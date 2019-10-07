台新奪數位金融服務霸主 中信、國泰世華獲楷模獎

【文 / 林讓均】

分享 facebook

數位金融發展風起雲湧，全球遍地開花。為了探究台灣民眾數位金融服務的真實樣貌，《遠見雜誌》舉辦第二屆「數位金融服務最佳銀行大賞」，針對36家本國銀行進行評比。

其中針對整體表現、優化介面、數位帳戶、智能客服、智能理財、線上轉帳／行動繳費稅、線上借貸／融資服務，以及在社群平台的連結服務等八大項。為求公正客觀，受評銀行必須在業者端、消費者端問卷中，分別各獲得5％的投票率，才會列入各榜排名。

最終結果，台新銀行在總榜中奪冠，並獲得最佳推薦獎，堪稱2019年數位金融服務霸主；「楷模獎」由中國信託、國泰世華拿下；「傑出獎」則是頒給玉山銀行與王道銀行。《遠見》希望透過一年一度的評比，激勵數位金融更加蓬勃發展！

農曆8月15日，一邊賞月一邊烤肉，珍珍猛然想起忘了給保母中秋節獎金。這時，她拿起手機、打開App，輸入保母手機號碼與轉帳金額，再按幾下，App自動以LINE通知保母收款。

珍珍不是特例，台灣的數位金融用戶已愈來愈多。若以數位存款帳戶為指標，今年上半年已突破233萬戶，較去年底成長55％，等於半年來新開超過83萬。然而，消費者對數位金融服務滿意嗎？

《遠見雜誌》與「遠見研究調查」「EOLembrain東方快線」連續第二年舉行大規模調查，舉辦「2019數位金融服務最佳銀行大賞」。分別針對金控／銀行、證券／投信、保險以及FinTech新創四大業別的FinTech相關業務主管，以及20～49歲的數位金融用戶進行問卷調查。

今年，《遠見》更聚焦數位主軸，評分項目調整為八項：「提供金融科技服務（整體表現）」「優化數位銀行介面（介面流暢、人性化）」「數位（存款）帳戶」「智能客服／聊天機器人」「智能理財」「線上轉帳／行動繳費稅」「線上借貸／融資服務」「在社群媒體平台上，提供或連結數位金融服務」。受評對象是36家本國銀行。

數位金融服務大評比 五大贏家各領風騷

調查邀請受訪業者與數金用戶，針對上述八項服務，依序選出最值得肯定前五家銀行。再由「遠見研究調查」整併兩份評選結果，進行加權計分，業者與數金用戶各占五成權重。結果出爐，總排行榜與八個分榜的贏家請參照本文圖表。

今年的大賞得主為台新銀行，不僅抱走最高榮譽的總榜首獎，還在五個分榜中拿下第一。「楷模獎」則頒給中國信託、國泰世華。

其中，中信銀是去年的首獎得主，今年總分以些微差距居次，但仍摘下三項分榜冠軍。國泰世華則在兩個分榜中衝入前三名，另有五個分榜是擠入前五名，比去年大幅進步。

2019年「傑出獎」得主則是玉山銀行、王道銀行。一向是數位金融優等生的玉山銀，本次三個分榜中拿到亞軍，表現不俗。但在智能理財分榜，尚未完整導入AI 與自動配置機制，分數受影響。

最佳人氣獎 玉山衝發卡黏住數金客戶

除總榜與八個分榜，《遠見》今年也頒發數位金融服務的「最佳推薦獎」與「最佳人氣獎」。

最佳推薦獎是針對近一年曾使用數金服務者，詢問「哪個銀行數位金融服務，最值得推薦親友？」台新贏得25.5％青睞，相當每四位有一位推薦。其次為中信（14.1％）、玉山（9.9％）。

玉山銀獲「數金服務最佳人氣獎」，則是依據近一年最多數金用戶使用的銀行。高達48％曾使用玉山，後依序為台新（44.7％）、中信（37.4％）、國泰世華（33.7％）與臺銀（23.8％）。

為什麼玉山的人氣會衝高？根據金管會統計，玉山是今年7月的單月「發卡王」。今年上半年，玉山的信用卡簽帳金額淨增量也拿下市場第一。

玉山密集發卡、跨業結盟，並以高回饋綁定行動支付，將客戶黏在玉山的數金生態圈。

首獎得主台新銀行，2016年創立數位金融子品牌「Richart」，風靡數位原住民，也是本屆稱霸關鍵。「Richart本來是台新的子品牌，現在卻在數金領域，帶著台新往前衝！」在政大等校講授金融科技課程的鉅資科技創辦人暨總經理翁禮祺觀察。

中信銀廣吃通路 國泰世華推策略結盟

今年5月喊出「Banking My Way隨你數位」的中信銀，則是以「全客群、全通路、全服務」通吃市場，想傳遞最有溫度的數位金融服務！

同列楷模獎的國泰世華銀行，數金創新引擎來自國泰金控數位數據暨科技發展中心，簡稱「數數發」。「國泰儘可能交朋友、策略結盟，將服務串進各種生態圈！」國泰數數發中心副總姚旭杰說。

