辜仲立：深耕兩岸、拓點東協 2019才是黃金十年新起點

【文／楊瑪利、張彥文】

2018年，中租企業旗下的中租控股，交出成立以來最耀眼的成績單。

合併營收504.7億元、年成長22％、稅後純益133.7億元、年成長38％，EPS10.37元、全年股東權益報酬率（ROE）23％，股價也再創新高……，全部都是史上最高。總資產更突破4000億元，在泛金融股當中的氣勢銳不可當。

中租控股以提供中小企業租賃融資為主，這些客戶大多沒有雄厚資產，但卻是利基市場，「從小業務累積大財富」，正是中租的經營法則。

除了中租控股，中租企業另外一個事業群中實控股，則堪稱集團總裁辜仲立的最愛。以「成旅觀光」為主體，經營旅館、餐飲事業，目前已有成旅晶贊飯店、晶贊都會旅店、晶贊宴會廣場和總裁牛肉麵等品牌。

為了拚事業，近幾年來辜仲立一年有十個月在海外跑，只有兩個月在台灣。除了擴展金融版圖事業外，也投下不少心力在旅館和餐飲事業。

自小跟著父親辜濂松學品紅酒，自陳「人生不喝酒沒有意義」的他，每年暑假，都會走一趟法國酒莊區，每一趟會造訪超過30家酒莊，跟不少酒莊主人成為多年好友。

問辜仲立，「你是去旅行？還是談生意？」他答，「談生意啊！」但是，「這個比起金融事業，太小了吧？」他毫不猶豫的回答，「這個比較好玩，興趣嘛！」他說，「酒是活的，每年都不一樣，每天都在變化，」每年與酒的約會，不能缺席。

經過多年的經營，中實控股已代理不少紅白酒，去年更成為台灣第一家取得法國勃艮地著名酒莊Domaine Prieure Roch的代理權。

辜仲立表示，他是先跟Domaine Prieure Roch酒莊主人成為多年好友後，取得信任，才取得代理權。由於這款酒瓶上的Logo看似菜刀，被台灣人俗稱「菜刀酒」。

「喝起來非常非常的順，香味非常非常的濃，這款酒需要更多時間醒酒，甚至今天要喝的酒，昨晚就要開始醒，」介紹起新代理的紅酒，辜仲立如數家珍。

他也不擔心銷售問題，因為這款紅酒的產量很少，一年他頂多進口一桶，一桶25箱，一箱12瓶，等於一年只有300瓶，「早就被訂完了」。

除了紅酒，辜仲立的最愛還有牛肉麵。花了兩年的時間研發湯頭，幾十種食材熬煮，每天親自試喝。牛肉也非常講究，強調用牛腱肉，肉質與Q度才最棒。一直到滿意了，才推出「總裁牛肉麵」。

今年52歲的辜仲立，10歲到日本讀書，15歲到美國紐約軍校高中部就讀，培養出一生重視紀律的好習慣。

大學進入紐約大學史坦商學院，取得企管碩士，現在是紐約大學校董，每次開會都不敢缺席。但他對旅館、餐飲經營一直情有獨鍾，還曾到美國康乃爾大學進修三個月旅館管理。

在1998年回台灣加入中租前，他就曾負責管理當時中信集團在美國旗下的六家旅館。2008年原本中信集團在台灣的中信飯店，因為辜家集團拆分，轉到當時的台泥、現在雲朗觀光集團張安平旗下，但辜仲立一直未忘情飯店。

不到兩年，他就捲土重來，重新進入飯店業，展現難以抹滅的熱情。採訪當天，在成旅晶贊用餐，發現大圓桌的電動轉盤，轉動聲音太大、速度也太快，他立刻要求改善。

對辜仲立來說，服務業是一個極具挑戰性的領域。總裁牛肉麵招牌上的CEO，他特別強調，不是Chief Executive Officer的縮寫，而是Comfort（撫慰）、Economical（經濟實惠）、Original（原創），希望用台灣原創性的美食，打入民眾的胃。

4月中旬，辜仲立接受《遠見》專訪，暢談他對餐飲和旅館的經營理念；至於租賃本業，他強調2018雖創造了歷史高點，但2019更是邁向下一個黃金十年的起點。以下是訪談摘要：

