多元特色力抗大都市 五小城擠進全台前十強

【文╱李建興】

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2019年《遠見》縣市總體競爭力評比出爐！今年第一領先群同樣不再由六都獨占，包括新竹市、台東縣、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣都搶進十名內，竹市、台東更搶前三名，聲勢直逼台北市。九大構面仍是台北市獨大，拿下五項冠軍，台東則拿到兩座榜首。

繼每年6月《遠見》發表一年一度的「縣市長施政滿意度調查」後，每年7月《遠見》再蒐集政府各主管機關的統計數據，藉由分析評比，進行「縣市總體競爭力大調查」，深入客觀檢視地方施政實績。

今年調查以經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政，及社會福利等九大構面進行評鑑，共102個細指標。

至於離島三縣市：澎湖、金門、連江，因資料不齊全，不列入評比。

總排名〉整體競爭力

小城進步大 彰、宜入前十

去年調查結果，前10名都是大城市的天下，今年卻呈現小城當家。台東、嘉義市、彰化和宜蘭分占第三、五、九、十名，而彰、宜兩縣若與去年相比，皆前進四名，使得高雄市活生生地被擠出10名外，屈居第12名。

新竹市由2015年總排第八，一舉成為今年亞軍，是四年來最有進展的都市，而高雄市在競爭激烈下，從四年前第七名，後退五名，值得警惕。

至於資源占優勢的台北市，總排名仍居龍頭，九大構面中囊括經濟、教育、環保、醫衛、生活等五項冠軍；台東拿下治安、公安雙項冠軍；至於台南、新竹市則各自分別在財政、社福奪魁。

指標1〉經濟與就業

北市掄元 屏東、台東進步

在「經濟與就業」構面，除了台北市穩占龍頭，在14項細指標中拿到七項冠軍，今年名次進步最多的是屏東縣，較去年大幅前進四名。屏東縣長潘孟安表示，屏東近年致力招商，營利事業家數從2011年底3萬4842家，去年底已達3萬9515家，成長13.41％。

台東縣進步卓著，從2015年第17名，今年挺進前十。上任半年的縣長饒慶鈴努力構思農產品的新產銷模式，不久前還組團到大陸考察新零售，了解「線下—線上—線下」的運作，盼複製到台東。嘉義市長黃敏惠則開心分享，嘉義市正積極推動「甜蜜產業（咖啡、甜點等）」，開發散步地圖、體驗課程，如「20間嘉義下午茶必吃攻略」就由網紅林鮭魚及Yahoo TV宣傳，觀看人次分別達10萬及17萬人次。

指標2〉教育與文化

嘉市風光 台中、新北精進

今年「教育與文化」榜，以嘉市最為風光，由去年第14名一躍為季軍。台中市、新北市也不遑多讓，各自比2015年進步四名與六名。

新北市長侯友宜說，新北市許多校舍是早期興建，出現鄰棟伸縮縫留設不足、混凝土氯離子含量過高、結構耐震能力不足等問題，市府全力改建，53案已完成42案，另有11案進行中。

台中市長盧秀燕則發揮媽媽特質，關懷中輟生。台中幅員廣闊，中輟生相對較多，市府將梧棲區梧南國小舊校舍活化，建置暫時「住宿型」實驗學校，結合長青快樂學堂，以老少共學模式教學。

雲林縣今年雖滑落六名，但縣長張麗善力挽狂瀾，推行縣內國中、小教室裝設冷氣政策。她指出，新加坡前總理李光耀曾指出，新加坡天氣那麼熱，是靠「冷氣機」才讓人民工作有效率，雲林天氣常超過30度，希望加裝冷氣，改善教室，能讓學生學習進步。

指標3〉環保與環境品質

中部縣市受挫 北台奪佳績

受空汙影響，中部各縣市的環保成績明顯弱勢，全排在10名後，而桃園市則是改善績效最好，從2015年第19名，攀升至第四；台南市則拿到最佳進步獎，從去年12名前進五名。

台南市長黃偉哲發出豪願，希望到2021年時，要達到「無嚴重汙染河段」，他每年將訂定汙染削減目標，並從民生、事業及畜牧三面著手。

環保做最好的台北市，市長柯文哲表示，為推進無塑生活，北市率先公告「兩袋合一」，自去年起，台北的超商、超市及量販店販售購物用塑膠袋均應為環保兩用袋，預估每年減少2000萬個塑膠袋。

