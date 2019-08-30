大江生醫營收從1億到80億 「少年董仔」林詠翔如何做到？

【文／林宜潔】

分享 facebook

2017年，生技產品代工一哥—大江生醫世代交棒，由林詠翔接下董事長，為台灣企業譜下「傳賢不傳子」佳話。兩年來，大江生醫的業績空前亮眼，未來還要如何再創巔峰？

「一二三四」「左蹲右蹲」「一二三四」「左蹲右蹲」。早上9點鐘，來到屏東農業生物科技園區，上百位大江生醫員工已身著熱情無比、像賽車手般的紅色制服，配合動感健身音樂，充滿活力地跳著早操。

在員工正中間的是兩年前剛升任董事長的林詠翔，他頂著一頭招牌捲髮，跟大家穿著相同制服，配上牛仔褲、球鞋，跳得非常賣力。

林詠翔談吐活潑，時不時夾帶幾句台語俚語，帶著爽朗草根氣息，絲毫沒有董事長的架子。

罕見專業經理人接班典範

今年43歲的他，18年前進入大江，從業務員做起，一路參與大江生醫從貿易商轉型進入生技產業，如今已成為台灣生技ODM（原廠委託設計代工）產業龍頭，從面膜、保健食品到功能性飲料統統有。

2017年，創立37年的大江生醫首度世代交棒，原任總經理的林詠翔從創辦人楊武男手中接下董事長一職，正式成為「少年董仔」。毫無血緣關係的兩人，為台灣企業寫下一段「傳賢不傳子」的佳話，是罕見以專業經理人接班的範例。

外界對楊武男的選擇倍感好奇，經常問他，為什麼選上林詠翔？「他不只很努力，本質也很好，」楊武男強調：「尤其對父母十分孝順。」因此，很早就刻意培養他接班。

原來，林詠翔到台北工作這十餘年來，固定每兩週回台中探望父母。三年前，父親生病住院時，林詠翔更是天天一大早搭6點半的高鐵回台中，趕在8點會診前與醫生討論病情，再趕回台北上班。

直到今天，平常眉飛色舞的林詠翔，談到不在人世的爸爸，還是會突然無聲哽咽。

林詠翔家住台中霧峰，爸爸是鐵工。身為家中長子，最記得就讀大三那年，想參加澳洲遊學團，費用高達8萬8000元，父母拗不過他，只好答應。

出門搭機那天，他拖著新買的行李箱經過爸爸身邊，爸爸正蹲在地上焊鐵，沒有搭理他的道別。上車後，爸爸突然以無線電跟他說：「歹勢，剛才沒跟你講再見。」頓時他心裡湧現對父親的感謝，一路哭到機場。

那次遊學讓他與不同國籍的人交流，大開眼界，逐漸形塑出自己的世界觀。「回頭來看，我今天在這個位置上，做這些事情，或許跟當時有關係吧，」林詠翔說。

深感國際觀對孩子的重要性，近年來他自掏腰包，送員工的孩子出國遊學，每個員工的孩子都能有一次補助機會。今年暑假孩子們去英國，平均每人花費20萬，都是他個人支出。

接任董事長以來，林詠翔若說有什麼煩惱，就是需求太旺，成長太快。公司設定的年成長目標只有30％，但年年超標。

2017年大江年營收才40億，2018年已經超過80億，較前一年成長100％。2019年Q1與Q2，業績成長率也較前一年同期超過六成，每一季每股盈餘皆超過6元。

由於去年營收百分百的成長，獲利大幅上升，去年8月時，大江的股價一度衝破600元大關，成為生技類股股后，僅次於精華。但今年4月起，月成長動能明顯放緩，股價也已下修至300元左右。

敏銳業務鼻 提議代工惹議

2017年大江員工才500多人，現在已經1100多人，員工來自18個國家，代工客戶則遍布全球54國，連法國萊雅集團（L'Oréal）及全球最大精品集團LVMH旗下的美妝通路SEPHORA都向大江下單。