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難忘情旅館業〉主攻商務旅館 走利基市場

《遠見》問（以下簡稱問）：你為什麼一直對旅館經營這麼有興趣？

辜仲立答（以下簡稱答）：這是一個24小時／7天的營業模式，看著客戶來光顧你的旅館、餐廳，表示他可能喜歡你的食材、服務、環境，甚至於氣氛，讓我非常興奮。

我們就是希望給消費者一個最高滿意度的消費經驗，最重要是看到客人的笑容，這個笑容就是答案。

問：重返旅館業，你的經營策略是什麼？

答：我們主打三至四星的商務旅館，訴求價格合宜、交通方便，價位在台幣2500到3000元之間。

像我們在新北市蘆洲和頂溪都採取捷運共構，客人離開飯店，直接搭電梯下樓，就可坐捷運。所以這裡有很多背包客或是海外來的客人。

問：成旅觀光在2009年成立的時候，為什麼沒有主打五星級飯店？

答：我們還是想走比較穩當的方向。台灣市場就這麼大，五星級飯店競爭太過激烈了，我們下來一個階層的市場，會比較好經營，也可以有所區別。

我們專走利基市場，住宿率都可達八成五。在頂溪站的飯店，經營背包客，是台灣第一家引進日本的膠囊旅館，有一層樓都是膠囊，一晚600、700元而已，幾乎天天住滿。

中租最擅長的，就是把利基市場做到極大化。

問：旅館集團未來有什麼發展計畫？

答：我們一直在尋找台北市的擴點機會。開旅館真的不能太急，因為資本成本很高，所以要先確定相關規畫有成功的機會。很多人是先開再說，但如果達不到預期效果，成本壓力會很大，我們做事情還是比較保守，要先想想這個市場還有什麼樣的機會，我們能提供什麼更好的產品或服務。

跨足餐飲、代理紅酒〉要求SOP 提供一致性服務

問：餐廳呢？會再開新店嗎？

答：餐廳是早晚一定都會開的，只是時間點，到底對不對。最近大家都在談米其林，這會不會代表餐飲業在台灣慢慢在走不同的路？有怎麼樣的趨勢？我們在了解中，不必急。

開餐廳之前一定要先確定所有的流程都非常穩定。鼎泰豐是一個很好的例子，為什麼它等了幾十年才去海外擴點？因為服務業的SOP一定要穩定、正確，開一家餐廳不是那麼容易。

問：你已經開了一家總裁牛肉麵，從中得到什麼經驗？

答：即使像總裁牛肉麵這麼小的餐廳，SOP也一直不斷地修正，服務要做到讓顧客滿意是很複雜、很困難的。

舉例來說，雖然我們的湯頭算很穩定了，但有時還是會稍微鹹了一度，或是淡了一度，這個一致性是我們一直在追求的。可能我的要求比較高，外面的人吃起來沒有什麼感覺，但只要有問題，我就希望趕快調整。

問：一致性為什麼這麼重要？

答：任何東西做出來，很難百分之百一致，因為不論保存、運送或製作過程都有許多變數，但還是要不斷地追求。這是一種精神，給自己一個挑戰，是不是可以做出跟別家牛肉麵不一樣的東西？用餐的氣氛和感受如何？套餐的設計怎麼跟牛肉麵搭配？都要花心思。像我們的套餐，還搭配一杯紅酒，算是很特別的。

問：你喜歡品紅酒，怎麼開始學品酒？

答：品酒是跟我父親學的，父親從我們十幾歲就教我們怎麼品酒。他喜歡喝紅酒，喝之前杯子會搖一搖，小孩子就很好奇到底在搖什麼？有時候父親會叫大家來聞一下，就是這樣子開始，後來才開始深入了解。

我研究法國的紅酒，不管是波爾多、勃艮地，還是隆河區的酒，口感完全不一樣。因為這三個地方的葡萄都不一樣，氣候跟土壤也不一樣，我也希望把它們引進台灣，所以開始代理。

問：能不能談談代理的過程？

答：要代理任何法國的酒莊都不容易，因為法國人很保守，尤其是農夫。在勃艮地都是純粹的農夫，指甲都很髒，因為每天都在做工。但是波爾多的農夫，都穿西裝，比較像生意人。

想要得到他們的信賴，不是那麼容易，我花了好幾年不斷地跟他們談，最後才願意讓我代理。

租賃主業成績亮眼〉重視員工 深入布局產業

問：中租控股2018年營收獲利均創下歷史新高，你認為是什麼原因？

答：第一，團隊真的很努力、很拚。大家對目標的敏感度很夠；對紀律、風險管理等，都是以最高標準看待。租賃是一個辛苦的行業，跟一般金融業不太一樣，員工是我們最重要的資產。

第二， 我們對產業的了解很深。中租的業務團隊甚至比一家公司的老闆更了解產業上下游，可以提供建議，幫助公司成長。如果只是做一項買賣，但我們自己什麼都不懂，怎麼說服客戶？

中租內部有60多個產業專家，每個人最少都有8到10年以上的經驗，他們會研究產業趨勢，業務團隊和審查團隊可以隨時尋求產業專家的幫助、支持。

我們從最上游的客戶去尋求對市場的判斷，也從下游客戶掌握需求端的變化，所以我們對整個產業掌握得非常熟悉。

問：談談中租未來十年的成長計畫？

答：成長最快的是中國大陸和東南亞。現在大家說新南向，中租在32年前就先到泰國發展，現在泰國已經有18個據點，再到越南、柬埔寨等國，今年預計布局印尼，那就東協十國都有據點了。

我們2007年進入大陸，現在大陸有46個據點，未來會以每年四到五個據點的速度增加。預計未來十年會超過100個點。可以說中租的黃金十年，從2019年才會正式開打。

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