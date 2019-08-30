親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

他們 救活了老爸的企業

2019-08-30 11:16遠見

【文╱楊瑪利】

分享

我們的記者報導1996年創辦的本土知名女裝品牌SO NICE，最高峰時全台分店120家，但在電商崛起後，業績大幅衰退，門市關了三成以上。創辦人李仲周沒辦法，2012年只好把當年30歲、在大陸工作的長子李宥宏叫回家接班。

李宥宏從小是學霸，從沒想過要接爸爸的生意，建中、台大電機系、美國電機碩士後，進入科技界服務，直到父親用身體不好為理由，叫他回家幫忙。但他一回來就發現公司狀況很不好。剛回來前三年，每年都賠錢，負債最高時近一億，當時他真的覺得「是被我爸騙回來的。」但既然回來了，他耐心從頭學起，從商品、行銷、業務、倉儲……歷練每個部門。

2015年正式接任總經理，營收從2012年不到5億，2018年已近10億。救活了爸爸公司的關鍵是導入虛實整合，推出App線上線下銷售整合的新商業模式。

本期《遠見》又報導另一個救活爸爸公司的案例，那就是光隆實業董事長詹賀博。

光隆在1966年由詹賀博祖父叔父共同創辦，是台灣三大羽絨廠。傳到他爸爸時擴大海外版圖，也成功上櫃。但後來父親罹癌，管理走下坡。原本在科技業服務的詹賀博，12年前不忍家業中落，決定回家救援。

當時的光隆，股價約10元，2006年發放現金股利0.4元。但經過12年整頓後，近幾年股價都在40～60間，每年發放3～4元股利，2018年甚至打造半世紀以來最佳成績，營業額破百億。詹賀博積極研發各項新產品，推動智慧生產，是他成功救活爸爸公司的關鍵。

還富二代公道，富二代不等於紈絝子弟

根據經濟部2018年底資料，台灣高達七成企業主面臨傳承階段。有鑑於接班議題的迫切性，《遠見》2017年率台灣媒體之先，進行接班傳承大調查，到今年已是調查第三年。

近三年來持續報導接班議題，讓我更深入了解台灣的家族企業，有一個非常深刻的感受是，台灣社會常常對於企業二代有刻板印象，以為他們都是含著金湯匙出生，不能吃苦耐勞，甚至有些是紈絝子弟。但在《遠見》的採訪中，我們看到更多的是努力學習、拚命工作的所謂「富二代」接班人。

抱著無比的責任感，他們要延續家族企業的生命，必須帶領企業轉型、甚至把已經不行的企業救活。因此他們大多非常努力。今年8月2日，《遠見》記者就參加了全台14個二代團體的學習活動，近400位接班人參加。

今年度《遠見》傳承大調查，邀請國外傳承研究權威共同合作，包括香港中文大學金融學系與會計學院雙聘教授范博宏、歐洲工商管理學院（INSEAD）家族企業國際研究中心主任莫頓．班奈德森（Morten Bennedsen），進行了台灣、中國、韓國、及歐洲、東南亞地區的調查。這份堪稱3.0版的調查，希望在國際接班的地圖上，找到台灣的相對位置，並提出關於接班的跨國普世價值，供台灣家族企業參考。

