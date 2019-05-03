日本勞動力缺口大 台青吹起漂日風

【文／邱莉燕】

日本正面臨史上最大的缺工潮，企業主不得不向全球發出徵才令，並陸續將釋出上百萬個移工職缺。《遠見雜誌》發現，近年來台灣許多年輕人已開始赴日工作賺日圓，「漂日」更是蔚為風潮！

台灣青年赴日打工度假，不僅以旅遊增廣見聞，也可以累積人生經驗與財富，對於社會新鮮人或追求職場鍍金的轉職青年，都提供另一種開拓國際觀的捷徑。

《遠見》團隊深入日本採訪發現，目前近6萬名台灣人旅日，其中工作簽證近六年成長七倍，網路軟體相關的工程師職缺更是上看80萬個。面對日本缺工大潮，台灣年輕人如何前仆後繼跨海打拚，《遠見》帶你獨家直擊！

一大早來到東京品川車站中央口，映入眼簾的是大批日本上班族身著西裝，如同行軍般整齊快步前進。

同樣驚人的場景，出現在從品川站前往入國管理局的路上。東京入國管理局是外國人換發更新各種簽證之處，位於填海而來的島上，進出靠接駁巴士。

儘管巴士一班接一班，但由於人太多，只得大家大排長龍。隊伍中，有白人、黑人、中國人、操著東南亞語言的黃種人，甚至有金髮碧眼的夫妻推著嬰兒車。

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外國人赴日逐年成長 補足日本勞動力大缺口

前往的人如此之多，是居留在日本的外國人激增的縮影。近幾年來，日本的外國人已比20多年前，增加了165萬人。而日本本國人卻已連續九年人口減少，每年減少幾十萬人，2018年就減少44萬人。

為了解決勞動力短缺，過去幾年來，日本政府持續放寬國門，2019年4月1日起，更進一步開放，新增兩種外國人居留簽證「特定技能1號」和「特定技能2號」，預定在5年內讓最多34萬5150人的外籍技能實習生，留在日本工作。

「日本缺工的問題很嚴重，」104資訊科技獵才招聘處顧問濱野了平指出，日本預估在2020年缺工數將高達384萬人。

人口嚴重不足 建築、農業最缺工

其中，人手極不足的是「做工的人」。建設業至2025年將對外招募30萬人以上，農業至2023年最多招募10.3萬。另外，看護希望每年引進1萬人，飯店業計畫至2030年再找8.5萬人。加一加，至少要招募50萬名外國人。

與東京入國管理局巴士站一模一樣壯觀的長龍場景，出現在4月15日的台北市慶城街、日本台灣交流協會大門前。

這是2019年開放台灣年輕人申請打工度假第一梯次的第一天，早上6點就有人來排隊，9點15分窗口正式受理前，整個隊伍已經繞至大樓後面的公園。

跟著排隊的人潮，是眾多人力仲介機構的員工，殷勤提供求職者資料或工作介紹。

引發轟動的原因是，2019年起，台日打工度假的名額又大幅增加一倍。這項自2009年開辦的制度，名額從每年2000人到2014年增加為5000名。至今滿十週年，特地慶祝擴大至1萬名。

根據過往經驗，拓步人材顧問管理公司統括經理詹育泓認為，今年申請赴日打工度假的人數可能會湧入1萬2000人，會超過總名額人數，競爭比望年更激烈。

赴日打工度假 台青占總數1／3

當日本國門愈發開放，一向哈日的台灣年輕人，也已吹起愈來愈旺的漂日風。

根據日本法務省統計，目前在日台灣人總數為5萬8456人，已是2012年的2.56倍。其中取得工作簽證的台灣人，2012年只有1367人，到2018年已經破1萬人，成長近七倍。

台灣人確實「哈日」，全世界到日本打工度假總數在2018年約1萬多人，其中台灣人3758人，就占了1／3強。

今年2月底，台灣最大赴日工作仲介機構、JPTIP日鏵，在台北別開生面舉辦了「2019日本徵才博覽會」，日本樂天、日本最大網路二手交易平台Mercari、星野度假村、朵茉麗蔻保養品研發廠再春館製藥所，十多家日本「大手企業」共襄盛舉，以滿滿誠意徵才。

現場更邀請日商CEO問答，希望為台灣人打開赴日工作的「任意門」。當天約300多名台灣年輕人與會，將會議廳擠得水洩不通。

「日商沒有名額限制，只要好的人才都要，」日鏵董事兼執行長黃健鋒透露，當天有20餘位應徵者馬上被錄取。

台灣，似乎正成為日本人力補充的核心國家。東急飯店、SK-II日本滋賀工廠、蔦屋書店等知名日企，皆在今年首次來台招募員工。

台青赴日工作風潮，也促使跨國人力銀行生意興隆。104人力銀行近兩年接到愈來愈多來自日本人力資源機構的合作機會，雙方合作在台灣徵才，舉辦大型「選考會」，招募台灣人去日本上班。