因此今年上半年，林詠翔「閉關」，不太接受活動邀約，就是為了重整公司管理制度、重寫電腦後台架構等，讓管理能跟上成長的速度。

從貿易商起步的大江，如今成為生技產品代工一哥。林詠翔雖非創辦人，但大江能有今天，絕對與他密切相關。

原名大江興業的大江生醫，原本從事國際貿易，創辦於1980年。2000年，看上生技業未來前景，開始嘗試轉型。

大學就讀植物系、先在藥廠工作過的林詠翔，因為大江開始推生技食品，加入擔任業務員。

活潑開朗又嗓門大的林詠翔笑說，起初大江員工很少，辦公室很安靜，「你知道什麼叫紙的聲音嗎？紙輕輕飄落在地上會有聲音的，我一講電話，全公司都在欣賞我講電話。」當時楊武男就注意到這個年輕人了。

那時，大江推出「安克留」綠茶膠囊，很不好賣，「當時安克留的營收，連每個月廣告費7萬元都打不平，」楊武男說。

有一次林詠翔參觀健康食品的製造工廠，突發靈感，為何大江不能做ODM呢？他認為，大江擅長貿易，知道原料在哪裡，客戶在哪裡，若在自創品牌與ODM間選擇，應該選ODM。

建議一出，公司內部吵成一團，最後楊武男拍板：好啦，不然你做做看，死馬當活馬醫。

沒想到他賭對了。2003年就做1億生意。之後幾乎每年增加1億，直到2011年幾乎達10億。

「成為神話前，先成為笑話」

轉型ODM成功，並未滿足林詠翔旺盛的企圖心，反而讓他望向「更大的餅」。

隨著全球大健康市場年年上揚，在公司營收1億的時候，林詠翔就喊出2030年營收2000億的目標。

這個目標，即便今天聽來都覺得太大膽，更何況當年？林詠翔只好自我解嘲：「在成為神話之前，必須要先成為笑話。」

「後來營收卡在10億上不去，」林詠翔解釋，2010年前後，大江首度面臨數年成長瓶頸。眼看每天陪客戶喝的酒愈來愈多，業績卻沒有跟著成長，他十分沮喪。

殘酷的現實是，當時關鍵原料都從國外進口，替代性高，客戶發現別家少1塊錢就跑掉。不想再繼續喝酒應酬的林詠翔，建議公司投入成立研發部門，自己研發配方與原料，才能成為無可取代的代工公司。

但林詠翔在2010年首度成立的研發部門，撐不到一年就失敗收場。

當時高薪挖來好幾位博士，花了數百萬建立實驗室，但研發人員與內部同仁無法磨合，人走光光，還反過來批評林詠翔：「你們公司沒有決心。」

隔年，林詠翔捲土重來，竟再度失敗。

「既然雞兔不能同籠，第三次我就去中興大學租實驗室，」中興大學植物系畢業的他，決定回母校找機會。「無三不成禮」的嘗試，換來了甜美的果實。

大江2012年於中興大學成立「明日實驗室」，2013年就交出亮眼成績。原本是農業廢棄物的香蕉皮，成功製成「超音波冷萃香蕉皮」（Happy Banana）粉劑，特殊成分具有抗憂鬱效果，創新研發獲得瑞士日內瓦發明展特別獎及金牌等肯定。

