親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

考完對答案！108大學指考 英文試題解答(含非選)

不務正業男子Ayo：勇敢單飛 是為累積回鄉的能量

2019-07-02 10:44遠見

【文╱高宜凡】

分享

大清早，台北101大樓附近的通化街菜市場，30歲的高承祐提著包包，到處採買、準備待會下廚的素材，沿路跟許多攤商老闆天南地北話家常，熱絡地就像是在這邊長大的鄰里街坊一樣。

其實，他是從北海岸漂來的基隆遊子，兩年前放棄了正職工作，踏上一個人的料理創作旅程，除了在社群媒體上分享而廣受注目，發表不久就突破三刷的書籍《台味便當》，更是他最新的代表作。

平凡的台味便當，暗藏有溫度的故事

「料理不是單純只有好吃，還可以讓你回憶生命中的重要時刻，想起你快要忘記的那些事，」高承祐知道，市面上已有大量同類型的食譜工具書，所以他想分享的不只是料理製作方式，還包括許多自己成長過程中、因料理而發生的故事。書籍出版後，媽媽告訴他看了眼眶泛淚，許多讀者也紛紛留言、按讚，直說這是本「有溫度的書」，讓人不由得回想起人生點滴。

比方，書中介紹「栗子燒雞便當」的那篇，高承祐提到小時候因為挑食，把不愛吃的菜偷藏起來，辜負了媽媽辛苦準備的美意，媽媽氣得要他改吃學校的營養午餐。之後，他才瞭解媽媽精心製作的暖心便當有多麼可口，只好回去央求媽媽，母子倆破冰的第一個便當，就是搭配涼拌四季豆、奶油蒜味烤玉米的栗子燒雞，當時他伴著淚水猛扒飯，幼小的心裡想著：「再也不要讓媽媽傷心了。」

說起來，會從事料理，跟高承祐的家學淵源有關。除了擅長此道的媽媽，他的阿嬤更是達人等級的作菜高手，還有自家菜園，讓他從小就吃遍閩南、客家、江蘇菜系等各路美食，笑說自己的嘴從小就被養刁、寵壞了。各種以料理為主題的電影、卡通、或書籍，更讓高承祐為之著迷。

為就讀大學，高承祐來到台北，展開一個人的旅程，他開始到餐飲業打工，逐漸愛上在廚房和料理台穿梭的工作節奏，畢業後也如願進入相關產業，有著亮麗頭銜跟穩定收入。但四年忙碌的日子過去，每天面對電腦螢幕跟無數行政表格，他發現自己的笑容變少了、熱情也在衰退，對往後人生出現無數問號。

　

靠料理尋回熱情，勇敢跳出舒適圈

尋回熱情的關鍵，同樣來自撫慰人心的料理。

在餐飲集團擔任人資的時候，因吃膩公司附近的店家，高承祐嘗試重拾鍋鏟，下班回家做晚飯，並自備隔天到公司吃的便當。他開了Instagram 帳號「不務正業男子Ayo」，除了分享上班族男子的便當創作，還有誘人的料理美圖，他還習慣搭配自己的日常感言和生活碎碎唸。

慢慢的，他發現，在家做料理、自備便當的人還真不少，有家長是為了健康和衛生，有人是為了興趣、還有人是為了紓壓，對於食物，大家總有談不完的話題，還有聊不完的人生故事。起初只是覺得好玩，沒想到短時間內就吸引超過1.8萬名追蹤者，讓他受到不少關注，還被廠商邀請參加市集活動，在兩小時內賣光100份沖繩風味的黑糖燉肉便當。過程中，他感覺找回了當年在廚房裡悠然自得的快樂。

兩年前，高承祐收到經紀公司邀約。要放棄有固定收入的穩定工作，一開始讓他天人交戰，準備發出婉拒訊息的那天，對著辦公室的電腦和擱置大半年的企劃案，「真的要一直這樣下去嗎？」為回答這個疑問，他決定大膽踏出舒適圈，從此告別朝九晚五的上班族生活，成為全職的自由料理工作者。

為充實一度荒廢的料理基本功，他回家跟母親學做菜，向阿嬤討教家族食譜。「其實最難的就是家常菜，不但要乾淨俐落、還要邊做邊收！」走上這條路後，高承祐才知道，小時候在電視上看的傅培梅老師有多麼厲害，簡直就是素人自學成功的經典案例，啟發了後代無數台灣人對料理的熱忱。

