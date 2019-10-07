親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

NBA「挺香港」風波：中國暴怒，舉國制裁休士頓火箭隊

「收掉自己的店不容易」 林昆鋒：最終宋楚瑜會出來選　

為感動而創業 陳槿唐走出實驗室幫助更多人

2019-10-07 09:22遠見

【作者／高宜凡、毛凱恩】

分享

在這次「上海海峽兩岸青年創業大賽」近400件角逐提案中脫穎而出，而且替台灣拿下最大獎（一等獎）的青年創業團隊，是成立還不滿一年的「岩寬生醫」（Acheloy BioMed）。

當天，當司儀在台上揭曉得獎名單時，只見一位面貌清秀的少女，不疾不徐地走上台領獎，大家還以為那是該公司的產品展售小姐，沒想到才30出頭的陳槿唐，竟是這家新創公司的執行長！

成立不到一年，已有兩款產品要上市

岩寬生醫在這次賽事中，以「預防醫學研發之醫療及產品發展計畫」備受肯定，其主張以天然、溫和的植物粹取成分，結合4D立體專利水膜磁技術，調配出對幼兒、動物、環境皆無害的高品質產品，幫助高敏感膚質族群改善症狀。

目前岩寬生醫擁有一支橫跨研發、業務、市場行銷等不同職務的15人作戰團隊，更有兩款產品準備問市。第一種是針對敏感肌膚症狀的ATOPURA®溫和抗敏修護系列，另為取得六國專利的深次微米錯離子殺菌產品HoneyRose®，兩者都拿到第一級醫療器材許可證，可以到一般保養品通路販售，公司也計畫跟母嬰品牌和坐月子中心等專業通路合作上架。

其實陳槿唐原本只打算藉由參加賽事，拓展在兩岸市場的知名度和行銷通路，「老實說，一開始只想多曝光，讓更多經銷通路跟合作伙伴看見我們，」接下來幾個月，她們就要馬不停蹄地前住不同省分洽談經銷事宜，甚而計畫進入航空公司的免稅品銷售平台，最近更有連鎖店跟品牌商找上門來。

身為催生岩寬生醫的靈魂人物，北一女畢業，又拿到台大公衛學士、流行病學與預防醫學碩士等高學歷，在校成績優異的陳槿唐，不但曾在國際期刊發表過5篇研究論文，畢業後則在長庚醫院擔任專案經理，負責院方與美國國衛院合作的研究案，擁有令人稱羨的高階白領工作。

因不捨而創業，還抱病拿下冠軍

然而，像這樣的人生勝利組，怎會走上創業路？

其實，早在2016年，她就曾和同學一起參加台大駭客松活動，最後還拿下企業獎冠軍，可惜當時團隊成員對未來規劃看法不一，因而打消了創業念頭。自嘲是「宅女」的她，還因為研究醫療大數據題材的關係，學了好一陣子的 coding（寫程式），「我就是閒不下來，什麼都想學。」

出社會變成上班族，她時常抽空參加醫院舉辦的講座，藉此吸收新知。沒想到因為一場講座的啟發，從此改變了人生走向。

有次講座主題是「異位性皮膚炎」，當天分享的多是病友家屬，許多家長愁眉淚眼地描述孩子為症狀所苦的遭遇，「每個媽媽上去都講到哭，台下聽眾也哭成一片，」觸動了她研究這類產品的念頭。不久發現，現階段醫學界並沒有足以治本的藥物，只能仰賴類固醇或保養品設法治標，卻容易讓患者產生抗藥性，市面上相關的消費型保養品，又多是歐美大廠推出的品牌。

於是，陳槿唐開始利用下班後的時間，嘗試開發適合亞洲人膚質、亦無添加物的天然產品，並且開始找周遭病友試用，「仔細一找才發現，有皮膚炎的人真的很多！」鴨子划水了快一年，開發到第五版時，試用者反應愈來愈好，紛紛建議她直接商品化，到了去年12月，她才正式登記、成立公司。

短短不到一年，陳槿唐跳脫了安穩的白領生涯，從醫院實驗室轉投創業戰場。這陣子她忙到天昏地暗，不但時間愈來愈不夠用，談判、參展、教育訓練等行程應接不暇，每天都有一堆商場策略等著下決斷。

事實上，赴上海參賽那兩天，她便因過度勞累而染上感冒，「在飛機上就開始吐了，決賽前一夜還送急診，」沒想到，她不但抱病撐完全場，更把最大獎帶回台灣。「或許，這就是創業家的意志力吧！」陳槿唐苦笑。

　

分享

【本文摘自遠見雜誌《城市學》頻道

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。
【橘世代全新上線】不管幾歲都要美！微笑 + 自信 + 閱讀 方季惟的美麗心法