提供赴日求職服務的日商人資顧問公司立樂高，成立不過兩年半，已協助超過2000位台灣人赴日工作。立樂高董事兼協理滿尾友哉說，隨著赴日工作的台灣求職者增加，立樂高近一年也擴編，從20位員工增加到35位。

今年開放特定技能 鎖定藍領階級

至於今年4月起開始施行的特定技能簽證新政，開放14種行業，招攬外籍藍領階級，包括農漁業、看護、建築工、清潔工等，意味著勞力密集型的工作機會大解禁，已有人才顧問公司認為，這對懷抱東洋夢的台灣人，也是一個機會。

值得注意的是，這些工作大多屬於藍領，若通過日文考試和所屬行業公協會的技能考試，就能取得特定技能簽證1號、最長5年的居留時間。

若取得更高階的2號技能簽證，就可以將配偶與子女接到日本，也沒有簽證更新次數的限制，實質等同於移民。

分析台灣年輕人為何想赴日工作，與台灣生活中大量接觸日本動漫、文化、歷史、流行有關。

台中科大流通管理系畢業、26歲的曾翊展，念完大學就開始存錢準備去日本打工度假。原因很簡單，就是因為他喜歡日本職棒。

「我想先去北海道三個月，那裡有個日本職棒的火腿隊，可以幫他們加油，順便滑雪，」他目光炯炯說明他的規畫，接下來去東京、大阪、福岡，邊工作邊玩3個月，「重點是這些地方也都有職業棒球隊」。儘管他的日文檢定只通過最低的第五級，但完全不妨礙他展現身為日本棒球迷的熱情。

長期低薪困境 逼台青向外發展

台灣年輕人興起日本就職熱的另外一個原因，就是薪水凍漲20年。「台灣長期低薪，往海外尋求高薪工作是大勢所趨，」Worklife In Japan日本職場生活趨勢社群經營團隊、認識眾多台灣求職者的王志宏分析。

按照日本法律規定，外國人在日本工作的薪資水準比照日本人，而日本應屆畢業生起薪約為20萬日圓（約5.6萬台幣），台灣人初到日本打工度假或取得正職工作，也差不多這個薪資，即使是在物價最高昂的東京，扣掉房租和生活費，每個月大約還是能存下5萬到7萬日圓（約1.9萬台幣），對台灣年輕人是不小吸引力。

澳洲向來也是台灣人選擇打工度假的熱門地點，呂沛林在27歲到澳洲打工度假一年，在餐廳當服務生，又在30歲時申請日本打工度假，做餐廳老本行，偶爾接案擔任國際展會翻譯的她，比較這兩國後，各有不同體會。

澳洲打工度假，她不需要太拚命工作，最後存到20餘萬台幣；在日本打工度假也有存到錢，目前戶頭200多萬日圓（約50～60萬台幣）。

她的結論是，收入多寡看怎麼過生活。「如果你是想要體驗生活，建議去澳洲，可以敞開心胸嘗試很多事情，」文藻外語大學英文系、輔修日文，畢業後插大東吳日文系的呂沛林，她認為日本社會整體有點排外，不如澳洲社會更多元包容。但是到日本後，因為她同時會中文、英文和日文，更具競爭力，比在澳洲更可能找到一份好工作。

吸引高度專長外國人 日本永住許可申請放寬

除了工作，現在連申請日本永住簽證也愈來愈容易。「現在是拿日本永住簽證的好時期，」在一家科技公司日本分公司工作的金詩敏愉快說。

原本「永住許可」的規定是要在日本工作滿十年，2017年已修法為只要「高度外國人才」綜合評分達到80分，再滿一年就可以申請。而金詩敏2012年到日本工作，待了六年，2018年從就勞簽證拿到永住許可。

「日本因應勞動力缺少的情況，也改變了非常多的法律規則，」曾從事人力仲介的TOMOTOMO CEO吳廷中發現，簽證發放的手續已更寬鬆。

尤其是一些比較高端專業的技能工作，以前要取得簽證非常困難，需要很多檢驗，現在只要工作內容正當、企業願意做保證，成功率滿高。

甫於4月初履新台貿中心東京事務所所長的陳英顯，也充分感受到日本政府接納外國人工作「准！准！准！」的高效。

有海外經歷 返台工作更加分

他申請為期三年的就勞簽證，3月4日遞件，3月25日便拿到，僅僅18天，審核之快速令人咋舌。「從這個小小的例子可以看到，日本缺乏優秀外國人，台灣人可以補充這一塊，」陳英顯說。

只是，台灣人大舉漂日工作，是否將造成台灣人才外流？兩度派駐東京任職的陳英顯樂觀看待：「台灣年輕人如果有國際工作的海外經歷，會為未來回台灣工作的履歷加很多分。」

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