從基隆漁港出發，在台北這座都會求學、工作了十多年，高承祐想用料理傳達的，不只是餐桌上的家常味、菜市場的人情味、還有濃郁的鄉愁滋味。「有一天，我一定會回去！」他自信地說。　

分享

【本文摘自《遠見雜誌城市學》】　

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

相關新聞

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

直擊台灣、越南、印尼、緬甸 供應鏈下南洋

2019-07-02 10:37

多元特色力抗大都市 五小城擠進全台前十強

2019-07-02 10:36

跨出同溫層、做自己 朱立倫︰我是台灣穩定的力量

2019-07-02 10:35

吃喝玩樂一次滿足 大人小孩嗨翻天 暢遊親子飯店 樂一夏

2019-07-02 10:34

解密小編「空戰兵法」！教縣市長如何接地氣？

2019-05-31 16:26

六首長同摘5星 老將實力強、新科挑戰嚴峻

2019-05-31 15:29

圈粉第一、體驗至上的年代

2019-05-31 14:04

不要叫我瑪麗亞 請叫我的名字

2019-05-31 14:03

世界變化太快太複雜 快樂再成新顯學

2019-05-31 14:03

會員經濟4.0 養出你的超級粉絲

2019-05-31 14:03

從霸氣總裁到總統參選人 郭台銘的五大轉變

2019-05-31 14:03

專注核心創新 CSR讓企業贏在未來

2019-05-03 09:20

米其林接地氣 更有台灣味

2019-05-03 09:20

辜仲立：深耕兩岸、拓點東協 2019才是黃金十年新起點

2019-05-03 09:20

台灣年輕人漂日進行式

2019-05-03 09:20

廢水與雨水循環再生 黑水煉金「解全球的渴」

2019-05-03 09:20

日本勞動力缺口大 台青吹起漂日風

2019-05-03 09:20

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

超級業務員韓國瑜 炒熱新高雄

2019-04-03 13:30

吳清友精神貫穿誠品 吳旻潔：父親仍在everywhere

2019-03-07 15:41

星級主廚瘋台北

2019-03-07 12:08

金融業向跨領域人才招手 最愛資工、人文數理第二

2019-03-07 12:08

教育新南向政策變調 從四贏變全輸？

2019-03-07 12:07

Joeman擄獲141萬粉絲 「要讓討厭我的人很沮喪」

2019-03-07 12:05

我世代 新務實革命

2019-03-07 11:57

5+2產業領航 電機、工程、資訊看俏

2019-03-06 13:18

香港來台攻讀藝文表演 蔡思韵：打破重組找回自我

2019-03-06 13:17

成大五連霸、北科大奪第三 私立大學拚改革名次翻升

2019-03-06 10:52

高薪帶動技職榮景再現 環工、海事招生逆勢成長

2019-03-06 10:51

蔡康永：自律比選大學重要 討厭的科目也要能All Pass

2019-03-06 10:51

物聯網薪酬平均逾6萬 新農業平均可領46K

2019-03-06 10:50

電動車接棒燃油商機 台灣能再創新二輪奇蹟？

2019-02-01 12:54

張忠謀退休、她卻更忙碌 張淑芬鼓舞企業接力傳愛

2019-02-01 12:54
看更多

熱門文章

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V

2019-06-27 08:51

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

連續20年報酬率超過44％ 軟銀孫正義正在投資哪些公司？

2019-06-26 09:17

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

中國想拉下蔡英文得靠柯P

2019-06-27 08:49

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:18

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 08:44

讀原文小說培養英語力 高中生多益975分

2019-06-21 11:34

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:24

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:45

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 08:50

唱卡拉OK恐挨告？擬修著作權法解套 卻點燃樂壇怒火：「要音樂人吃土嗎」

2019-06-25 11:36

5G強強滾 誰是大贏家？

2019-06-27 11:18

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39

上司讓你害怕? ──請教瑪德蓮

2019-06-27 08:54

別再整天小白鞋啦！2019夏天必備5大「奶茶色」鞋款推薦

2019-06-30 16:00

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 08:53

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

G20看科技戰眉角 美國打華為碰到超強反擊力

2019-06-27 11:41

趨勢大調查／從教授到學生 都具備動手做的能力

2019-07-01 09:44

數位貨幣概念股 藏著值錢彩蛋

2019-06-27 13:11

台灣窮小子 如何翻身成為中國汽車熱壓模具大王？

2019-06-27 11:06

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

用英語閱讀開啟視野 培養邏輯思考與溝通能力

2019-06-21 11:34

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 14:39

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top