指標4〉治安

花東兩樣情 新北六都第一

治安的排名十分有趣，同是為位東部，台東居榜首，花蓮敬陪末座，呈現花東兩樣情。

在治安11項細指標中，台東獨得五項第一。台東縣長饒慶鈴表示，該縣採取預防宣導工作，達到有效嚇阻犯罪，並強化偵查能量，以提升破獲率。

新北市是六都中治安第一。警界出身的侯友宜，做過八年副市長、如今擔任市長，應已進行不少治安建置。

指標5〉公共安全與消防

六都吊車尾 竹市逐年攀升

公安與消防向來為都市之痛，果然今年的最後六名，全由六都包辦，而前三名則由三個農業大縣：台東、南投和花蓮囊括。

進步最多的是彰化縣，由去年第16名，擠進前十大。彰化縣長王惠美表示，由於台灣宗教活動盛行，而民俗活動習慣燃放大量爆竹煙火，容易造成空汙及噪音，因此彰化在今年大甲媽祖遶境時，訂定爆竹煙火管理，派員至商家、宮廟廟宇宣導，還運用社群網路宣導。

新竹市則是四年來公安名次進步最多的，從2015年第19名，挺進第五名。新竹市長林智堅表示，市府致力增進市民參訪消防博物館，以強化防災意識。甚至爭取到文化部的「前瞻基礎建設計畫—博物館與地方文化館升級計畫（文化資源司）」中的多項補助。

指標6〉醫療衛生

花蓮大躍進 嘉義成效明顯

台灣的醫療資源向來存在城鄉落差，「醫療衛生」榜六都都擠進前段班，不過後山花蓮，今年較去年大幅進步八名。

花蓮縣長徐榛蔚發揮女性首長特質，對於婦女照護尤其用心，辦理高風險孕產婦試辦計畫，至今共有10家產檢醫療院所加入產前照護，13鄉鎮市衛生所及花蓮縣助產師公會則進行產後照護，從去年10月到今年3月共完成201案，收案管理嬰兒存活率為100％（嬰兒103名）。

老人人口最多的嘉義縣，縣長翁章梁說，該縣率先全台，首創「健康趴趴go 3+1 行動醫療列車服務」，與大林慈濟醫院合作，將醫療服務推展至各個鄉鎮，獲得民眾肯定。

指標7〉生活品質與現代化

桃園奪冠 彰化異軍突起

在生活品質與現代化指標上，彰化在13縣市排行衝上第一；桃園市則連續兩年拿下榜首，尤其在12項細指標中，四項奪冠。

市長鄭文燦分享，桃園從2015年就發行桃園市民卡，至今年3月已突破133萬張，整合31項功能，如市內客運買一送一、公共自行車、學生乘車補助、愛心計程車、停車繳費、市立圖書館借書等。

苗栗縣在生活構面則表現委屈。縣長徐耀昌計畫推動智慧城市，透過校園介接臺灣學術網路（TANet），使所有偏遠地區均享有與城市相同之優質E化服務。同時建置便民網站及App，如苗栗縣地政e便利App、警政App。

基隆市雖各方面條件不如雙北，不過都計背景出身的市長林右昌，心中有藍圖。

基隆市府將整建基隆二處大型公園，包括基隆市中心的中正公園及七堵區的百福公園，其中中正公園兒童遊樂場將依其高低起伏的地形，設置多個特色溜滑梯，再造「希望之丘」，林右昌盼打造成為全台最有趣的兒童遊戲場。

指標8〉地方財政

竹縣優化快 台南民眾有感

各縣市財政健全狀況在今年有較大改變，前三名全部換將，位居第一的台南，由去年第五名爬升上來。

台南市長黃偉哲一上任就面臨房屋稅調漲考驗，但他正面以對，不僅提早召開不動產評價委員會，並決議2020年起，將2001至2016年興建的房屋調漲歸零，受惠戶數達11.19萬。

不過四年來，財政優化最快速的是新竹縣。縣長楊文科強調，他將靈活財務操作，透過轉貸減息，以低利還高利，去年債息支出決算數2.11億餘元，較上年度減少達14.38％。

台中市長盧秀燕過去長期擔任立院財經委員會委員，深知財政對施政的重要性，上任後成立財政永續推動委員會，檢討開源及節流方案，以解決困境。

指標9〉社會福利

竹市有亮點 花蓮成長卓著

最後是社福面向，今年奪冠的是新竹市，市長林智堅對「愛享冰箱」津津樂道。去年元旦至今年4月30日已設立9個愛享冰箱據點，服務人次超過10萬人，並已分享2萬4364公斤食物。

花蓮縣則進步五名。縣長徐榛蔚表示致力開辦長青大學，108年起試辦必、選修課程，讓長青長者揹著大學書包上課，計畫年底將辦理全縣長青大學結業典禮暨成果展，讓長者體驗並獎勵銀髮樂活終身學習的精神。

至於同是東部「花木蘭」聯盟的宜蘭縣，縣長林姿妙有鑑於宜蘭氣候潮濕多雨，寢具衣物不易乾燥，易引發過敏原、塵蟎及病菌滋生，使得失能長期臥床等弱勢民眾健康受威脅，已購置3輛「行動乾燥消毒車」，提供經濟弱勢者使用。

