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租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:57遠見

【文 / 高宜凡、毛凱恩 】

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為迎戰少子化危機，行政院在6月底的畢業季發表「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」（簡稱單身婚育補貼），希望讓剛出校門的畢業生、剛進社會的小資族、或剛生小寶貝的新手爸媽們，解決痛苦的租屋困擾，只要符合相關條件，最多能領到為期一年的六萬元（每月5000元）補貼。

然而，政府從2007年就開始推出「整合住宅補貼資源實施方案」(簡稱住補，7/22至8/30開放申請)，這次的新制度有何不同？會不會只是選舉衝人氣的伎倆？抑或又是個看得到、領不到的空中樓閣？還有，難搞的房東們會乖乖配合嗎？《城市學》近期採訪到多位專家，為大家疑惑。

條件再放寬，嘉惠2.4萬戶年輕家庭

首先，跟上路12年的住補方案相比，首見的單身婚育補貼大幅放寬了申請條件，不過第一年試辦名額只有2.4萬戶（單身青年和新婚育兒家庭各1.2萬戶），數量不及原本住補方案提供的6.5萬戶，明顯在試水溫。

負責該案的營建署國民住宅組組長歐正興說明，既有的住補以扶助弱勢為主，申請者平均每人每月所得須低於最低生活費的1.5倍，還要符合《住宅法》第四條規定的11種身分（低收入、65歲以上老人、曾受家暴、遊民等），要備妥的證明文件較多。

至於單身婚育補貼，不僅明確鎖定三大族群：20～40歲的單身青年、新婚兩年內的夫婦、有未成年子女的家庭，所得條件更大幅放寬至最低生活費的2.5倍。

以首善之區台北市為例，平均每人每月收入低於2萬4870元才能請領住補，若換成單身婚育補貼，低於4萬1450元就具備資格，更貼近年輕族群的實際薪資水平，所得標準也改以租屋縣市為準。【見上表】

營建署統計去年的住補方案，共有7萬6997戶提出申請，最後核准6萬5813戶，過關比率看似逾85％。但檢視個案背景，新婚或懷胎家庭身分申請的有1554戶，卻只核准986戶，不僅核准率（約63％）低於平均值，原因也多卡在所得超標，因此今年端出新方案跟住補雙軌並行，兩者並不衝突。

第二個放寬處，是對家庭成員的持有住宅限制。不難想像，這類福利措施要幫的是名下沒有房產的「無殼蝸牛」。過去住補方案便要求申請者的家庭成員（包括申請人、配偶、戶籍內的直系親屬及其配偶）都不能持有住宅。

單身婚育補貼則將家庭成員定義縮減到：單身青年自己，新婚家庭的申請人及配偶，育兒家庭的申請人、配偶及未成年子女（含胎兒）。換句話說，父母輩擁有房產的年輕人，這次也有機會請領。＊住補和單身婚育補貼 比一比

最後是「戶籍」與「租屋地」的關係，以往住補方案要求兩者須在同一縣市，單身婚育補貼則因應大批青年「外漂」的現實狀況，允許「單身青年」的戶籍和租屋地可在不同縣市。＊單身婚育補貼 問與答

別放選舉煙火，整頓租屋黑市才是關鍵

儘管要等8月底公布申請辦法、9月初才開放申請，但見報一個月來，單身婚育補貼已在輿論圈掀起討論，甚至成了搜尋引擎的熱門關鍵字，顯見這項政策確實有切中要點。

不過，還是有兩點令人頗為擔心，第一，這是否只是總統大選前故意放的政策煙火？其次，任何社福補助都靠全民納稅支撐，單身婚育補貼的錢要從哪來？

曾任台北市都發局長的政治大學地政學系教授邊泰明觀察，由於政策核定日期離總統大選不到半年，很難讓外界不聯想這是臨陣磨槍的選舉花招。崔媽媽基金會執行長呂秉怡更直言，「老闆有需求，下面的業務就要動起來！」怕立意雖佳、但僅「試辦」一年的單身婚育補貼，明年選完就無以為繼。

政大地政系特聘教授張金鶚更關心，這項政策能否持續做下去？「住房問題的確是大家關心的，但目前看來，經費來源不是很穩定。」

歐正興對此解釋，其實營建署去年就曾提出相似的青年補助構想，只是沒在行政院通過，但當時已在住補方案新增「育兒」與「結婚」兩個加分項目，希望幫到有需要的年輕家庭。倘若今年試辦反應熱烈、申請者眾，證明需求龐大，應可轉為長期政策，「只辦一年，反而落人口實！」他坦承。

至於經費來源，單身婚育補貼試辦第一年預計要花近10億（979,269,600元）。可是，這些預算卻仰賴連年虧損的「住宅基金」。攤開最新資料，去年住宅基金便短絀超過32億元，證明外界憂慮不無道理。

歐正興的回應是，住宅基金本來就不是營利取向的自償性基金，需從國庫撥補，目前已爭取到45億充實住宅基金，短期內不用擔心單身婚育補貼的經費問題。

最後大家最擔心的一點，是「房東」的配合度。

前面提到行之有年的住補方案，除了房客要交一堆資料，還需房東出具租賃契約及房產證明文件（如所有權狀、建照），還要允許房客設籍到租屋地，常有房東怕被追繳稅金而不願配合，讓立意良善的補助「看得到、卻吃不到」。

長期觀測租屋市場的呂秉怡分析，台灣租屋市場長年處於「黑市」狀態，許多房東習慣逃漏稅，不許房客報稅或請領補助，更擔心違法使用的房間見光死。即便政府近年陸續祭出《公益出租人資格認定作業要點》和「包租代管平台」，讓願配合的房東享受賦稅減免、修繕補助等優惠，可惜目前僅約七萬戶響應，不到國內租屋市場的一成。

總體來說，剛上路就吸引高度關注的單身婚育補貼，證明年輕租屋族亟需政策支援。但嚴格來說，「租屋」只是積弊已久的居住問題冰山一角，如何解決長年的高房價和多空屋亂象？整頓猶如地下經濟的租屋市場？讓年輕人可以安居、願意生小孩？才是真正重點。

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【本文摘自遠見雜誌城市學

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。
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