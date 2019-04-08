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走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37遠見

【文╱陳育晟】

中美貿易戰仍不見休止，打亂了歐洲的復甦腳步。占歐盟GDP62％的德、法、英、義四國，各有頭痛問題，一舉一動牽動全球政經局勢，《遠見》通盤解析歐洲概況，帶你掌握最新趨勢與發展。

去年8月20日，對歐洲而言，是意義重大的一天。

2010年，希臘爆發債務危機，必須依靠歐盟紓困度日。1077萬希臘人縮衣節食，對歐盟滿是怨言。這場災難，對歐盟也是浩劫。八年來，歐元區平均經濟年成長率僅1.38％，還兩度出現負成長。

不少極端政黨，藉著撙節政策引發的民怨，大肆宣傳反歐盟，威脅歐盟的穩定。

好不容易，歐元區紓困基金「歐洲穩定機制」在去年8月20日宣告希臘脫離紓困計畫，已能自立自強。這代表希臘與歐洲經濟發展將重回正軌。過去兩年歐元區經濟成長率分別是2.4％、2％，是2009年至今成長力道最強勁的兩年。

不過，中美貿易戰方興未艾，已打亂歐洲的復甦腳步。國際貨幣基金（IMF）主席拉加德（Christine Largarde）形容，「全球烏雲密布，只差一道閃電就能讓全球下起暴風雨。」

而歐盟內部也狀況連連。若只看歐盟四大國家，加起來占GDP62％的德、法、英、義，都各有頭痛問題，在國際新聞裡，這些國家都顯得相當動盪。

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英國局勢〉脫歐歹戲拖棚近三年仍無解

英國自2016年6月脫歐公投後，今年已到了正式脫歐的關鍵點，舉國上下卻陷入嚴重分歧。

3月12日傍晚，英國國會大廈外頭，氣溫不到攝氏10度，卻擠滿各國媒體和關心英國前途的民眾。有人把英國國旗和上頭有12顆金星的歐洲旗綁在一起，訴說支持英國留在歐盟的決心。有人則高舉「Leave Means Leave」（脫歐就是脫歐）標語，捍衛脫歐立場。

國會大廈內，過度勞累而失聲的英國首相梅伊，頻頻壓著喉嚨，要其他議員支持她前一晚才與歐盟達成共識的脫歐方案，但就連和梅伊同黨的議員也不給面子，直接對她開嗆。

其實，自去年11月梅伊把和歐盟其他27國談妥的脫歐協議送交英國國會表決後，就開啟一連串的風暴。

根據該協議內容，英國將在今年3月29日脫歐，到2020年底之前都是過渡期。在過渡期結束前六個月，英國將和歐盟簽署貿易協定。若未達成，則可再延長過渡期。

另一爭議是北愛爾蘭問題。北愛爾蘭隸屬英國，南邊和另一個國家愛爾蘭接壤，但中間未設置海關、檢查哨、巡邏隊等「硬邊界」。脫歐後，愛爾蘭仍屬歐盟，將產生邊界與關稅問題。梅伊提出的協議版本，也將維持不設硬邊界的現狀。

消息一出，反對者大肆撻伐，甚至有同黨議員對梅伊發動不信任投票。就任僅四個月的脫歐大臣拉布（Dominic Raab）也憤而辭職，並批評這份協議會讓英國一直留在歐盟關稅同盟，無法真正脫歐。

高度爭議下，這份協議在今年1月15日在國會闖關時，果然失敗收場。

3月12日，英國國會再次就脫歐議案表決。儘管歐盟態度已稍微軟化，同意防止北愛爾蘭在脫歐過渡期後無限期留在歐盟，但反對派議員仍不領情，表決再度失敗。

國會最終通過延後脫歐日期至6月30日，並排除最混亂的無協議脫歐。但情勢依舊混沌不明。梅伊3月21日發表演講，痛批國會，「對脫歐一拖再拖，實在是受夠了！」

但弔詭的是，英國通過脫歐兩年多來，儘管許多外商宣言要搬離英國，英國房地產與英鎊也下跌，但《經濟學人》（The Economist）指出，整體影響仍有限，若干產業甚至因此得利。

例如，英鎊貶值約10％，帶動造訪英國的外國旅客，在2017年創下歷史新高，2018年也可望刷新紀錄。

房地產市場也一樣火熱。英皇御璽倫敦地產服務銷售總監鄭培欣觀察，過去投資英國房產多以大陸人為主，但這兩年多來，韓國、東南亞投資客湧入，成交件數比以往多近兩成。

然而，《經濟學人》示警，近來愈來愈多證據顯示，英國經濟已惡化。去年第四季，英國GDP僅成長0.2％，是金融海嘯以來季成長新低。

此外，去年1到9月，英國的固定形成資本毛額下降。七大工業國中，和英國一樣面臨投資引擎熄火的，只有日本。這顯示，英國孤立的代價已漸漸浮現。

法國局勢〉黃背心運動變調 虛耗國力

歐盟面對的第二個問題，是延燒逾四個月的黃背心運動，原是抗議加增燃料稅，演變為抗議貧富差距，甚至引發暴動。

3月16日，週六午後的巴黎香榭大道，兩旁精品店、老字號法國餐廳林立，這天數百位身穿螢光黃背心的示威者，用石塊把商店玻璃砸爛，焚燒店內的服飾、皮件，造成香榭大道滿地碎玻璃、黑煙沖天。