本期出刊同時，《遠見》也邀請范博宏、莫頓，與日本經濟大學家族企業研究所所長後藤俊夫來台，共同舉辦研討會，持續深化接班傳承議題。

分享

【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

大江生醫營收從1億到80億 「少年董仔」林詠翔如何做到？

2019-08-30 11:57

斯巴達障礙賽 逼出你的極限！

2019-08-30 14:30

台北藝術大學教授李明璁：走入市場 能喚醒每個人的「地方感」

2019-08-30 14:30

台灣年輕人闖世界 四大能力打造圓夢方程式

2019-08-30 11:57

創二代的新傳家學：揭開跨國五大傳承普世價值 有哪些？

2019-08-30 11:57

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

史瑞吉：KPI評估須改革 AI是輔佐企業最佳導師

2019-08-01 16:57

屏東甜滋滋 巧克力饗宴任你吃

2019-08-01 16:57

租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:57

美食外送App土洋爭霸 搶賺225億「懶人財」

2019-08-01 16:57

300場演講、60萬英哩飛行 李開復拚出全球最暢銷AI書

2019-08-01 16:04

《危老條例》加持 都更有救？老屋改建潮來了

2019-08-01 16:03

不務正業男子Ayo：勇敢單飛 是為累積回鄉的能量

2019-07-02 10:44

直擊台灣、越南、印尼、緬甸 供應鏈下南洋

2019-07-02 10:37

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

多元特色力抗大都市 五小城擠進全台前十強

2019-07-02 10:36

跨出同溫層、做自己 朱立倫︰我是台灣穩定的力量

2019-07-02 10:35

吃喝玩樂一次滿足 大人小孩嗨翻天 暢遊親子飯店 樂一夏

2019-07-02 10:34

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

解密小編「空戰兵法」！教縣市長如何接地氣？

2019-05-31 16:26

六首長同摘5星 老將實力強、新科挑戰嚴峻

2019-05-31 15:29

圈粉第一、體驗至上的年代

2019-05-31 14:04

不要叫我瑪麗亞 請叫我的名字

2019-05-31 14:03

世界變化太快太複雜 快樂再成新顯學

2019-05-31 14:03

會員經濟4.0 養出你的超級粉絲

2019-05-31 14:03

從霸氣總裁到總統參選人 郭台銘的五大轉變

2019-05-31 14:03

專注核心創新 CSR讓企業贏在未來

2019-05-03 09:20

米其林接地氣 更有台灣味

2019-05-03 09:20

辜仲立：深耕兩岸、拓點東協 2019才是黃金十年新起點

2019-05-03 09:20

台灣年輕人漂日進行式

2019-05-03 09:20

廢水與雨水循環再生 黑水煉金「解全球的渴」

2019-05-03 09:20

日本勞動力缺口大 台青吹起漂日風

2019-05-03 09:20

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

超級業務員韓國瑜 炒熱新高雄

2019-04-03 13:30

吳清友精神貫穿誠品 吳旻潔：父親仍在everywhere

2019-03-07 15:41
看更多

熱門文章

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

選定了！郭台銘中秋起義

2019-08-29 08:42

別再殺進殺出了！工程師靠3招40歲年領股息60萬

2019-08-21 10:25

700萬去哪買房？台鐵這個車站10年人次成長50% 房價還有一字頭

2019-08-23 16:45

香港這把火 燒出台灣對中國的三個誤判

2019-08-22 13:58

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

新課綱適性學習怎麼做？國小、國中、高中職設計一次完整揭露

2019-08-23 13:57

追蹤！台北五金街防毒面罩 如何進香港抗爭前線？

2019-08-23 08:55

北京「參選」 撥亂台灣大選的一池春水

2019-08-29 13:00

蔡衍明加入戰局 亂了柯P一盤好棋？

2019-08-22 13:58

韓國瑜支持度直直落 藍營憂立委選情被壓垮

2019-08-29 08:42

友達 群創為何這麼熱？ 短線套利夯 中長線顛倒操作

2019-08-30 11:13

不敵高房租又一起！東區紅豆餅名店10月搬家 專家：小本生意 夠厲害才能撐

2019-08-26 08:59

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

民進黨艱困選區提名 羅文嘉學霸連線讓英系不開心

2019-08-29 08:42

被嫌貴怎麼辦？彰化小廠「找老大談」策略 翻身Nike、Zara防黴顧問

2019-08-23 09:02

學習歷程不是等升高中才來想 根據專家建議最好從小開始培養

2019-08-23 13:57

南紡「祖產」搬新加坡 董座：世上沒有永遠的產業

2019-08-30 09:44

金價漲多回檔 投資人該不該搶買？達人教你3招聰明買黃金

2019-08-27 11:50

鴻家軍的總統夢 兄弟登山 股價各奔前程！

2019-08-23 10:42

謝金河：南向起風了！30年又一次投資大轉折！

2019-08-28 11:24

特勤揪團揪太兇 國安私菸案成公開的祕密

2019-08-29 08:42

高中生寫出逾40萬人次使用的志願篩選工具 學測48級分錄取交大

2019-08-20 09:38

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

國防產業「南非化」 台灣的「難飛」困境

2019-08-29 13:00

「貪吃的人」狼獾 是很頑強的倖存者

2019-08-26 13:17

謝金河：內資回流尋找有價值的股票

2019-08-29 12:56

台廠撈大單 誰最占便宜？ 貿易戰好漢股

2019-08-30 11:13

一期一會的圓滿 日式茶道精神與美學意識

2019-08-23 08:52

「政冷經熱」不再 政治深水區考驗台灣

2019-08-29 13:01

郭柯合勝算沒想像高 柯P的無本生意郭董奉陪機率降

2019-08-22 08:46

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 12:58

工業電腦 明日之星 物聯網推手 概念股誰最靚？

2019-08-23 10:42

台北人搶著移居宜蘭好山好水 房仲卻指這個溫泉區房價已腰斬

2019-08-30 10:31

科學家又發現新的皮下「器官」 它才是疼痛感起點

2019-08-26 13:14

大江生醫營收從1億到80億 「少年董仔」林詠翔如何做到？

2019-08-30 11:57

BBC Radio 3主持人表示：不要再拐這些年輕人聽古典音樂了

2019-08-20 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top