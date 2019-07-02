直擊台灣、越南、印尼、緬甸 供應鏈下南洋

【文╱林鳳琪、邱莉燕】

分享 facebook

中美貿易戰一波又一波，許多跨國企業已經發現，「大陸製造」真的回不去了！《遠見雜誌》深入剖析，高階回流台灣、中低階布局南洋，已成台商最佳解方。除了台商正在大挪移，其他國家的跨國供應鏈也正在下南洋，前進東南亞。

《遠見》團隊直擊，今年截至6月21日，台商返台擴產共3864億元，全台各工業園區，從高雄和發、嘉義大埔美、台中、桃園各工業區，瞬間冷門大翻身。

《遠見》團隊並前往越南、印尼、緬甸等地採訪，帶回第一手觀察。發現越南已成為外資投資最熱國，FDI比去年同期成長七成；印尼政經情勢穩定，和碩、寶成、聚陽都選中印尼分散產能；緬甸則是由政府主導拚經濟，成為人力密集傳產的最佳聚點。

供應鏈下南洋，企業的真實狀況與心聲如何？企業又如何在貿易戰中逆勢求生？

「客戶一句話，不轉移產能就轉單，你說，我們能不走嗎？」6月初，《遠見》記者與人在蘇州的台商通電話，他語帶無奈地說。他的公司做感測模組，在大陸無錫、南昌都有工廠，客戶主要是美國公司。

去年中美貿易戰一開打，一家美系品牌就率先要求他，必須在中國以外地區增設備援工廠，「當時氣氛還沒這麼緊張，沒想到，今年3月，就緊急要我們將產能轉出，還說，愈快愈好！甚至強烈暗示，如果我們做不到，就考慮換其他供應商。」

台商紛紛驚醒覺悟 「中國製造，回不去了」

他們唯一競爭對手是一家大陸廠商，已到越南設廠。雖然他自認技術更好，良率高出對手三成，但美國不讓中國製造了，「若涉及高科技、資安，中國製造更是一點機會也沒有！」「我們不轉移產能，只能眼睜睜看訂單被拿走。」

祭出追稅手段 大陸防業者出走

幸好，當初西進時，這位台商的林口舊廠房還留著，最近他決定先把部分設備搬回台灣。但大陸也風聲鶴唳，為防堵業者出走，祭出查稅、追稅等手段，「我看，就連要把機械設備搬回來，都不容易……」蘇州台商愈說愈無奈。

「就算關稅談判和解，中國製造的榮景，也回不去了！」另一位身經百戰的70多歲台商，一路觀察中美貿易情勢，下了這個結論。

他分析，表面上美國是為了縮小貿易逆差開戰，骨子裡就是「老大打老二」。過去美國曾這樣對付日本，結果日本經濟失落了近30年；這次對中國，也不會短期結束，可能5年、10年，甚至更長！

去年貿易戰剛開始，台商還普遍觀望，但現在大多覺悟，不管結果如何，勢必得準備中國以外的產能，雞蛋不能放在同一個籃子裡。

嚴峻情勢下，「分散產能」已是唯一活路！「這陣子，很多蘇州台商都在移動產能，能回台灣最好，不然就去東南亞。大陸工廠還留著，只是產能分散了，」一位蘇州台商說。

非紅供應崛起 台商轉型契機

英業達董事長卓桐華也分析，若未來變成「一個世界，兩個系統」，當然兩邊都要靠，「選邊站，是愚蠢的行為。」英業達也早有準備，除了緊急擴增台灣產能達3倍，備援的馬來西亞檳城廠，今年也開始出貨。

面對變局，卓桐華信心滿滿，「台商的應變能力，真的很強！」

過去，中國製造像漩渦，不管願不願意，都被吸進去；如今，這股力量，正在裂解！

喊出打造「非紅供應鏈」，在大陸以外重新建立供應鏈版圖的行政院政務委員龔明鑫直指，這次是台商轉型的最佳機會！

他解釋，過去所謂的亞洲供應鏈，從日本、韓國、台灣，再轉到中國、東南亞，每個國家在供應鏈分工上都扮演一定的重要角色。但自從中國改革開放後，紅色供應鏈崛起，「它就像個漩渦，所有能量全被吸進去，台灣在供應鏈的分工角色也沒了。」

加上中國政府對於AI、5G、未來科技，補貼更是毫不手軟。聚陽董事長周理平以自家開發中的智慧衣為例，在中國，這是政策明訂重點發展項目，不只補助研發專案，就連參加研討會的差旅費都全額補貼，還不限名額，「發展很快，未來會很可怕。」

龔明鑫分析，尤其「中國製造2025」一宣布，等於最後一哩路，都集中在中國，再賣到美國，這讓美國更焦慮。

不過，這波遷徙潮，貿易戰僅是最後的推力，主要關鍵仍是，中國廉價製造成本優勢不再。龔明鑫分析，過去十幾年來，大陸陸續推出勞動合同、騰籠換鳥、五險一金等政策，很多台商早就想走了，只是下不了決心，一直拖延，這回川普一記重拳，成為最後的關鍵推力，紅色供應鏈逐漸裂解，推了台商一把。

