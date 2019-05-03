專注核心創新 CSR讓企業贏在未來

【文／林珮萱】

《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎評選開辦以來，比賽辦法持續精進，自第11屆起雙軌並行：年度大調查與傑出方案，成為《遠見》CSR獎獨特之處。

今年參賽件數182件，給獎27座，獲獎率14.8％，另頒發1座年度榮譽榜，總計頒出28座獎。有五家企業抱回兩座獎項，包括台灣大哥大、信義房屋、遠東新世紀、台灣水泥、遠東SOGO百貨。其中，台灣大哥大與信義房屋，更得到兩座首獎，並列最大贏家。

本屆年度大調查有不少企業重返榮耀：光寶科技、中國信託金控、富邦金控、中華電信皆拿下楷模獎。先前連續兩屆居金融業組楷模的國泰金控，今年更上層樓，拿下首獎。傑出方案項目競爭也更激烈，和泰興業、瑞助營造、信義房屋、台灣大哥大分別奪下分組首獎。

《遠見》CSR獎舉辦15屆，不斷打通CSR精進學習之路。愈來愈多企業對CSR的詮釋各有千秋，已然能依不同產業，延伸核心專長，並創新落實、展現績效，走出各自精采。

《遠見》接軌國際大潮流，創台灣風氣之先，於2005年首創企業CSR評選，是國內最早舉辦相關獎項的機構。

開辦以來，比賽辦法持續精進，自第11屆起，每年分為兩大類：年度大調查與傑出方案。前者涵蓋ESG（環境、社會、公司治理）三大構面，全方位檢核企業的CSR整體績效；後者為不同主題的專案競賽。雙軌並行，成為《遠見》CSR獎獨特之處。

《遠見》CSR獎也被視為是國內各項CSR獎中嚴謹度最高的賽事，從徵件到評選流程，歷經半年。從第一階段書審，到第二階段三天面審，終於2019年第15屆得獎名單出爐。

今年參賽件數182件，給獎27座，獲獎率14.8％，另頒發1座年度榮譽榜，總計頒出28座獎。4月30日舉辦頒獎典禮，得獎企業九成以上由董事長、總經理親自出席，以示重視。

分享 facebook

年度大調查〉全方位評選

五家雙喜臨門 台哥大、信義雙首獎大贏家

攤開今年名單，有5家抱回2座獎項，包括台灣大哥大、信義房屋、遠東新世紀、台灣水泥、遠東SOGO百貨。其中，台灣大哥大與信義房屋，更得到兩座首獎，並列最大贏家。

值得注意的是，信義房屋是去年首獎，今年蟬聯，明年若再得首獎，有機會躋身最高桂冠的年度榮譽榜（連續三屆年度大調查首獎之企業，則後續三屆不需評選）。本屆蟬聯首獎者，還有遠東新世紀和友達光電，皆是「準年度榮譽榜」企業。

至於今年榮譽榜得主則是玉山金控。去年為台達電子。

年度大調查〉新面孔

台泥、遠東SOGO百貨創同業第一

本屆年度大調查有兩家首度獲獎，台灣水泥和遠東SOGO百貨。

台灣水泥在2017年以「植物界的諾亞方舟」獲得環境友善組楷模，今年再以另一方案「碳循環綠經濟」，勇奪環境友善組楷模。另外更拿下傳統產業組大調查組楷模。

至於遠東SOGO百貨於2016年「以通路力量連結利害關係人」獲公益推動組楷模，今年不僅又以新方案「遠東餐廚達人賽」得獎，還進階到大調查組獲獎。兩家企業也分別成為國內水泥業與百貨零售業，第一家《遠見》CSR獎大調查得主。

評審直言，這值得其他常在傑出方案拿獎的企業效法，不要藉口「大調查組很難」「要準備資料太多」就放棄，應該要往進階賽事挑戰。

更上層樓 國泰金控首次奪大調查首獎

今年大調查組也有不少企業重返榮耀。光寶科技睽違三屆，重回楷模；中國信託金控和富邦金控，睽違兩屆後，本屆重抱楷模。中華電信上次獲得大調查是2017年，本屆也重回楷模。至於歐萊德與遠傳電信都是楷模蟬聯者。先前連續兩屆居金融業組楷模的國泰金控，今年更上層樓，拿下首獎！

國泰金控近年更是《遠見》CSR得獎常勝軍，集團內的國泰世紀產物保險今年得到教育推廣組楷模，去年國泰世華銀行也拿到傑出方案雙首獎。評審稱許，國泰金控資源整合有成，多年耕耘才有今日成果。

