親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

米塔颱風8時30分海警！ 「路徑往台灣靠」最快今晚陸警

美財政部：目前暫無計畫 撤銷陸企在美上市資格

紀大偉：學會自我管理 更要抓緊同儕「救生圈」

2019-09-29 08:29遠見

分享

【文／白育綸】

這是研究生的告解室：「老師，我適合念研究所嗎？」「今天和教授鬧翻了，嗚嗚」「研究生活好孤單，該如何排遣？」當政治大學台文所副教授紀大偉半年前，在臉書貼出匿名提問的網址後，研究生的疑難雜症如雪片般飛來。

能讓研究生對他敞開心房，在於紀大偉從不吝嗇分享。旅美回台第9年，紀大偉從一個研究生、小說家，蛻變成以教書、研究為業的教育工作者，且樂此不疲。他進而思考，如何讓經驗累積，為文科研究生打造的專欄《研究生青紅燈》，因此誕生。

教練只能教動作 健美體態靠自己

來自教學現場的經驗，加上生動的對話體例，專欄培養一批苦悶研究生，成為忠實讀者。紀大偉以過來人的身分提醒：練功，沒有速成的路徑。

「學生常問，有沒有文學理論必讀的一本書，讀了就能保證考上研究所，非常搞不清楚狀況，」紀大偉形容，讀研究所，需要投入心力，就像進入一段感情關係，承諾之前，不妨從長計議。

以自己為例，紀大偉從台大外文系，到獲得加州大學洛杉磯分校的比較文學博士，他坦言，自己很幸運，對文學興趣非常明確，大一開始看遍各類型文學作品，報考研究所時沒有遲疑，平時的閱讀累積，更成為應試的養分。

除了廣泛閱讀，指導老師擅長的研究題材，也很大程度決定了研究生方向。紀大偉說，研究所是很「人治的」，就像課名都叫政治學，蔡英文或馬英九來教，鐵定會不大一樣。學生可以先旁聽、查閱老師著作，確認是否要追隨那位老師。

一旦進入研究所，盡責的指導老師會為學生不斷加重課程的份量。紀大偉比喻，就像報名了健身房的訓練課程，有些不愛運動的人會心想，怎麼那麼麻煩，花錢找罪受。但真想要讓身體變精實，教練就必須逼著學員流汗，知識的養成亦然。

文科碩士生在入學前兩年，跟著課程進度，大都能完成畢業學分，但為何許多人遲遲不能畢業？關鍵多在於論文還沒完成。上課階段，就像教練教完了所有動作，能不能練成健美體魄，有賴學員更多付出，要多少時間也因人而異。

紀大偉說，研究生經歷「被人管理」到「自我管理」的心態轉換，學習歷程才算完整。許多人在研究遇到挫折時，直覺反應就是「教授為什麼不幫我？老師是不是太嚴厲或太鬆散了？」代表他過度依賴老師，還沒學會自我管理。

不論自我管理或獨立思考，紀大偉澄清，並不是要學生一個人埋在書裡苦幹，就像一個人獨自健身練久了，動作不標準、想要偷懶懈怠，都非常自然；這時就有賴身邊的同學，成為彼此的「救生圈」，互相救濟。

「每個研究生都要找到能安慰自己的救生圈！」紀大偉觀察，有些學生心裡想著：「我很優秀，不要跟其他人來往，做好自己的研究就好。」這些心理障礙，會讓研究生把指導老師當成唯一的情緒出口。

知識帶來快樂 無需向他人證明

紀大偉在政大開設性別與文學通識課，廣受學生歡迎。挾著作家的高人氣，課堂上有許多慕名而來的文青，都想和老師「當朋友」，紀大偉卻盡力和同學保持距離，「我連跟學生唱KTV都不會去！這是專業堅持。」

紀大偉認為，研究生反而更需要花心力交好的是同學，有一群共同打拚的好友，互相打氣；甚至當師生相處出現摩擦時，還能適時扮演潤滑劑，出面打圓場。

除了談心放鬆，同學也可在學業上互補。以文科最常遇到的英文、日文為例，閱讀寫作都需要借用同學的語言專長。此外，論文交稿前，同輩之間可以互相抓錯；課程外，還能督促對方讀書進度。

漫長的研究路上，研究生更需要認識自己。不過，不可否認的是，有些研究生僅僅是為了文憑、成績而努力，紀大偉認為，較好的情況是，研究生能慢慢地在沉悶的課業裡，找到屬於自己的學習成就感。

一如健身，有些人為的是增強外表魅力，有些人喜歡運動過後，腦內啡帶來得愉悅感，讓人願意不斷的自我挑戰。學習的成就感，就是研究生最有效的驅動力，激勵著每一個辛苦的研究生，一夜又一夜的在桌前苦讀。