時至今日，研發自有原料已是大江的DNA，「明日實驗室」更是大江目前旗下九大實驗室的領頭羊，迄今已為公司累積拿回123項全球國際發明獎項。

最新產品就是今年5月跟鮮乳坊合作推出的TCI633優酪乳，添加獨家能製造玻尿酸的益生菌，甫上市就話題不斷。

「我們研究功能型益生菌已經七年了，最近主流趨勢才走向這裡，」對七年前就慧眼獨具的自己，林詠翔顯然十分滿意。

現在，大江每年光研發經費就投入4億多台幣，研發人員有200多位，占員工總數近1／5，開發新素材更只要半年到兩年。

「他很清楚自己的目標，也很堅持。而且他的意志有強大感染力，會讓你覺得一定可以辦到，」與林詠翔認識兩年多、常私下交流的鮮乳坊創辦人龔建嘉觀察，林詠翔是目標導向的人，「他常說要邁向世界第一，不是畫大餅，而是只要他相信，絕對會想辦法做到。」

天生硬頸性格，忠實反映在林詠翔堅持台灣製造，以「行業界的賓利」自詡的生產信念。

剛踏入生技代工產業時，林詠翔第一次出國到香港參展。客人對產品很感興趣，但一知道是台灣做的，馬上掉頭就走，給他帶來很大的震撼，代表台灣跟保健食品完全沒有畫上等號。

「那畫面到現在還是烙印在我心裡，我想消掉它，方法是什麼？不停的做外銷，」林詠翔說。時至今日，除了在大陸設廠供應大陸市場外，大江持續投資台灣，八成出口都是台灣製造。

為翻轉國外客戶對台灣的既定印象，大江用最高規格建廠。屏東農科園區的大江面膜廠S11，就以世界最高標準管理。

2017年啟用，這座廠通過20種以上工廠認證，是全球第一、也是唯一零碳排放的面膜廠，每年可減排528噸二氧化碳，並獲美國LEED綠建築標章認證。大江學院營運長陳彥任補充說，廠內光是濾水設備與管線，就比一般工廠多出至少兩倍的投資。

去年，大江生醫成為首家入選國際再生能源倡議組織RE100的台灣企業，還受邀於聯合國第24屆氣候高峰會（COP24）論壇，分享節能成果。

今年年中，大江斥資8億餘元在屏東農科園區打造的最新自動化倉儲廠剛完工，啟用後將另設置每秒10瓶的功能飲料產線，效率之高，連日本都追不上。去年動土時，印尼工業部總處長也特地來參加，儼然成為東南亞國家朝聖工業4.0的取經模範。

「別人面膜的零售價是十幾塊台幣，我代工的面膜出廠價最高可到100塊台幣。」現在大江的定位已是無庸置疑，「大家都知道我是出了名的貴，我們就是行業界的賓利，因為我值得，」林詠翔驕傲說。

大江能飛躍成長，願意一起向前衝的團隊，絕對是關鍵。一位生物技術開發中心產業資訊組研究員，在招商場合感受到大江生醫業務團隊的積極，讓他感到更特別的是，為了符合不同市場的特性，大江還雇用不同國籍的員工，「是一家活潑的公司，」這位研究員評價。

上下一心 目標印在襪子上

進公司六年的陳彥任也說，「我們同事都很有志氣。公司想要邁向世界第一，他們就會一直精進。」

大江員工的生產力高，目前人均產值約900萬～1000萬元。實力直接反映在員工薪資，在相關行業上市櫃公司中，大江生醫薪資比同業高出20％～40％。

「我們比較像是邪教團體，組織文化很團結，」林詠翔半開玩笑說。核心幹部50、60個人，過去三年幾乎沒有異動。下班後，他經常吆喝員工到家裡吃飯喝酒，聯絡感情或開會。即便是屏東廠區也一樣，年資較長的作業員他幾乎能一一叫出名字。

為上下一心，邁向世界第一，林詠翔奇招盡出。他拉起褲管，秀出以紅字繡上營收目標的「大江襪」，引起眾人爭相觀看。

「這襪子我有20幾雙，」林詠翔咧嘴大笑說，為提醒員工「千里之行，始於足下」，他讓員工每天穿著營收目標上班。

歷經18年打磨，林詠翔要以打死不退的志氣與日漸成熟的眼界，帶著大江繼續前進，實現2030年營收2000億的目標。

分享 facebook