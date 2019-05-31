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從霸氣總裁到總統參選人 郭台銘的五大轉變

2019-05-31 14:03遠見

【文╱陳育晟】

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過去這一個多月來，郭台銘的身分不再是跨國企業總裁，而是總統參選人，郭台銘的轉型像是「颱風」般橫掃政壇，民調逐漸上升的他，真的能再創人生高峰嗎？

4月30日早上，台中天氣豔陽高照。位在台中市北屯區的日本料理餐廳裡，氣氛熱烈，擠滿穿著華服的菁英工商婦女協會成員，還有全台媒體及六台SNG車停放在餐廳外。

這一天，是郭台銘宣布參加總統初選後第一次到外縣市跑行程。一位頭髮灰白、家住附近的老伯向前嗆聲，「郭先生你來這裡，害SNG車在外面排放廢氣，把我家搞得烏煙瘴氣！」只見現場面面相覷，深怕郭台銘大動肝火。還好他不為所動，繼續掛著微笑往前行。連媒體也私下討論，「郭總統候選人」真的不一樣了，揮別往日霸氣形象，取而代之的是更多微笑和鞠躬握手。

第一個轉變〉選戰鐵三角＋台大幫團隊

促使「霸氣郭董」往「微笑郭總統候選人」改變的第一股力量，是來自於由永齡基金會執行長劉宥彤、郭台銘競選辦公室、鴻海代理發言人黃欽旻所構成的鐵三角團隊。

團隊的核心，是被郭台銘描述為「天不怕、地不怕」的永齡基金會執行長劉宥彤，一襲浪漫捲髮、化著淡妝，思緒與口條均很清晰，是少數可以完整解讀郭董的理念與想法的人。

劉宥彤2015年擔任永齡基金會執行長前，曾服務於奧美公關。一位在鴻海服務逾30年的老臣形容，「就只有她能讓董事長冷靜下來。」

4月10日，郭台銘到東京參加會議，利用兩小時議程空檔，前往皇居賞櫻，正逢日本5月1日更換年號為「令和」，他立刻寫了一首詩送給夫人曾馨瑩，還告訴她「我做大事，妳照顧家庭，我會陪妳做妳想要的小幸福。」

「可以感覺到他內心一直不斷在掙扎，」劉宥彤觀察。她猶記，清明節郭台銘被目擊在最愛的牛肉麵店金春發吃麵時，依然三緘其口，但台大國發所畢業、曾參與國民黨政治活動的亞旭電腦發言人馬仲豪，立刻和她聯繫，看能否幫上忙。

「那時候（我）戒心很重，心想這個人可能是來騙的，」劉宥彤以「沒有參選打算」一語帶過，但馬仲豪每天仍會看郭台銘新聞，積極給劉宥彤建議。

4月10日，人在日本的郭台銘寫了一首詩給太太，並轉貼給劉宥彤。劉宥彤直覺不對勁，就約了馬仲豪談，準備組織團隊。

一週後，馬仲豪介紹台大國發所學弟汪興寰、心理系學妹李芸樺等人進入郭董競選團隊。這兩個人去年幫台北市長參選人、台大政治系教授李錫錕經營「Power錕的紙牌屋」粉絲頁，粉絲人數最高曾達逾70萬人。

正因為有一群選戰幕僚就位，讓郭董的粉絲頁人數不斷攀升，民調追近韓國瑜。

第二個轉變〉憂國寄情於詩 家人終相挺

郭總統候選人的第二課，是說服家人。4月10日，郭台銘在日本皇居做了一首憂國憂民的詩給太太曾馨瑩。隨後曾馨瑩回覆「您雄心大志，不求名利，我也不求名利，只求家人寶貝平安、健康、快樂，簡單對我來說就是一種福氣。」

看到這些文字，郭台銘以為曾馨瑩同意，就沒再多和太太溝通。因此，4月17日郭台銘在國民黨中常會宣布參與總統初選時，「震撼了全家，不光是媒體或全部台灣人，」劉宥彤描述。

4月25日，曾馨瑩赴日本旅行，但郭台銘卻半開玩笑自曝妻子因反對他參選而離家出走。和曾馨瑩情同姊妹的劉宥彤解釋，曾馨瑩的意思是，「你好歹也要和大家認真商量，不是這樣隨便溝通，」並未明確反對參選。

