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屏東甜滋滋 巧克力饗宴任你吃

2019-08-01 16:57遠見

【文 / 王怡棻 】

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令人意外的是，這充滿熱帶風情的場景，並不在印尼或馬來西亞，而是在國境之南－－屏東。

近幾年來，屏東已悄悄變成亞洲栽種可可、製造巧克力的重要據點，不僅屢獲國際巧克力比賽大獎，不少農家更將可可農園改造為觀光莊園，使得「巧克力之旅」儼然成為屏東最潮新體驗。

一談起這項新屏東之寶，屏東縣長潘孟安眼神綻露出自傲地說，全屏東可可種植面積超過200公頃，居全台之冠，甚至早已擁有一條龍的產業鏈，巧克力品牌就多達30多個！

更令潘孟安驕傲的是，2018年世界巧克力大賽（ICA）亞太區競賽，台灣獲得70多面獎牌中，超過30面花落屏東。2019年英國皇家學院巧克力大賽，屏東人更一舉囊括六銀六銅。

其實這已是台灣人第三次試圖發展可可產業了！根據記載，日治時期與1970年代都曾有人從海外引進可可幼苗，但前二次都因技術不到位，失敗收場。直到十多年前屏東內埔地區農民，再度從印尼引進可可種苗，栽種在檳榔樹下，才嘗到成功的果實。

內埔可可農的成功，讓敏感度十足的屏東縣府嗅到了商機。潘孟安就表示，「檳榔在沒落，屏東農業要轉型升級，必須靠可可這項『黑金』產業。」

建置共產共銷平台 擴大產品線

屏東縣府自2014年辦理可可產業培力計畫，邀請專家為農民上課，並辦理巧克力與可可豆品評競賽，更斥資3100萬，建置屏東縣客庄可可產業跨域推廣所，做為共產共銷的平台。

在官方有計畫推廣下，短短五年，屏東可可農成長快速，從內埔一路蔓延到萬巒、東港、潮州、鹽埔，甚至恆春。除了耕作面積擴大，產品線也持續增加，從經典款的巧克力，衍生出可可茶、可可面膜、可可護手霜、可可唇膏等加工品。

不少具備生意頭腦的農家，更將可可園打造成體驗農場，不僅能品嚐、購買巧克力，也能參觀果園、工廠，更能實作巧克力，還可以睡在充滿濃郁巧克力香的民宿中。

如今，可茵山可可莊園、福灣莊園、阿信巧克力農場、林后可可、TC巧舖等，都已打開知名度，各具特色。

以TC巧舖為例，莊園主人會引領遊客，進行「巧克力小學堂」。解說可可樹生長在高溫、潮濕的地區，生長初期需要半遮蔭……，詳細解說可可多半產在赤道週遭國家的緣由，凸顯屏東得天獨厚的種植優勢。

緊接著，莊園主人會闡述台灣可可業的歷史，並將可可從種植到加工的過程，將發酵、洗滌、日晒、烘焙、去殼、碾碎、研磨等繁複工序一一拆解，讓旅客體會口中一顆顆美味巧克力，為何需要一個多月才能誕生。

聽完了巧克力的前世今生後，遊客們可戴上大斗笠，來到高挺檳榔樹下，參觀綠油油的可可田。「以前只知道巧克力，從來不知道原來可可果實長這樣，」許多遊客第一次看到長在枝幹上，外型類似木瓜的可可果，都會打趣形容自己像「吃豬肉沒看過豬走路。」

穿梭在可可叢中，遊客共同的疑問莫過於：「可可熟了沒？」別急，莊園主人會教你如何識別誰是生可可、誰是熟可可？

教摘收方法 品嚐原味可可果肉

如果你玩興大發，莊園主人還會提供剪刀，讓你實地感受採摘的樂趣，色彩繽紛的可可果則可留作紀念，成為當「一日可可農」的最佳見證。

倘若你是饕客，別客氣，請立馬撬開堅硬的果殼，直接品嚐可可果肉，這時你將訝然，原汁原味的可可，味道酸酸甜甜，有點像山竹，和最後做成的成品巧克力，竟然天差地別。

如果你想親手做巧克力DIY，屏東各家可可莊園，也都各顯奇招。

例如福灣巧克力，以親子共製為賣點，可以將不同色調的巧克力任意搭配，進行彩繪創作，巧克力表面還可以點綴櫻花蝦、堅果等食材，製作出獨一無二的成品。

至於恆春的阿信巧克力工廠，則以製作「巧克力髒髒包」為招牌。遊客切開麵包，塗上厚厚的卡士達醬做為餡料，再把香甜的巧克力醬塗滿麵包的外層，最後在表面灑上略帶苦味的巧克力粉，髒髒包就大功告成。

離萬巒豬腳街僅僅一公里之遙的可茵山可可莊園，則每小時都有DIY課程。在這兒，遊客以圓形餅乾為基座，只要用抹刀把餅乾加上黑色巧克力打底，再用竹籤沾白巧克力進行妝點。工序簡單，讓人成就感十足。

至於TC巧舖，則傳授最正宗的生巧克力製作法，從融化巧克力磚、混合鮮奶油，加熱攪拌，到最後倒入容器塑型，都能一手包辦。成品經過短時間冷藏後，就能帶回家。

誠如電影《濃情巧克力》，甜點店老闆薇安用一顆顆巧克力，滿足了鎮民的味蕾、甚至融化了人們的心靈，意謂著巧克力擁有無可言喻的神奇魔力。

下次到屏東，千萬別錯過巧克力之旅，不要錯失令人魂牽夢縈的好滋味。

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【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。
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