規劃，於是30世代專注於財富累積，40世代只想到子女教育金，卻忘記退休、醫療與傳承等中長期的資產配置。

「等到年紀大需要時，已沒機會賺取長期報酬，很多保險也買不到了，」她建議，各階段的理財重心可以不同，但盡可能及早啟動各面向財務規劃，只需定期花一些時間來檢視與調整。

第二成長曲線〉保持活力 每三到五年學一個新能力

許多老闆期待自家企業，是一條往上走的斜線，營收、獲利、規模都不斷成長。然而，人生公司的營運，卻注定是一條高低起伏、躺著的S曲線。

因為，人的壽命有限。人生公司的營運必須同步貼合個人生命週期，以及外部時勢的變化，有時挑戰甚至比一般企業來得大。

7月底的一份世代調查，指出了青壯世代的「職場早衰」現象。

中研院社會所研究員林宗弘等學者橫跨25年數據與社會變遷研究，發現1977年後出生的世代，在30多歲就已達收入的高峰，這輩子不會賺更多。所謂「高峰」，也不過是平均不到4.5萬的每月所得。

此外，交叉比對各世代的年齡與所得數據，發現所得高峰原本一代比一代高，但1977年之後出生者，開始賺的比上一代少。

賺得少卻活得久，讓長壽風險更加嚴峻，這現象並非台灣獨有。事實上，全球都吹起一股重返職場的「逆退休」（Reverse Retirement）風潮。

「在美國，35.5％的退休者重返職場，每五個人就有一位工作者是75歲以上，」富蘭克林坦伯頓法人確定提撥（DC）資深策略師瑪麗貝・葛拉芭赫（Mary Beth Glotzbach）表示，有些重拾工作的退休者是為了賺取生活費，有些則是為了興趣或回饋社會。

但不管是哪一個回鍋理由，都需要與時俱進的職場技能。曾任職人力銀行多年的洪雪珍指出，人生有四個階段：成長期、成就期、成熟期，直到衰老期。一般人通常會在35歲左右邁入成就期，此時最為意氣風發，一路走上坡。

而後在40世代、50世代的成熟期攻上山頂，接著開始走下坡。但她發現，近年「攻頂」的年齡愈來愈早，可能40多歲就碰到職涯天花板，面臨「升不了官、加不了薪」的窘境。

「不管你是菜鳥、還是老鳥，趕快畫第二條人生的成長曲線吧！」她提醒，三、五年就要學一個新能力，包括職涯、興趣、社團等面向都該趁早預備新的人生提案。做得好就有「變現」（拿來賺錢）的可能。

然而，就像企業尋覓下一個創新引擎，過程中可能撞牆，甚至失敗。「轉換跑道前，先驗證你的假設是否正確，」今年甫退休的蔡宗榮，擁有20多年金融高階主管資歷，也是FinTech專家，看來轉型很快。但他也曾在跨界時摔大跤。

幾年前，他受邀擔任一家醫療用品新創公司的董事長，當時該公司在某項專利同步拿到美、台兩地的醫療認證，覺得藍海商機很大。沒想到，最後卻讓他套牢了大筆資金。

他苦笑表示，如果重來，會在接董座、入股之前，先確認產品的商業化條件、行銷通路、團隊文化，而非只看到專利優勢。

找出自己的成功量尺 活得老更要活出價值

人生跨入高齡階段的最大挑戰，就是「長壽風險」。

今年在日本福岡召開的G20財長會議，就首度討論人口老化議題，並將高齡化視為全

球風險。這世界真的老得愈來愈快！

根據OECD（亞太經濟合作暨發展組織）統計，到了2050年，全球60歲以上的人口將超過20億，會是2017年的兩倍多。

來看台灣現場。剛在去年，正式跨入高齡社會，但8年後的2026年，又將邁入超高齡社會；屆時台灣每五個人就有一人是65歲以上的長者。

「活得久」是挑戰，但許多人其實更怕「活得空虛」。空虛、沒存在感，是不是代表這家「人生公司」很失敗﹖

「每個人都該為自己找到一把合適的『成功量尺』！」提出「破壞式創新」理論的企管大師克雷頓‧克里斯汀生（Clayton M. Christensen）曾指出，所謂「成功」要與自身信仰的價值相呼應，才能帶來內心的滿足與成就感。而一旦人生公司因壽命有限而終止，已被驗證的價值文化，也能傳承給其他子公司，成為一貫延續的家族品牌資產。邁向「百年企業」的人生公司愈來愈多，要生存、要價值、要品牌，任務愈來愈複雜。

各位執行長，人生好難，記得找對的工具、對的團隊幫你，一起航向新的人生維度！

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