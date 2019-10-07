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自我覺察、破框思考 抓回人生主導權！

2019-10-07 09:22遠見

【文 / 林讓均 攝影 / 賴永祥】

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如果生命是一家「人生有限公司」，你就是自己的人生執行長。在全球邁入「超高齡」時代的今日，平均餘命迅速拉長、人生的「百年企業」與日俱增，生命任務也愈來愈複雜，挑戰不輸給一般企業。

然而，近日一談到人口議題，「生不如死」之類的關鍵字常躍上台灣媒體版面，令人怵目驚心。這是數字引發的恐慌。根據內政部最新統計，2019年1～8月的死亡人口比出生人口多了2500人，台灣人口負成長恐怕會提前。而另一種恐慌，源自於「沒辦法快樂退休」的老後想像。

之所以如此，多是沒有準備足夠的退休金，害怕人生最後一哩路走得「生不如死」。這樣的結局，還真令人擔憂。但人生可不只是等著老，還有許多面向，包括情感、家庭、健康與財務，都必須同步經營。

　

以企管視角 布局人生公司策略

身為執行長，你該如何避免自己的人生公司陷入窘境？各面向如何均衡發展？

我們不妨借用企管視角，及早思考公司營運目標、布局各階段執行策略，在實踐自我價值的同時，也獲得人生的終極滿足。本刊提供多個企管參考理論，期待各位人生執行長擁有更多的自我覺察，而後破框思考、採取行動。

如同本刊採訪的多位名人，包括八仙塵爆傷者陳寧、身兼AI專家的iKala（愛卡拉）執行長程世嘉、優游於各種身分的雲朗觀光集團總經理盛治仁，以及55歲之後開始「加分人生」的前衛生署長葉金川。他們不一定贏在起跑點，卻都能在逆境中、轉彎處調整腳步，重新抓回生命的主導權。

此外，今年《遠見》與「中國信託銀行」連續第四年合作，發布「2019家庭理財暨樂活享退指數大調查」，更首度將調查年齡調降至30歲，體檢各世代的理財觀。調查發現，各世代在理財目標與執行之間，存在頗大落差。尤其40歲以上族群普遍有「退休準備延遲症候群」，也就是懂得將退休規劃列上代辦清單，卻始終未著手準備。

本刊也獨家直擊台灣第一個「退休理財規劃顧問」訓練基地，並提出多套行動策略，包括善用數位平台、訂製SWOT分析框架、滾大財富與打造老後現金流的財務計劃。相信健全的財務，能支撐「人生公司」穩健發展。此外，如何回應內心，找到滿足與價值感，也是許多人「不虛此行」的測量座標。

期待本刊發揮「羅盤」功能，襄助各位執行長破浪而出、迎向圓滿的贏家人生。

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【本文摘自《遠見雜誌退休特刊》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。
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