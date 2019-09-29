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美財政部：目前暫無計畫 撤銷陸企在美上市資格

二專學歷跳考研究所 張力中磨出思辨批判力

2019-09-29 08:28遠見

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【文／謝明彧】

張力中，從台灣嘉義北漂到北京工作的高階經理人，目前是北京奧倫達集團經營管理處總監，負責規劃2022年冬奧度假村，以及集團在各省的文創小鎮。兩年前，他是承億文旅品牌長，帶起台灣各地「一館一故事」文旅風潮。張力中是品牌策劃、風格設定、規劃成本營收的關鍵人物之一。

30多歲就負責操刀整個集團品牌定位，張力中的求學經歷其實非常坎坷，因家中負債，只能邊讀書邊打工，換過多所專科，最後努力一搏，以二專加工作一年的大學同等學歷資格，跳考上了研究所。

「你大學也沒讀過，能面對研究所課程嗎？是不是有點好高騖遠？」研究所口試的主考官潑了他一頭冷水。

「老師，我想讓人生有些改變，我很努力，也盡力了。」忍住顫抖的淚水，努力抓住每個翻身機會的張力中，最後真的被看見。張力中接受《遠見》專訪，闡述心路歷程。

聯考後，我進了台中樹德工專機工科（現修平科技大學）。當時爸爸經商失敗，家中被債務追著跑，我幾乎每天都在打工，騎機車在台中到處送貨，心思完全沒辦法集中在課業上。專三下，學分缺太多，與其被退學，我決定轉到二專的雲林環球商專（現環球科技大學），改念商科。

求學不順遂，抓住每個機會

其實我對工科沒什麼興趣，那時最大的願望是脫離還債人生。當時台灣經濟剛起飛，男生讀工科很常見，但我的學長，工專畢業之後，也只能去當保險業務員，和每天忙著打工賺錢的我一樣，每天騎著車在路上跑，我告訴自己：我不要這樣。

爸爸生意雖失敗，但爺爺是做生意起家，叔伯家境也一直不錯，我對人際之間的應對進退比較有興趣。或許真的有商科天分，也可能因為很早就打工賺錢，熟悉商業運作。有一次我寫的論文，居然代表學校參加比賽，最後還得了獎，創下環球第一篇得獎論文的紀錄！在不被生活壓垮的情況下，我盡可能在求學路上找到一點機會破口。

當完兵，一個只有二專學歷的年輕人，能找到什麼好工作？怎麼看都是滿手爛牌，我決定報名插班大學轉學考試，至少讓自己有大學學歷，不會連跨進門的機會都沒有。

有一天，我和往常一樣搭電梯到補習班三樓的教室，低著頭走出電梯，發現電梯在二樓就開了門，原來二樓是研究所教室的樓層。正想轉頭上樓，布告欄上的一張告示，吸引了我的目光。

「退伍後只要有一年工作經驗，專科畢業生可用同等學力報考研究所。」突然一陣寒顫，彷彿有一道意外的門從眼前打開。我買了簡章，仔細讀完發現，商學研究所的考試科目，與插大轉學考雷同，都要考經濟學、統計學、管理學，差異只在於難度。而除了統計需要大量計算，管理學、經濟學多是申論題，考試時間也錯開，若研究所落榜，也還有機會再去考轉學考。

反正都要念書，那為何不選一個可能有最大報償的選擇？

我開始展開研究所大挑戰，找來大量考古題，每天練習，但事情沒有那麼簡單。二專程度要去拚四年的大學課程，題目不只是艱澀困難，很多基本理論和知識，都要邊做邊回頭惡補。

努力數個月後，隔年的考試登場，幸或不幸，那年一題考古題都沒有，都是新的考題。我硬著頭皮從南到北完成了每一場筆試，從政大、彰師、暨大，到輔大、世新，一路考到大葉大學，期待或許會有奇蹟出現，能夠通過筆試，進入第二階段口試。