只是，相較於東南亞，台灣不管是購地建廠、人力等都不便宜，加上台灣是貿易孤兒，很少國家跟台灣簽署FTA，並不是每一家企業都適合回台灣。

經濟部長沈榮津也承認，台商供應鏈遷徙，高階可以回台灣，例如高科技關鍵零組件，涉及資安，一定要留在台灣。中低階最好去東南亞，才是最好的布局。

大馬對台釋善意 願攜手組聚落

龔明鑫透露，自從貿易戰開打後，東南亞各國也紛紛看上台商，去年就密集來台，洽談合作，建立「非紅供應鏈」。他們深知，只要掌握關鍵台商，上下游供應商跟著移轉，產業聚落形成，就會帶來就業機會、稅收、經濟發展。

《遠見》獨家掌握，鄰近馬來西亞檳城的吉打州，已劃定2000公頃，希望與台灣政府、產業，合作打造所謂的「非紅供應鏈」聚落。據了解，台灣政府也積極「揪團」中。

越南政府也積極對台灣優質企業招手，創辦公司58年的建大工業總裁楊銀明就體悟頗深。

走進建大工業位於彰化員林的全球總部，牆上掛滿了全球各地的工廠照片，包括斗六、深圳、昆山、天津、越南、印尼和美國，楊銀明每回巡廠，幾乎是半個地球跑透透。

布局東南亞 長鏈管理新課題

「越南政府給我們很好的優惠，」楊銀明欣喜指出，越南准許新廠與舊廠隸屬同一家公司，可以用舊廠累積盈餘投資新廠。換句話說，不用再勞煩台灣母廠再設一家新公司匯入資金，既省匯損又省時間。

儘管健身器材不在前三波2500億美元的課稅產品內，但健身器材大廠喬山為了分散風險，除了回台，也首期砸下1200萬美元，在北越北寧順成工業區設廠，今年4月23日動土興建。

歷史總是驚人的相似，喬山在北越蓋新廠，如同2001年西進大陸一般。董事長羅崑泉的掌上明珠、喬山業務副總經理羅雅芳被派去上海，8年後才回到台灣。在大陸，4個月能蓋好新廠，北越則要抓8個月。

在越南建廠這段時間，羅雅芳感受強烈的是，幫忙蓋廠的建商應接不暇地接待大陸新客戶，一個比一個出手更闊綽，進度更紛紛要求提前。

羅雅芳評估，越南當地供應鏈約可供給五成的零組件，其餘在北越找不到的，便由上海廠透過海運過來，再尋求珠江三角洲的電子物料商走陸路供應。

只是，對不少中小型台商來說，很難具備如建大、喬山這樣分散產能的能力。

中小企業產能難分散 「斷鏈」將無可避免

輔導台商全球布局多年的KPMG策略長林恒昇指出，「電子五哥分散產能，可能五地設廠，但那些中小型供應商，可能嗎？」光他接觸的台商，就有高達三成私下透露，「走不了，打算做到無法做，就乾脆關廠或賣掉。」

林恒昇進一步解釋，「這些台商並非經營能力差，他們有獨家技術，獲利比很多『毛三到四』的電子業都好，只是產能分散，購地建廠，動輒十數億，對他們而言，就像打掉重練，風險實在太高。」

一位電子業負責人也承認，某些關鍵零組件衛星廠，因為成本、管理，種種原因，想移也移不出來，「斷鏈，將無可避免。」

和碩集團董事長童子賢也表示，未來，像中國這樣一廠十幾萬工人的模式，不可能再有。「產能分散、短鏈供應、長鏈管理」將是台商未來得面對的課題。

中越邊境新模式 台商自行車供應鏈找解方

6月10日，中越邊界氣勢磅礡的友誼關，一個台商高層參訪團神祕出現。這團10餘人，包含台灣上市公司董事長和台廠的大陸總經理，盡數來自自行車製造的上下游大廠，包括鏈條、輪胎到整車等，總市值加總上千億元。

行程安排很特別。一連五天，先在大陸邊境小城憑祥市參訪，再到越南境內諒山市視察。

帶隊的佳日科技董事長簡永昌很興奮。提供台商從選址、營造到機電一條龍服務的他表示，這幾家台灣上市公司，2019年第一季出貨到美國，總共衰退了200多億台幣，所以非常急切，想在大陸以外建新廠、避關稅，正在探索一種全新的生產模式：「邊境雙國聯合製造。」

也就是，在大陸邊境的工業區，生產50％，持續善用大陸技術較佳的人才。再運到越南的邊界生產50％，善用免稅優勢，拿到越南的原產地證明，外銷到美國。

如果可行，就堪稱兩全其美，他們會在友誼關附近組建起一個全新的自行車聚落，面積有500公頃之大。

簡永昌表示，已有一家台商要求70公頃，已在憑祥找好地了，越南這邊正在找，兩邊同時要蓋廠。

台商的靈活彈性，在邊境雙國聯合製造的新模式中顯現無遺。

分享 facebook