國泰世華也與台新攜手開通「手機就是你的銀行帳號」跨行轉帳服務，雙雙擠入此次「線上轉帳」分榜的前三名。

玉山則是把信用卡拿來做數金實驗。「信用卡是玉山會員經濟4.0的試金石！」玉山信用卡暨支付金融事業處副總劉美玲解釋，數金開啟會員經濟4.0，大數據像X光機，讓客戶行為透明化、便於追蹤，可做到個人互動式的精準行銷。而玉山發行各種信用卡，策略就是綁住各種小圈圈的分眾客。

2017年從工銀改制的王道銀行，初期定位為「第一間原生數位銀行」，率先提供各種線上服務，在大型金控銀行夾擊下勝出。

王儷玲觀察，近一年銀行界推出的數金服務重點，還包括智能客服、智能投資與新型態支付。

像台北富邦銀行持續進化數位客服邦妮，還在今年上線「奈米投」智能投資，預計年底將與台新一起進監理沙盒，實驗區塊鏈跨行轉帳。

純網銀效應發酵 數位金融迎戰三大考驗

進一步看八大分榜，花旗、第一、永豐銀行都以利基型服務在不同項目攻進前段班。例如花旗的卡友滿福貸頗受討論，第一銀行已啟動RPA（機器人流程自動化）虛擬行員。

今年純網銀發酵，數位帳戶大戰開打，許多銀行祭出高利優存，提供多次免費跨轉、提服務圈客。例如永豐銀推數位帳戶「大戶DAWHO」，並發行帳戶綁卡的高現金回饋信用卡，掀起卡友圈熱烈討論。

其實，入選《遠見》數位銀行大賞排行榜並不容易，須同步獲得業界與用戶肯定。今年受到業界肯定的凱基銀行、遠東商銀與星展銀行，因沒拿到數金用戶足夠票數，與排行榜失之交臂。反之，受數金用戶青睞的臺銀、華南與兆豐，卻因業者肯定不足，排名衝不上去。

「無法一次滿足，就要取捨！」資策會金融科技中心主任羅至善指出，像凱基銀行緊追開放銀行（Open Banking）浪潮，雖然消費者知名度較低，但凱基搶得監理沙盒第一案，又推出「KGI Inside」品牌，提供各銀行系統整合、API（應用程式介面）串接服務，以B2B合作模式殺出一條路。

「不要只看到競爭者，要想想消費者！」金融科技學者蔡宗榮指出，在開放銀行、消費者資料權的趨勢下，如何開放數據、整合平台、加值服務，將是台灣邁入純網銀時代的三大考驗。

總排行計算方式

1. 入評銀行：須為在「業者端」及「消費者端」的入評名單中皆有入選之銀行。

2. 總排行榜合併「業者端」與「消費者端」資料：業者端權重為50％，消費者端權重為50％。

分項排行計算方式

1. 入評銀行：在每個分榜中，每家銀行至少需獲取業者至少5％得票率（6票）及消費者至少5％得票率（50票），才能列入、並進行各分榜計分排名。

2. 計分合併「業者端」與「消費者端」資料：業者端權重為50％，消費者端權重為50％。

3. 計分項目為八大項，八項的計分權重各為12.5％。（八大項包括：提供金融科技服務之整體表現、優化數位銀行界面、數位帳戶、智能客服／聊天機器人、智能理財、線上轉帳／行動繳費稅、線上借貸／融資服務、在社群媒體平台上（例如LINE）提供或連結數位金融服務）

4. 分榜只公布加權後60分以上排名。

調查說明

執行單位

◎業者端：遠見研究調查

◎消費者端：EOLembrain東方快線

調查對象

◎業者端：國內金融機構及金融科技新創（由公司負責人或金融科技相 關主管填寫）

◎消費者端：20～49歲、過去一年內曾經使用電腦網頁、行動網銀或App辦理數位金 融業務者

調查方式

網路自填問卷

樣本規模

◎業者端：發出名單共322份，回收131份，回收率40.7％

◎消費者端：共1000份有效樣本（95％信賴水準下，誤差±3.1％）

調查期間

◎業者端：2019年8月12日至8月30日

◎消費者端：2019年8月8日至8月25日

調查說明

◎調查說明：本調查分別針對國內金融機構、金融科技相關業者，與過 去一年曾透過「電腦網頁、行動網銀或App」使用數位金融服務的消費者進行調查， 範圍為各銀行所提供之金融服務項目

◎本調查將各服務項目之原始數據進行標準化，再依各項之權重計算後加總，並進行 排名。最終依據金融業者評分*50％，加上消費者評分*50％，加總後進行總排名

分享 facebook