紀大偉向研究生信心喊話，文憑就像一張付費收據，成績單上的分數僅供參考，無論多久拿到學位，花了多少力氣，最重要的是，知識帶來的快樂，難以，也無需向他人證明。

分享

【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

相關新聞

二專學歷跳考研究所 張力中磨出思辨批判力

2019-09-29 08:28

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

從只會跑到有意義的跑 陳彥博：我要為夢想奔馳

2019-09-29 08:26

研究所就學數10年跌9％ 從「全民瘋讀」到「該讀不讀」

2019-09-29 08:24

斯巴達障礙賽 逼出你的極限！

2019-08-30 14:30

台北藝術大學教授李明璁：走入市場 能喚醒每個人的「地方感」

2019-08-30 14:30

台灣年輕人闖世界 四大能力打造圓夢方程式

2019-08-30 11:57

大江生醫營收從1億到80億 「少年董仔」林詠翔如何做到？

2019-08-30 11:57

創二代的新傳家學：揭開跨國五大傳承普世價值 有哪些？

2019-08-30 11:57

他們 救活了老爸的企業

2019-08-30 11:16

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

史瑞吉：KPI評估須改革 AI是輔佐企業最佳導師

2019-08-01 16:57

屏東甜滋滋 巧克力饗宴任你吃

2019-08-01 16:57

租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:57

美食外送App土洋爭霸 搶賺225億「懶人財」

2019-08-01 16:57

300場演講、60萬英哩飛行 李開復拚出全球最暢銷AI書

2019-08-01 16:04

《危老條例》加持 都更有救？老屋改建潮來了

2019-08-01 16:03

不務正業男子Ayo：勇敢單飛 是為累積回鄉的能量

2019-07-02 10:44

直擊台灣、越南、印尼、緬甸 供應鏈下南洋

2019-07-02 10:37

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

多元特色力抗大都市 五小城擠進全台前十強

2019-07-02 10:36

跨出同溫層、做自己 朱立倫︰我是台灣穩定的力量

2019-07-02 10:35

吃喝玩樂一次滿足 大人小孩嗨翻天 暢遊親子飯店 樂一夏

2019-07-02 10:34

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

解密小編「空戰兵法」！教縣市長如何接地氣？

2019-05-31 16:26

六首長同摘5星 老將實力強、新科挑戰嚴峻

2019-05-31 15:29

圈粉第一、體驗至上的年代

2019-05-31 14:04

不要叫我瑪麗亞 請叫我的名字

2019-05-31 14:03

世界變化太快太複雜 快樂再成新顯學

2019-05-31 14:03

會員經濟4.0 養出你的超級粉絲

2019-05-31 14:03

從霸氣總裁到總統參選人 郭台銘的五大轉變

2019-05-31 14:03

專注核心創新 CSR讓企業贏在未來

2019-05-03 09:20

米其林接地氣 更有台灣味

2019-05-03 09:20

辜仲立：深耕兩岸、拓點東協 2019才是黃金十年新起點

2019-05-03 09:20

台灣年輕人漂日進行式

2019-05-03 09:20

廢水與雨水循環再生 黑水煉金「解全球的渴」

2019-05-03 09:20

日本勞動力缺口大 台青吹起漂日風

2019-05-03 09:20

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37
看更多

熱門文章

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:44

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

不想操短線賭運氣！他投資美股ETF一年只做兩件事 5年獲利300萬元

2019-09-24 09:19

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 13:57

「絕對不能搞砸」！50元熱狗餐如何成為Costco的祕密武器？

2019-09-20 08:00

晶華擊退商圈沒落的秘密 竟是靠一坪鬆餅攤

2019-09-20 09:41

3步驟選出主升段股票、連3年報酬率50% 他28歲滾出千萬資產

2019-09-25 13:55

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

國泰搞「院前診所」 躲健保輕症門診年減2％新規範

2019-09-26 08:37

與北極狼共處 這樣與人類接觸會讓牠們少些野性嗎？

2019-09-23 15:41

擺脫4個害你變窮的壞習慣 小資女靠3招28歲存百萬

2019-09-25 08:50

股利入帳 手握金雞拿金蛋

2019-09-26 13:24

柯文哲披橘袍戰藍綠？「柯宋會」先測風向

2019-09-26 08:35

華映破產倒閉》大同少了拖油瓶 還會出現一筆回沖利益？

2019-09-20 12:40

奪台灣友邦營造國慶行情？習近平對小英放棄幻想、堅決鬥爭

2019-09-26 08:37

家中有兩個孩子學音樂 千萬別做這幾件事

2019-09-18 13:31

被3C賣場爛服務惹毛 14年後他催生這家公司營收逾3億

2019-09-26 11:14

70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

2019-09-26 08:38

飆股第4彈 新飆股名單 重磅登場

2019-09-27 13:27

會計專業加英語力 她31歲躍身財會襄理

2019-09-24 09:59

謝金河：以慢代快 投資要大於投機的心！

2019-09-26 13:20

資金轉往低檔PCB股補漲

2019-09-26 12:08

東區商圈人潮絡繹不絕榮景將不再？

2019-09-25 11:23

藉資料視覺化突顯特色 筆記達人擠進醫科窄門

2019-09-23 08:43

「反著做」攜手中國山寨商 前進印度市場賣到40國

2019-09-27 08:45

公婆偏心 父母怎麼平復孩子的委屈

2019-09-24 11:50

串起楊丞琳、網紅餐廳 PAZZO稱霸電商女裝狂戰術

2019-09-27 08:42

由A股黑馬找台股明星

2019-09-26 12:06

全球遊戲玩家支持者 微星科技從轉型獲得品牌生命力

2019-09-24 09:59

從去美化效應找Q4潛力股

2019-09-26 12:08

降息概念股 抓住全球熱錢商機

2019-09-26 14:59

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

邱翊：「大稻埕的魅力，源於堅守原則的商業文化。」

2019-09-11 12:43

無訊號部落 取之天地野外體驗

2019-09-27 08:53

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

英國教育部提倡音樂教育：為了成就更好的人

2019-09-25 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top