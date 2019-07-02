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吃喝玩樂一次滿足 大人小孩嗨翻天 暢遊親子飯店 樂一夏

2019-07-02 10:34遠見

【文╱廖君雅】

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又到了放暑假季節。不少父母正頭痛要帶孩子到哪裡「樂遊一夏」？

《遠見雜誌》參考各大討論區、排行榜，發現親子飯店已蔚為風潮，住宿費甚至高達上萬元。這種玩法魅力何在，讓家長心甘情願掏腰包入住？

近幾年來，現代小家庭的親子旅遊商機逐漸被看見。家中有小孩的父母，平日忙工作，遇到假期，則必須滿足孩子休閒遊樂的需求，常常感到壓力更大。此時，若能找到讓大人愜意放鬆、又能兼顧孩子安全遊樂的度假場所，可謂一舉兩得。

在此前題下，飯店業者觀察，「兩大一小、四大一小」的二代、三代共同出遊模式已成主流。換句話說，在少子化趨勢下，「孩子寶」們出遊衍生的周邊商機，不容小覷。

即便親子住房的平均房價比一般房型貴上兩三成，年輕爸媽們考量度假品質，依然趨之若鶩。飯店業開始使出渾身解數，無論是結合人文特色、主打在地食材、結合溫泉或天然景觀，甚至以「一站式吃喝玩樂全包」為號召，吸引家庭客層。

說起國內親子飯店的始祖，正是2012年啟動轉型的宜蘭蘭城晶英酒店。晶英一推出兒童專屬車道的大型遊樂園「芬朵奇堡」，就深獲小朋友喜愛。意外開啟「親子飯店」風氣之先河。

蘭城晶英董事長吳聲怡坦承，當時並不被同業看好，但「數字會說話」，改裝隔年迄今，平均房價從4000元成長至9000多元，「數字從沒掉過，也沒有受到景氣影響」。

原本，就以家庭客層為主的新竹關西六福莊生態度假旅館，由於緊鄰六福村主題遊樂園和野生動物園，與動物近距離接觸是最大特色，本就吸引小朋友。

隨著親子旅遊的需求高了，先前注重家庭客層的飯店也不斷更新設備或引進卡通元素，以開發新客源。

台南和逸飯店 推卡通頻道主角彩繪

例如四年前開業的和逸飯店台南西門館，為國泰飯店觀光事業旗下的自營品牌，營運不久，就在台南都會區的一級戰區站穩陣腳。當時，和逸特別開闢戶外500坪的奇趣操場，更引進全台第一座親子小火車，打響親子飯店名號。四年來，家庭客層占八成，每年顧客平均回流率為35％。

今年更斥資3000萬元，與美國卡通頻道（Cartoon Network）攜手合作。國泰飯店觀光事業行銷公關協理顧浩齡表示，這次雙方簽三年獨家合約，讓人氣卡通明星融合在地元素，當小粉絲「朝聖」入住時，處處可見「飛天小女警」「探險活寶」和「熊熊遇見你」的身影。客房廊道也有卡通明星融入在台南神農街漫遊的彩繪，處處都是拍照打卡點。

不僅硬體設施，為注入更深度的互動元素，雙方也密集討論，帶入更多經典橋段，例如卡通劇中，飛天小女警最喜歡吃煎得酥脆的培根，孩子用餐時，也會看見餐檯上有飛天小女警喜歡的「酥脆培根」，不僅讓孩子有「身歷其境」的體驗，也增加用餐樂趣。

今年4月，全新改裝的和逸飯店台南西門館已對外營業。改裝前平均住房率約六成，平均房價3500元；總經理莊琬華已訂下年度目標，改裝後提高房價15％，住房率提升兩至三成。

花蓮瑞穗酒店 闢大坪數親子別墅

連新飯店也群起增設相關設施。今年3月開幕的花蓮瑞穗春天國際觀光酒店也訴求親子主題。在館內闢大坪數的親子別墅，每間房型不僅彩繪卡通吉祥物、提供積木和紙牌玩具等，還設置「挑高溜滑梯」，讓孩子們即便待在房間內，也能盡情跑跳玩樂，一泊二食平均最低起價為1萬1000元。

天成飯店集團行銷公關總監趙芝綺指出，飯店腹地廣大，一開始就因應四季變化而規劃設計，也與國際知名悅榕莊集團旗下的Angsana Spa合作，特別提供親子SPA服務。

今年暑假，理想大地也首度引進國外時興的野奢露營，僅六個帳篷，一天住飯店、一天住帳蓬，專人帶領劇場體驗和親子活動。「我特別希望三五成群的家庭好友一起來玩，共同創造親子度假的回憶，」花蓮理想大地渡假飯店總經理林保羅說。

但是，專家也提醒，若一窩蜂投資硬體，不僅成本高，喜歡嘗鮮的消費者很快會失去興趣；飯店也要注意，當學齡前兒童長大了，還有什麼課程跟活動可以滿足「大小孩」的需求。

擁有35年經歷的林保羅強調，無論硬軟體如何推陳出新，關鍵還是在服務，如何營造氛圍和質感，讓顧客留下美好體驗。

商研院經營模式創新研究所副所長李世珍分析，不一定要有豪華大氣的硬體裝潢。例如屏東縣的小墾丁渡假村，以星空、生態導覽做為號召、讓大人小孩都能體驗焢窯樂趣。父母親陪伴在孩子身旁，還能述說自身的童年故事，深化彼此情感。

李世珍指出，家庭旅遊決策者大多為女性，他們重視精神的愉悅，會更在意隱性細節和服務需求。「重點還是在服務，」李世珍一再強調。

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【本文摘自《遠見雜誌》；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

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