相關新聞

從只會跑到有意義的跑 陳彥博：我要為夢想奔馳

2019-09-29 08:26

研究所就學數10年跌9％ 從「全民瘋讀」到「該讀不讀」

2019-09-29 08:24

我曾經小看了澳洲

2019-10-07 09:22

借鏡澳洲 喚起共好台灣

2019-10-07 09:22

澳洲經濟放緩、接連降息 兩大策略找出投資亮點

2019-10-07 09:22

10萬人朝聖迪士尼D23博覽會 見證全球最狂的寵粉魔法秀

2019-10-07 09:22

台新奪數位金融服務霸主 中信、國泰世華獲楷模獎

2019-10-07 09:22

葉明桂洞悉人性、說好故事 廣告鬼才躍升兩岸品牌大師

2019-10-07 09:22

自我覺察、破框思考 抓回人生主導權！

2019-10-07 09:22

四大成功方程式 譜寫贏家劇本

2019-10-07 09:22

退休不妨任性一回 葉金川勇登百岳、自在壯遊

2019-10-07 09:22

從飯店業門外漢變內行人 盛治仁用熱情磨出專業

2019-10-07 09:22

每天5點下班陪妻女 程世嘉不讓工作吞沒人生

2019-10-07 09:22

三大退休理財平台 提早布局養大退休金

2019-10-07 09:22

紀大偉：學會自我管理 更要抓緊同儕「救生圈」

2019-09-29 08:29

二專學歷跳考研究所 張力中磨出思辨批判力

2019-09-29 08:28

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

斯巴達障礙賽 逼出你的極限！

2019-08-30 14:30

台北藝術大學教授李明璁：走入市場 能喚醒每個人的「地方感」

2019-08-30 14:30

台灣年輕人闖世界 四大能力打造圓夢方程式

2019-08-30 11:57

大江生醫營收從1億到80億 「少年董仔」林詠翔如何做到？

2019-08-30 11:57

創二代的新傳家學：揭開跨國五大傳承普世價值 有哪些？

2019-08-30 11:57

他們 救活了老爸的企業

2019-08-30 11:16

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

史瑞吉：KPI評估須改革 AI是輔佐企業最佳導師

2019-08-01 16:57

屏東甜滋滋 巧克力饗宴任你吃

2019-08-01 16:57

租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:57

美食外送App土洋爭霸 搶賺225億「懶人財」

2019-08-01 16:57

300場演講、60萬英哩飛行 李開復拚出全球最暢銷AI書

2019-08-01 16:04

《危老條例》加持 都更有救？老屋改建潮來了

2019-08-01 16:03

不務正業男子Ayo：勇敢單飛 是為累積回鄉的能量

2019-07-02 10:44

直擊台灣、越南、印尼、緬甸 供應鏈下南洋

2019-07-02 10:37

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

多元特色力抗大都市 五小城擠進全台前十強

2019-07-02 10:36

跨出同溫層、做自己 朱立倫︰我是台灣穩定的力量

2019-07-02 10:35

吃喝玩樂一次滿足 大人小孩嗨翻天 暢遊親子飯店 樂一夏

2019-07-02 10:34

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

解密小編「空戰兵法」！教縣市長如何接地氣？

2019-05-31 16:26
看更多

熱門文章

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 11:10

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

周錫瑋是韓國瑜副手大黑馬？

2019-10-02 16:24

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

戒可樂讓她17天瘦9公斤 還催生這家年營收31億的果汁水公司

2019-10-04 09:50

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14

謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:34

太陽花女戰神賴品妤渾身是戲 一出場就吸睛

2019-10-03 14:59

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

「不打算比現在更努力」 全球爆反升遷浪潮 僅9％員工想晉升！

2019-10-04 10:22

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

格陵蘭島大規模融冰 地球變「水球」倒數計時中

2019-10-04 12:47

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

研究所就學數10年跌9％ 從「全民瘋讀」到「該讀不讀」

2019-09-29 08:24

台積電創高引爆4大亮點

2019-10-03 13:32

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

2019-10-02 16:23

一邊餵奶一邊支援學運 辣媽工程師棄高薪參選為下一代而戰

2019-10-02 13:25

港人遊行抗議「禁蒙面法」 黎智英：若我們不反抗將失去一切

2019-10-07 10:12

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

波頓去職 軍售生變？

2019-10-07 09:26

張晉源：我的辦公室被永豐金上了封條

2019-10-03 14:53

擦亮百年招牌 中華郵政轉型長照、數位金融力拚「不老策略」

2019-10-02 13:15

IC設計集團股蓄勢待發

2019-10-03 10:40

今年台青赴中國留學潮為何退燒

2019-10-02 16:26

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

謝金河：利空測試的底部才會紮實

2019-10-03 13:32

二專學歷跳考研究所 張力中磨出思辨批判力

2019-09-29 08:28

美國管控華爾街 要與中國公司劃清界線

2019-10-03 14:59

掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

2019-10-01 15:59

習大惠台統戰政策推銷員：留學補習班

2019-10-02 16:26

營收創高的IC設計潛力股

2019-10-03 10:40

一場會議找到轉型契機 ViewSonic靠它讓業績大增120%

2019-10-02 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top