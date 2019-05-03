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他解讀台電最新電源規畫表 戳破蔡政府不缺電謊言

五四運動在台灣：戰後國語運動的實踐

廢水與雨水循環再生 黑水煉金「解全球的渴」

2019-05-03 09:20遠見

【文／林鳳琪】

每年冬季、初春，台灣就陷入缺水危機。今年截至4月下旬，全台前20大水庫，竟有近半數蓄水率不到五成；其中，全台最大的曾文水庫，蓄水率甚至低於二成，約18％；更驚悚的是，台南白河水庫蓄水率竟掛零，等同被宣判死刑。

「水庫見底」已是枯水期避免不了的惡夢。隨全球暖化，可以預期的是台灣面臨的「缺水」危機，勢必一年比一年嚴峻。

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缺水列入全球前四大風險

今年1月瑞士達沃斯經濟論壇，大會公布《全球風險報告》，其中「水資源危機」再度蟬聯前四大風險。向來關注全球暖化議題的美國好萊塢明星麥特戴蒙（Matt Damon），不但成立「淨水基金會」，更特地飛到瑞士，呼籲大家關注全球化的缺水危機。

其實，每年降雨量逾950萬噸的台灣，不應該缺水！為何供水竟年年拉警報，還被列入全球第18大缺水地區？

不管是氣候、水土、環工，或水資源等專家，大多把矛頭指向三個關鍵。

一、先天條件不足，因河川過短又過於陡峭，雨水匯流成川後，很快就流入大海。二、水資源沒被妥善利用，例如老舊水管滲漏，自來水大多僅使用一次就排入大海。三、自來水費太便宜，民眾不珍惜，業者也缺乏回收水再利用的誘因。

水議題商機上看2700億元

其實只要妥善處理廢水與雨水，循環再生，就能大幅改善缺水危機。因此當水利署喊出要斥資逾150億元，興建六座示範再生水計畫，不少專家都肯定，「早該這麼做了！」

根據統計，近年全球因水資源危機，廢水處理與回收商機快速成長，預估2020年全球水處理市場規模將達900億美元，相當於台幣2700億元。

「黑水煉金術」成新顯學，也讓廢水處理廠商，成了當紅炸子雞。萬年清與旭然，就是掌握廢水商機的代表企業。且看他們如何發跡？又對台灣缺水危機，有何建議？

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【本文摘自《遠見雜誌》5月號；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

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