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研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25遠見

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【文／謝明彧】

每到了年底，所有即將畢業的大學生，都在思考明年畢業後，該何去何從？是直接進入職場？還是攻讀研究所，才能讓職涯鍍金？

根據教育部統計，攻讀研究所碩士的人數已連九年下滑。不少研究所老師都認為，目前已經進入「該讀卻不讀」的窘境，許多學生先投入職場，卻忽視研究所帶來的正面效益。

《遠見》深入剖析最前端的研究所趨勢，更與104人力銀行獨家合作，首度揭密最夯的碩士新鮮人實際起薪大數據資料，並專訪六位大學校長，暢談研究所選擇心法。

同時帶領讀者認識18學群，邀五位學長姐分享職場經歷，整合歸納六大關鍵，讓就讀研究所順利加值人生！

「有碩士甚至博士學位，到底對薪資有多少實質幫助？」這是正考慮是否報考研究所的學生，及正在讀碩士班學生最在意的問題之一。

過去，這個疑問沒有明確數據佐證。很多人基於印象，認為理工、資訊碩士，起薪應該較高，尤其許多高科技企業對新鮮人學歷門檻要求就是碩士。而化學、材料、土木等工程科系，效益就不大；至於文史哲或藝術設計，有沒有碩士更沒差了。但多讀兩年碩士究竟可以增加多少薪水？

為了解惑，《遠見》與104人力銀行合作，以大學招生委員會聯合會對全國大學科系所做的學群分類為依據，撈取過去十年18學群所屬「大學畢業生」及「碩士畢業生」，畢業或役畢後第一份正職工作月薪資料，首度完整公開18學群大學與碩士起薪的中位數及平均數兩大關鍵數字，揭密碩士文憑的真實市場價值。

關鍵數字1〉工程、資訊、商管碩士，起薪至少4萬

由於所得分配不均的現象愈來愈明顯，平均起薪容易被少數極端值拉高或拖低，考量「平均數」無法真實反映學群實際狀況，我們先以「中位數」觀察，檢視18學群大學與碩士起薪。中位數代表整體薪資數據的1／2位置，可看出多數人薪資的落點位置。

18學群中，碩士起薪中位數最高的前五名，分別是工程、數理化學、資訊、財經、管理，都超過4萬。工程高達4.5萬，數理化緊追在後，有4.4萬；熱門的資訊、財經並列第三、第四，都是4.2萬；管理第五，也有4萬。

對比教育部公布的近三年各領域畢業碩士人數，可發現薪資好的學群，就讀學生也多。人數最多的正是工程領域，一年有超過1萬6000名碩士生；其次是財經、管理，達1萬3000多名。

參照就業市場，104人力銀行今年6月公布的「新鮮人50好缺報告」，薪資待遇最好職缺，超過五成都是工程師，而且多是技術職，如軟體設計工程師、網路程式設計師、機械工程師等。

工程師遍布工程、高科技、半導體產業，其中演算法工程師的薪資更讓人眼睛一亮，是該領域的薪資冠軍，菜鳥月薪逼近6萬。演算法工程師的人才來源主要是數理化等基礎科學，以及統計科系，由於就讀相關基礎科學的學生較少，市場需求大於供給導致起薪跳高，甚至超越熱門的資訊碩士。

關鍵數字2〉文史哲與運動遊憩3.3萬，起薪最低

高薪熱門碩士符合大眾認知，低薪冷門碩士又是哪些？

答案也與多數人印象類似，文史哲與運動遊憩同為3.3萬元，在18學群中吊車尾。文史哲碩士在就業市場的實用性一直備受質疑，104人力銀行的統計也顯示，文史哲向來是一般企業開缺最少的學群。

專門針對文史哲開出職缺雖不多，導致起薪排名倒數，但不代表文史哲碩士求職無門或陷低薪，文史哲的思辨觀察，都能應用在行銷、企劃、人資上，只是不會特別指明文史哲作為求職門檻。