一週後，大葉大學通知我，進入第二階段口試。我開心地把所有考試用書都丟一邊，開始閱讀時事、練習口條，還聽ICRT，滿懷興奮地直到口試當天。

面試被質疑「你憑什麼來讀」

口試委員有三位。第二場面試是一位女教授，看完資料，以一種語帶羞辱的口氣質問：「你不過是一個專科生，連大學也沒讀過，憑什麼來念研究所？」「你有能力面對研究所的課程嗎？會不會太好高騖遠？」「你還是先去從插大讀起。」

那種當下被否定的感覺，讓我的自尊潰決，我不知該怎麼回答，就被草草打發。第三場口試是一位男教授，他沒有先翻讀資料，而是直接提問，我也一一回答，或許有打中他的心，他滿臉笑意地點頭。直到口試結束前，他翻了資料，「你只是專科生？怎麼會想來考研究所？真少見。好厲害哦！」

同樣的問題卻是不同的語氣，讓我有點安慰，卻也勾起了情緒波動，我顫抖地回答：「老師，我想讓人生有些改變，我很努力，也盡力了。」

在第二場口試被直接戳破可能的幻想後，我知道自己的機會不大，但總是希望自己的奮力一搏能有點價值。幾週後，我收到了結果通知，我是「備取第23」。「沒希望了！」我在心中大喊，但最後，我居然遞補上了！我順利成為大葉大學國際企業管理所的新生。

整個過程帶給我很大激勵，靠著自己的努力與能耐，我打破了外界加諸在我身上的背景框架。回頭看我的求學歷程，我始終相信，我必須改變現狀，就算那個改變在別人眼中根本微不足道甚至嗤之以鼻。但既然有機會就要嘗試，因為不試不可能有機會。

我至今深信，就算我一無所有，也不代表我完全沒有優勢；更重要的是，自己決定自己的路，不是讓其他人決定我能走哪條路。

非傳統名校，模擬職場殘酷

也因這樣的信念，讓我在研究所得到非常大的收穫。研究所的本質，就是為自己找到一位mentor，至於是不是傳統名校並不重要。你能不能發現一位能帶領自己的認真老師，提供你不同以往的思考模式與視野，才是關鍵。

大葉國企所的許多老師都來自業界，教學方式靈活，甚至會用很「殘忍」的方式，逼迫學生動腦。例如管理課的某位老師，會在同學報告完後，點名同學評論，「你覺得誰的報告會被當？」「你不選，那就當你！」強迫每個人都要針對別人的說法提出批判觀點；等心驚膽戰地批判完後，老師下一波攻擊又來了，「你憑什麼覺得你是對的？」

又如分組專案，老師聽完大家的報告後，會直接提問「你們之中有沒有誰是搭便車（free rider）？」「你不講，那就整組都當掉。」「如果大家都認為某個人是搭便車的，那就當他！」

套句大陸現在用語，老師當年就是「逼著同學彼此互相撕逼」。這種教學法完全打破過去當學生時的溫良恭儉讓，不僅得認真聽懂別人的說法，更要反問自己的想法，並勇敢說出來。

最重要的是，老師用強迫思考的方式，讓我們體察到「任何一件事情都沒有標準答案」。你要在這種狀態下存活，就必須保持靈活的思考力，反覆自問為什麼，直到找出合理而且有辦法說服別人的解釋，才不會一下子就被駁倒。

這種上課方式真的很驚嚇，但到後來反而覺得「怎麼這麼好玩！」我抱著開放的心情，去面對老師突擊式的挑戰。原以為研究所就是做研究，但大葉國企所讓我學到「思辨」，而且是當下即席的各種質疑、反饋與回應。我完全可以體會，老師課堂的教法，就是「工作現場的真實重現」。

大葉國企所的訓練，是比任何研究主題或書本知識都有用的「商戰智慧」，也成為我日後進入職場最重要的資產之一。之後，不管是做業務時面對客戶刁難、當小主管時面對老闆的高壓、帶團隊時同事間的反叛奪權，甚至到中國工作，面對當地的「狼性」，我都能夠快速而冷靜分析現狀，確認對方說詞的立論合理性，進行必要的回應或反擊。

我非常感謝大葉國企所，不只讓我在學歷上有了不一樣的籌碼，更因研究所的訓練，打開我的批判思考與反應模式，成為工作上的真實能力。

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【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

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