政務推動是全方位的，九大面向、102個指標，仔細盤點，應能抓出施政亮點及盲點，值得各縣市參考。

【2019年縣市競爭力調查方法說明】

1. 本調查以九大面向進行競爭力評等，今年除了針對原有細項指標進行檢視與調整外，另外也將「2019年縣市長施政滿意度調查」中民眾對於八大政策面向的表現分數加入評比。因此，2019年的評比面項分別為14項經濟與就業、15項教育與文化、9項環保與環境品質、11項治安、9項公共安全與消防、15項醫療衛生、12項生活品質與現代化、7項地方財政、10項社會福利之細項指標，2019年的評比總共涵蓋102項細項指標。

2. 指標計算方法是將每一細項每個縣市的原始數據，轉為30至90分的標準化分數，各面向之細項加總後以算術平均數進行每個縣市各項目之排行，九大面向分數最後加總計算平均數則為總排名。

3. 資料來源：中華民國統計資料網、國家發展委員會都市及區域發展統計彙編、台灣運動資訊平台、公共圖書館統計系統、資源回收管理系統、教育部、文化部、交通部、財政部、衛生福利部、農委會水土保持局等中央主管機關。

4. 2019年的調查數據以2018年統計數字為主，部分項目為2017、2016年。

5. 金門縣、連江縣、澎湖縣由於數據不全，因此不列入評比。

九大項目細項指標：（註：共102項細項指標，紅字加底線為負指標）

一、經濟與就業（14）：勞動力參與率、失業率、就業者之教育程度結構—大專及以上、營利事業家數占總家數比例、營業中工廠家數、各縣市營利事業家數╱各縣市人口、營利事業銷售額、公司登記現有資本額、家庭收支—平均每戶可支配所得、家庭收支—平均每戶消費支出、老化指數、產業產值五年平均成長率、民眾對於經濟及就業面向分數、民眾對於觀光休閒面向分數。

二、教育與文化（15）：15歲以上民間人口之教育程度結構—大專及以上、平均每一教師教導學生數—國小+國中、借閱率、圖書館館舍總面積、每人購書費、每人出席藝文展演活動次數、國中小學生輟學率、國中小學生復學率、平均每一特教教師教導身障學生數—國小+國中、幼兒園就學占幼兒人口數比率、教育科學文化占總歲出比率、鄉鎮市平均社區發展協會數、人均文創產業營收總額、文化資產個數、民眾對於教育面向分數。

三、環保與環境品質（9）：平均每人環保經費、垃圾回收率、整體污水處理率合計、公共污水下水道普及率、平均每人每日垃圾產生量減少率、AQI（PSI）>100之日數比率、地方環保單位投入占支出比例、環保志工人數、民眾對於環保面向分數。

四、治安（11）：刑案發生率、刑案破獲率、犯罪人口率、竊盜案發生率、竊盜案破獲率、竊盜犯罪人口率、暴力犯罪發生率、暴力犯罪破獲率、暴力犯罪人口率、平均每人警政支出、民眾對於警政治安面向分數。

五、公共安全與消防（9）：每十萬人道路交通事故死傷人數、每萬戶建築物火災發生次數、每百萬人之每件火災死傷率、勞工保險職業災害現金給付人次、每十萬人消防人數、每十萬人義消人數、每萬人消防車輛數、每千戶消防栓數、民眾對於消防及公共安全面向分數。

六、醫療衛生（15）：每萬人口執業醫事人員、每萬人口病床數、醫院病床數成長率、平均每一執業醫師服務之病床數、平均每一護士服務之病床數、每萬人救護車輛數、醫療保健支出占政府支出比率（年度）、嬰兒死亡率、每十萬人法定傳染病患者、成人肥胖率、規律運動人口比率、簽署預立醫療決定人數、18歲以上成人目前有吸菸率、營業場所衛生稽查合格率、民眾對於醫療衛生面向分數。

七、生活品質與現代化（12）：每萬人公園、綠地、兒童遊樂場、體育場所及廣場面積數、自來水供水普及率、家庭現代化設備（每百戶擁有數）—行動電話、家庭收支—自有住宅比率、平均每人居住面積、平均每戶書報雜誌文具支出占消費支出比率、道路里程密度、使用電信服務上網普遍程度、人口自然增加率、人口社會增加率、電動機車補助輛占機車登記輛比例、民眾對於道路交通面向分數。

八、地方財政（7）：自籌財源比率、自籌財源成長率、人均統籌分配稅收入、人均負債數、人均負債增加率、地方稅收成長率、三年歲入及歲出餘絀平均增加率。

九、社會福利（10）：老人長期照顧及安養機構每位工作人員服務老人數、機關定額已進用身心障礙者人數占定額應進用人數比率、社會福利工作人員占全縣（市）人口比率、志工人數占15歲以上人口比率、平均每人政府社會福利支出淨額、身心障礙福利機構核定安置住宿及日托人數占身心障礙人數比率、接受婦女福利服務人次占女性人口比率、平均市民受到志工服務之時數、輔具資源中心服務使用狀況與身心障礙人口數之比率、獨居老人服務人次占列冊獨居老人人數比率。

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