不過值得特別注意的是，一度被視為未來新興產業、甚至曾躍升熱門學科的生物資源學群，起薪卻與藝術學群同以3.5萬並列倒數第三低，令人大感意外。

台灣師範大學生命科學專業學院院長鄭劍廷表示，台灣市場小，生科產業規模有限，生物資源雖在產官學合作下推展，但生物資源從研究、驗證、實際成果、技術轉移、商業應用，都需要投入大量的人力、資金與反覆試驗，至今仍處於產業發展準備期，所以職缺普遍仍不多，多半偏向研究職。

關鍵數字3〉工程、數理化、資訊最有利，起薪增1.4萬

進一步對比碩士與大學畢業生的起薪落差，效益最高的又是哪個學群？答案是原本就位居碩士起薪最高的前三強：工程、數理化和資訊，前兩者可以加薪1.4萬元，資訊也增加1.3萬元。

中原大學工學院院長鍾財王指出，近年工程高階人才處於人才荒，不少工科畢業的大學生剛離開校園就能馬上找到工作，導致工科碩士人數跌幅最大，但高科技、傳產、精密工業，很需要高階工程人才，工程師也位於求才熱門排行榜首位。想要畢業就拿高薪，又有光明前景，工程碩士是非常好的選擇。

至於數理化與資訊碩士，受惠於近年來大數據與數位轉型是未來營運契機，國內大企業相繼成立大數據的相關部門，協助分析營運數據作為決策參考，也帶動這兩類的人才需求。今年指考放榜，資工科系已快逼退長年霸主電機科系，因此數理化與資工相關科系，被視為是因應下一波產業轉型的最佳就業選項。

關鍵數字4〉文史哲、醫藥衛生碩士起薪效益最低

而花兩年進修，對提升起薪效益最低的又是哪些學群？

答案不意外地又是文史哲，就業市場需求低，以致碩士學歷的加值效果也不高。其次則是醫藥衛生學群，僅增5000元。不過令外界好奇的是，醫藥衛生人才職場需求很多，攻讀碩士為何對薪資沒幫助太多？

台北醫學大學校長林建煌曾指出，醫療具高度專業，醫學系大學畢業生只要通過國考、取得證照，起薪即可達8萬以上；即使是護理、物理治療等科系，由於需求穩定，薪資也有一定水準。

醫學領域攸關生命照顧，注重實務養成，醫師和護理人員都須經過培訓、實習、各種相關考試，訓練嚴格且都有考試才能就業；除非學生的職涯目標為研究或教學，通常沒有特別的進修碩士或博士需求。

換言之，這種「證照比學歷更重要」的特質，就是醫藥衛生學群碩士起薪效益相對低落的主因。

關鍵數字5〉法政外語最有望取得極端高薪，值得一拚

中位數反映多數人的「薪情」，平均數則可看出「好薪情」有多好？平均數會因少數極端值而被拉高或拖低，卻也代表此學群中，存在某些特別高薪的職務。平均數若高於中位數愈多，代表該領域存在愈高的薪資，可讓想追求高薪的莘莘學子們當做求職參考。

結果平均數高於中位數最多的，第一是法政學群，落差達3506元；其次是外語學群，落差3257元。文藻外語大學英國語文系主任吳麗英表示，外語學群已從單一專業，變成橋接其他領域的重要橋梁，外語碩士除擔任教職，更有機會進入外交、國貿、媒體甚至高科技產業，待遇則取決於外語優異程度。文藻就有學生畢業後進入高科技業，因外語優異被外派至印度，起薪10萬。

法政領域的起薪差異也很大，尤其法律若鑽研的是新興熱門專業領域，如國際智財權，起薪自然大幅拉高。

關鍵數字6〉碩士需求工程最夯；外語落差大

最後，比較大學與碩士的統計人數落差，可發現，工程領域不論學士或碩士，都是人數最多的學群。顯示相關產業對於高階人才求才若渴，願意祭出高薪搶人。

反之，外語學群學士有2萬6559人，碩士僅有1397人，落差最大，也最有可能出現極端高薪的情況。顯示企業已將「外語」視為輔助另一種專業的基本能力，而非單一專業，大學畢業就可滿足多數企業對於外語的需求。

想在未來就業路上擁有「好薪情」，在以志向、興趣為選擇研究所的前提下，這份就業薪資市場五個關鍵數字的實際戰果值得參考。

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【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

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