傑出方案〉評專案成效

發揮核心職能 找出社會議題的創新解方

整體而言，今年傑出方案的競爭也更激烈。

幸福企業組首獎是和泰興業，楷模頒給星展（台灣）與默克。和泰興業代理日本大金空調，以七大領域構築幸福企業，面向完整。例如任職滿一年員工可加入團體年金方案，更是國內企業首創。

星展福利良好且具創新，如新生兒照顧假、領養假。推行We Thank You機制，建立肯定同儕的企業文化，也是今年一大亮點。

默克提供久站同仁客製化鞋墊、補助機車通勤同仁機車安全檢查，也讓評審看到用心。

觀察幸福企業組各家方案，有評審建議，儘管錢很重要，但如果只是一直強調砸多少錢、給很多福利，說服力還不夠，必須讓員工有感，才更重要。例如滿意度高嗎？離職率低嗎？評審指出，員工滿意度和企業競爭力，應能畫上等號。

環境友善首獎則由瑞助營造獲得，楷模獎則有台南企業、台灣水泥、遠東新世紀共三家。

瑞助致力扮演產業領頭羊，拉同業一起投入綠色行動。台南企業結合核心專長，號召相關企業一起回收布料，參與志工多，喚起大眾關注資源回收再利用。

台灣水泥則投入碳捕獲，發展碳循環經濟藍圖，作法前瞻。遠東新世紀以專責單位推動永續生產，追蹤管理各項環境議題，成效顯著。

值得注意的是，今年環境友善組的參賽件數，首度超越教育推廣組，成為僅次於公益推動組的第二熱門組別。評審認為，過往常被視為門檻偏高的環境議題，有愈來愈多企業願意關注，絕對是好現象。

但，評審提醒，針對環境議題，國內外皆有許多規範、倡議、標章、認證等，企業必須留意。有評審點出，加入國際再生能源倡議（RE100），是企業自主加入、簽署承諾，定出達標年限。能這樣自我要求的企業，當然很值得鼓勵，「但不能說成是獲選或得獎，」此外，以購買碳權達到「碳中和」的作法，也不能算成「減碳」。專業用詞，馬虎不得。

至於教育推廣組首獎，今年由信義房屋獲得。評審認為，信義房屋多年來耕耘難度很高的企業倫理議題，投入資源多，且行動面向廣，難能可貴。

至於楷模獎國泰世紀產物保險，把抽象的安全議題，以創意有趣方式與不同受眾溝通，核心職能發揮得宜。

今年公益推動組首獎台灣大哥大，讓公益科技化，推動數位苗圃計畫與Coding fun偏鄉玩程式等，發揮核心職能。

慕渴（鮮乳坊）則是今年公司規模最小的獲獎者。慕渴是去年《遠見》首屆社企之星得主。今年與眾多上市櫃企業與外商同場競逐，脫穎而出別具意義，值得其他中小企業看齊，放下「CSR只有大型企業才能做得好」迷思。

評審提問嚴謹 建議企業高層出席

本屆決選會議歷時三天，最早從上午8時到下午6時結束，各組評選流程緊湊，入圍企業代表依序與評審委員簡報與回應提問。

評審團來自大學、研究單位、協會、民間社團等，達23人，其中多位任職過政府部會，專業橫跨產官學民經驗。每年參賽企業都很好奇，紛紛來信詢問評審到底重視哪些要點？《遠見》特別整理各組評審發問內容中十項最常問的關鍵問題。

《遠見》CSR獎已是國內CSR發展的領導指標，深入推敲今年獲獎名單有四大啟示：

一，企業社會責任的實現，已延伸至產品創新，強調產品責任。這亦是國際企業社會責任發展的主軸。

二，公司治理依舊是企業社會責任的核心。最好能由高層啟動，利於由上到下貫徹，同時建立組織制度，有系統的推動。評審直言，「絕不能（董事長）人在、事在，人不在、事亡。」

三，聯合國永續發展目標（SDGs）已成為全球共通語言。還不知道這幾個英文字母代表什麼的企業，得快點跟上。SDGs共17項指標，評審建議，不必追求每項都有，一般企業找出5～7項核心方向即可。

四，能讓CSR代表的ESG和EPS（每股獲利盈餘）成功相輔相成，便是最有永續競爭力的企業。

《遠見》CSR獎15屆，不斷打通CSR精進學習之大道。儘管這是一場有輸有贏的競賽，但每家願意投入CSR耕耘的企業，其實都已是大贏家。

分享 facebook