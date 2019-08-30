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斯巴達障礙賽 逼出你的極限！

2019-08-30 14:30遠見

【文／廖君雅】

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近幾年來台灣各項極限運動崛起。繼騎單車環島、跑馬拉松、登玉山後，斯巴達障礙賽（Spartan），逐漸征服許多台灣人的心。

包括台積電、鴻海、賀寶芙，還有世界健身事業（World Gym）和其他健身工作室的員工，近年來都迷上了這項新比賽。

一路向前衝，先是爬高牆，接著扛沙袋，然後吊單槓前進。抵達終點前，還要跨越火圈，甚至跳進泥潭跋涉前進，挑戰身體和心理極限……。愈是困難，挑戰的人愈多。

「只要你願意，人生真的沒有過不了的關。」正是斯巴達障礙賽的精神：永不放棄！斯巴達運動源於美國，由世界頂級冒險賽好手喬．德．塞納（Joe De Sena）創辦，已吸引全球46個國家、累計超過800萬人次參與。

自從三年前引進到台灣後，也快速受歡迎。首場賽事在淡水八里舉辦，僅2000餘人報名，四個月後在高雄旗津舉辦時，參賽者倍增到4000人。去年起，場場平均有5000人，甚至最高到近7000人參與。

凝聚士氣 克服障礙超越自我

最近比賽，每次都能吸引多達16個國家和地區人士，不遠千里來台參賽，累計台灣總比賽人次，在今年底將躍升4萬5000至4萬8000人次。台灣賽事報名費介於2000至3000元不等，另外有早鳥、團報優惠。

斯巴達障礙賽相當於路跑加上軍事訓練關卡。深入分析它快速崛起的關鍵，除了有趣，還能讓參加的團隊成員間，互相打氣，凝聚友情，以及最後超越自己的無上滿足。

賽制還特別營造「當兵情境」，例如徒步涉過泥巴河、滾爬鐵絲網等連續關卡，就算是運動健將，也不一定能輕鬆過關。

如果闖關失敗，無須打道回府，每關還設有「剝皮區」，只要完成30個「剝皮跳」（Burpee），結合深蹲、伏地挺身和跳躍的連續動作，就可繼續挑戰下一關。

將活動引進台灣的寬寬整合行銷總經理陳功儒，是資深音樂人出身，曾承辦過簡單生活節、高雄啤酒音樂節等。觀察到台灣運動風氣日漸蓬勃，市場需求旺盛。當他體驗過斯巴達障礙賽後就愛上了，因此引進到台灣。

「來體驗，你就會愛上它，」陳功儒說：「闖關過程中不會無聊，慢慢走也沒關係。」

號召娛樂圈 打入健身房系統

但，每場比賽動輒上百位工作人員，加上國外的專業設計團隊和授權費，第一年讓陳功儒賠了上千萬，第二年小賠百萬，今年才逐漸有盈餘。

靠著陳功儒在娛樂圈的人脈，邀請到多位年輕藝人如謝沛恩、Lara梁心頤、艾怡良等共襄盛舉，圈住不少年輕粉絲。今年更邀得寬魚國際行銷長邱瓈寬投資，成為策略伙伴。

今年暑假在台北市府站的統一時代廣場，舉辦限定期間的「小勇士障礙營」，每到晚餐時刻，都擠滿親子「大手牽小手」闖關的身影。

另一方面，大型連鎖健身房業者世界健身事業（World Gym）台灣分公司打破會員制，對外開放斯巴達模擬訓練營。以板橋雙十店為例，教練收了10餘名學員，透過壺鈴、拳擊袋、沙鈴及跳箱等道具，模擬障礙賽關卡的場景。

世界健身事業台灣分公司教育訓練部主任鄭志威表示，總部今年派出100至150名教練參賽，更鼓勵教練和學生組織團體隊，若進入前五名，還可獲得5000至1萬5000元的獎金。

「我們的組織文化，也是傳達永不放棄的精神，希望無論是教練或學員都能感受到，」世界健身事業台灣分公司行銷主任王惠綿說。

另一家組隊參賽的企業、台灣樂天市場執行長羅雅薰也認為，參加這項障礙賽後，不但讓員工更重視團隊合作，也能鍛鍊個人心志，更能勇敢面對挑戰。

「就像登上高山，有時就缺人推你一把，才上得去，」羅雅薰說。

獨腳勇士：我相信我可以

10歲因車禍失去左腳的張登傑，則是連續兩年參賽，打破外界對身障者的刻板印象，成為勵志案例。

張登傑拍了一隻影片，影片中的他，曾因為穿義肢行走非常吃力，所以鼓起勇氣去健身房運動，後來對障礙賽感興趣，除了涉水時必須拿掉義肢外，大部分關卡他都能熟練地裝上義肢完成。

「我相信我可以，沒有能不能，只有要或不要，」張登傑語氣堅定說。

斯巴達障礙賽風靡全球後，更不斷創新，一年一度的世界杯，甚至還會同步加映CEO挑戰賽，限定受邀的企業領袖親自體驗。

今年9月21日，台灣也即將首度引進「體育館賽事」，全長5公里、20道關卡，讓習慣在健身房鍛鍊的參賽者，也能在室內體驗「解鎖」關卡的成就感。

陳功儒解釋，「體育館賽事」已在亞洲各大城市如日本仙台、新加坡和大陸廣州等地舉辦。為符合國際規範，這次場地選在台中洲際棒球場，更特別說服館方開放平時不對外公開的場地，「動線會很順暢，且充滿驚喜。」

10月在新北市貢寮也將有一場斯巴達障礙賽。新北市觀光局長張其強表示，斯巴達障礙賽是國際化活動，將透過地形設計和特別關卡去激發參賽者潛能，也希望讓更多外國人，了解貢寮山與海的美麗跟壯闊。

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【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。
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