「實在是夠了！」一位旅居巴黎的台灣媳婦說，法國以往也有遊行、抗議、罷工，但從來沒有像這次一樣，刻意砸毀店家、洗劫商品，這已經不是他們當初想要的和平訴求。

黃背心運動的起源，和法國總統馬克宏對氣候變遷的高度關注有關。法國油價去年漲幅達17.6％，柴油更達21％，馬克宏為了吸引民眾購買電動車，仍決定在去年10月調漲燃料稅，並預計今年還要再漲一次，造成民怨四起。

一位住郊區的法國中下階層婦女，在網路發起請願，要求政府降低燃油價格，沒想到短短幾個月，就有上百萬人連署支持。

愈來愈多人呼籲後，不少法國人透過社群媒體集結，說好每週六穿著螢光黃背心示威，希望政府調降燃料稅、馬克宏下台。去年11月17日，黃背心運動首度上街，就有逾30萬人響應，效應還擴散到其餘20國。

幾週後，法國政府妥協，同意停止調漲燃料稅的計畫，但示威者覺得還不夠，依然每週六上街頭，而且抗議手段愈來愈激烈，縱火、破壞、封路，樣樣來。

《經濟學人》觀察，仇恨氣氛正在法國蔓延，從猶太人、記者、警察、富人、國會議員、總統，都成為目標，無一倖免。

為了回應這場法國50年來最嚴重的暴動，馬克宏自今年1月15日起到3月中舉行「全國大辯論」，和市郊、農村的經濟弱勢族群直接對話。他的民調已從去年12月歷史新低23％回升至34％。

反倒是黃背心運動因過度暴力，正當性愈來愈低，民意支持度直直落，2月中首次有民調顯示，逾半法國人希望早日落幕。

法國政府統計，黃背心運動四個月來，已造成1.7億歐元（約台幣59.45億元）經濟損失。

義大利局勢〉陷歐債風暴 恐成希臘第二

第三個問題是義大利債務，會不會演變成希臘第二？

去年8月，歐盟結束對希臘紓困之際，卻又出現義大利債務危機。由於義大利GDP占歐盟11％，足足是希臘十倍，引發全球憂慮。

去年3月義大利大選，傳統政黨紛紛落馬，喜劇演員格利羅（Beppe Grill）創立的極端政黨五星運動，一躍成為國會最大黨，與另一個極端政黨聯盟黨共同組閣。

五星運動發跡於貧困的義大利南部，競選期間曾承諾要擴編社福預算、照顧失業青年。為了落實政見，去年10月大幅編列預算，赤字上限高達GDP的2.4％，比向歐盟承諾的1.9％更高。

《紐約時報》（The New York Times）分析，這種充滿民粹主義的支出計畫，使義大利公債殖利率狂飆，極可能經濟崩盤、失業率上升。

歐洲央行在2009年希臘歐債危機時，幾乎用盡所有政策工具。倫敦商學院經濟學教授李察‧波堤（Richard Portes）悲觀指出，若義大利爆發危機，歐洲央行恐已無力解決。

在各界反彈下，義大利政府最後仍懸崖勒馬，同意把2019年預算赤字從GDP的2.4％降至2.04％、共減少40億歐元支出，並把債務從目前占GDP的131％，在2020年減少到129.2％。

不過，歐盟執委會副主席東布羅夫斯基（Valdis Dombrovski）仍憂慮，義大利政府充滿不確定性，難保類似爭議不再發生。

德國局勢〉梅克爾不續任 政經添變數

多年來德國總理梅克爾（Angela Merkel）以穩健作風，帶領歐盟向前走。但去年她所屬的政黨基民盟在大選中得票率大幅滑落，使她去年10月宣布在2021年任期屆滿後不再續任。

當天，德國公債殖利率創下四週最大單日升幅，反映投資人對後梅克爾時代甚為憂慮。

向來扮演歐洲經濟火車頭的德國，如今經濟也陷入困境。

1月7日，IMF（國際貨幣基金組織）修正德國今年經濟成長率為1.3％，比去年10月預測值低0.6％，是所有主要經濟體中下修最多的。《金融時報》（The Financial Times）認為，各界對德國經濟的憂慮正在加深中。

《經濟學人》認為，當中、美這兩個最大貿易伙伴愈來愈熱衷把供應鏈帶回本國，貿易也更加區域化，代表德國要把商品出售到其他國家愈來愈困難。

對此，德國政府正擴大基礎建設支出、促進私人投資的稅收激勵措施，希望推動長期經濟成長。成效如何，考驗梅克爾未來接班人——凱倫鮑爾（Annegret Kramp Karrenbauer）。

歐盟局勢〉期待動盪之後的新契機

忙著處理黃背心運動的馬克宏，3月4日罕見地以22種語言，投書歐洲各國媒體，強調必須在政治、文化上重新定義歐洲文明，「這是歐洲復興的關鍵時刻」。

馬克宏提議創設「歐洲民主保護署」，對抗網路上的仇恨言論、假新聞，「歐洲氣候銀行」為能源轉換過渡期提供資金，「共同邊境警察」「歐洲庇護辦公室」則可以處理難民問題、保護邊境。

淡江大學歐洲研究所所長卓忠宏觀察，少了英國的歐盟，如果能在馬克宏提倡的架構下，解決難民、非法移民問題，極端勢力可望消退，「歐洲統合的腳步會變快，從經濟同盟走到財政同盟」。

即便未來三年歐元區、歐洲的經濟預測皆不樂觀，但各界認為，陣痛期後，歐洲的未來仍值得期待。

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【本文摘自《遠見雜誌》4月號；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。
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