其實曾馨瑩對丈夫的參選，選擇默默支持，除了每天幫郭台銘化妝，蓋掉臉上的黑斑，還帶著他到醫美診所打雷射除斑，郭台銘5月15日到台東時，臉上仍貼著美容膠帶。

除了曾馨瑩，郭台銘和前妻林淑如所生的大兒子郭守正，也陪著父親跑行程，被團隊稱為「暖男總務」。

4月中旬，競選團隊成立後，人數僅十餘人，郭守正奉父親之命加入團隊，協助處理行程。當父親推著祖母大安森林公園散步時，他也在旁撐陽傘。

郭守正表示，郭台銘是偉人型父親，不僅體力過人，還時常要求他幫忙多排活動。

馬仲豪認為，郭守正不只是「暖男總務」，還幫助團隊更貼近父親。甚至有時郭台銘太忙而無暇討論議題論述，郭守正會代父出席，以父親角度提醒細節。

至於母親初永真，則是郭台銘出外跑行程時，內心最大的牽掛。郭台銘形容94歲的母親，「總是對過去的事情記得比現在的事情更清楚。」只要有空，郭台銘總會推著母親輪椅，陪她出門散心，但母親時常會忘了兒子正在後頭推著他，於是郭台銘特別在輪椅前架著手機，手機上頭放著他的照片，讓母親思念自己的兒子時，能夠隨時找得到。

第三個轉變〉與媒體打交道 放軟身段

另一個參選總統後的明顯轉變，是對媒體的態度。過去，郭台銘總令媒體又愛又怕，兩年前甚至為了東芝收購案的負面報導怒撕報紙。

劉宥彤為郭台銘緩頰，他過去不懂媒體產業，「只要看到人家講他好話，就說你是我朋友；講他壞話，就覺得你應該是對我不爽。」

決定參選後，團隊並沒有告訴他該怎麼應對媒體，而是告訴他，每則報導背後可能有數萬到數百萬不等的閱聽人，「媒體只是幫閱聽人和你溝通而已。」郭台銘有點恍然大悟說，「原來媒體代表的是這個意思」，對媒體態度180度大翻轉。

第四個轉變〉AI傳教士 口號「好時機」

郭台銘參選總統後的第四課，是每到一個地方就思考如何用AI（人工智慧）改善當地人生活，甚至他的競選口號「Good Timing AI Taiwan」（「郭台銘愛台灣」諧音），也和AI有關。

李芸樺透露，當初會採用「Good Timing（好時機）」這個詞，其實是網友的建議，郭台銘聽到後頻頻點頭稱是，讓團隊深具信心。

5月10日一早，他來到台中種植「山豬枇杷」的曾勝彥、詹貴溶夫婦農場，並提議可用AI摘枇杷，解決農業普遍缺工的問題。

郭台銘和曾氏夫妻結緣，始於女兒曾羽庭兩度申請「鴻海獎學鯨」計畫，均成功申請到10萬元獎學金，用在科技部大專生研究計畫，並赴美國德州參加特殊教育計畫。

今年3月，永齡農場要幫高雄拚農產外銷，想買枇杷，但高雄枇杷沒了，找到了曾氏夫妻的山豬枇杷，但也只剩下兩盒。想向郭台銘答謝的詹貴溶就把最後兩盒，附上親筆寫的感謝信，寄給郭台銘。

郭台銘事先不知道這個農家女兒申請獎學金的事情，很是感動，就要求幕僚安排5月9日晚上到曾家拜訪、用餐。為了款待郭台銘，詹貴溶還特別炒了他最愛的炒米粉，讓郭台銘整整吃了三碗才罷手。

她仍記得，當時郭台銘幕僚要她有心理準備，「董事長會跟你們聊很晚，可能會夜宿在你們家裡。」果然，當天晚上，郭台銘話匣子大開，和一家人從曾家大兒子擅長的藻類聊到女兒主修的特教，到半夜才睡在榻榻米。

第五個轉變〉永遠變動概念 亂中找風格

郭台銘競選的最後一個特點，是從混亂中找到競選風格。5月14日晚上8點半，競選團隊才在媒體群組發布隔天將至台東、花蓮三日行的消息，引起媒體緊急搶訂隔日火車票、住宿。

隔日中午，郭台銘台東行的第一個行程，是到成功漁港參觀。當天台東下起滂沱大雨，讓滿布新鮮漁獲的地上更顯溼滑。

郭台銘現身後，現場幾乎失控。台東縣長饒慶鈴、前縣長黃健庭、地方民代、媒體、戴著國旗帽的「郭粉」，在現場擠成一團，不少扛著笨重機器的攝影師，更險些滑倒。

這種混亂，一個多月來，只要郭台銘參訪到哪裡，都是如此。劉宥彤認為，「郭台銘本來代表的就是『永遠變動』的概念，和事事要求井然有序的傳統大老很不一樣，」總在混亂中取得先機。

近來民調已穩步上升的郭台銘，真的可能再創另一個人生傳奇嗎？

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【本文摘自《遠見雜誌》６月號；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

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